Irán, en el centro de la tormenta

por Enrique Muñoz Gamarra

Hay una gran agitación en los círculos de poder de la vieja burguesía financiera estadounidense. Está envuelta en una enorme desesperación por imponer el asalto de Irán a cambio del Este de Ucrania y Taiwán. Exigencias que sufren serios retrasos porque al parecer ahora cada burguesía está consciente de sus propios derroteros, lo cual convierte la confrontación inter-imperialista en muy enconada.

Pero esta burguesía es persistente, no sé da por vencida, ni da marcha atrás, por el contrario, reacciona con enorme furia. Cree que está contra el reloj. Entonces arremete: primero, el atentado ocurrido el 20 de agosto de 2022 en las afueras de Moscú dirigido contra el filósofo ruso, Aleksandr Dugin, se dice aliado del presidente Vladimir Putin, en la que murió su hija Darya Dugina. Segundo, el sabotaje contra los gasoductos de Nord Stream I y II ocurrido el 26 de septiembre de 2022 en el Mar Báltico, una región marítima completamente controlada por la OTAN y repleta de infraestructuras de esta organización criminal. Tercero, la detonación de un camión cargado con explosivos en el puente de Crimea que conecta esta península con el continente ruso, ocurrida el 8 de octubre de 2022, la misma que ha provocado el colapso parcial de dos tramos de la autopista.

Entonces, Irán se encuentra en el centro de la tormenta. La vieja burguesía estadounidense esta enardecida por asaltar este país. Un riesgo realmente muy grave. Esto quiere decir que su defensa se ha vuelto en la piedra angular del proceso de consolidación del nuevo poder capitalista encabezada por China. Por el contrario, si cae Irán, existe la posibilidad de que se detenga aquel proceso, aunque sea por un breve tiempo, y pueda reanimarse el cadáver geopolítico (Estados Unidos).

En este marco, recientemente el análisis geopolítico ha identificado el establecimiento de una tendencia que convierte toda provocación estadounidense en absolutamente contraproducentes. Una tendencia que cuadra perfectamente con los cambios que viene produciendo en el mundo desde el año 2008.

Veamos cómo discurre todo esto:

I.- Rusia, con Vladimir Putin, está bien plantada

Rusia y el presidente ruso, Vladimir Putin, son firmes en sus resoluciones. Las evidencias muestran que han sido los más claros en haber asimilado y haber exteriorizado su firme rechazo a las aspiraciones de Estados Unidos por mantener su hegemonía mundial de acuerdo a un sistema unipolar por demás excluyente contra el resto de naciones y criticar el acercamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras rusas, advirtiendo además sobre la necesidad de respetar la Carta de las Naciones Unidas (“Conferencia de Seguridad de Múnich, 10 de febrero de 2007). En la actualidad son los más claros opositores a la exigencia estadounidense de golpear en Irán a cambio del Este de Ucrania y Taiwán, lo que quiere decir que las contradicciones inter-imperialistas están sumamente agudizadas. Aquí tres hechos que demuestran lo anterior. Es la arremetida contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por parte del presidente estadounidense, Joe Biden, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski y el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John R. Bolton.

Veamos:

Primero, el 26 de marzo de 2022, el presidente estadounidense, Joe Biden, en un discurso desde el castillo real de la capital polaca, Varsovia, advirtiendo la firmeza de los dirigentes de Rusia en contra de sus ambiciones solo a un mes del inicio de su operación militar en Ucrania, lanzó una sesgada amenaza contra el presidente ruso, Vladimir Putin, en los siguientes términos: «Por el amor de Dios: ese hombre (Vladimir Putin) no puede permanecer en el poder».

El apunte:

“El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este sábado (26.03.2022) en un discurso desde Varsovia que el presidente ruso, Vladimir Putin, «no puede permanecer en el poder» y calificó la invasión rusa de Ucrania como un «fracaso estratégico» de Moscú. «Por el amor de Dios: ese hombre no puede permanecer en el poder», declaró Biden en un discurso en el castillo real de la capital polaca” (1).

