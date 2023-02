Los delirios de la burguesía estadounidense

por Enrique Muñoz Gamarra

Mientras escribo estas notas, rugen los tanques y silban los misiles en las Dachas cerca de Vuhledar, también en las alturas cercanas a Artemovsk, igual en Donetsk donde han destruido dos lanzadores del MLRS «Himars», anunciando así, la toma de Bajmut (1). Todo esto en Ucrania. Entre tanto la vieja burguesía estadounidense ha llamado a sus vasallos a reunirse en lo que llaman la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania) que empieza este viernes (17 de febrero de 2023) para indicarles sus delirios como aplastar a Rusia en Ucrania (ni siquiera es para tomar acuerdos). Sin embargo, la realidad objetiva mundial es otra. Empieza a afianzarse la nueva estructura economica del sistema capitalista encabezada por China para lo que queda la vigencia de la paridad estratégica. ¿Sera corto, será largo este periodo? No lo sabemos, ni cuándo ni cómo podrá ser aquel desenlace. La última palabra la tiene la ciencia, si avanza, será pronto, pero, como esta (algunos están más enfrascados en los OVNIS) no se sabe, cuánto va a durar. Por lo pronto Pekín se frota las manos y da brincos de pura alegría, presintiendo que pronto estará disfrutando a plenitud del inmenso poder que está abriéndose a su favor.

En realidad, la geopolítica está muy complicada para la burguesía estadounidense. En las actuales circunstancias su supervivencia deviene en lo más importante, tal vez más que sus ambiciones por mercados y zonas de influencia. Ahora pretende avanzar al proteccionismo económico. Esto proviene del grave riesgo que implica la actual coyuntura para el sistema capitalista que se desliza en un importante reajuste donde unos son desplazados y otros ascienden a nuevos niveles de poder. Por supuesto me refiero respectivamente a Estados Unidos y China. Es un periodo excepcional que solo ocurre en coyunturas históricas cuando el conflicto entre los grupos de poder mundial se vuelve a muerte.

Entonces, el mundo se crepita en una ebullición de hechos, aunque so-frenada por la paridad estratégica que en las actuales condiciones geopolíticas lo empuja a un círculo vicioso que se envuelve en cadena, estremeciéndose hondamente e impidiendo el cierre de la gran fase depresiva y la apertura de un nuevo ciclo económico largo en el sistema. Es una situación muy peligrosa que se agrava a medida que se profundizan las provocaciones de la burguesía estadounidense, que en forma ignara la sigue batiendo. Así, la Paridad Estratégica que no permite por el momento la gran confrontación (Tercera Guerra Mundial) empuja a la retroalimentación de la gran crisis, pues, en ese curso las burguesías se permiten insuflar enormes cantidades de capital ficticio, capital basura, que inevitablemente prolongan la gran crisis económica. Esto se llama acentuación de la sobreacumulación de capitales, muy fuerte en este tramo de la segunda fase del sistema capitalista, fase imperialista, una agudización muy grave que en el fondo lleva a la prolongación de la gran fase depresiva en la que naufraga desde el 1973.

Esto, por supuesto, lo desespera terriblemente que al final termina perturbándola muy gravemente. En efecto, es una verdadera perturbación creer que puede hundir a Rusia cuando de sobra conoce que este país dispone del más grande arsenal atómico del mundo. Esto, es así, aun siendo hasta aquí, el mayor beneficiario de la fuerza de la paridad estratégica. Cierto sus provocaciones han sido monstruosas. Realmente, un delirio de proporciones.

Veamos, cómo es este delirio de la burguesía estadounidense y la tendencia objetiva y real de la actual geopolítica mundial:

I.- Ante todo, reconocer la dura fricción inter-imperialista

Históricamente el desarrollo del sistema capitalista ha marchado entre pugnas y colusiones. Esta tesis está completamente valida en la actualidad, sobre todo, en esta segunda fase del sistema capitalista, fase imperialista y con mayor razón en las circunstancias actuales mundiales (2023). No debe menospreciarse.

Son tres grandes burguesías que compiten por el control del mundo. Se trata de la burguesía china, estadounidense y rusa. La contradicción principal de la actualidad es entre la burguesía China y la burguesía estadounidense. El curso de la actual marcha de la escena mundial (reajuste capitalista) favorece a la burguesía China y automáticamente conduce al descalabro a la burguesía estadounidense. Esto es desesperante para esta burguesía. Entonces, calibrando bien su nueva situación concluye que antes de enfrentar con la debida fuerza a la burguesía china previamente debe hacerlo con la burguesía Rusia hasta dejarlo completamente debilitada.

Entonces, las fricciones entre las burguesías estadounidense y rusa se han vuelto muy duras, tal vez en la actualidad estas hayan escalado a un nivel extremo. La burguesía estadounidense es aplastante contra la burguesía rusa. Esto se ve en el cerco que ha ido construyendo contra este país, llegando incluso hasta sus propias fronteras, que finalmente dio origen a las operaciones armadas de Rusia sobre Ucrania a fin de cerrarle el paso a esta ilegal y provocativa expansión. Una tremenda respuesta de esta burguesía que la parte estadounidense la considera una insolencia, pues, sencillamente no se la esperaba. Incluso se atrevió a expectorarlo de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, Swift (Society for World Interbank Financial Telecommunication,). Y lo más grave, al no confiar en Alemania, el 26 de septiembre de 2022 ha destruido una parte del sistema de gasoducto Nord Stream 2 cerca de la isla de Bornholm, Dinamarca. Este sistema de gasoducto Nord Stream con sede en Suiza es propiedad del gigante energético estatal ruso Gazprom conjuntamente con varias empresas europeas de Alemania, Francia y Países Bajos. Recientemente el aumento desmesurado de armamento pesado y moderno para Ucrania desde Estados Unidos, los países europeos y otros países, demuestra a las claras, la abierta intervención de Estados Unidos, Europa, Gran Bretaña, Japón y Canadá en este conflicto. Sin embargo, a pesar de esto, Rusia ha sido aplastante contra Ucrania. Ahora que está por empezar una gran ofensiva militar desde Rusia, los estadounidenses en un canto de sirena han empezado a pedir la paz sin reconocer lo sucedido en el campo de batalla, en realidad, las triquiñuelas de siempre. Rusia hasta aquí ha desconocido semejante canto de sirenas. Esto es concordante al desconocimiento de la demanda estadounidense del canje del Este de Ucrania por Irán, impulsando más bien, igual que China, mayores contactos y sendos acuerdos estratégicos económicos y militares con este país (Irán).

