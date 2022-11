Colombia. Comandante Pablo Beltrán del ELN: «La Mesa de Diálogo no es para trueque de favores»

En Caracas el pasado lunes 21 se reinició la Mesa de Diálogos entre el Estado colombiano y la guerrilla del ELN, en el Acto de apertura el jefe de la Delegación elena Comandante Pablo Beltrán respondió estas preguntas a la prensa internacional.

LOS EEUU: UN ACTOR DEL CONFLICTO

1) José Abraham Istillarte de CGTN: Quisiera saber si tomaron la decisión de quedarse en este sitio de negociación, sí va a ser solamente en Venezuela o se van a utilizar otras sedes. Y, Comandante Beltrán usted ha dicho que los Estados Unidos (EEUU) son parte del conflicto en Colombia, ¿cómo va a participar EEUU en estos diálogos?

Pablo Beltrán: En el entendido que traemos con la Delegación del Gobierno, nos mantenemos en que esta Mesa tenga sedes rotativas, en esta oportunidad estamos acá en Venezuela, esperamos consultar con los Países Garantes dónde es más posible hacer otra Ronda.

Frente a EEUU, cuando a los niños los asustan, los asustan con el ‘coco’; y realmente ese es el papel de EEUU en América Latina, que ha sido nefasto para los Procesos de Paz, el que se instaló en Colombia en el 2016 tuvo la oposición de varias Agencias de EEUU para su implementación; nosotros siempre que tenemos la oportunidad de encontrarnos con algún representante de ellos les decimos: primero, aspiramos a que sean buenos vecinos; segundo, aspiramos a que respeten la decisión y voluntad de paz de los colombianos. Hemos observado que varias delegaciones de EEUU han visitado Bogotá, una vez cada semana desde que se posesionó este Gobierno, esperamos que sean visitas de buena voluntad y que sea un giro en la política de EEUU para Colombia; porque hay grandes problemas para resolver, le menciono solo tres, para no dañarles la tarde.

Primero a Colombia no le sirve ser de la OTAN; segundo, la fracasada Guerra contra las drogas lleva 50 años y cada vez el problema está peor, es con el concurso de EEUU -el principal consumidor de la coca que produce Colombia- que hay que buscar una alternativa, el que más sufre es el pueblo colombiano, la solución está entre los países productores como Colombia y los países consumidores como EEUU.

Tercero, yo creo que para desgracia de todos nuestros pueblos, los EEUU han sido muy protagónicos en liderar una Doctrina de Seguridad que ya tiene 70 años -desde el Presidente Truman en el año 47-, que considera que todo el que lucha por cambios en estos países es considerado como enemigo interno, en los años 60 fueron muy activos inculcándola en los Manuales de Operación y de Instrucción militares, quisiéramos verlos activos en recoger esa Doctrina, pues ahora están en deuda; EEUU en el momento no está aquí, pero aspiramos a que tengan una actitud proactiva.

EL ELN NO PIDE NADA PARA SÍ

2) Leonel Retamal de TeleSur: ¿cómo van a incorporar la opinión de la ciudadanía?, el Gobierno ha estado desarrollando diálogos, ¿cómo ven esas opciones?, ¿qué opina de la presencia de un representante de un sector ganadero?, ¿cómo van a gestionar las diferencias?

PB: Nosotros respetamos que en la Delegación del Gobierno haya distintos sectores, es de su autonomía. Con el anterior Gobierno de Santos dejamos una Agenda de 6 puntos, los 3 primeros están dedicados a promover y desarrollar la participación de la sociedad, en el primero dice textualmente lo siguiente: ‘vamos a trabajar por construir una visión común de paz’, que quiere decir que no es con la visión del Gobierno ni con la del ELN, es la visión que la Mesa motive y desarrolle con todos los sectores de la sociedad.