Segundo, el 4 de octubre de 2022, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha firmado un decreto ley que descarta cualquier negociación de paz con Rusia, mientras Vladimir Putin este en el gobierno de este país. En una declaración textualmente, dijo: “estamos listos para dialogar con Rusia, pero con otro presidente de Rusia».

El apunte:

“El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha firmado este martes un decreto en el que declara la imposibilidad de negociar con el actual presidente de Rusia, Vladímir Putin, una salida a la guerra. No obstante, el decreto deja la puerta abierta a negociaciones con Rusia, informa Reuters. El decreto aplica la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ucraniano, que además promueve la solicitud de ingreso urgente en la OTAN. El decreto llega después de que las autoridades prorrusas de los territorios ocupados por tropas rusas en Ucrania (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón) hayan solicitado la anexión a Rusia. «Él [en referencia a Putin] no conoce qué son la dignidad y la honestidad. Por lo tanto, estamos listos para dialogar con Rusia, pero con otro presidente de Rusia», dijo Zelenski el pasado viernes, después de que Putin firmara la solicitud de anexión” (2).

Tercero, el 5 de octubre de 2022, John R. Bolton (ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, 2017-2021), escribió un artículo en el portal estadounidense: 19FortyFive. El titular de este artículo es más que suficiente muy claro para darnos cuenta la desesperación en la que se encuentra su patrocinadora (burguesía estadounidense): “Putin Debe Irse: Ahora Es El Momento Del Cambio De Régimen En Rusia”. Ciertamente la vieja burguesía estadounidense ha encontrado en los posicionamientos del presidente ruso, Vladimir Putin, un verdadero escollo a sus exigencias geopolíticas y son realmente muy difíciles de saltar.

Veamos:

“¿Por qué la angustia? No hay perspectiva a largo plazo para la paz y la seguridad en Europa sin un cambio de régimen en Rusia. Los rusos ya lo están discutiendo, en silencio, por razones obvias. Para los Estados Unidos y otros, pretender que el problema no es anterior hará mucho más daño que bien…Para evitar que la guerra siga avanzando indefinidamente, debemos modificar el cálculo actual. Ayudar cuidadosamente a los disidentes rusos a buscar un cambio de régimen podría ser la respuesta. Rusia es, obviamente, una potencia nuclear, pero ese no es más un argumento en contra de buscar un cambio de régimen que en contra de ayudar a la autodefensa de Ucrania… Los obstáculos e incertidumbres que bloquean el cambio de régimen ruso son sustanciales, pero no insuperables. Definir el “cambio” es fundamental, porque debe implicar mucho más que simplemente reemplazar a Putin. Entre su círculo íntimo, varios posibles sucesores serían peores. El problema no es un hombre, sino el liderazgo colectivo construido durante las últimas dos décadas. No existe una estructura gubernamental civil para efectuar el cambio, ni siquiera un Politburó como el que retiró a Nikita Khrushchev después de la crisis de los misiles en Cuba. Todo el régimen debe irse” (3).

II.- La desesperación de la vieja burguesía estadounidense por aferrarse al poder

Continúo, siempre esforzándome por estar claro, de cómo ha sobrevenido todo esto. Me interesa llegar al fondo. Cierto, lo que ocurre en el mundo actual no cae del cielo. Tiene su explicación que parte de la estructura economica. El análisis científico nos enseña que en los análisis económicos siempre debemos partir de esta estructura. Se entiende que las burguesías, tras el ascenso del sistema capitalista a su segunda y última fase (fase monopolista), devienen en burguesías financieras, especuladoras y usureras. Estaban transformadas en unas burguesías aviesas y ladronas (tipo Soros), habían ingresado a un proceso muy serio de degradación. Esto es explicado por la ciencia marxista por medio de la tendencia decreciente de las tasas de ganancia del sistema capitalista por los grandes incrementos que ocurren en la composición orgánica del capital en el proceso de su realización (capital constante en detrimento del capital variable, que no es otra cosa, que un mayor aplastamiento del proletariado) y que a medida que avanzan, con un sector financiero convertido en su Dios, la acumulación y reproducción capitalista deviene, de forma lógica y natural, en un estado anémico.