Entonces todo lo anterior demuestra la validez de la tesis de las fricciones inter-imperialistas. Esta tesis en el análisis internacional no es cualquier cosa. Es lo primero que un analista serio debe observar.

II.- La burguesía estadounidense está completamente perturbada: su fatídica agitación y sus delirios por aferrarse a la hegemonía mundial

Ante todo, es bueno no perder de vista los planes estratégicos de la burguesía estadounidense. Por supuesto, sus graves provocaciones han ido de acuerdo a aquellos planes estratégicos. Es un proceso que marcha de acuerdo a una constante provocación por mantener y/o ampliar los mercados y esferas de influencia.

En el curso de la Guerra Fría (1956-1991) el asunto era aplastar a la ex URSS. Entonces la carrera armamentística fue muy intensa, los estadounidenses se adelantaron con el armamento nuclear y chantajearon a la URSS hasta que esta también termino por construir aquel armamento en 1949 y vencerlo en corto tiempo con la colocación del primer hombre en el espacio (Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961).

Desde 1991 hasta el 2000 estaba embriagada de poder. Se había impuesto en el sistema internacional de entonces la unipolaridad con su hegemonía total. Fue la única superpotencia mundial. Sus apologistas le habían dicho que aquello era definitivo. Como lo había señalado Francis Fukuyama, “El fin de la historia y el último hombre”, publicada justamente en 1992.

Pero, el mundo siempre está en movimiento. Al 2000 había una nueva situación. Esto le preocupó hondamente. Su nerviosismo empezó en 2001 cuando vio el ascenso de los países asiáticos después de la regresión capitalista en china en 1976 y la implosión de la ex URSS en 1991. Entonces decidió marchar hacia el Este del planeta, sobre todo, para contener el ascenso de China. El asunto central para esta burguesía era mantener la hegemonía mundial.

La gran crisis del 2008 lo remeció aún más. La sacudida fue hasta lo más hondo de su sistema.

Luego en 2010, al parecer, tras la gran crisis economica que había llevado a su economía a la bancarrota y de ahí a la perdida de su hegemonía mundial, hubo la decisión en el pentágono de aplastar a Rusia. Entonces la colusión con China aún estaba latente que luego en 2011 se rompió cuando decide golpear el mundo con sus bandas paramilitares, sus “Primaveras árabe”, fue una reacción netamente anticomunista.

En 2013-2014, en su insana brutalidad marcha sobre Europa y Rusia, subvirtiendo Ucrania a fin de golpear después en China. Hizo todo para concretar aquel siniestro plan. Convirtió a Ucrania en una verdadera maquinaria de guerra, sus instructores fueron lo suficientemente diligentes con sus bandas paramilitares adoctrinándolos en la línea fascista. Era una provocación temeraria. Rusia aun no despertaba como debía ser y/o tal vez habría habido cierta conveniencia con Estados Unidos que le habría prometido no ir más allá o que allí iba detenerse, como lo había hecho antes en 1991 con Gorbachov y el borracho de Yeltsin. Y por eso tras aquel ataque (el euromaidan) solo se contentó con tomar Crimea. Entonces, Estados Unidos se salió con la suya. Se impuso sobre Rusia. Como recientemente declaro la canciller alemana, Ángela Merkel, que el acuerdo de Minsk solo era para ganar tiempo a fin de que occidente llenara de armas en Ucrania.

La crisis economica seguía aplastándola. En 2016, se empeora. A finales de este año hubo implosión de la arquitectura del dominio imperialista occidental. En su lugar emerge una nueva estructura economica del sistema capitalista encabezada por China. Por eso hablo de la implosión de la arquitectura del dominio imperialista occidental. Entonces, Estados Unidos se enardece y lanza su mayor ofensiva aun a sabiendas de lo aplastante que era la paridad estratégica. Rusia se había convertido en la mayor potencia militar del mundo. Ese año Estados Unidos decide marchar al ataque bacteriológico. Era una ofensiva mayor. No debemos olvidar esta secuencia de los hechos históricos. Para mí, hitos históricos.

Entonces en este curso de hechos se hizo visible dos claros objetivos:

1.- Contra los pueblos y las masas, había esbozado su macabro plan del ataque bacteriológico. Era un plan para generar miedo, de inocular el terror sobre el mundo.

2.- En el nivel de las contradicciones inter-imperialistas presionado por la fuerza de la paridad estratégica se impuso:

A.- Contra Rusia, sino era aplastarlo, por lo menos, desgastarlo a fin de mantenerlo en una situación de desindustrialización y colocarlo siempre en una segunda posición en el ámbito de la economía mundial. Entonces tramo las sanciones económicas, además, armando aún más a Ucrania, atizó a sus vasallos a un odio fenomenal contra Rusia. Proscribió la historia de este país, prohibió la circulación de los libros de Fyodor Dostoevsky (1821-1881), Alexander Pushkin (1799-1837), Antón Chéjov (1860–1904), León Tolstói (1828–1910), etc.

B.- Contra China, también contener, presionándolo economica y militarmente (Taiwán). Una situación similar a como actuaba contra Rusia.

Ciertamente Estados Unidos estaba consciente de la vigencia de la paridad estratégica. Lo sabía de sobra. Sabía que no podía forzar demasiado. Y tuvo que utilizar a Ucrania, soliviantándola para seguir debilitando a Rusia y observar como reaccionaba. Forzar todo hubiera significado, intervenir directamente con su ejército lo cual era declaración de guerra. Aquello no podía ser. No podía suceder ni a corto ni a mediano plazo. Era algo como suicidarse ante la fuerza de la paridad estratégica. Además, para entonces ya estaba alzada el status de primera potencia militar del mundo de Rusia. Estados Unidos lo sabía. El soliviantamiento de Ucrania contra Rusia estaba sujeta a su reconocimiento de la vigencia de la paridad estratégica. Consecuentemente todo lo que tramaba terminaba solo como provocaciones y nada más que provocaciones. Por cierto, provocaciones extremas. Hay que reconocerlo.

