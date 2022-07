La insurección armada

Prólogo

Cuando llegó este libro, La insurrección armada, a Boltxe liburuak,

empezamos a leerlo y rápidamente nos dimos cuenta de su

importancia, vimos que era un manual para los revolucionarios de

principios del siglo XX. Este libro que tienes entre manos es una

aportación que la Tercera Internacional, la Internacional Comunista,

hizo al movimiento revolucionario. No es un texto teórico sino todo

lo contrario, es pura praxis. En un momento en que en el mundo

hervía el fervor revolucionario, la Internacional Comunista consideró

necesario publicar un libro en el que se recopilaba toda una serie de

experiencias históricas, así como los análisis de los errores y aciertos

de estas experiencias. La Internacional Comunista pensaba que todo

este conocimiento adquirido a través de la lucha tenía que pasar a las

generaciones futuras para que las estudiaran y así avanzar en la lucha

contra el capitalismo.

La insurrección armada se publicó bajo el nombre de A. Neuberg,

que fue un seudónimo que encubría los nombres de militantes muy

conocidos de la Internacional Comunista. La dirección general de

la redacción estuvo a cargo de Piatnitski, Secretario General de la

Internacional, Togliatti, dirigente de la Sección de Agitación y

Propaganda («Agitprop») de la Internacional, y el general Unschlicht,

segundo adjunto del Comisario del Pueblo para la Defensa. El capítulo

4 fue escrito por Hans Kippenberger, dirigente militar de la insurrección

de Hamburgo en 1923; los capítulos 10 y 11, por el general

Tujachevski, que había caído ya en desgracia; el capítulo 12, por

Ho Chi Minh. Los demás capítulos fueron escritos por los mismos

Piatnitski (capítulos 1 y 2), Togliatti y Unschlicht, o por comisiones del

Estado Mayor y otros redactores, bajo la dirección de unos u otros de

los tres responsables.

El primer punto que nos atrajo del libro fue el análisis de las

revoluciones no victoriosas realizadas durante los primeros años del

pasado siglo. Nos parece adecuado recordar que, huyendo de

determinismos, no todos los movimientos revolucionarios son

victoriosos. Cuando hablamos de revoluciones pensamos

inmediatamente en experiencias victoriosas: la revolución

bolchevique, la china, la cubana, la vietnamita, etc., pero olvidamos

todo el trabajo que hay detrás de esas revoluciones, todos los

avances, retrocesos, toda esa práctica que si la analizamos bien y

extraemos las enseñanzas necesarias nos abrirá el camino para

«tomar el Palacio de Invierno».

Se trata de analizar todas las experiencias para aprender de ellas,

de las negativas y de las positivas. Hemos de aprender de todas ellas.

Podemos pensar que algunas cuestiones técnicas La insurrección

armada pueden estar muy lejos de los problemas y tecnologías

presentes. No obstante, pensamos que los análisis que se realizan y

las pautas que se dan para avanzar en la praxis revolucionaria son

totalmente actuales y que deberían ser de obligado estudio.

La insurrección armada es un libro político, no un libro militar, dado

que rechaza de forma absoluta las tendencias militaristas, tratando

de afianzar el enfrentamiento directo. Tampoco es un libro pacifista,

sino un libro basado en la praxis, en el que se analiza el papel

de la socialdemocracia como elemento al servicio del capital, en el

que aprendemos cómo se debe realizar un análisis correcto de las

situaciones concretas en las que nos encontremos, huyendo de todo

triunfalismo, si queremos que la revolución no sea ahogada en la

sangre de los y las revolucionarias.

Sabemos que libros como éste son incómodos hoy en día. Las

editoriales, el sistema, no los quieren porque son peligrosos desde su

punto de vista, porque son una herramienta en la repolitización del

proletariado, en su mentalización de saber ver y analizar cuál es su

situación, en la organización de su centralidad, en comprender por

dónde pasa el camino que les llevará al enfrentamiento total con el

poder del Estado capitalista para avanzar hacia el poder popular. Es

por ello por lo que nos ha parecido más necesario que nunca recuperar

libros como éste, y como otros que publicaremos en los próximos

meses, dando a conocer textos importantes que es casi imposible o

completamente imposible encontrar en la actualidad.

Como anexo publicamos unos textos de Lenin y de Trotsky sobre

el mismo tema, la insurrección armada, el último acto del

enfrentamiento abierto del proletariado contra la burguesía, contra esa

clase explotadora que, ahora más que nuca, quiere controlar la vida de

miles de millones de personas con el único objetivo de maximizar sus

ganancias.

Aportamos este libro como otro granito de arena por nuestra

parte para dar a conocer el marxismo, sin tergiversaciones ni

manipulaciones, para avanzar en la liberación de Euskal Herria, así

como la otros pueblo sometidos por el imperialismo, venga de donde

venga. Esperamos que sea útil.

Boltxe Liburuak