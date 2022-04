Exinspector de la ONU en Irak afirma que los civiles de Bucha fueron muertos por ucranianos

Periódico Alternativo

Sputnik / La Haine

«Tenemos un vídeo en que los policías ucranianos, concretamente el destacamento Azov, anuncian con orgullo que van a una cacería para ‘limpiar’ a colaboracionistas prorrusos»

El analista también llamó la atención sobre que la mayoría de los cuerpos que aparecen en el vídeo tienen una venda blanca en la manga, que era lo que los habitantes de Bucha las ponían para decir a los rusos: «no estamos con el Gobierno, no nos maten». También constató que «al lado de cada cuerpo estaba la caja verde de la ración de soldado, la que ellos llevaban en el momento de ser baleados».

«Estas personas no fueron muertas por los rusos, sino por los ucranianos. Pero aquí [en EEUU] no dicen la verdad, sino que afirman lo contrario», declaró Ritter. El experto también dijo que los cuerpos no tienen el aspecto de aquellos que están en el suelo desde…