Esto fue certero en Estados Unidos. Cierto, desde 1973 cuando se inicia el actual ciclo económico largo de crisis y contracción (ciclo depresivo), este país vive al margen de sus posibilidades y capacidades de producción, drenando y succionando importantes ahorros y riquezas mundiales (robo de las riquezas de otros países), se dice que ahora esto sería, nada menos, las tres cuartas partes de sus llamados “ingresos”.

Son tan ciertas las procacidades (desfachatez) de sus ilícitas actividades financieras que se dice que en los últimos cinco años (viene de un apunte del 2013) este país (Estados Unidos) habría creado casi la mitad de toda la masa monetaria de su historia. Esto, en realidad, fue un enorme proceso de sobreacumulación de capitales, que por cierto termina ahogándola en los capitales ficticios.

Veamos:

“Estados Unidos ha creado casi la mitad de toda la masa monetaria de su historia en los últimos cinco años, y ha vivido el periodo más largo jamás visto sin subir los tipos de interés…” (4).

En estos mismos años (2013) se supo que cuatro bancos estadounidenses (instrumentos supremos de manipulación de los mercados financieros) eran los dueños del 98 % de los derivados que existían en el sistema financiero. Por supuesto a algún lugar debía llegar semejante hemorragia de capitales llamada alegremente por sus laboratorios ideológicos como flexibilización cuantitativa (QE). En esto viene como anillo al dedo, el siguiente apunte que encontré recientemente: “Los Cuatro Jinetes de la Banca (Bank of América, JP Morgan Chase, Citigroup y Wells Fargo) son dueños de los Cuatro Jinetes del Petróleo (Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP y Chevron Texaco); junto con Deutsche Bank, BNP, Barclays y otros gigantes europeos del dinero (5). Otros analistas hablan de tres grandes fondos de inversión de Estados Unidos que serían, nada menos, la tercera potencia mundial (después de China y Estados Unidos) con capitales cinco veces más grande de Alemania y dueños de las grandes empresas tecnológicas de occidente (Google, Facebook, etc.), esto, por supuesto, en conjunción con la CIA y el Pentágono, lo que echa por tierra teorías ridículas como la de, Mark Elliot Zuckerberg dueño de Facebook o Elon Musk dueño de Twitter, etc.

Pero, además estos megabancos, “viejas glorias” del imperialismo estadounidense, estaban comprometidos en una infinidad de delitos penales como evasión de impuestos, ejemplo, en diciembre de 2015 se tuvo conocimiento que el banco alemán, Deutsche Bank, estaba comprometido en unos planes de evasión de impuestos para lo más selecto de sus clientes. Por supuesto el rosario de estos delitos es muy largo.

Veamos un apunte:

“Deutsche Bank ideó complejas estrategias internacionales de evasión de impuestos para algunos de sus principales clientes corporativos, al tiempo que los gobiernos del G-20 y la OCDE intentaban cerrar los vacíos legales existentes en los movimientos de dinero entre jurisdicciones. Así lo asegura el Financial Times, que cita tanto documentos a los que ha tenido acceso como personas familiarizadas con el proceso (6).

Entonces las burguesías financieras habían terminado peleándose con la economía real, es decir, con el sistema productivo. Estas, ya no pensaban en el desarrollo de la producción. Las inversiones en este sector estaban consideradas como grandes riesgos, sus orientaciones a partir de entonces eran hacia lo más fácil, a apropiarse descaradamente de lo ajeno, es decir, a ocupar mercados y zonas de influencia, mucho mejor si en ellas encontraban petróleo, gas natural, metales preciosos, etc., para lo cual sus ejércitos y sus armamentismos se convertían en sus instrumentos más favoritos, catapultándose, incluso, de vida o de muerte, para su existencia.

