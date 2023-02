BYUNG-CHUL HAN: ‘LA CULTURA DIGITAL HACE QUE EL HOMBRE SE ATROFIE’

CULTURA Y RESISTENCIA

«La sociedad de la transparencia elimina todos los rituales y ceremonias, en cuanto que estos no pueden hacerse operacionales, porque son un impedimento para la acelaración de los ciclos de la información, la comunicación y la producción.» -Byung-Chul Han

Texto del filósofo surcoreanoByung-Chul Han, que forma parte de un extracto de sulibro ‘Loa a la tierra’, publicado por la editorial Herder el 15 de marzo del 2019.Traducción de Alberto Ciria.

Desde que trabajo en el jardín percibo el tiempo de manera distinta. Transcurre mucho más lentamente. Se dilata. Me parece que falta casi una eternidad hasta que llegue la próxima primavera. La próxima hojarasca otoñal se distancia hasta una lejanía inconcebible. Incluso el verano me parece infinitamente lejano. El invierno se me hace ya eterno. El trabajo en el jardín invernal lo prolonga. Jamás me resultó tan largo el invierno como en mi primer año de jardinero…