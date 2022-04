Comunicado: Libertad a todos los presos políticos mapuche sin condiciones

COMUNICADO PUBLICO

A todo nuestro pueblo nación mapuche

Al pueblo no mapuche que resiste y lucha. Comunicamos lo siguiente:

Desde el año 2013 nuestra autoridad ancestral espiritual machi Celestino Córdova ha venido exigiendo y desarrollando una propuesta de trabajo en torno a la situación carcelaria de los y las privadas de libertad perteneciente a pueblos originarios.

Con la huelga de hambre de 107 días que llevó adelante nuestra autoridad espiritual en el año 2020 y que fue ampliamente respaldada por nuestro pueblo nación mapuche, por organizaciones y personas no mapuche, y apoyo internacional de toda índole. Se ganó una serie de avances y herramientas en materia de pertinencia cultural hacia los privados y privadas de libertad pertenecientes a pueblos originarios y que hoy venimos a exigir que se cumplan en 3 aspectos fundamentales:

El primero, la Resolución Exenta N°3925 del 29 de julio del 2020. De la cual queremos destacar el reconocimiento al libre ejercicio espiritual, como lo estipula el artículo 12 n°1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, en el mismo sentido, el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, también en el artículo 27 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y por último, en las reglas n° 2, 66 y 68 de las Naciones Unidas.

Lo segundo, el Acuerdo del 18 de agosto del 2020 entre el Ministerio de Justicia y el Machi Celestino Córdova, de los cuales queremos destacar, que se siga dando cumplimiento a los puntos 5 y 6. Y enfatizar en el cumplimiento a cabalidad de los puntos 7 y 8 que dicen relación con la Habilitacion de módulos con pertinencia cultural y posterior marcha del Programa de reinserción con pertinencia cultural y en el punto 8 que se dé cumplimiento a la modificación de los Reglamentos 518, 943 y 703.

Lo tercero, de acuerdo a las Reglas Mandela, la regla 2 n°2, dice relación con el principio de no discriminación. Con ello queremos denunciar públicamente que ha existido discriminación hacia nuestro machi Celestino Cordova en relación al acceso a los derechos que vienen acompañados por el hecho de estar en un CET. Situación que quedó estipulada en el punto 2 del acuerdo del 18 de agosto del 2020. Hasta ahora no se le ha otorgado ningún «beneficio» a nuestro machi Celestino Córdova.

Con ello, queremos emplazar públicamente a que se pronuncien al respecto a los siguientes garantes de este proceso: Colegio Médico, Instituto Nacional de Derechos Humanos y Representante de la Organización de Naciones Unidas. Ya que el silencio los hace cómplices de todas estas arbitrariedades e injusticias.

Todos estos documentos los ponemos a disposición a quien quiera exigir su cumplimiento como una herramienta Ganada legítimamente mediante la huelga de hambre del Machi Celestino Córdova.

Por todo lo anterior, emplazamos a este gobierno a que se responsabilice frente a cualquier acuerdo que se halla tomado con anterioridad, ya que es el Estado quien asume la responsabilidad final y por tanto, avance en gestos concretos y totalmente alcanzables a la brevedad en materia de garantizar Derechos. De lo contrario, nuestro machi Celestino Córdova se unirá a las distintas movilizaciones que se están desarrollando en diversas cárceles del país. Iniciando nuevamente una huelga de hambre como herramienta legítima para defender nuestros derechos como pertenecientes a pueblos originarios.

Llamamos a todo nuestro pueblo nación mapuche, a las comunidades en reivindicación territorial, a los weichafe, a la sociedad no mapuche a que actúen en consecuencia, dejando en libertad de acción.

Libertad a todos los presos políticos mapuche sin condiciones!!

Devolución del territorio ancestral mapuche!!

Por el libre ejercicio espiritual sin condiciones!!

Machi Celestino Córdova, familiares y amigos

Comunidades en respaldo al machi Celestino

Red de apoyo

Miércoles, 20 de abril del 2022

Conferencia de Prensa ver en:

https://www.facebook.com/romo.peralta.cris/videos/1165649320893915