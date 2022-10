Se establece tendencia geopolítica capitalista: toda provocación estadounidense es absolutamente contraproducente

por Enrique Muñoz Gamarra

Las provocaciones estadounidenses han ingresado a un periodo de auto liquidación. Se han tornado absolutamente en contraproducentes. Cierto, en la actualidad toda provocación estadounidense es un completo suicidio. Cada provocación acelera el desmoronamiento de occidente. A tal punto que las carcajadas de Bill Clinton en un encuentro público con el inefable Boris Yeltsin en 1993 cuando la ex URSS estaba implosionando (1) pueden ser comparadas con las sonoras carcajadas del presidente ruso, Vladimir Putin, cuando este 28 de septiembre de 2022 estaba estampando su rúbrica en el documento de adhesión de cuatro regiones de Ucrania a Rusia (2).

Entonces, ahora está más que totalmente clarificada esta tendencia. La tendencia capitalista que cada provocación estadounidense acelera la quiebra de occidente. Todo, marcha hacia el fortalecimiento del nuevo poder mundial capitalista encabezada por China, la misma que se desplaza en el curso del reajuste capitalista iniciada en 1973-2008 (inicio de la actual fase depresiva del sistema capitalista y gran depresión de aquel año, respectivamente).

Veamos cómo se impone esta tendencia:

I.- Ante todo los hechos siguen agitándose

Como siempre son hechos recientes:

Primero, tras la muerte de la joven iraní, Mahsa Amini, el 16 de septiembre de 2022, varias ciudades de Irán fueron escenarios de violencia callejera que han dejado pérdidas materiales y humanas. Aquello tiene que ver con las actividades de las células durmientes fascistas que operan en este país, una de cuyas lideres (por supuesto, no la única) es la iraní, Masih Alinejad, que estuvo en Estados Unidos durante una década trabajando “a tiempo completo para la VOA Persia -o Voz de América, Persia-, el brazo propagandístico financiado directamente por el Broadcasting Board of Governors (BBG), un instrumento de poder blando del imperio financiado en su totalidad por el Congreso de Estados Unidos…” (3). En este momento la desestabilización de Irán sigue su curso. En efecto la vieja burguesía estadounidense está fuertemente apuntalada sobre este país. Es bueno tomar nota que Oriente Medio, en la actualidad mundial, es la región más estratégica del planeta. Allí esta Irán. Los estadounidenses creen en su insana brutalidad que ocupando este país (Irán) abrirán una nueva época a sus crueles opresiones y darán fin a sus graves dificultades económicas. Pero, en la actualidad, la correlación de fuerzas en Oriente Medio está a favor de Rusia y China.

Veamos:

“La semana pasada, diferentes ciudades de Irán fueron escenarios de violencia callejera protagonizada por vándalos que se infiltraron en protestas por la trágica muerte de Mahsa Amini de 22 años, acaecida en un hospital días después de que fuera detenida por la Policía de Irán; un fallecimiento que está bajo investigación. Tras varios días de disturbios que causaron al menos 41 muertos y graves estragos materiales en los bienes públicos y privados, millones de iraníes salieron a las calles en defensa de su Revolución Islámica e ideales y, a la vez, exigir a las autoridades medidas severas ante los brotes de la inseguridad en el país” (4).

Segundo, el 21 de septiembre de 2022, el Presidente de la nación y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia, Vladimir Putin, hizo un llamamiento a la movilización parcial de sus fuerzas armadas en su operativo en Ucrania. En realidad, era la respuesta a los zarpazos que el 6 de septiembre de 2022 estaban desatando los nazis paramilitares ucranianos en Jarkov (Izium y Kupiansk).

Veamos:

“Éstas son las claves de la movilización parcial en Rusia anunciada por el Presidente de la Federación rusa, Vladimir Putin.

– El Ejército ruso cuenta con más de dos millones de hombres, la mitad de los cuales son técnicos y personal administrativo.

– Durante la movilización parcial serán llamados a filas 300.000 reservistas.

– El ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, cifró en 25 millones los rusos con experiencia militar que puedan ser movilizados. La movilización parcial afectará un 1% del total. Entre los movilizados habrá especialistas que trabajan en empresas estatales.

– Rusia descarta que puedan ser movilizados los estudiantes mayores de 18 años, en alusión a universitarios y aquellos que cursen estudios de formación profesional.

