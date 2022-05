Brasil. PSOL decide votar por Lula pese a su alianza con Alckmin y la burguesía

El PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) acaba de celebrar, este sábado (30 de abril), su Conferencia Electoral, un evento que definió la táctica electoral y el programa defendido por el partido en 2022. Los 61 miembros del Directorio Nacional, por mayoría absoluta y con apoyo de las corrientes que conforman el campo PSOL Semente (Semilla) decidieron por el voto a Lula Presidente desde la primera vuelta para derrotar a Bolsonaro, a pesar de la presencia de Alckmin.

La decisión del PSOL sobre la táctica electoral en 2022 responde correctamente a un momento excepcional de la historia de Brasil. Bolsonaro es el primer presidente abiertamente fascista desde el fin de la dictadura militar y su gobierno genocida fue el principal responsable de la muerte de más de 660.000 personas en la pandemia. Está en marcha la aprobación de un programa de destrucción económica, social, medioambiental y de derechos laborales y democráticos sin precedentes. Como resultado, el país está viviendo una tragedia que se extiende al deterioro de las condiciones de vida, con el aumento de la inflación y el desempleo y la caída de los ingresos. El país vuelve a estar incluido en el mapa del hambre.

La candidatura de Lula es la única con posibilidades para derrotar electoralmente al candidato de la extrema derecha. Por ello, las elecciones de 2022 estarán polarizadas y tienden a ser un plebiscito entre Lula y Bolsonaro. Su resultado es incierto y no será fácil. En este escenario, el PSOL tiene un papel que desempeñar y su militancia marcará la diferencia en los comités con Lula Presidente en todo el país.

El destino del PSOL es inseparable del destino de la clase trabajadora. Por ello, en la Conferencia se aprobó la táctica más adecuada, es decir, la que traducía los acuerdos y medios concretos para derrotar electoralmente a Bolsonaro.

Realizando una aguerrida campaña, el PSOL necesita mantener su independencia política, y en la Conferencia ha dado tres importantes pasos en esta dirección. La primera fue la continuidad de las críticas a Alckmin, representante de la burguesía en la fórmula de Lula. Alckmin nunca será nuestro compañero. La segunda fue reconocer que con Alckmin, Lula no firmará un programa capaz de responder a las necesidades de la clase trabajadora para superar la crisis. Por lo tanto, más allá de lo que es posible negociar con el PT, el PSOL aprobó la presentación de su programa, su visión de un gobierno de izquierda y las medidas necesarias para enfrentar la crisis con coraje, confrontando con las élites gobernantes y sus privilegios.

El tercer paso fue la aprobación de una resolución contra la negociación de cargos en un eventual gobierno Lula-Alckmin, que dice que el PSOL no tiene lugar en los gobiernos de conciliación de clases. Para nosotros, la militancia por la victoria de Lula no significa que el PSOL deba participar en un eventual gobierno Lula-Alckmin, si es elegido, o en cualquier gobierno estatal y municipal de las coaliciones del PT con la burguesía. Estamos categóricamente en contra de la participación del PSOL en un eventual gobierno de Lula. Tenemos un balance del pasado y no alimentamos expectativa ninguna de cambiar el Brasil haciendo alianzas con Alckmin, la derecha y la burguesía.

La conferencia electoral del PSOL abrió las alas para poner al partido en la dirección correcta en estas elecciones. Nada colabora más con la revolución socialista que derrocar a un presidente fascista del poder. El campo PSOL Semente marcó la diferencia para que se tomara esta decisión. Al igual que marcamos la diferencia para las resoluciones que mejor posicionan al PSOL con coherencia en la preservación de su independencia política, una lucha que recorre toda su historia. Estaremos en primera línea para que todas las resoluciones sean puestas en práctica.