En este marco aquí un pequeñísimo historial de hechos punitivos desatados por la vieja burguesía estadounidense a fin de mantener su poder y hegemonía en el decadente sistema capitalista.

Veamos:

Primero, en los ochenta del siglo pasado (siglo XX) han salido de los graves déficits y crisis económica en las que se ahogaba, apropiándose las empresas públicas latinoamericanas, imponiendo a mansalva la anticomunista globalización que exigía prepotentemente la apertura de sus fronteras y el neoliberalismo las privatizaciones de sus empresas públicas a precio de robo.

Segundo, en la época de los noventa, succionando los capitales de la implosionada ex URSS y saqueando por completo las propiedades del proletariado ruso que hasta entonces aún se mantenían. No olvidemos que la restauración capitalista de la URSS se había iniciado en 1956 tras la muerte del gran Stalin (1953). En ese tiempo, a partir de 1991, la fuga de capitales hacia occidente era realmente espantosa, sin control alguno. Entonces, las burguesías financieras estadounidenses estaban embriagadas y gozaban de alegría de las desfachateces y traiciones de Gorbachov y Yeltsin.

Tercero, desde inicios del nuevo milenio (2.000 para adelante) han cabalgado atornilladas sobre la espalda de la China expansiva (China se convirtió en una de sus más grandes acreedoras, tiene en su poder una gran cantidad de bonos del tesoro estadounidense). Pero para su mala suerte esta cabalgata llegaba a su fin cuando este país (China) empezó a orientarse al logro de su máxima aspiración que era convertirse en la mayor potencia economica del mundo. Aquello sucedió a finales del año 2011 cuando se produce la ruptura del acuerdo estratégico que en el plano económico existía entre Estados Unidos y este país (China) firmado en 1978 entre Jimmy Carter (presidente de Estados Unidos desde 1977 hasta 1981) y Hua Kuo Feng-Teng Siao-Ping. No olvidemos que el 22 de julio de 1977 durante la Tercera Sesión Plenaria del X Congreso del Partido Comunista, Teng volvía al gobierno, recuperando los cargos de viceprimer ministro, vicepresidente del Comité Central del Buró Político, vicepresidente de la Comisión Militar y jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Liberación.

Cuarto, finalmente, tras su actual colapso económico, político y militar los imperialistas estadounidenses han calibrado lo enormemente geoestratégico que es el Oriente Medio, donde han ubicado a Irán como una de sus máximas exponentes. Ahora ya no saben qué hacer por apoderarse de este país. Han armado toda una tormenta incluso atacando a Rusia y China a fin de neutralizarlos y ocuparlo libremente.

III.- Irán, Irán, si caes, caerán todos

Ante todo, precisar que las preocupaciones de los países imperialistas occidentales, particularmente de Estados Unidos, por la ecología y el plan verde se dice a fin de salvar el planeta de la cada vez mayor erosión de la capa de ozono, son tremendas farsas. Estos países acostumbrados a lo más fácil a fin de mantener sus status de privilegio, están aferrados a la energía de los fósiles (Petróleo).

Oriente Medio es el mayor reservorio del petróleo y en este momento es la región más geoestratégica para la supervivencia del sistema imperialista (segunda y última fase del capitalismo) precisamente por el asunto energético, es decir, por el petróleo y el gas, base del desarrollo del sistema de producción capitalista, máxime si se tiene en cuenta que toda burguesía financiera (incluida la china) son absolutamente contrarias a cualquier alternativa al petróleo, sobre todo, en una situación de grave crisis económica que los aplasta. Cierto, todas estas burguesías viven aferradas al petróleo. Sin equivocarnos podemos decir que los actuales conflictos en el mundo provienen de la codicia de estas burguesías por el control de este valioso elemento energético. Y tengamos presente que el reservorio más grande de petróleo del mundo está ubicado justamente en esta región (Oriente Medio). En efecto, si efectuamos una operación muy sencilla consistente en sumar los niveles de producción petrolera de Arabia Saudita, Irán, Iraq, Qatar, etc., es decir, la producción petrolera de todo el Oriente Medio el resultado es fabuloso. Una impresionante cantidad que ha perturbado la mente de estas burguesías haciendo crecer sus codicias exponencialmente. Estas son las razones por las que, por ejemplo, Estados Unidos este agolpado de forma desesperada sobre esta región (Oriente Medio).