– Los reservistas podrían ser legalmente desplegados en el Donbás y los territorios ocupados en el sur de Ucrania si el Kremlin acepta su ingreso en Rusia tras los referendos de integración que esos territorios celebrarán a partir del viernes” (5).

Tercero, el domingo 25 de septiembre de 2022, el centro de toma de decisiones del Comando Operativo Sur del ejército ucraniano ubicado en Odesa, obviamente lugar de reunión de altos oficiales ucranianos junto a mercenarios y oficiales del extranjero (CIA, MI6, etc.), prácticamente fue demolido. Nuestra fuente dice que como resultado del ataque fueron liquidados por lo menos 12 oficiales ucranianos de alto rango. Allí actuaron drones suicidas cargados de explosivos del ejército ruso. Las notas vienen del portal: mpr21.

Veamos:

“Al mismo tiempo, hay información de que una gran cantidad de oficiales de alto rango del Comando Operativo Sur resultaron muertos y, según informes no confirmados, también podrían haber sido liquidados oficiales de los países de la OTAN y Estados Unidos. Al lugar llegaron al menos 8 ambulancias inmediatamente después del ataque. Además, según los residentes de Odesa, posteriormente llegaron otros vehículos que transportaban heridos y muertos. Por el momento, se sabe que un grupo de al menos 12 oficiales ucranianos de alto rango fueron liquidados como resultado del ataque. La información sobre la presencia de oficiales extranjeros en la sede del Comando Operativo Sur aún no ha recibido ninguna confirmación. Sin embargo, hace unos días, tres helicópteros militares del ejército de Estados Unidos y un avión de transporte militar de la Fuerza Aérea estadounidense fueron vistos volando en dirección a Odesa, lo que no excluye la posibilidad de que también estuvieran presentes allí” (6).

Cuarto, entre el 23 y 27 de septiembre de 2022, se efectuaron los referéndums de adhesión a Rusia de cuatro territorios del este y sur de Ucrania (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia que fueron inmediatamente reconocidos por este país (Rusia) el 28 de septiembre de 2022. Según los informes, en Jersón, el 87,05 % de los electores votó a favor de incorporarse a Rusia. En la región de Zaporiyia el 93,11 % se pronunció a favor de la adhesión a Rusia. Mientras tanto, en Lugansk y Donetsk votaron afirmativamente el 98,42 % y el 99,23 % de los electores, respectivamente. (7).

Quinto, el 26 de septiembre de 2022, ocurrieron los atentados contra gasoductos de la Nord Stream I y II en el Mar Báltico. Una región marítima completamente controlada por la OTAN, repleta de infraestructuras de esta organización criminal. Cierto, el 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto Nord Stream II, informó de una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla de Bornholm (isla de Dinamarca localizada en el mar Báltico, al este del país, entre la costa sur de Suecia y al norte de Polonia). Según la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, en el mes de julio de 2022 los países miembros de la OTAN estuvieron en ejercicios navales “con el uso de equipos de aguas profundas en el área de la isla de Bornholm”.

Veamos:

“El martes, la compañía Nord Stream AG informó que tres hilos de los gasoductos marinos Nord Stream 1 y 2 sufrieron daños sin precedentes el lunes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú estaba «profundamente preocupado por la noticia» y no descartó que la operación de los oleoductos pudiera haber sido interrumpida por un acto de sabotaje. Los sismólogos suecos informaron más tarde que el lunes se habían registrado dos explosiones a lo largo de las tuberías de Nord Stream” (8).

Sexto, el 28 de septiembre de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, firma los tratados de adhesión a Rusia de cuatro territorios de Ucrania: las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el Donbás (este) y de Zaporiyia y Jersón (sur). Esto se produjo previamente habiendo reconocido la independencia de estas dos últimas regiones (Jersón y Zaporiyia), recientemente liberadas. Según los informes, en Jersón, el 87,05 % de los electores votó a favor de incorporarse a Rusia. En la región de Zaporiyia el 93,11 % se pronunció a favor de la adhesión a Rusia. Mientras tanto, en Lugansk y Donetsk votaron afirmativamente el 98,42 % y el 99,23 % de los electores, respectivamente.