Entonces todo lo anterior, en medio del languidecimiento de la economía capitalista mundial, había empujado a un importante entrampamiento geopolítico mundial.

Entre tanto, el terror que empezó contra los pueblos con el ataque bacteriológico a finales de 2019, seguía su curso. Al 12 de junio de 2022, los fallecidos a nivel mundial a consecuencia de la COVID-19 eran al alrededor de los 6,3 millones de personas. Esto por supuesto a la actualidad esta incrementado.

A finales de 2021, Estados Unidos estaba listo para el asalto del Donbass (este de Ucrania, Donetsk y Lugansk), imaginándose en su insana locura que Rusia no iba responder. Para entonces, había transformado Ucrania en un siniestro Estado fascista altamente militarizado, se dice, que disponía del mejor ejército de la OTAN. Su ejército estaba bien armado, todas sus secciones estaban completamente nazificadas. Todo esto se había completado en un plazo de siete años.

Pero, Rusia lo había ido monitoreando al milímetro y el 24 de febrero de 2022 se adelanta a aquellos macabros planes. Inicia su operativo contra Ucrania. Rusia aplasta a Ucrania y reconoce la anexión a su territorio de cuatro regiones: Donetsk y Lugansk, en el Este de Ucrania independizados en 2014 y Jersón y Zaporiyia, en el sur. El 20 de octubre de 2022 entro en vigor aquellas anexiones. Sin olvidar que desde el año 2014 Crimea ya era parte de territorio ruso.

A continuación, se agudiza el soliviantamiento de todo occidente contra Rusia. Es un gran alboroto. Todas las prensas occidentales le hacían el coro. Más de 40 países le envían logística de guerra. Estados Unidos, armamento e inteligencia militar. De hecho, con todo lo que sucede en Ucrania, la guerra en Europa está a pleno vigor. Pero, al parecer los pueblos de Europa ni se enteran de esta grave implicancia. Estados Unidos ha declarado la guerra a Europa, sobre todo, a Alemania. Se dice que la voladura del gasoducto Nord Stream fue porque no confiaba de este país, temía que en cualquier momento se volviera hacia Rusia, lo advirtió Seymour Hersh en su informe acera de este tema.

Rusia, con el éxito de su campaña militar en Ucrania, aunque luego con un avance prudente por la paridad estratégica, demuestra que es la primera potencia militar del mundo.

Ahora 2023, Estados Unidos la está atizando con enorme furia. Las provocaciones estadounidenses están en su máxima dimensión. No puede negarse esto. Es muy grave. Estados Unidos es persistente y ahora ha obligado a Alemania y en general a Europa a enviar nuevos armamentos de envergadura como los tanques leopard2 de Alemania. En un principio este país se negaba (una muestra de la disensión en Europa contra Estados Unidos y el serio peligro al que había ingresado la OTAN), indicando que enviaría los, leopard2, si Estados Unidos enviaba los Abrams. Estados Unidos en una clara maniobra acepto aquella demanda, pero señalando que habría retrasos en su llegada al campo de batalla, lo que demostraba su temor a Rusia.

Aquí dos apuntes:

Primero referida a la negativa del canciller alemán Olaf Scholz a enviar tanques pesados Leopard2 a Ucrania, si antes no lo hacia Estados Unidos con sus tanques Abrams. Esto ocurrió en la última cumbre del Grupo de Contacto para Ucrania de la OTAN, el 20 de enero de 2023 en la base militar de Ramstein, Alemania.

Veamos:

“El problema central en Ramstein fue la negativa del canciller alemán Scholz a enviar tanques pesados Leopard alemanes o permitir que los muchos países de la OTAN donde se mantienen Leopards en el inventario envíen cualquiera de sus tanques a Kiev. Se dice que Scholz insiste en que los estadounidenses primero envíen sus propios tanques Abrams a Kiev antes de que Alemania mueva un dedo. ¿Y por qué es tan terco en resistirse a todos los estados chacales de la OTAN en este mismo tema? Los informes occidentales dicen que tiene miedo de liderar el paquete en la entrega de tanques y provocar la ira rusa especial” (2).

Segundo, referido a la prepotencia de la Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nuland, en lo que concierne al atentado del gasoducto Nord Stream2 por parte estadounidense, dijo lo siguiente: «…la administración está muy complacida de saber que Nord Stream2 es ahora, como le gusta decir, un trozo de metal en el fondo del mar”.

Veamos:

“La decisión de Biden de ordenar el sabotaje de North Stream (ver más abajo) ahora está confirmada por una declaración de Victoria Nuland en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. “Senador Cruz, soy como usted y creo que la administración está muy complacida de saber que Nord Stream 2 es ahora, como le gusta decir, un trozo de metal en el fondo del mar”. haga clic en Victoria Nuland o en la imagen a continuación para ver el video de su declaración:” (3).

Pero, luego en medio de fuertes presiones Estados Unidos y la OTAN lograron aprobar el suministro de aquellos tanques pesados, entre ellos, los tanques alemanes leopard2, los tanques estadounidenses Abrams, los tanques ingleses Challenge y los tanques franceses Leclerc. El 5 de febrero de 2023 HispanTV (prensa iraní) dio cuenta acerca del envió del primer tanque leopard2 por parte de Canadá. La ministra de Defensa de este país, Anita Anand, informó que un avión de la Real Fuerza Aérea del país había transportado desde el aeropuerto Halifax a Ucrania el primer tanque Leopard2. ¡Un solo tanque! Para occidente estos tanques serian determinantes en este conflicto.

Y recientemente el, 7 de febrero de 2023, pude captar el anuncio del envío de misiles de largo alcance capaces de impactar a 100 millas sobre territorio ruso disparados desde Ucrania. Según la nota, se trataría de una bomba deslizante maniobrable lanzada desde un cohete con el doble del alcance de los misiles HIMARS que Washington ya habría proporcionado.