Los estadounidenses para agolparse sobre Irán previamente han extraído sus propias conclusiones de los infinitos beneficios que les brinda su sangrienta ocupación de Irak. Ciertamente, el saqueo de este país desde aquel año (2003) es una cuestión de todos los días y a plena luz del día (manejan su economía, sus leyes y su aparato estatal). La burguesía estadounidense en realidad es una burguesía delincuente (no olvidemos lo dicho por Trump del petróleo sirio en el norte de este país: “nos gusta el petróleo”). Ahora mismo (2022) en Irak hay complacencias a favor de Estados Unidos. Por ejemplo, Irak es utilizado como una base militar, un buen número de refuerzos y pertrechos militares para sus criminales paramilitares que actúan en Siria, provienen de sus bases militares alojados en este país, allí está su más grande embajada (La zona verde denominada Zona Verde de Bagdad). No olvidemos que aquí también asesinaron al general iraní Qasem Soleimani (3 de enero de 2020). Estos fascistas estadounidenses, aparte de ser grandes gánster y criminales de guerra, son unos vulgares ladrones que hurtan y roban (tipo piratas de antaño) a vista y paciencia de todo el mundo (por favor recomiendo leer todo el apunte que a continuación adjunto, no pude reducirla, porque realmente son imprescindibles para entender, por qué los fascistas estadounidenses están agolpados sobre Irán).

Veamos:

«Los primeros actos de la Autoridad Provisional de ocupación fueron reescribir la constitución y el cuerpo de leyes de Iraq declarando una sucesión de 100 llamadas «órdenes provisionales» promulgadas por el estadounidense Paul Bremer. Ingresan frecuente y libremente a las reuniones del gabinete con demandas o instrucciones sobre las decisiones de política que deben tomarse. Uno de los primeros actos de Bremer fue cerrar casi 200 empresas estatales y entregar los sectores industriales a empresas estadounidenses, dejando desempleados a más de 500,000 personas: Las órdenes de Bremer permiten a las multinacionales extranjeras privatizar toda la nación, incluida toda la infraestructura física y social y todo el comercio. Asignan a las compañías petroleras extranjeras el derecho exclusivo de al menos el 65% de las reservas de petróleo del país, y a determinar la distribución de los ingresos y ganancias asignados a Iraq del resto. A finales de junio de 2004, el CPA se disolvería y Bremer abandonaría Iraq. No había forma de que (la Casa Blanca) quisiera que auditores independientes publicaran un informe sobre la propiedad financiera de su administración iraquí»… «La embajada de EE. UU. En Pekín cuenta con más de 1.200 personas, pero la embajada de EE. UU. En Bagdad contiene más de 16.000 personas, la más grande y más cara del mundo, que abarca más de 100 acres, más grande que la Ciudad del Vaticano y cuesta más de 2 mil millones de dólares para construir. Es una ciudad independiente, fuertemente armada y fortificada en el centro de Bagdad, centrada en el antiguo palacio de Saddam y que contiene más de 20 edificios rodeados por muros de 20 pies y totalmente autosuficientes para electricidad, agua y todas las demás funciones, la sede permanente de Oriente Medio del imperio estadounidense. Desde aquí, en conjunto con la «embajada» estadounidense en Ereván, Armenia, que contiene 6,000 personas (la segunda embajada más grande del mundo), Estados Unidos puede extender sus brutales tentáculos imperiales sobre una amplia franja de Mesopotamia y Medio Oriente».

