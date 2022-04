Chile. Definitivo: dueños de AFP Habitat retiran $115 mil millones en utilidades a cuenta de 2021

Por Camilo Solís

En el edificio de AFP Habitat, ubicado en la primera cuadra de la calle Marchant Pereira en Providencia, se reunieron los representantes de los principales accionistas de la compañía -controlada por la Cámara Chilena de la Construcción y la aseguradora Prudential- para celebrar su Junta Ordinaria de Accionistas.

En la instancia, que se celebra anualmente, la Junta aprobó la propuesta de distribución de dividendos que había hecho el Directorio, de tal forma que los propietarios de Habitat retirarán como dividendo definitivo un monto de $65 mil millones de pesos con cargo al ejercicio 2021 de la compañía.

Así lo comunicó Habitat a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en carácter de Hecho Esencial de la compañía:

“Se aprobó distribuir y pagar un dividendo definitivo, con cargo las utilidades del ejercicio 2021, de $65 por acción”, de tal forma que como la compañía se encuentra dividida en un total de 1.000 millones de acciones, el monto retirado por los accionistas de Habitat será de 65 mil millones de pesos.

Tal como señala la comunicación, esta distribución de dividendos será pagada a los accionistas a contar del próximo 6 de mayo de 2022 y es “adicional a los dos dividendos provisorios por un total de $50 por acción, distribuidos en octubre de 2021 y enero de 2022”. Esto se traduce en que los propietarios de Habitat totalizarán un retiro de dividendos de $115 pesos por acción con cargo al ejercicio 2021, es decir, 115 mil millones de pesos.

De esta manera, AFP Habitat retirará por segundo año consecutivo montos superiores a los $100.000 millones, cifra mucho más elevada que los retiros de dividendos hechos con cargo a ejercicios anteriores. Es así que con cargo al ejercicio del año 2019, los accionistas de Habitat retiraron un total de 40.600 millones de pesos, y con cargo a 2018, un total de $55.000 millones (ver cuadro).

Retiro de dividendos por ejercicio anual. Fuente: Hechos esenciales y memorias anuales de Habitat.

En la propiedad de AFP Habitat se encuentran principalmente Inversiones La Construcción (vehículo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción) y la aseguradora transnacional Prudential, quienes en conjunto poseen el 80,6% de las acciones de la AFP, a través de la sociedad Administradora de Inversiones Previsionales SpA que controlan por partes iguales; de manera que recibirán el grueso de estos dividendos.

Sin embargo, en la propiedad de la compañía, hay otros accionistas con menor participación en la compañía, pero de gran renombre, principalmente entidades financieras, como BCI, LarraínVial, Banchile, Itaú Corpbanca, Santander, el Security y también la corredora de bolsa de Btg Pactual.

En la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada por Habitat, también se aprobó la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2021 de la compañía.

En dicha Memoria, el presidente de la compañía, Cristián Rodríguez Allendes, se refirió a la discusión pública que actualmente hay respecto de las pensiones y el negocio de las AFP, y tuvo palabras para la forma en que la Convención Constitucional ha tratado el tema.

“Sin duda las pensiones son un tema que ha estado sobre la mesa durante mucho tiempo y que impacta en la vida de millones de personas y en el futuro de todos. Por eso, esperábamos que se tratara con la profundidad, seriedad y responsabilidad que se merece […] Sin embargo, la comisión respectiva de la Convención Constitucional rechazó incluir un artículo que decía que ‘El Estado no puede en caso alguno expropiar los fondos de pensiones de los trabajadores’, y algunas autoridades han deslizado comentarios que sugieren la intencionalidad de terminar con la propiedad individual de los ahorros actuales y/o futuros, de los trabajadores”, mencionó el presidente de Habitat.

Rodríguez también se refirió a la criticada campaña publicitaria que lanzó Habitat en favor de las AFP: “Habitat no ha estado ajeno del sentir de la mayoría de sus afiliados y lanzó una campaña masiva compartiendo e informando sobre las preferencias reveladas por las personas respecto de sus ahorros y de la AFP. La gente quiere mejores pensiones, pero no a cualquier costo [..] quiere poder elegir quien administra sus cotizaciones previsionales que son el fruto de su trabajo y no entregarlo obligatoriamente a manos del gobierno de turno, quiere que sus cotizaciones, actuales y futuras vayan a su cuenta individual y no a un fondo común”, planteó Rodríguez.

Fuente: https://interferencia.cl/articulos/definitivo-duenos-de-afp-habitat-retiran-115-mil-millones-en-utilidades-cuenta-de-2021