Veamos:

“En una fastuosa ceremonia celebrada en Moscú, en la sala de San Jorge del Gran Palacio del Kremlin, Putin y los cuatro dirigentes de Lugansk, Donetsk, Jerson y Zaporiyia firmaron los documentos de anexión ante un público compuesto por miembros del Gobierno, diputados y senadores y parte de la élite política, antes de tomarse de la mano y corear al unísono «¡Rusia!» junto a la sala. «Quiero decirle esto al régimen de Kiev y a sus amos en Occidente: los habitantes de Lugansk y Donetsk, Jerson y Zaporiyia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre», afirmó en tono desafiante el mandatario ruso, quien señaló que «la gente votó por nuestro futuro común» (9).

Séptimo, el 29 de septiembre se tuvo conocimiento desde la pluma de la excelente analista militar, Elena Cormatches, la impresionante cantidad de asistencia de seguridad enviada por Estados Unidos a Ucrania desde enero de 2021, incluidos más de $16 200 millones desde el comienzo del operativo militar de Rusia, el 24 de febrero de 2022.

Veamos:

“Más de 1400 sistemas antiaéreos Stinger;

Más de 8.500 sistemas antiblindaje Javelin;

Más de 32.000 otros sistemas antiblindaje;

Más de 700 sistemas aéreos no tripulados tácticos Switchblade;

126 obuses de 155 mm y hasta 806 000 proyectiles de artillería de 155 mm;

2.000 proyectiles de artillería de 155 mm guiados con precisión;

20 obuses de 105 mm y 180 000 proyectiles de artillería de 105 mm;

276 Vehículos Tácticos para remolcar armas;

22 Vehículos Tácticos para recuperación de equipos;

34 Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad y municiones…”

(Y mucho más. El cuadro es largo). Ver el siguiente enlace: (10).

Octavo, el 3 de octubre de 2022 se supo desde Global Research que Estados Unidos no estaba muy contento con el pedido del presidente ucraniano, Zelenszky, de una inmediata adhesión de Ucrania a la OTAN. Al parecer, el Pentágono y los mandos militares de sus aliados, aún no habían salido de su conmoción por la adhesión de las cuatro regiones de Ucrania a Rusia.

Veamos:

“La respuesta de Zelensky al acto de su homólogo ruso fue firmar el suyo propio para acelerar el ingreso de la antigua República Soviética en ruinas al bloque, pero fue rechazado por la OTAN, EE. UU. y la UE. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, minimizó ese desarrollo varias horas después de que ocurriera durante una conferencia de prensa en la que reiteró la llamada política de «puertas abiertas» y enfatizó la necesidad de centrarse en el apoyo inmediato en este momento. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Sullivan se hizo eco de sus palabras ese mismo día y agregó que “En este momento, nuestra opinión es que la mejor manera de apoyar a Ucrania es a través de un apoyo práctico sobre el terreno en Ucrania, y que el proceso en Bruselas debe ser tomado en un momento diferente.” (11).

II.- Estados Unidos está incursa en una geopolítica de auto aniquilación

Tras los dos hechos más impactantes ocurridos recientemente en Ucrania (Atentado por parte de Estados Unidos contra los gasoductos Nord Stream I y II el 26 de septiembre de 2022 y, la adhesión de cuatro regiones de Ucrania a Rusia, el 30 de septiembre de 2022), todos los elementos geopolíticos internacionales debidamente entrelazados, se han vuelto absolutamente aplastantes contra Estados Unidos.

Ciertamente, la estructura del dominio imperialista occidental basada en el sistema dólar se encuentra actualmente muy debilitada. Es una estructura seriamente afectada. Si, hasta aquí se ha mantenido es porque existió una fuerte presión contra sus aliados o vasallos, muchos de los cuales ahora están muy resentidos y consecuentemente pueden terminan abandonándolo al no soportar semejantes presiones. Alemania y Francia, están en esa situación. Arabia Saudita e incluso Turquía. También Japón y Australia. Eso se llama riesgo. Alto riesgo.