Veamos:

“La Casa Blanca anunció el viernes (3 de febrero de 2023) que enviaría misiles de largo alcance capaces de impactar casi 100 millas en territorio ruso a Ucrania, en una de las escaladas más significativas de la participación de Estados Unidos en la guerra con Rusia hasta la fecha…El sistema de armas, conocido como bomba de pequeño diámetro lanzada desde tierra, es una bomba deslizante maniobrable lanzada desde un cohete con el doble del alcance de los misiles HIMARS que Washington ya ha proporcionado” (4).

Sin embargo, el conflicto en Ucrania por las características muy particulares de la presente coyuntura, es un conflicto inmerso en un periodo de imponencia de la paridad estratégica, por lo que aquel termina siendo un conflicto de graves provocaciones. Esto no se puede negar. El tensionamiento significaba elevar aquellas provocaciones a su máximo nivel que incluso debía provocar, de acuerdo al plan maquiavélico estadounidense, una abierta guerra entre Europa y Rusia a fin de debilitar a ambos.

El siniestro desenlace que trama desesperadamente la burguesía estadounidense, es solo un delirio:

Hasta aquí ha llegado Estados Unidos. Ahora pretende el desenlace final de los hechos mundiales actuales. Entonces, se ha dado cuenta o ha llegado a la conclusión de que el momento es de definir, de buscar el desenlace. Está muy claro que el proceso de reajuste capitalista favorece a China. Y no puede esperar que este proceso siga avanzando, tiene que forzarla. Sus acciones hasta aquí marchan de acuerdo a sus planes. Rusia está ocupada en el conflicto con Ucrania. Al parecer ahora le toca el turno a China. Ha fortalecido sus alianzas, entre ellas, su alianza militar llamada, AUKUS, con Reino Unido y Australia. También, QUAD con Japón, India y Australia. Sus maniobras marítimas son constantes en esta región. China no quiere conflictos, incluso en el conflicto de Ucrania se ha mantenido a prudente distancia, el reajuste capitalista marcha a su favor, por eso evita tensionarse.

Pero Estados Unidos está a toda marcha por imponer cierto plan siniestro a fin de salvar su hegemonía mundial, no se resigna a un total colapso de su poder. Entonces para cumplir aquellos propósitos marcha a una operación de trascendencia en el ámbito mundial. En primer lugar, quiere que escale el conflicto en Ucrania, instando a sus fantoches a mayores provocaciones contra Rusia a fin de que se enardezca, se encolerice y avance a un conflicto mayor con los países europeos. Por eso utiliza a aquellos países también como provocadores e incendiarios del conflicto en Ucrania. Por supuesto Rusia debe evitar esto.

En este curso Estados Unidos marcha a una grave tensión mundial. Quiere presionar al máximo a Rusia y China. Quiere a toda costa se agudice el conflicto en Ucrania, que escale aún más. Quiere crear un conflicto más amplio en el que está ahora. Quiere hacer arder el planeta con desestabilizaciones de todo orden utilizando a sus vasallos de Europa, Japón, Australia, Canadá e incluso a sus células durmientes y sus paramilitares fascistas. En fin, un gran conflicto mundial, pero, eso sí, evitando a toda costa la Tercera Guerra Mundial.

Al parecer en todo esto habría tres pasos para el pentágono. El primer paso sería convertir aún más a Ucrania en una hoguera. Aquí Estados Unidos atiza terriblemente la guerra. Quiere prolongar el conflicto. Está más comprometida con Ucrania, quiere mantener el conflicto para sumir a Rusia en la preocupación de su soberanía. Por supuesto Rusia no va permitir el peligro sobre su soberanía, tiene que actuar, tiene que defenderse. Y así incapacitarlo en su ayuda a sus aliados (Irán, Siria, Cuba, Venezuela). Segundo paso sería un mayor tensionamiento mundial. Su meta es que arda el planeta con provocaciones en todas las regiones, incluso provocar un conflicto de envergadura entre Rusia y los países de Europa. Y finalmente, el tercer paso habría de ser el asalto de las regiones estratégicas: Oriente Medio, áfrica, América Latina. Ahora mismo ya está muy tensionado en Irán, Siria, Palestina, Irak y Yemen. Y así salir de su gran atolladero y desplazamiento geopolítico mundial en que se encuentra en la actualidad.

Pero, aunque los planes estadounidenses sean extremadamente siniestros y la ferocidad de su ejército, atroz, en el fondo, teme seguir escalando las desestabilizaciones. Atiza desde lejos, de la otra orilla del atlántico. Es valiente enviando a sus vasallos al suicidio. El mismo es incapaz. Es decir, en el fondo, teme a Rusia, China y la RPDC. Teme a la fuerza de la paridad estratégica. Estados Unidos piensa que, por estar separado por el atlántico, la guerra no le va llegar como en la Segunda Guerra Mundial, sin entender que en las guerras actuales la geografía ha pasado a un segundo plano, olvida que hay misiles hipersónicos que son ocho y diez veces más rápidos que el sonido (Mach 8, Mach 10), además, el primer impacto de envergadura va ser precisamente sobre territorio estadounidense.

En su insana brutalidad cree que el escalamiento de sus provocaciones lo llevaran a su proyectado asalto de Irán, proceso en el cual Rusia y Europa terminarían debilitados y tras el cual pasaría por encima de China. Estos son en realidad los cálculos, los malos cálculos, que distan mucho de la realidad mundial, planeada por la vieja burguesía estadounidense. Por el contrario, con todo esto, de hecho, lo que va generar son serias disensiones en toda Europa, ya está ocurriendo, pues, ahora mismo existen varios países que ya disienten de la política de sanciones contra Rusia, lo que quiere decir que en adelante Europa va reaccionar. Por lo menos eso se espera.

