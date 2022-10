En el Día de la Mujer Boliviana, la alcaldesa de El Alto presenta un Plan Municipal de las Mujeres

Por Andrés Figueroa Cornejo

En el Día de la Mujer Boliviana, la edil Eva Copa inició la formulación del Plan Integral Municipal de las Mujeres de El Alto, PIMMA, junto a diversas agrupaciones de la comuna.

«Por una ciudad unida, moderna, acogedora y con identidad de mujer», señaló Copa que se denomina la propuesta y añadió que, «el objetivo es empoderar a las mujeres y que salgan de un mundo de violencia. Antes no teníamos derecho a elegir a nuestra pareja, ni derecho a educarnos, antes la mujeres indígenas no teníamos derecho a pasar por la plaza Murillo».

La alcaldesa Eva Copa, en el marco del Día de la Mujer Boliviana, expresó que, «hoy las madres tienen que enseñar a las hijas que nadie las puede tocar y que sus hijos tampoco pueden lastimar a las mujeres. La ciudad de El Alto se caracteriza por las mujeres indígenas que han sacado adelante a sus familias».

El Plan Municipal busca que El Alto se convierta en una de las comunidades impulsoras de los derechos humanos de la mujer, con el fin de superar los feminicidios e infanticidios.

Copa indicó al respecto que, «si nosotras no nos sabemos defender, nadie lo hará por nosotras. Estamos en el siglo XXI y aún sigue existiendo el machismo, la discriminación y el racismo. Me preocupa que en unos días más se realizará una cumbre de alcaldesas de todo el país, y apenas somos 20 las mujeres», y agregó que, » Ello se debe, entre otros factores, a que nos siguen considerando débiles, incapaces de llevar adelante jefaturas en cualquier nivel. ¡Pero es mentira! ¿Por qué nos caen todos los juicios y prejuicios del mundo? No estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo igualdad económica, laboral, política, social».

Por su parte, mediante un trino, el Presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, manifestó que, «La mujer es el corazón de nuestra Revolución Democrática y Cultural, ejemplo de fortaleza y vanguardia de nuestra lucha contra el patriarcado, que es la causa principal y estructural de violencia, opresión, dominación y explotación contra las mujeres».