En este marco se desenvuelve ahora el accionar geopolítico de Estados Unidos, es decir, en una coyuntura muy grave. Por supuesto Rusia no está en esa condición. Tiene una mayor capacidad de aguante, porque no es un poder excesivamente expandido como Estados Unidos. La sobrevivencia de la burguesía estadounidense realmente es muy lastimera en medio de terribles gastos económicos y financieros como consecuencia de la cruenta carrera armamentística, el fuerte desplazamiento de armas y fuerzas militares a las zonas de conflicto en las que está involucrada, el mantenimiento de sus bandas paramilitares que son miles de miles (células durmientes) en casi todas las regiones del planeta, el mantenimiento de los cerca mil bases militares que tiene alrededor del mundo, etc. Estos son lastres muy pesados y costosos. En realidad, una sangría monstruosa.

En este marco, aquí tres hechos contundentes que demuestran lo contraproducente que son las provocaciones estadounidenses, convirtiéndose así en una verdadera tendencia de autoliquidación para occidente:

Primero, las draconianas sanciones económicas de Estados Unidos contra Rusia y China han conducido inevitablemente al fortalecimiento de la economía de Rusia y China. En el caso de Rusia, el rublo, tras aquellas sanciones, hoy es más sólido. Su consecuencia es la caída en picada del viejo sistema petro-dólar. Sabemos, por ejemplo, que la guerra comercial sino-estadounidense llegó a su clímax máximo en mayo del 2019 cuando Estados Unidos introdujo a Huawei en una lista negra que restringía la compra de componentes de repuesto y servicios a compañías estadounidenses. Recientemente, Estados Unidos ha pasado a una fuerte confrontación con Rusia. En el curso de este conflicto han sido verdaderamente draconianas las restricciones y sanciones económicas aplicadas contra este país (Rusia), entre la que más resalta, la suspensión de la compra de su petróleo. En este marco, hubo un hecho muy importante que sacudió el sistema capitalista occidental. Aquella fue la respuesta que dio Rusia al sistema financiero que maneja Estados Unidos como una herramienta de coerción. Lo que hizo Rusia fue algo así como detonar una bomba nuclear, pero, en el sistema financiero. En efecto, fue el primer desafío de una gran potencia nuclear (Rusia) a lo que se conoce como el petrodólar. Se produjo en 2022. Ocurrió exactamente el 23 de marzo de 2022, cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo: que los países inamistosos (occidente) deben pagar por el gas ruso en rublos, moneda oficial de Rusia. La medida provocó automáticamente una gran agitación en la economía europea: primero, la subida de los precios del gas. Entonces, el sistema petro-dólar sufrió un serio puntillazo. En general occidente empezó a tambalearse. Ahora mismo está que tiembla. No olvidemos lo sucedido con el coronel Muamar el Gadafi de Libia y el presidente Sadam Husein de Iraq por pretender vender su petróleo en euros. El primero fue muerto sodomizado y el segundo ahorcado. Ocurrió así porque estos países no tenían armas nucleares para hacer respetar sus decisiones soberanas. Por el contrario, ahora Rusia tiene aquel armamento e incluso es la primera potencia militar del mundo. Por eso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habría gritado el 26.03.2022, en un discurso desde el castillo real de la capital polaca Varsovia: “Por el amor de Dios: ese hombre (Vladimir Putin) no puede permanecer en el poder”. En realidad, fue un certero golpe de Rusia al viejo sistema financiero basado en el petro-dólar. Esto ahora mismo está en proceso. De hecho, la cuenta regresiva contra el petro-dólar ha empezado. Y aún falta la decisión que asumirá China a este respecto (es el mayor importador del petróleo y la primera potencia económica del mundo). A este respecto se debe agregar el hecho de que Estados Unidos ya está aplastada por China en la guerra economica que él mismo inicio alegremente contra aquel país (China). Entonces esto demuestra lo contraproducente que fueron sus provocaciones.

Veamos:

“He decidido implementar lo antes posible una serie de medidas para transferir los pagos por nuestro gas natural por parte de los llamados países inamistosos a rublos”, ha anunciado este miércoles el presidente ruso, Vladímir Putin, durante un encuentro con funcionarios de su Gobierno. Conforme a Putin, esta medida responde a “las decisiones ilegítimas” de los países occidentales de congelar los activos rusos.” (12).

