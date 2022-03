«Rusia no es Irak»: exasesor militar de Trump advierte a Washington que las tácticas de intimidación no funcionarán con Moscú

Patria Nuestra

Douglas Macgregor acusa a la Casa Blanca de convertir a Ucrania en un arma contra el Kremlin.

Douglas Macgregor,ex asesor militar de Donald Trump en los últimos meses de su presidencia, declaró en una reciente entrevista con Fox News que Washington no se da cuenta de que «Rusia no es Irak» y que las tácticas de intimidación no funcionan con Moscú.

«La gente ha confundido, me refiero a la gente de Washington, ha confundido Rusia con Irak. ¡Pero Rusia no es Irak! Rusia no es un país al que se pueda intimidar a voluntad. Y nos lo han demostrado de forma convincente»,declaró Macgregor.

Según el excoronel, «la guerra ha terminado» para los ucranianos, que «han sidohechospedazos, si bien los medios de comunicación occidentales tratan de convencer al mundo de que se está produciendo una derrota de las fuerzas rusas.

Asimismo, Macgregor acusó al Gobierno estadounidense de convertir a Ucrania en…