Continua: «El gobierno de Iraq es una administración títere casi irrelevante. Los primeros actos de la Autoridad Provisional de ocupación fueron reescribir la constitución y el cuerpo de leyes de Iraq declarando una sucesión de 100 llamadas «órdenes provisionales» promulgadas por el estadounidense Paul Bremer. Estas órdenes provisionales fueron escritas en la ley iraquí antes de la entrega del gobierno por parte de los Estados Unidos, y tienen la más alta posición de todas las leyes en Irak, tan altas que «no pueden ser eliminadas por ningún gobierno iraquí posterior». Son perpetuos….La Orden 56 que crea el nuevo banco central privado es un documento inmenso que requeriría meses de preparación. Las leyes de semillas fueron escritas casi seguramente por los abogados de Monsanto y Cargill, et al. Otros son parecidos. Es obvio que estas leyes fueron redactadas por adelantado por ejecutivos y abogados de bancos y corporaciones multinacionales de todo el mundo y simplemente se entregaron a Bremer para promulgarlas. También es obvio que estas leyes fueron planificadas y en proceso mucho antes de que Estados Unidos invadiera Irak. Para agregar a esta ecuación, tenemos el hecho de que las leyes no fueron preparadas por ninguna porción del gobierno de los EE. UU., Ya que incluso la Casa Blanca no tenía conocimiento específico de ninguna de las actividades de Bremer y el Congreso de los EE. UU. Había sido dejado de lado y silenciado de antemano. Secretario de Estado Colin Powellya había colocado al teniente general Jay Garner como el principal funcionario en Irak, y planeaba agregar a Zalmay Khalilzad, un iraquí con amplio conocimiento local para ayudar a Garner. De repente y sin explicación (mientras Powell estaba fuera de la ciudad), Bremer fue sacado de la nada y designado para reemplazar a Garner, para gran sorpresa de Powell, Rice y todos los demás. Según el registro publicado, Powell llamó a Rice a su regreso y le preguntó: «¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? «Rice aparentemente respondió:» No sé. No tuve nada que ver con eso «. El nombramiento de Bremer no solo fue una sorpresa, sino contra la voluntad declarada del Presidente, el Secretario de Estado y el Asesor de Seguridad Nacional del país. Además, tanto la CIA como los militares se opusieron fuertemente…”.

Continua: «Los hechos sugieren que el impulso se produjo a través de Henry Kissinger, con quien Bremer había estado estrechamente asociado y fue Director Gerente de Kissinger Associates durante 10 o 12 años hasta ese momento, el hilo parecía conducir a través de Cheney sin pasar por el Presidente. Los hechos no son claros sobre si Bush recibió instrucciones de obedecer o si fue informado sobre el asunto antes de su anuncio. El conocimiento militar y la familiaridad íntima con Irak se consideraron esenciales para este puesto, pero Bremer no lo tenía. Cuando Bremer recibió el puesto en Irak, el plan de la Casa Blanca era que se llevara a Khalilzad con él, pero, en una reunión privada con el presidente Bush, Bremer insistió en que él sería el único responsable, una demanda que Bush acomodó. Al menos US $ 100 mil millones y quizás hasta US $ 200 mil millones, la mayor parte de esto en efectivo, todo bajo el control de Bremer, simplemente desapareció sin dejar rastro. Solo la FED de los EE. UU. Envió US $ 40 mil millones en efectivo por vía aérea a Irak, la mayor parte sin contabilizar. Se vendieron millones de toneladas de petróleo iraquí sin tener en cuenta a los compradores y sin registro de la disposición de los recibos. No se midió una cantidad adicional grande pero indeterminada de petróleo exportado, sin dejar constancia del volumen o los pagos. Bremer tenía una habitación cerca de su oficina en el palacio de Saddam que contenía informes documentados de US $ 600 millones a US $ 800 millones en efectivo, ese era su «fondo para sobornos» privado y que no tenía ningún tipo de registro. No hubo supervisión de ninguna fuente. Miles de millones de dólares fueron pagados repetidamente por contratos donde no existían pruebas de que se hubiera realizado un trabajo. Además, el banco central de Iraq fue saqueado de al menos US $ 20 mil millones en oro (algunos informes reclamaron US $ 60 mil millones), además de miles de millones indocumentados en moneda extranjera, que tampoco se contabilizan. «Los auditores incluso tuvieron problemas para obtener pases para ingresar a la Zona Verde. Parece haber habido una buena razón para que los estadounidenses se estanquen. A finales de junio de 2004, el CPA se disolvería y Bremer abandonaría Iraq. No había forma de que (la Casa Blanca) quisiera que auditores independientes publicaran un informe sobre la propiedad financiera de su administración iraquí mientras el CPA aún existía y Bremer a la cabeza todavía respondía ante la prensa. Así que el informe fue publicado en julio» (7).