Consecuentemente, todas estas elucubraciones devienen solo en delirios de una burguesía sumamente desesperada y enloquecida que nada tiene que ver con la realidad objetiva que sucede en el mundo. En lo fundamental, ya existe una nueva estructura economica del sistema capitalista encabezada por China, existen cuatro máximas potencias militares, Rusia, es la primera potencia militar del mundo en armamento convencional y armamento estratégico (armas nucleares) y encima de todo esto hay una imponente paridad estratégica que mantiene su fuerza y está por encima de los delirios de esta burguesía. Lo demás es puro delirio, pura perturbación mental de una burguesía enferma y en decadencia. Pura ilusión que aguanta el papel.

III.- Entonces, en los hechos, hay un proceso muy importante de afianzamiento de las estructuras económicas y políticas para lo que queda la vigencia de la paridad estratégica

Cuando decimos “para lo que queda la vigencia de la paridad estratégica”, estamos pensando a largo plazo, estamos tratando de decir que el mundo inevitablemente marcha hacia su destino señalado por la historia, es decir, hacia la concreción de una nueva sociedad estructurada sobre la base de la socialización y/o colectivización de los medios de producción, de a cada cual, según sus necesidades, como hicieron los bolcheviques en 1917 y los maoístas en 1949.

Por el momento el mundo sigue en medio de fuertes tempestades al influjo de la gran crisis economica iniciada en 2008, hoy en un fuerte proceso de languidecimiento que ha conducido a un grave impasse y entrampamiento geopolítico mundial y últimamente, en un penoso proceso evolutivo que empuja al establecimiento de un mínimo nivel político sobre la nueva estructura económica del sistema capitalista que estaba en proceso tras la pérdida de la hegemonía mundial estadounidense, donde China sobre sale como la máxima potencia economica. La muestra más clara de este importante proceso es cuando se observa a Rusia, resistiendo y saliendo vencedor a todo este infierno tendido por Estados Unidos y sus vasallos de occidente, sin la asistencia del sistema dólar. ¡He ahí la importancia de los sucesos que están produciéndose en Ucrania!

En realidad, es una etapa crucial para las burguesías financieras, especialmente, para la burguesía estadounidense que debe digerir la presencia de Rusia y China en la nueva estructura del poder mundial. Ciertamente, los hechos geopolíticos han estado corriendo e imponiéndose de acuerdo a la fuerza de la paridad estratégica. Por supuesto la paridad estratégica es transitoria. Como dice el materialismo histórico la tercera Guerra Mundial siempre está sobre el tapete.

Veamos cómo avanza esto:

1.- Ante todo, es muy importante la observancia de la fuerza de la paridad estratégica en su real sentido y valor:

¿En qué consiste la fuerza de la paridad estratégica? Es la capacidad de blindaje de la seguridad de los países que disponen del armamento nuclear. Esa capacidad depende de la soberanía que tienen aquellos países sobre el manejo de aquel armamento.

Hay varios países que tienen armamento nuclear. Ellos son: Rusia, Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia, India, Pakistán, República Popular Democrática de Corea (RPDC) e Israel.

El asunto aquí es: ¿Todos estos países tienen soberanía plena sobre aquellos armamentos? Veamos por partes:

Primero, en países como Gran Bretaña y Francia, países europeos incluso miembros del llamado grupo 7, supuestamente los países más industrializados del planeta, en realidad, desde el año 2008 son países con graves problemas económicos y devenidos en vasallos del poder estadounidense. En el caso europeo esto ha venido incluso tras la invasión de los capitales estadounidenses so pretexto de su reconstrucción después de la gran guerra (Plan Marshall). Últimamente esto está completamente agudizada. Lo demuestran sus arrastres ante el poderío estadounidense tras el operativo de Rusia en Ucrania. Es lamentable, pero estos países no han tenido un ápice de capacidad de liderazgo a favor de la región, sino de sometimiento a aquel poder. La OTAN es un fuerte y consistente grillete que maniata a estos países. Esto por supuesto ha influido en la pérdida de su soberanía sobre su armamentística estratégica. Una situación impuesta desde los monopolios estadounidenses que manejan e imponen las tecnologías en el armamento nuclear. Entonces esto hizo que la soberanía sobre estos armamentos en Gran Bretaña y Francia estén en manos de estos monopolios y por ende en poder del Pentágono.

Aquello ocurre incluso con armamentos menores, ejemplo, los HIMARS y los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple (M270 MLRS) enviados por Estados Unidos y utilizados contra los rusos en Ucrania por el régimen nazi de Kiev. El asunto es que Estados Unidos es el que proporciona las coordenadas para el ataque con aquellos misiles. Sin estas coordenadas simplemente aquellos misiles no funcionan. De lo cual se concluye, que si esto así incluso en armamentos menores, en lo que refiere al armamento nuclear la injerencia estadounidense debe ser completo.

Veamos:

“El 9 de febrero, el Washington Post publicó un informe en el que afirmaba que las fuerzas del régimen de Kiev “nunca lanzan proyectiles HIMARS sin las coordenadas detalladas proporcionadas por el personal militar estadounidense ubicado en otras partes de Europa”. Esto también parece incluir a otros estados miembros de la OTAN, mientras que Washington DC otorga la autorización final para cualquier ataque HIMARS. Según el Washington Post, al menos un alto funcionario estadounidense y tres del régimen de Kiev confirmaron los informes. Esto no solo incluye HIMARS, sino también plataformas similares como el M270 MLRS (sistema de cohetes de lanzamiento múltiple) utilizado por otros estados miembros de la OTAN. El alto funcionario estadounidense anónimo reconoció «el papel clave de Estados Unidos en la campaña» y afirmó que «la asistencia en la orientación sirvió para garantizar la precisión y conservar reservas limitadas de municiones para lograr la máxima eficacia», y agregó que «Estados Unidos proporciona coordenadas e información precisa sobre la orientación». únicamente en una función de asesoramiento” (5).

Segundo, en el caso de India y Pakistán, sus sometimientos deben ser similares a los países anteriores, sobre todo, en Pakistán, donde la influencia de Estados Unidos es impositiva, últimamente ha tenido que utilizar la modalidad del golpe de Estado a fin de desembarazarse de un gobierno que empezaba a disentir con occidente (golpe de Estado contra el primer ministro, Imran Khan). En el caso de la India, aunque hubo cierta influencia de la ex URSS, es posible que exista una fuerte influencia de los estadounidenses en este nivel, por eso sus retrasos incluso en el lanzamiento de su economía.

