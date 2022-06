Urgente: Julian Assange extraditado a EEUU enfrenta 175 años de prisión

Gobierno británico aprobó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, donde se enfrenta a 175 años de prisión, una «condena a muerte».

Hoy, la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, firmó la orden de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde será acusado de «espionaje». El gobierno británico aprobó hoy la extradición, después de que un tribunal británico dictaminó en abril de este año que Assange podía ser enviado a EEUU. El Ministerio del Interior británico declaró en un comunicado que «los tribunales del Reino Unido no han encontrado que sería opresivo, injusto o un abuso del proceso para extraditar al señor Assange».

Por su parte, WikiLeaks señaló que hoy es un “día negro para la libertad de prensa y la democracia británica”. «Cualquiera en este país que se preocupe por la libertad de expresión debe estar profundamente avergonzado de que la ministra del Interior (Priti Patel) aprobara la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, el país que conspiró para asesinarlo».

Assange, periodista de origen australiano, había solicitado no se extraditado, y una jueza de primera instancia se negó a extraditarlo por «problemas de salud».

Los tribunales de Estados Unidos juzgarán a Assange por evidenciar crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Estados Unidos, cometidos por los militares estadounidenses en Iraq y Afganistán, y miles de archivos secretos de la diplomacia norteamericana dados a conocer por WikiLeaks.

«Julian no hizo nada malo, no cometió ningún delito, y no es un criminal, sino un periodista y comunicador que está siendo castigado por hacer su trabajo», señala WikiLeaks, recalcando que se trata de «un caso político».

«Este no es el fin de la lucha, sino el comienzo de una nueva batalla legal», añade WikiLeaks. «Además de apelar de nuevo ante el Tribunal Superior, se luchará en las calles para hacer que el caso del periodista australiano sea conocido por todos».

Assange continúa encarcelado en una cárcel de máxima seguridad británica desde que el gobierno de Lenin Moreno de Ecuador le retiró en 2019 el asilo político otorgado siete años antes por el presidente Rafael Correa, y permitió que la policía ingresara a la embajada violando las leyes internacionales y lo arrestara en Londres.

Stella Moris, esposa de Julian Assange, denuncia en un video que se ha hecho viral, publicado en mayo, que el gobierno de Estados Unidos busca «vengarse» del fundador de WikiLeaks.

«A EE.UU. y al Reino Unido les gusta hablar de presos políticos en el extranjero pero han creado un preso político propio. En cada etapa, la ley ha sido abusada para victimizar a Julian: ha sido silenciado, ha sido desaparecido», afirma Stella, quien además es abogada de derechos humanos.

Stella critica la postura del Reino Unido por aprobar la orden de extradición de su marido al «país que conspiró para asesinarle», plan que involucró a más de 30 funcionarios de inteligencia, incluido personal de alto rango. «Es increíble que un país conspire para asesinar a un periodista por lo que ha publicado. Es precisamente lo que el Gobierno británico critica si sucede en otros Estados», recuerda.

Stella recalcó que el gobierno estadounidense «es el único que ha cometido crímenes en este caso», y que al procesar a Assange por hacer una cosa buena, «le niegan la existencia y la validez de lo que denunció».

«No están simplemente procesando a Julian sino que también están poniendo en prisión la memoria de la víctimas» de los crímenes de guerra cometidos por Washington.

Advierte que «será usado por futuros gobiernos para silenciar la disidencia y silenciar la prensa». Asimismo, se refirió a lo absurdo y peligroso del hecho que «significa que cualquier persona en cualquier lugar está sujeta a la Ley de Espionaje de Estados Unidos». Assange «no es ciudadano de EE.UU., es australiano y trabajó como periodista en el Reino Unido. No le debe lealtad al gobierno de EE.UU.».

«Esto avanza la absurda noción de que un país puede limitar la libertad de prensa más allá de sus fronteras, que puede tomar represalias contra periodistas extranjeros en el extranjero», expresó.

Stella responsabilizó a los medios de comunicación por no cubrir apropiadamente lo que sucede y no permitir al público entender las posibles secuelas de este caso para todos los periodistas del mundo.

En el video, la mujer cuenta las condiciones carcelarias a las que Assange es sometido y cómo afectan su estado de salud, además de mostrar episodios de sus visitas a su esposo acompañada de sus dos hijos, de tres y cuatro años, el mayor nacido en 2017 cuando su padre estaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.

«El hecho de que ha sido privado de su familia sin ningún motivo, solo por el rencoroso y cruel sentido de venganza por parte de una superpotencia a la que expuso tiene que llegar a su fin. Nadie debe ser tratado de esta manera», aseguró.