Entonces, para la criminal burguesía estadounidense en el curso de su bancarrota económica y el riesgo de la total desintegración de su estructura del dominio imperialista occidental, la ocupación de Irán se ha vuelto en un asunto de vida o muerte. Cierto, Irán, es el cuarto mayor productor de petróleo y el segundo productor de la OPEP, después de Arabia Saudita y, por las condiciones históricas autónomas de su desarrollo capitalista, es observada como un aliciente muy poderoso que según su infame conclusión puede sacarlo de su actual hecatombe económica y apurar un nuevo ciclo de acumulación y reproducción capitalista a su favor. Por eso Irán está convertida en la codicia más apetecible para esta burguesía. Su más cara ambición es saquear Irán desde sus raíces como han hecho y están haciendo con Irak y, por eso mismo se las está jugando, el todo por el todo, arremetiéndola con toda saña.

Pero, últimamente Irán ha empezado a despegar, convirtiéndose en una potencia no solo economica sino incluso militar. En esto fue gravitante lo sucedido el 1 de octubre de 2018 cuando las fuerzas aeroespaciales del CGRI (El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica) de Irán, lanzaron seis misiles balísticos de mediano alcance (ojo con esto). Una acción que la prensa especializada ha calificado de éxito estratégico, pues para dar en el blanco aquellos misiles tuvieron que recorrer, nada menos que 570 kilómetros, la tercera parte del espacio que recurrieron los misiles Kalibr que Rusia hizo explotar el 7 de octubre de 2015. La acción militar iraní fue un total éxito, pues, demolieron completamente un cuartel de los paramilitares fascistas del EIIL (Daesh, en árabe), ubicada en la ciudad de Abu Kamal, en la provincia de Deir Ezzor en la parte oriental del valle del Río Éufrates en Siria (este de Siria), autores del atentado del 22 de septiembre de 2018 en la ciudad de Ahvaz (suroeste de Irán).

Veamos:

«La operación llevada a cabo por Irán contra el Daesh en el este de Irán ha sembrado la inquietud entre los responsables israelíes…Tras lanzar seis misiles desde la base en Kermanshah, en el oeste de Irán, los iraníes enviaron una flota de drones Saeqeh (Rayo) contra objetivos del Daesh en Siria atravesando todo el espacio aéreo iraquí. Ni uno solo de ellos resultó dañado. Según el sitio israelí, el Saeqeh ha sido desarrollado a partir del norteamericano RQ-170 Sentinel, que fue obligado a aterrizar en Irán cuando llevaba a cabo una misión de espionaje. Irán ha creado ahora una flota de superdrones dotados de bombas y misiles, que pueden actuar a largas distancias desde su base en el suelo iraní y alcanzar la entidad sionista, señala el sitio» (8).