Tercero, en el caso de Israel, allí el asunto es muy claro. Este país de hecho es colonia de Estados Unidos. Allí la armamentística estratégica es de este país (Estados Unidos), Israel es un gran depósito de armas nucleares de los imperialistas estadounidenses a fin de someter a los países árabes y controlar el petróleo de esta región.

Consecuentemente en estos países la capacidad de blindaje de su soberanía vía el armamento nuclear, no depende de los poderes que manejan aquellos Estados, sino, del poder que controla aquel armamento (Estados Unidos).

Cuarto, en el caso de la gran RPDC el asunto es diametralmente opuesto. Allí, el armamento nuclear es de plena y total soberanía de este país. La RPDC no tiene que consultarle a nadie para dar uso de su armamentística nuclear. No por gusto es un país socialista. Esto ha avanzado en un marco de exitosas pruebas nucleares: 2006, 2009, 2013 y 2016. Y ha seguido la siguiente secuencia: Primero se desarrollaron de plutonio, luego de uranio y el 06 de enero de 2016 de hidrogeno. Luego se agregaron los lanzamientos de misiles desde submarinos nucleares y finalmente el 11 de febrero de 2017 cuando se hizo público el lanzamiento de su Misil balístico intercontinental. Bueno sobre esto es solo la confirmación, pues, anteriormente ya existían diversas notas que aseguraban la existencia de aquellos misiles en poder de la gran RPDC, con lo que prácticamente su condición de gran potencia nuclear estaba ya establecida plenamente. Lo que ahora hay son solo lloriqueos de última hora y de incapacidad del Pentágono. Y esto lo sabe perfectamente la burguesía estadounidense. Además, con esto, la RPDC ha dejado bien en claro a Washington, que su posicionamiento en el Pacífico y en su mismo territorio había perdido toda garantía de seguridad.

Consecuentemente, de acuerdo a esta línea de análisis, los únicos países que tienen aquel privilegio de manejar las tecnologías completas de sus armamentos nucleares son, en orden de importancia, los siguientes: Rusia, Estados Unidos, China y la gran RPDC. ¡Coincidentemente, son las mayores potencias militares del mundo!

Pero, en la presente coyuntura de fuertes fricciones geopolíticas Estados Unidos es prepotente porque cree firmemente en el blindaje de su soberanía nacional por la fuerza de su armamentística nuclear, por eso sus provocaciones han llegado a ser insoportables.

En cambio, Rusia y China, aunque no es posible negar sus respuestas a las provocaciones de Estados Unidos, debido a ciertos factores muy particulares de la actual coyuntura (China espera el reajuste capitalista que está a su favor), no son totalmente firmes en la imposición de aquella capacidad de blindaje que les confiere sus tenencias de la armamentística nuclear. Esto no quiere decir que estén desconectados de la carrera armamentística, por supuesto, lo están y fuertemente.

Por eso no puede negarse la existencia de un fuerte conflicto entre estas superpotencias por el control del mundo. En efecto cuando se habla de conflicto es porque existen pugnas entre los contendientes. Esto ocurre en el marco de las confrontaciones inter-imperialistas. Estados Unidos es el mayor provocador de guerra, en fuerte carrera armamentística y con enorme presupuesto de guerra. Por ejemplo, se sabe que en Estados Unidos los estudiantes chinos están impedidos de estudiar en las universidades donde están los premios noveles. También se conoce que en unos años más los ejércitos del mundo deben estar robotizados. En ese proceso, por cierto, la carrera armamentística es muy fuerte y muy intensa. Por supuesto Rusia y China, no están de observadores, también se tensionan y se lanzan a una fuerte confrontación geopolítica, ejemplo, en el caso de Rusia cuando este país inicio el 24 de febrero de 2022 su operativo sobre Ucrania a fin de detener el constante avance de las fuerzas estadounidenses hacia sus fronteras, cuando en efecto se vino abajo el monopolio estadounidense de su estrategia ofensiva.

Recientemente se ha publicado un estudio muy bueno sobre los peligros que significan las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) que podrían debilitar las barreras que restringen la escalada de la guerra convencional a la nuclear. Se trata del siguiente análisis: “Evaluación de los peligros: militares emergentes Tecnologías y (In)Estabilidad Nuclear”, donde lo central es: “Aunque el rápido despliegue de tales sistemas parece muy deseable para muchos oficiales militares, su desarrollo ha generado una alarma considerable entre diplomáticos, defensores de los derechos humanos, defensores del control de armas y otros que temen que el despliegue de armas completamente autónomas en la batalla reduciría severamente la supervisión humana de operaciones de combate, lo que posiblemente resulte en violaciones del derecho internacional, y podría debilitar las barreras que restringen la escalada de la guerra convencional a la nuclear”, señala el informe” (6).

Allí se llama la atención de los graves riesgos que originarían aquellos aparatos en las barreras que restringen la escalada de la guerra convencional a la nuclear. En realidad, se trata de los riesgos que cualquier arma origina. Cierto, la carrera armamentística es muy intensa y en el curso de ella se construyen todo tipo de armas. En primer lugar, quienes manipulan aquellos aparatos construidos a base de la inteligencia artificial, deberían saber que aquellos son aparatos de guerra, armas de combate y los que disponen de estos aparatos son plenamente responsables de lo que estos aparatos puedan ocasionar. Cualquier ataque contra un país que posee armamento nuclear y más aún dirigido contra este armamento, es un ataque. Esto es así, aunque aquella bendita arma se haya equivocado.

