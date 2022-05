Francisca Sandoval, reportera que busco un modo de alcanzar los verdaderos cambios que Chile necesita.

Francisca en este registro, entregando todo por informar lo que ocurre en el país real, no el de las élites alejadas de los anhelos verdaderos del pueblo. (Octubre 2020. Video Paul Cabanis)

Francisca Sandoval Astudillo, Reportera de señal 3 TV la Victoria. Asesinada por sicarios narco «ambulantes» a vista y paciencia de la policia militarizada de Carabineros.

Escuchar a Ricardo Yañez, Director General de Carabineros de Chile, en torno al tema de los hechos que terminaron con el asesinato de Francisca, generan hastío, odio y rabia.

Después de escuchar a Ricardo Yañez, Director General de Carabineros de Chile. No queda mas que decir: ¡Ya basta!, No se puede seguir normalizando, aceptando tanto desparpajo, desidia, descaro, insolencia para con aquellos que hacen prensa alternativa mostrando el país real, evidenciando el descontento y la disconformidad de una sociedad que se manifiesta en las calles.

Mientras las élites; social, empresarial, politica, gubernamental, fiscalias, judicial y Policíaco-Militar, continúan defendiendo y justificando su accionar en pro de lo que ellos llaman el bien superior, que no es más que la protección acérrima de un modelo de mercado, la vida de manifestantes y reporteros comunitarios nunca jamás será respetada. Al parecer se confunde orden con represión descontrolada y ahora más encima, con el dejar actuar al LumpenNarcoLocatario organizado con armas y coludido con la policía de FFEE de Carabineros, en lo que parece más bien una operación de exterminio del pueblo consciente, que de protegerlo de sicarios armados. Como dijera alguien por ahí: «sospechosa la wuea».

Acá lo que debe quedar claro es que el país real es muy diferente del que creen o quieren hacer creer, aquellos que cantinflean a diario por los medios de comunicación leales al empresariado farandulero con los temas de la nueva constitución, el seudo progresismo del gobierno de Boric y sus «jovenes» políticos, que hoy hablan de reformas constitucionales transitorias para darle la mano a la UDI y RN en el temita de las AFP por ejemplo, etc etc etc. Y por favor, aquellos que lean esta columna, no vengan con eso de que hay que darles tiempo para que se lleven a efectos los cambios, porque son más de 45 años que se viene escuchando esa misma cantinela, que no es más que la continuidad de un modelo de mercado, de un modo de producción que fomenta la desigualdad y otorga migajas para mantener en la calma y dormido a un pueblo que se sacrifica a diario y que más encima hoy es asesinado y reprimido de manera brutal por narco delincuentes que se tomaron las calles y sitios públicos coludidos con la desfachatez de Carabineros, a quienes les otorgamos el monopolio de las armas y que hoy junto a delincuentes sicarios asesinan a una reportera de señal 3 TV La Victoria.

A Francisca la asesinaron y a otras 2 personas las hirieron a bala. Y eso es una verdad irrefutable. Y mientras esto ocurre en las calles, donde están los abandonados por el sistema, los intelectuales pequeño burguesitos juegan a la politica: «autoridades», panelistas de TV y Radio, los «trabajadores y estudiantes» quienes justifican el modelo, en definitiva un sector de la sociedad chilena, que a todo le encuentra eufemismos y falacias para justificar lo injustificable y que de este modo, queriéndolo o no permiten que las mafias empresariales y políticas junto a las organizaciones del Narcotrafico, las cuales son alimentadas desde el extranjero y que hoy operan en nuestro territorio infiltrando con mayor poder de fuego las poblaciones, donde jóvenes son reclutados para ser parte de estas como sus soldados, además de implementar el micro y macro tráfico de estupefacientes, que tienen en la degradación y la pudrición a gran parte de las comunas del país.

Los gobiernos de Chile y latinoamerica como única solución implementan más represión policíaco militar dirigido hacia los sectores populares, lo que acarreará más muertes, pero que los señores de las élites en el poder, lo ven como daños colaterales, pues sus objetivos de mantener un «orden» y así salvaguardar su modo de producción capitalista y patriarcal es primordial. El Estado y sus instituciones están muy lejos, pero muy lejos de la gente común que batalla por sobrevivir y que espera por siglos que algo de los millones que ganan a diario las corporaciones financieras, les llegue a sus bolsillos. Pero todos sabemos que eso nunca pasara, sin embargo seguimos aguantando lo inaguantable. ¿Será por miedo, ignorancia o comodidad ?

Miedo, ignorancia o comodidad. Me pregunto ¿donde están los trabajadores, y su central, la CUT, declarando por el asesinato de Francisca, una obrera de las comunicaciones?. Pues bien, esto refleja para donde va este gobierno y de cómo sus democracias representativas no representan a nadie, salvo a las élites económicos financieras, y los pequeños burguecitos que se creen depositarios de la sabiduría y de dictar lo que es mejor para un país, a costa de la represión descontrolada y el asesinato de los más vulnerables y abandonados en este territorio denominado Chile.

Esperemos que lo ocurrido a Francisca Sandoval Astudillo, sirva para entender de una vez por todas, que al imperialismo y sus paises lacayos, como el nuestro, no se les puede pedir que solucionen nuestras carencias, pues ellos nunca lo harán, ya que su objetivo final es lo que ellos llaman el «bien superior», que no es otra cosa que perfeccionar el capitalismo de mercado, lo que augúra más pobreza y desigualdad.

El pueblo y los abandonados quizás algún día salgan de su letargo y logren comprender que la sola lucha que lo hará libres, será la construcción de un Nuevo Modo de producción fuera del acuario capitalista/patriarcal y por el cual se estará incluso dispuesto a defender y combatir, pues será algo elaborado desde lo comun, desde la comunidad, donde la produccion y las ganancias seran realmente sociales y no del mercado explotador generador de plusvalía.

Gracias Francisca, pues has removido mis pensamientos que han hecho que escriba esta columna desde la pena y la rabia.

Columna: David Santiago Farías Delva.