Estas Mesas no se pueden ver como un trueque de favores, en que el Gobierno le pide al ELN y el ELN le pide al Gobierno, nosotros aprovechamos para dejar esta constancia: el ELN no pide nada, porque algunos nos han dicho “¿cuántas curules quieren?”, así no debe ser. El problema está en qué es lo que hay que cambiarle a Colombia, esa es la voz que debemos darle a la sociedad y sobre todo a los sectores que no han tenido voz, estos son los cambios por los que va a trabajar esta Mesa y en ese sentido se va materializar la participación que debe tener la gran mayoría de la sociedad.

El 40 por ciento de la población colombiana está en la pobreza y el 20 por ciento está en la miseria, somos 50 millones de personas, conclusión 30 millones en la penuria que son la mayoría en un país rico; esto para hablar de cambios, darle la voz a la mayoría de la gente del país que está urgida de cambios y presionando tales cambios, esto aspiramos que sea el trabajo de esta Mesa.

HACER VALER LA PALABRA

3) Kelly Carreño de la Agencia Sputnik: ¿Qué es diferente esta vez para que el ELN esté dispuesto a dialogar, siendo este el sexto intento?, ¿puede asegurar esta Delegación que podrá representar los intereses diversos de cada Frente del ELN?

PB: Hay un Gobierno de izquierda, esta es la principal diferencia, nosotros estamos lidiando con los Gobiernos desde el año 90, no ha habido una política de Estado, lo que se avanza con uno el siguiente lo niega, pero es mas fácil decir que “el ELN no quiere”; hoy hay un Gobierno progresista que ha expresado que ‘se la juega por la paz’, podemos decir que tenemos interlocutor.

En la lucha política lo que valen son los hechos no la retórica; nosotros, cuando el Papa Francisco visitó Colombia en el año 17 acordamos un Cese el Fuego Bilateral de 101 días con el Gobierno de Santos, no existe alguna cosa a la que se haya comprometido el ELN que no la haya cumplido, todos los frentes del ELN cumplieron, compare lo que se comprometió el Gobierno para ver qué cumplió, se los dejo de tarea.

El ELN no firma lo que no va a cumplir y lo que firma lo cumple, por una razón muy sencilla: sobre este tema de la paz han hecho muchas estafas o ‘torcidos’ decimos en Colombia, entonces hay que instaurar una cultura de negociación, de acuerdo y de cumplimiento, por esto ‘la palabra es lo que vale’; en Colombia se nos conoce porque no tenemos problema en reconocer nuestros errores, cuando ha habido situaciones muy difíciles, pedir perdón, buscar reparaciones, no necesitamos ‘ser vencidos en juicio’ para reconocer problemas que son propios de los conflictos, esto es un componente de la unidad interna del ELN.

CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO

4) Eliana de Aragao de Radio Francia Internacional: ¿cuáles son los puntos a ser tenidos en cuenta en este diálogo?, y ¿cuáles son los pasos en el avance del diálogo?

PB: Nosotros partimos con un lema de ‘Construir sobre lo construido’, con el Gobierno de Santos hicimos una Agenda: los tres primeros puntos están dedicados a la participación de la sociedad, a la democracia en la participación y a las transformaciones para la democratización; el cuarto punto consagra los derechos de las víctimas, el quinto punto dice de poner fin al Conflicto Armado, aquí dice ‘sacar la violencia de la política’; y el sexto punto es sobre la implementación; le hemos dicho a la Delegación del Gobierno que si tiene ajustes y propuestas a esos puntos los escuchamos, qué se le agrega o ajusta a esta Agenda va a ocupar los esfuerzos de los primeros días de trabajo.

En este tiempo que vamos a estar acá en Caracas, también necesitamos organizar el equipo de garantes y acompañantes que son los países que siempre han estado atentos a impulsar este trabajo de apoyo a la paz en Colombia; y dejar lista una Agenda mucho más estructurada para una siguiente Ronda.

Fuente: https://eln-voces.net/la-mesa-de-dialogo-no-es-para-trueque-de-favores/