Por lo tanto, ahora Irán es un país con un gran peso geopolítico. Tiene una buena armamentística. Lo hemos afirmado en más de una ocasión. Incluso advertimos que ya debería salir de toda esa trampa tendida por Estados Unidos y los países europeos de maniatarla a una cumbre nuclear que ya no existe (Estados Unidos lo mando al traste). Una política errática de ir rebajándola paulatinamente. Aquello es crucial. Debe acelerar su armamentística estratégica. ¿Esto es posible? Por supuesto, toda autodefensa es posible. Es una nación independiente y lo puede hacer con pleno derecho a las reglas internacionales y los derechos históricos de las naciones.

Sobre este acuciante asunto hay una nota que llego a mis manos desde HispanTV el 5 de enero de 2020, en la que se afirma que Irán habría abandonado las limitaciones operacionales en su programa de energía nuclear.

Veamos:

«En un comunicado emitido este domingo, el Gobierno de Irán ha anunciado el quinto y último paso en cuanto a la reducción de las obligaciones asumidas en el acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), tras la salida ilegal de EE.UU. del mismo y la incapacidad del resto de las partes a la hora de garantizar los intereses del país persa. En el marco de este paso, ha detallado, Irán abandona las limitaciones operacionales en su programa de energía nuclear, entre ellas, la capacidad de enriquecimiento, el porcentaje de enriquecimiento, la cantidad de material enriquecido, y la investigación y el desarrollo nucleares. No obstante, Irán continuará cooperando con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), agrega el texto, antes de aseverar que Teherán revertirá sus pasos nucleares cuando se levanten las sanciones antiraníes y se adopten medidas que garanticen los intereses del país persa (9).

Y, lo más importante, estos hechos ocurren cuando está en proceso la consolidación del nuevo poder capitalista desde el lado de China. Esto, por supuesto, se engarza a plenitud con el reajuste capitalista que avanza inmerso en el actual evolucionismo económico de este sistema.

Entonces la burguesía estadounidense calibra que el tiempo es su peor enemigo. Esto lo empuja a completar el reparto antes de que el poder mundial sea tomado por completo por China. Está desesperada. Presiona a Rusia y China quedarse con el Este de Ucrania y Taiwán, respectivamente, mientras él toma el control de Irán. En este curso no es ninguna casualidad que el sionismo israelita, puntualmente instruido y armado por Estados Unidos, sea persistente en mantener la región bajo constante ataque, en este caso apuntalando contra Siria y la Franja de Gaza y, que recientemente haya pasado a la desestabilización de Irán activando a sus células durmientes que operan en este país.

Entonces, la ambición del decadente imperialismo estadounidense, “Irán a cambio del Este de Ucrania y Taiwán”, está plenamente identificado por el análisis geopolítico.

Aquello quiere decir que, si Estados Unidos revienta en Irán, automáticamente habrá significado el consentimiento de Rusia y China a aquellas presiones y exigencias y, con ello, ciertamente habrían conducido, con toda seguridad, al reavivamiento de un cadáver geopolítico, que es Estados Unidos. Un riesgo, aunque sea momentáneamente, es un riesgo desestabilizador. Oriente Medio, la mayor zona estratégica del planeta, más que Eurasia y todo lo demás, habría pasado por completo a poder de aquel país (Estados Unidos).

El epilogo que señalo más arriba, pueda que se cumpla o no, es solo parte de un análisis geopolítico.

En eso estamos…

NOTAS:

(*) ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA:

Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor de los libros: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos”, “Implosión de la hegemonía mundial estadounidense”, “La historia de América Latina la escriben sus pueblos, luchando”, “El letal fascismo estadounidense”, “Historia Socio-economica del mundo. Caída de Occidente”, “Desclasificación de Archivos Secretos de la Caída de Occidente”. Además, es autor de más de 260 artículos publicados casi en la totalidad de las páginas web del planeta especializadas en geopolítica y de habla española. Su Página Web es: http://www.enriquemunozgamarra.org