Por otra parte, dista mucho que, porque esté construido con inteligencia artificial, revierta a la fuerza de la paridad estratégica. Innegablemente debe ser una fenomenal arma. Las armas se modernizan permanentemente. Nadie niega esto. Pero, la inteligencia artificial no es indicativa que sea la solución de todo. En lo esencial debemos estar claros que este aparato o arma de guerra, no es infalible, no es un dios, ni nada sobrenatural que de pronto pueda dotarse de todos los conocimientos habidos y por haber y ser la solución de todo, puesto que aquellos solo estarán construidos con los conocimientos que hasta ese momento dispone el hombre. ¿O es que se cree que este tipo armas puede modificar, por ejemplo, la esencia de la ley de la gravedad? En el curso de la carrera armamentística, como hemos señalado más arriba, todas las armas están en proceso de mejora, de modernización. Pero aquellas, de hecho, no propasan la relatividad del conocimiento. Así es la carrera armamentística. Por lo pronto Rusia ha advertido que puede convertir como blanco de ataque legitimo (ataque de respuesta) a la infraestructura espacial usada en Ucrania con fines bélicos (lo advirtió así este jueves, 16 de febrero de 2023, el subdirector del Departamento de no proliferación y control de armas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Konstantín Vorontsov). Recalco, la importancia de la relatividad del conocimiento. Esto, porque nada es estático. Todo siempre está en movimiento. Nada más. Los hombres dioses con conocimientos ilimitados no existen. Pensar así es arcaico y subjetivo a toda prueba.

Con esto queda demostrado que la paridad estratégica sigue vigente. Esto quiere decir, que en el momento actual la carrera armamentística aún no ha resuelto la paridad estratégica. No esta vencida, como puede suponer la burguesía estadounidense en su delirio. Es un sueño pensar que este armamento con inteligencia artificial derrote la paridad estratégica. Es un sueño de la burguesía estadounidense que aquel armamento lo haya vencido. La ciencia hasta aquí ha determinado que el armamento nuclear es el máximo explosivo. No se sabe, como lo señale más arriba, cuándo la ciencia va superar esto.

2.- Estados Unidos esta enfangado en Ucrania:

Estados Unidos en los hechos esta derrotado en Ucrania. Hasta aquí los sucesos en Ucrania demuestran entre otros, que Rusia también es la primera potencia militar del mundo en armamento convencional. El solo hecho de estar enfrentado exitosamente a la OTAN, al ejército estadounidense y prácticamente a todos los países occidentales y, estar aplastándolos, demuestra esta situación palmariamente. Aquí solo dos muestras.

Veamos:

Primero, el 28 de enero de 2023 se tuvo conocimiento de las enormes bajas del ejército nazi ucraniano. Se habla de unos 200.000 muertos y los heridos en una proporción de 400.000-600.000. En total las bajas serian nada menos de unos 800.000 soldados. Todo un ejército demolido. Estos fueron los datos transmitidos por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Zaluzhny al Pentágono.

Veamos el apunte:

“Según algunos rumores, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de acuerdo con los datos transmitidos `presuntamente por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Zaluzhny al Pentágono, ascenderían a 232 mil muertos, lo que elevaría las bajas totales a cerca del millón. Lo que parece claro, es que la cifra de muertos debe estar en una franja entre 160.000 y 200.000, y las bajas totales entre 600.000 y 800.000. Quizás esto explique la agresividad en la búsqueda de personal movilizable en los domicilios y en las calles o la orden de la dictadura de Zelensky para que sean deportados los refugiados ucranianos en edad militar. Otro indicio: Cerca de Liman y Kupiansk, la AFU carece de oficiales para operar los obuses occidentales Según RT, la AFU ha perdido al menos diez obuses autopropulsados de fabricación occidental en las direcciones de Liman y Kupyansk desde el 20 de enero. Las Fuerzas Armadas rusas destruyeron obuses autopropulsados PzH 2000 fabricados en Alemania, cañones autopropulsados noruegos M109A3GN y cañones polacos AHS Krab de 155 mm utilizando munición de bombardeo Lancet y proyectiles Krasnopol de alta precisión” (7).

Segundo, el 29 de enero de 2023, tuve conocimiento desde el importante portal mpr21 como algunos armamentos enviados por el pentágono y observados por sus fabricantes, Lockheed Martin, como armas “temibles” y, sobre todo, según el pentágono, destinados a cambiar el curso de la Guerra en Ucrania, han terminado en poder del ejercito de Rusia. Estos son por ejemplo los “High Mobility Artillery Rocket System” o sistema de artillería de misiles de alta movilidad denominados como los Himars.

Veamos:

“Los bots de la OTAN inundan las redes sociales cantando alabanzas a los tanques que la OTAN va a enviar a Ucrania, que son la octava maravilla del mundo. Ya lo hicieron antes con los Himars, otra joya de la artillería occidental ensalzada hasta el aburrimiento por los tertulianos de la radio y la televisión. Himars son las iniciales de “High Mobility Artillery Rocket System” o sistema de artillería de misiles de alta movilidad. Tienen troneras para disparar hasta seis misiles casi simultáneamente…Ahora el ejército ruso ha logrado derribar varios misiles disparados por los sistemas Himars y capturar su sistema de control. A juzgar por el estado visual, la unidad de control del misil no ha resultado dañada, lo que permitirá estudiar sus capacidades y desarrollar una solución para contrarrestar mejor los ataques con este tipo de sistemas de guiado…Es difícil adivinar qué tipo de información revelará dicha unidad de control, aunque es obvio que es un sistema de guiado de misiles a través de protocolos especiales de satélites militares y GPS” (8).

3.- Rusia, en medio de estos hechos empieza a alzarse, asumiendo a plenitud la fuerza de la paridad estratégica:

Veamos sobre esto, algunos hechos:

Primero, ciertamente Rusia empezó a tensionarse y a responder contundentemente. Así, el 8 de enero de 2023, se tuvo conocimiento desde HispanTV (medio iraní) del ataque de Rusia contra el ejército nazi ucraniano con un saldo de 600 soldados nazis muertos, se dice el ataque fue una “operación de venganza” por el bombardeo del ejército craniano en la noche de Año Nuevo contra un punto de despliegue temporal de los militares rusos en la ciudad de Makíivka, en la región de Donetsk, controlada por las fuerzas de Rusia. donde utilizaron lanzacohetes múltiple HIMARS, de fabricación estadounidense y en la que murieron 89 soldados del Ejército ruso.

