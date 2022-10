Argentina. La solidaridad de los pueblos indígenas de Salta con Lov Lafken Winkul Mapu

Pichanal, Salta

Corte de ruta de comunidades indígenas.

11 de octubre, día de resistencia de los pueblos originarios.

Más de veinte comunidades indígenas de todo Salta reclaman en Pichanal reunión con el Gobernador Sáenz.

Melina Sánchez

Frente a un incumplimiento del petitorio elevado en octubre de 2020, las comunidades originarias de la provincia se dieron cita nuevamente para reclamar por tierra, agua, vivienda, acceso a la salud y a la educación.

Se manifiestan por el cambio de nombre del aniversario del 12 de octubre, para que pase a respetarse como día de luto de las naciones indígenas, y se solidarizan con el pueblo mapuche. Transcribimos aquí la palabra de distintos referentes sociales e indígenas presentes en el corte:

Muy buenos días, hermanos, compañeros, pueblo indígena. Mi nombre es Abel Mendoza, presidente de la Unión Autónoma de comunidades originarias del Pilcomayo. Desde Santa Victoria Oeste, Salta, nosotros acá estamos en la Ruta 34 como medida de fuerza, por diferentes motivos. Nosotros como pueblo olvidado, ya desde hace más de cien años. Nosotros vivimos en lugares aislados adonde no contamos con el apoyo del Estado. Allá nosotros sufrimos escacez de agua, el agua es un derecho.

Pero hoy el Estado argentino no nos garantiza nuestros derechos como ser educación, vivienda, seguridad… Somos departamento que estamos en la zona tripartita con Bolivia y Paraguay.

Hoy, 11 de octubre, nosotros nos vemos obligados, por nuestras necesidades, y recordamos también el año 1492 cuando fue la invasión de los colonizadores, cuando nos han exterminado nuestros ancestros, hoy estamos como último día de resistencia, como último día de paz, recordando a aquellos héroes, porque nosotros somos la descendencia de aquellos héroes y levantamos la voz del pueblo milenario, pueblo indígena.

Estamos manifestando acá por los derechos, derechos territoriales que los hermanos están siendo desalojados, despojados y la “justicia” vela por los que tienen dinero, y no por los pueblos indígenas, cuando nosotros no contamos con abogados, no tenemos recursos para hacer esta lucha.

Ustedes saben que las comunidades indígenas estamos sufriendo de muertes, muerte en estado de desnutrición. No contamos con ayudas sociales, cuando el Estado nos están sacando nuestras tierras, están desalojando, están contaminando… Hoy por hoy nuestra madre naturaleza sufre, y ustedes saben bien que es el pulmón de los seres humanos, como pueblo, en general.

Hoy estamos haciendo resistencia y recordamos el año 1492, que fue un último día de paz, y el día 12 que sería mañana, vamos a reclamar al gobierno que cambie de palabra, que no tiene que ser un día de la diversidad cultural sino un día de resistencia indígena, y vamos a elevar un petitorio a la cámara de senadores para que estos velen y que tengamos un feriado de luto, porque es lo que corresponde.

Nosotros lo que pedimos es que haya un respeto del Estado argentino hacia las comunidades indígenas.

Nos solidarizamos con los hermanos mapuche, que también están resistiendo una vez más y están siendo perseguidos por la ley argentina, por la justicia argentina y para nosotros es fuerte que volvemos de más de 530 años que todavía los seguimos padeciendo como pueblos milenarios, como pueblos preexistentes. Hoy levantamos la voz en un grito pidiendo libertad, pidiendo inclusión, que nuestros derechos sean garantizados. Desde acá, desde Salta, les mandamos un fuerte abrazo y un ánimo a nuestros hermanos mapuche que están pasando lo mismo, y en todos los rincones donde estén los pueblos indígenas. Desde ya, abrazo muy grande. Fuerza compañeros, compañeras, acá estamos y vamos a seguir resistiendo.

***

Buenos días comunidad, familia, hermanos, yo soy María Mónica Cantarella, cacique de la Comunidad Avá Guaraní, Misión San Francisco Pichanal.

Estamos aquí acompañando a todos los hermanos que han venido de lo más lejos, haciendo todo lo posible para llevar un petitorio al gobernador. Somos muchos, hay gente que han venido de distintas localidades, departamento de San Martín, Orán.

