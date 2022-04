A LA MENTIRA Y LA CENSURA NAZIOTANISTAS, HOY LES HAGO FRENTE CON LOS ESCRITORES RUSOS: MÁXIMO GORKI Y MAYAKOVSKI por Ramón Pedregal Casanova.

CULTURA Y RESISTENCIA

Siguiendo a los dos artículos anteriores (Con Ucrania nazi son uno solo bajo la OTAN y Contra la censura naziotanista, contra la rusofobia, conocimiento) sobre los acontecimientos en Ucrania en los que les propuse dar esquinazo a la censura sobre Rusia, con el secuestro de toda la información que no salga de la fábrica estadounidense de mentiras, simplismos, hipocresías y burlas racistas, callando emisoras que no pongan lo que los imperialistas quieren, engañando sobre el rompimiento de los contratos de gas, de petróleo, robando – embargando cuentas y depósitos en bancos, imponiendo sanciones ilegales, rompiendo convenios de trabajos culturales y deportivos, … ante toda esa mierda ultraderechista presentada como modelo de humanidad, fíjese como lo repiten todo el día, ante eso les invité a ustedes a dar esquinazo a toda esa represión leyendo autores rusos. ¿Les parece poca cosa?, no crean, el conocimiento entre humanos socializa, la cultura…