Segundo, las provocaciones de Estados Unidos en Ucrania, instalando un régimen abiertamente nazi a fin de imponer sus siniestros planes contra Rusia, han llevado a este país (Rusia) a romper el monopolio político-militar de la ofensiva militar que hasta entonces solo la ostentaba aquel país (agresiones contra países y pueblos en todas las regiones que quería) y dar inicio a su operación militar en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022. Pero las raíces de esta tendencia incluso llegan hasta el 3 de septiembre de 2013 cuando el ejército ruso le derriba sus dos misiles balísticos que había disparado contra Damasco desde su base naval de Rotta en España. Luego continuo el 5 de marzo de 2014 cuando justamente en Ucrania lo aplasta solo mostrándole algunos armamentos de última generación, no el armamento nuclear, que lo hubiera hecho saltar de pánico. Ahora bien, si continuamos con esta cronología de lo contraproducente que significaban las provocaciones estadounidenses también habría que mencionar dos hechos que sucedieron recientemente (este mismo año (2022) en el conflicto de Ucrania y de Irak. En Ucrania está referida al ataque de alta precisión con misiles iskander efectuada el 12 de marzo de 2022 por el ejército ruso contra un puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En realidad, un campo de entrenamiento de paramilitares fascistas de la OTAN en Yavorovsky donde el ejército de Estados Unidos entrenaba en técnicas de guerrilla urbana a los paramilitares fascistas de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia. Y luego, lo sucedido aquel mismo día (12 de marzo de 2022) en Irak, en realidad un ataque del ejército iraní con 12 misiles balísticos tipo Fateh-110 contra un centro estratégico perteneciente al Mossad israelí (una base militar de la inteligencia israelita en Erbil, en el Kurdistán irakí), donde habrían muerto, nada menos, 9 generales sionistas junto a un número indeterminado de militares estadounidenses, como reacción a un ataque aéreo lanzado por Israel el 7 de marzo de 2022 sobre territorio sirio que causaron la muerte de dos coroneles iraníes, identificados como Ehsan Karbalai Pur y Morteza Said Neyad, miembros de dichas fuerzas.

Tercero, el reciente sabotaje estadounidense de los gasoductos Nord Stream I y II en el Mar Báltico (una de las zonas marítimas del mundo más controladas por la OTAN), ha originado la inmediata adhesión a Rusia de cuatro regiones de Ucrania (Lugansk y Donetsk, Jersón y Zaporozhie), previo referéndum en cada una de ellas celebradas entre los días 23 y 27 de septiembre de 2022. Cierto, aquel documento fue firmado por el mandatario ruso, Vladimir Putin, el 28 de septiembre de 2022.

Ante todo, veamos un apunte sobre el atentado estadounidense contra los gasoductos Nord Stream I y II:

“Los países miembros de la OTAN realizaron simulacros en julio utilizando equipos de aguas profundas cerca del sitio de fugas de Nord Streams, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, en una sesión informativa el jueves…El martes, la compañía Nord Stream AG informó que tres hilos de los gasoductos marinos Nord Stream 1 y 2 sufrieron daños sin precedentes el lunes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú estaba «profundamente preocupado por la noticia» y no descartó que la operación de los oleoductos pudiera haber sido interrumpida por un acto de sabotaje. Los sismólogos suecos informaron más tarde que el lunes se habían registrado dos explosiones a lo largo de las tuberías de Nord Stream” (13).

Y luego, la adhesión de cuatro regiones de Ucrania a Rusia. El documento fue firmado por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Veamos:

“El mandatario ruso firmó el jueves (28 de septiembre de 2022) un documento en el que reconoció la independencia de las regiones de Jersón y Zaporiyia, en el sur de Ucrania, días después de que, en los referendos celebrados desde 23 hasta 27 de septiembre en las referidas zonas, los electores decidieron decir sí a la adhesión de sus regiones a Federación de Rusia. Los líderes prorrusas solicitaron el miércoles a Putin su incorporación a Rusia y enfatizaron que esta integración garantizará la seguridad en sus territorios y se restablecerá la justicia histórica” (14).

Entonces, la respuesta de Rusia fue contundente que hizo temblar a Estados Unidos y occidente por completo. Esto ha aclarado de una forma magistral que toda provocación estadounidense se ha vuelto contraproducente. Es una tendencia que estaba incurso en el proceso de reajuste del sistema capitalista que, entre otras, está empujando a la caída del sistema dólar y el fortalecimiento del nuevo poder mundial encabezada por China. Cada acción provocativa del viejo ejército estadounidense contra Rusia significa un avance de aquel país (Rusia). Esto ya lo sabe la burguesía estadounidense y por eso el reciente pedido desesperado de Zelinzky clamando por la adhesión inmediata de Ucrania a la OTAN, ha caído en saco roto.

