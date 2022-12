Chile. Reconocido activista del VIH/SIDA interpone recurso de protección contra Ministerio de Salud demandando vacunación contra Viruela del Mono

Es la primera acción constitucional contra la autoridad sanitaria, cuando en Chile se han reportado dos personas fallecidas a causa de esta grave infección que afecta mayoritariamente a hombres que tienen sexo con hombres y personas VIH positivas

El pasado 1 de diciembre de 2022, Día Mundial del SIDA, cuando las cifras de personas infectadas por Viruela del Mono aumentan en Chile, registrándose dos personas fallecidas a causa de esta grave infección, Víctor Hugo Robles, periodista y activista comunitario en VIH/SIDA, interpuso recurso de protección en contra del Ministerio de Salud, representado por la ministra Ximena Aguilera, demandando la inmediata vacunación en contra de la Viruela del Mono porque reconoce ser una personas VIH positiva, hipertensa y con daño renal crónico, enfermedades de base que lo hacen pertenecer al grupo clave más vulnerable a la epidemia de la Viruela del Mono.

Patrocinada por la abogada María Soledad Acuña, la acción de protección constitucional advierte que según información clínica la Viruela del Mono es altamente contagiosa y la transmisión puede ocurrir en cualquier espacio, lugar o momento porque su principal vía de transmisión ocurre a través de “gotículas respiratorias”. “La transmisión persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión. La transmisión se produce principalmente por gotículas respiratorias”, señala la autoridad sanitaria del Gobierno de Chile, agregando que las personas prioritarias para ser inoculadas deben ser “personas que mantienen prácticas sexuales de alto riesgo, con indicación de profilaxis pre-exposición al VIH o con infección por el VIH”.

“Hasta el 24 de noviembre de 2022 se registraron 1.311 casos de Viruela del Mono en nuestro país (1.292 confirmados y 19 probables). De estos casos, 153 fueron hospitalizados y el 13 de noviembre se confirmó el primer fallecido”, se indica en el recurso de protección, afirmando que a este informe “se debe agregar el reporte del segundo fallecido, informado públicamente el 27 de noviembre de 2022”.

Los datos del Ministerio de Salud emanados del último reporte epidemiológico, informan que:

– La Región Metropolitana concentró el 83,4% de los casos a nivel nacional según región de residencia. Todas las regiones restantes presentaron algún caso de Viruela del Mono, a excepción de la región de Magallanes.

– El 98,2% de los casos correspondieron a hombres. Los casos se presentaron en un rango etario entre los 6 meses y los 89 años, con una mediana de edad de 34 años, siendo el grupo entre los 30 y los 39 años (n=628), el que concentró la mayor cantidad de casos.

– Los signos y síntomas más frecuentes fueron exantema agudo (99,8%), lesiones de piel/mucosa anogenitales (64,8%), linfadenopatía (52,3%), fiebre > 38,5° (49,6%), mialgia (49,2%) y cefalea (49,1%).

– El 52,3% de los casos se autoreportaron con VIH, el 11,3% con sífilis, 1,4% con gonorrea y un 2,5% con otras coinfecciones. Respecto a la zona geográfica de residencia, la mayoría de los casos se han concentrado en la zona centro metropolitana (92,4%). La zona norte concentró un 4,2% de los casos y la zona sur un 3%. Solo un 0,5% de los casos se ha presentado en el extremo sur del país.

Según afirma el recurrente, el actual “contexto de aumento de casos de personas afectadas y fallecidas, siendo en su mayoría hombres que tienen sexo con otros hombres, especialmente personas viviendo con VIH/SIDA”, hace peligrar su salud, “considerando mis condiciones médicas de diversas enfermedades de base crónicas y la limitada implementación de vacunación contra la Viruela del Mono del Ministerio de Salud, siendo nula la vacunación para las personas viviendo con VIH sin infección en etapa pre exposición”, afirma. “La muerte por Viruela del Mono de personas viviendo con VIH/SIDA, patologías de base y el sistema inmunológico debilitado e inmunosuprimido, genera alarma noticiosa nacional e internacional, preocupación y creciente angustia en las poblaciones claves vulnerables locales, entre ellas las personas que vivimos con VIH/SIDA”, asegura.

¿Cuántos muertos debo esperar para ser vacunado?

“Pese a los anuncios de vacunación contra la Viruela del Mono del Ministerio de Salud, las personas viviendo con VIH/SIDA seguimos esperando cronograma y dosis de vacuna suficiente para mantenernos sanos y vivos, especialmente las personas con enfermedades de base, entre ellas me encuentro yo”, alega Víctor Hugo Robles, afirmando sentirse “extremadamente preocupado por la no entrega de certezas del resguardo del derecho a la vida e integridad física y psicológica de personas que vivimos con VIH/SIDA en Chile que no estamos siendo vacunadas en el tiempo y la oportunidad sanitaria que esta nueva crisis de salud demanda y exige al Estado de Chile”.

“¿Cuántos muertos debo esperar para ser vacunado? ¿Debo pensar que el hecho de vivir con VIH, enfrentar condiciones clínicas de base como la hipertensión arterial y daño renal crónico, me condena a la infección y a la muerte por Viruela del Mono?”, exhorta el recocido activista comunitario en VIH/SIDA, conductor del programa radial “Siempre Viva en Vivo” de Radio Universidad de Chile.

Reclamando que el actuar de la autoridad sanitaria “amenaza el legítimo ejercicio del derecho a la vida e integridad psíquica y física”, Víctor Hugo Robles solicita a la Corte de Apelaciones de Santiago “ordene al Ministerio de Salud la vacunación contra la Viruela del Mono considerando mi triple condición crónica de salud, teniendo como enfermedad de base el VIH, la hipertensión arterial y la insuficiencia renal crónica etapa 3”. “La espera de la vacunación, siendo yo integrante de grupos y persona prioritaria para la vacunación, afecta seriamente mi salud física, así como está ocurriendo con mi salud psíquica”, asegura el activista.

En punto de prensa ofrecido en el Teatro Municipal de San Miguel el jueves 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, la ministra de Salud presentó nueva campaña comunicacional de prevención en VIH/SIDA e VIH en Chile, asegurando que se comenzará con “vacunación pre exposición contra la Viruela del Mono con énfasis en los grupos de mayor riesgo”, pero sin mencionar cronograma de vacunación, ni protocolo de selección de personas viviendo con VIH que deberán ser vacunadas.