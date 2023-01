Colombia. ELN declara que medidas unilaterales sólo atentan contra conversaciones de paz

El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, expresó que luego de las declaraciones unilaterales hechas por el Presidente Petro respecto del Cese el Fuego como si se tratara de un acuerdo de la Mesa de Diálogos, la crisis que produjeron los dichos del mandatario colombiano debieran solucionarse.

La insurgencia rojinegra señaló que el primer ciclo formal de conversaciones con el Gobierno nacional se ofreció entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022, en Caracas, Venezuela: «Allí llegamos a acuerdos sobre la Agenda de Diálogos, la institucionalización de la Mesa, acciones y dinámicas Humanitarias y sobre pedagogía y comunicaciones. Además, se definió realizar un Segundo Ciclo en México».

Pero el 31 de diciembre de 2022, el Presidente Petro decretó “el Cese al Fuego Bilateral, Temporal y de carácter Nacional (CFBTN)” con el ELN, por seis meses, desde el primero de enero de 2023. Al respecto, el ELN manifestó que el anuncio gubernamental irrespeta los temas y protocolos pactados en el primer ciclo de conversaciones, y agregó que le resulta imposible acatar como bilateral una determinación unilateral que no se ajusta a las formalidades propias de una Mesa de Diálogos de dos partes, y que transgrede el convenio de no difundir a la población por los medios masivos de comunicación todo aquello que no sea de consenso. En consecuencia, el decreto del Gobierno no compromete a la agrupación revolucionaria.

Por lo anterior, el ELN emitió una declaración pública para aclarar que el Cese el Fuego Bilateral corresponde a un asunto que todavía no se ha discutido, pero que se debatirá en cuanto acaben las temáticas que quedaron pendientes en la primera ronda de diálogos.

A pesar del problema suscitado, la Delegación de Diálogos del ELN continúa a la espera de concretar el Segundo Ciclo convenido, sin antes tratar lo ocurrido con el Gobierno para que no se reitere.

Finalmente, la insurgencia revolucionaria planteó que la participación protagónica de la sociedad es la única garante de un proceso de diálogos de paz encaminado a la conquista de un país estable y próspero. De lo contrario, se intensificará la crisis que sufre Colombia.