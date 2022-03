Periódico Alternativo

LA SUCESIÓN DEL TERCER REICH VÍA ESTADOUNIDENSE

Hunter Biden ayudó a Metabiota (biolaboratorio operativo en Ucrania) a ganar un contrato multimillonario con el gobierno de Estados Unidos (Foto: AP)

La revelación del Ministerio de Defensa ruso sobre un programa biológico militar del Pentágono en Ucrania, de escala sin precedentes, ha dado de nuevo de qué hablar, ahora que se sabe que la financiación se realizó a través de estructuras asociadas al hijo del presidente estadounidense Joe Biden.

No es un dato menor que los detalles fueran publicados por los diariosThe New York PostyThe Daily Mail, después de que el gobierno estadounidense tratara de teorías conspirativaslas acusaciones de Rusia.

HUNTER BIDEN PARTICIPÓ EN LABORATORIOS BIOLÓGICOS UCRANIANOS

Ucrania ha aparecido en los negocios turbios de Hunter Biden durante varios años. En 2014, el hijo del entonces vicepresidente de Estados Unidos pasó a formar parte del consejo de administración de…