III.- A partir de aquí, el riesgo no es para Rusia, sino, para Estados Unidos

Los capitalistas siempre pugnan por algo. Nada es por gusto o porque algunas burguesías sean dadivosas. Aquello no existe en estas relaciones. No olvidemos que estamos ante una de las más fuertes contradicciones inter-imperialistas. El ambiente internacional, tras los dos hechos más impactantes ocurridos recientemente, ha devenido en un momento de máxima tensión. Es un momento de mayor desestabilización incurso en una grave crisis militar, tal como hemos señalado en otros artículos.

Vuelvo a repetir lo que en un artículo anterior ya expresé, el entrecruzamiento de las leyes económicas ha sido y es muy intenso: agotamiento del sistema capitalista que impuso la gran fase depresiva (1973). Esta (fase depresiva), incubó la gran crisis economica (2008) que a su vez llevó a la bancarrota la economía de la principal potencia capitalista que hasta entonces la ostentaba aquel status: Estados Unidos. Esto últimamente ha conducido al languidecimiento de la economía capitalista. Y el equilibrio estratégico, condensándose con el resto de variables, ha originado el impasse y entrampamiento geopolítico mundial, que ahora está resolviendo la crisis político-militar (EEUU-Rusia y EEUU-China) con fuerte rozamiento.

Entonces de acuerdo a lo anterior, la precariedad imperialista es flagrante, sobre todo, en Estados Unidos. Esto es muy grave en este país. Como se sabe, Estados Unidos debe hacer esfuerzos enormes por alimentar su enorme aparato militar extendido en casi todas las regiones del planeta. Es un poder excesivamente expandido. Esto, en medio de la gran crisis economica que azota la economía mundial desde 2008, ciertamente debe ser titánico.

En el curso de sus ambiciones geopolíticas y en su afán por mantener la hegemonía mundial, Estados Unidos ha venido tensionándose muy fuertemente apuntando contra China y Rusia, pero, sobre todo, contra la segunda, hasta arrinconarlo en Ucrania. Sin embargo, Rusia no es Irán, Arabia Saudita o Venezuela. Es una potencia nuclear, la mayor potencia nuclear del mundo que hasta aquí (Ucrania) ha respondido moderadamente. Si hubiera querido probablemente hubiera dado un zarpazo y ocupado totalmente Ucrania. No lo hizo, tal vez por llegar a un acuerdo. Bueno, son sus esperanzas. Esperanzas de sus burguesías. Pero, Estados Unidos se ha burlado de esto y ha seguido armando y enviando cuantioso dinero hasta poner en grave peligro la integridad territorial de este país (Rusia). En esta misma línea, las prensas internacionales nos muestran que además recientemente hay azuzamientos e intromisiones en otras regiones, ejemplo, en el conflicto de Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj, que el 13 de septiembre de 2022 tuvo 200 muertos y unos 7.000 desplazados. También en el conflicto de Tayikistán y Kirguistán. De igual modo en la política fascista de Georgia, exigiéndole preparar un referéndum para recuperar Abjasia y Osetia del Sur y, arremeter contra Rusia. Sin olvidar el asunto de Irán, donde están activadas sus “células durmientes”.

Ante esto hay que permitirnos recordarle a la vieja burguesía estadounidense que existe la paridad estratégica. Esto en estos momentos prácticamente es una ley para las tres superpotencias. Lo hemos señalado repetidamente en notas anteriores.