Aquí estamos en la ruta paradas, para ver adónde vamos y adónde llegamos, cómo nos pueden ayudar para reunirse con el gobernador acá en Pichanal, en el Cruce de Pichanal, cómo nos pueden ayudar.

Como comunidad también necesitamos mucho en salud, educación, el agua, son muchas cosas que nosotros estamos padeciendo. Yo seguiré acompañando acá a nuestras hermanas, ellas se están alojando acá en la Misión San Francisco, y bueno, entonces, pido ayuda para que nos acompañen para el mate, para la comida, eso nada más.

Pido al gobierno nacional, al gobierno provincial que nos escuche, que nos escuche y no nos tengan así. Hace más de un año, el año 2020 que estábamos aquí y no se ha cumplido lo prometido, así que por eso todos estamos de vuelta aquí. Eso veremos qué pasa hasta la tarde, si hay alguna respuesta de los gobiernos para continuar con esta lucha, esta lucha es de todos y para todos los pueblos originarios.

Gracias.

Jasurupay

***

Mi nombre es Oscar Delgado, soy de Capoma, el centro de acción popular Olga Márquez de Aredes en defensa de los derechos humanos, de Ledesma, Jujuy, en cumplimiento de lo que marca la constitución estamos acá acompañando a hermanos y hermanas de comunidades originarias de acá del norte de Salta, veintitrés comunidades que vienen de la Cuenca del Río Pilcomayo. Han venido desde allá, hasta esta zona de Pichanal, en la Ruta 34.

Justo en la rotonda donde se divide para el norte, el camino que va para Embarcación, Tartagal, y hacia el este hacia Orán. Acá se está produciendo el corte de ruta y acá están acompañando varias comunidades guaraníes, collas, de acá de la zona de Pichanal, Embarcación, Orán, porque esta es la zona donde más comunidades hay de la Provincia de Salta y también del país. Exigiendo justamente el respeto y el cumplimiento del acceso a su territorio milenario, territorio ancestral. Acceso a una vivienda, educación y trabajo digno, y a la salud.

Es uno de los lugares más castigados por el tema de la falta de pozos de agua. Todos los años salen en las noticias. Los niños mueren de una mezcla de desnutrición y de sed, por la falta de agua y de alimentación adecuada. Es algo que se vive tapando, obviando y ocultando.

Son las consecuencias del modelo de destrucción de los bosques, desmonte. Con el modelo de la soja y el maíz transgénico. Siguen desmontando y destruyendo nuestro monte en el Chaco Salteño y la selva perimontana de yungas. Este año los incendios fueron terribles tanto en la zona del ramal jujeño, Ledesma, ruta a Sauzalito, como también en esta zona de Orán, Departamento de San Martín.

Eso significa más pobreza, más desgracias para la gente humilde, porque los montes los siguen devastando y enriqueciendo a unos pocos, los beneficiarios de las exportaciones de soja hacia el exterior.

Sí bueno, acá hemos tenido la visita de la policía, ayer tuvimos la visita de la gendarmería. Por el momento todo tranquilo. Esperemos que continúe así. La gente sigue firme acá en su reclamo. En recuerdo del último día de libertad de Abya Yala, que ese es el nombre que le pusieron los hermanos de toda América, Abya Yala, la tierra fecunda, así que esas son las demandas a que el gobernador tiene que atender, el gobernador Gustavo Sáenz.

No casualmente están preparando un nuevo programa de ordenamiento territorial de bosques, que significa más desmontes. No van a respetar ninguna de las medidas adecuadas. Como ya lo han hecho anteriormente. Cuando tendrían que frenar todo tipo de desmontes y todos esos terratenientes extranjeros tendrían que volver a reforestar zonas que no se tenían que tocar, zonas marcadas con rojo en el mapa de ordenamiento territorial y sin embargo, les metieron cientos de miles de hectáreas de desmonte, en estos últimos años y eso también es un problema grave que los gobiernos miran para otro lado.

Esa es un poco la situación general, y esperemos que esto se difunda. Vamos a seguir acompañando acá a los hermanos y hermanas en defensa de la madre tierra porque es el futuro para toda la gente. Muchas gracias