Consecuentemente, ahora tras este atrevimiento inaudito (cerco de Estados Unidos contra Rusia) con respuesta contundente de Rusia (adhesión a Rusia de cuatro regiones de Ucrania), se ha establecido en la geopolítica mundial la marcha de toda la línea geoestratégica estadounidense a la quiebra o por lo menos a la neutralización de su política agresiva. Pero, ojo, con esto no nos hacemos ilusiones que esta geopolítica de quiebra o neutralización pueda ser aceptada por aquella vieja burguesía. Es muy seguro que aquella va continuar con sus viles despropósitos. Esta enloquecida. Sin embargo, lo que hay de cierto en todo esto, es que la marcha de esta geopolítica, está al margen de los deseos de los hombres y por consiguiente al margen de los insanos deseos de su vieja burguesía. Entonces, si Rusia continua como hasta aquí lo está haciendo, puede apurar la total implosión de la estabilidad de Estados Unidos ya no solo de su actual menguante poder, sino, su total quiebra. Consecuentemente, el riesgo no es para Rusia. El riesgo es para Estados Unidos. Rusia no está en esta condición. Tiene una mayor capacidad de aguante, porque no es un poder excesivamente expandido como Estados Unidos, no tiene mil bases militares al que puntualmente tiene que alimentar.

Es decir, la estructura del poder occidental puede terminar implosionando totalmente, es una estructura ya muy debilitada, seriamente afectada. Si hasta aquí se ha mantenido, esto solo ha sido a base de una fuerte presión contra sus aliados, muchos de los cuales ahora están hartos de esta situación y pueden terminar abandonándolo. Alemania, Francia, es decir, sus aliados europeos están muy resentidos sobre todo ahora tras su grave problema energético. Arabia saudita e incluso Turquía. También Japón y Australia. Todos están muy resentidos. Eso se llama riesgo. Es una geopolítica al rojo vivo que arremete contra Estados Unidos.

¿Tercera Guerra Mundial? Está muy claro que hasta aquí los golpes han sido contundentes tanto de Estados Unidos como de Rusia y no han pasado a mayores, no se han declarado la guerra, todo ha sido una confrontación indirecta, aun de la descarda injerencia de mercenarios de la OTAN en Ucrania, cuidando lo principal, no pasar a mayores. Pero, como hemos señalado más arriba, por supuesto van a producirse los sabotajes y los complots. Estados Unidos maneja los complots desde el ataque bacteriológico a finales de 2019. Rusia también puede utilizar el sabotaje e incluso el complot. Al final la paridad estratégica los estará aplastando. Por eso es necesario estudiar a cabalidad la paridad estratégica. Algunos ni siquiera tienen una idea de lo que es esta categoría.

Sin embargo, en este marco de posibilidades, de sabotajes y complots, ¿Estados Unidos puede golpear en Irán? Respondo: Si puede. Lo hemos señalado en un apunte anterior, haciendo hincapié en la catadura moral de la burguesía estadounidense. Además, no olvidar lo que hemos señalado más arriba referido a que no nos hagamos ilusiones que esta geopolítica de quiebra o neutralización pueda ser aceptada por aquella vieja burguesía. Es muy seguro que va continuar con sus viles despropósitos. Esta enloquecida. Por eso ahora el Oriente Medio está en un proceso muy peligroso de desestabilización. Irán recientemente está en ataque. Las bandas paramilitares que operan en este país han incurrido en graves provocaciones La vieja burguesía estadounidense se mantiene en aquella vieja geopolítica de suicidio de golpear en Irán a cambio del Este de Ucrania y Taiwán. Ya decíamos en una nota anterior, no seamos ingenuos, que va golpear, va golpear. Y así lo está haciendo. Pero, si esto ocurre, aquel será una grave agresión contra un país que no dispone del armamento nuclear. Entonces el riesgo sobre Irán sigue latente.

Pero, aun así, ciertamente el mundo está ad-portas de grandes cambios que van a incidir fuertemente en el carácter de la nueva situación mundial. Por un lado, en el curso del proceso del reajuste capitalista, se está fortaleciendo el poder de China. Los BRICS y la OCS están en aquel proceso. Rusia está fortaleciendo su posicionamiento en Ucrania (referéndum en el este de Ucrania). Y por el lado de la tendencia mundial histórica, se está abriendo una nueva ola de la lucha de clases, su gestor: el proletariado.

(*) ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA:

Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor de los libros: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos”, “Implosión de la hegemonía mundial estadounidense”, “La historia de América Latina la escriben sus pueblos, luchando”, “El letal fascismo estadounidense”, “Historia Socio-economica del mundo. Caída de Occidente”, “Desclasificación de Archivos Secretos de la Caída de Occidente”. Además, es autor de más de 260 artículos publicados casi en la totalidad de las páginas web del planeta especializadas en geopolítica y de habla española. Su Página Web es: http://www.enriquemunozgamarra.org