Veamos:

“El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este domingo (8 de enero de 2023) que la artillería rusa lanzó un “ataque masivo con misiles” contra dos edificios que albergan temporalmente a las fuerzas ucranianas en la ciudad de Kramatorsk, en la región de Donetsk (este de Ucrania), después de recibir información fidedigna sobre sus emplazamientos. “Como resultado de un ataque masivo con misiles en estos puntos de despliegue temporal de unidades del ejército ucraniano, más de 600 militares ucranianos fueron aniquilados”, ha explicado el general Ígor Konashénkov, portavoz de Defensa ruso, en un comunicado” (9).

Segundo, el 12 de febrero de 2023, llego a mis manos desde el portal mpr21 una nota muy importante referido a los cambios que piensa efectuar Rusia en su doctrina sobre el uso de armas nucleares y las nuevas líneas rojas, debido a las descaradas provocaciones de Estados Unidos contra la seguridad e integridad del país. Así fue explicado por Yevgeny Popov, diputado de la Duma y presentador del programa de entrevistas “60 minutos” de la televisión pública rusa. Es bien conocido la doctrina militar nuclear rusa que consiste en: No habrá uso del arma nuclear si no es para responder al uso de la misma contra Rusia, asimismo, no habrá uso del arma nuclear a un país que no disponga de aquel armamento.

Veamos:

“Uno de los tertulianos habituales de “60 minutos” miró de frente a las cámaras y dijo: “La doctrina nuclear rusa se está revisando a la luz de estos planes agresivos que se están aireando en Estados Unidos, de modo que Rusia está evolucionando hacia una política de tácticas preventivas similar a la estadounidense”. Si Ucrania apunta a Crimea y al corazón de Rusia, dijo el tertuliano, Rusia responderá de acuerdo con los planes que se están desarrollando. “Estos planes incluyen contraataques contra instalaciones militares estadounidenses en Europa y América utilizando misiles hipersónicos”, apuntó. El tertuliano dijo, además, que esta la amenaza de contraataques contra Europa y Estados Unidos se debía hacer pública y explícita, para que nadie se lleve a engaño de lo que pueden esperar del Kremlin. Así están las cosas. Poco a poco los rusos van abandonando la ficción de una guerra por delegación y reconociendo que el enemigo al que combaten en Ucrania son Estados Unidos y sus aliados de la OTAN” (10).

4.- Entonces, en este curso, hay un proceso muy importante de afianzamiento de las estructuras económicas y políticas para lo que queda la vigencia de la paridad estratégica:

Ante todo, un breve repaso:

Empiezo un poco filosofando. El movimiento en el mundo es indetenible. En ese curso se entreteje la historia. En la reciente historia universal, la del capitalismo en decadencia, ha quedado registrado que a partir del año 2011-2013 como consecuencia de los grandes cambios que estuvieron batiéndose sobre el planeta desde el año 2008 y que en 2010 llevaron a la perdida de la hegemonía mundial estadounidense, hay una nueva objetividad en los bloques económicos y militares que existían hasta entonces. Esto ocurre en una situación novísima.

Entre noviembre y diciembre de 2016 se produce la implosión de la arquitectura del dominio imperialista occidental. Desde el segundo semestre de 2016 la tormenta de cambios que se agitaba sobre el planeta se hizo aún más intensa. Entonces se había oído un gran crujido en las estructuras del poder mundial. El reajuste del sistema capitalista mundial estaba en pleno proceso. Esto estaba en concordancia directa con los hechos anteriores, estaba clarificándose una nueva estructura económica del sistema capitalista mundial encabezada por China y seguida por Estados Unidos, India, Japón, Alemania y Rusia.

A finales de 2019 se produce el ataque bacteriológico planeado y ejecutado por el pentágono. Un putsch fascista desatado bajo la modalidad de un mortífero ataque bacteriológico y convertida en una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a la cruenta propaganda tipo Nazi de las prensas basuras (monopolios informáticos) y milimétricamente planificada por la CIA y el pentágono. Un putsch fascista que demuestra el carácter belicista de todo Estado capitalista apertrechado con semejante arsenal, que en el caso de Estados Unidos su uso ha sido permanente (único país que hizo uso del armamento nuclear, en este caso, contra Japón en 1945). Y más aún en una coyuntura de su hundimiento. Este ataque realmente es impresionante. Un genocidio a gran escala (11).

A continuación, los sucesos recientes (2021-2023):

Desde el año 2014 tras el golpe de Estado en Ucrania existe una intensa actividad por militarizar este país por parte del pentágono. Esto a finales de 2021 es muy fuerte. Luego se supo que el ejército estadounidense estaba planeando asaltar la región del Donbass. Rusia lo había ido monitoreando, entonces se adelanta a aquel plan e inicia su operativo sobre este país (Ucrania) el 24 de febrero de 2022. Este es un conflicto en Europa. Una operación aplastante contra las fuerzas nazis de Ucrania por parte de Rusia.

Pero Estados Unidos es persistente en comprometer el mayor número de países donantes de armamento y municiones contra Rusia. Recientemente (enero de 2023) se supo que “Estados Unidos y la OTAN están esparciendo en Ucrania enormes cantidades de municiones para ‎la artillería pesada que han entregado al ejército de Kiev. Según los datos oficiales, ‎Estados Unidos ya ha enviado a Ucrania más de un millón de municiones para cañones de ‎‎155 milímetros, además de decenas de miles de misiles. Alrededor de 300 000 proyectiles entregados a Ucrania provienen de los depósitos militares que ‎Estados Unidos tiene en Israel… En Rumania, la OTAN ha desplegado aviones AWACS, ‎dotados del equipamiento electrónico más sofisticado, que se mantienen constantemente ‎en vuelo cerca del espacio aéreo de Rusia. También en Rumania, el Pentágono ha instalado a la ‎‎101ª División Aerotransportada, desplegada en Europa por primera vez desde la Segunda Guerra ‎Mundial.” (12).

Sin embargo, hay un gran número de países que se han abstenido o se han negado a aquellos propósitos contra Rusia por parte de Estados Unidos. ​De los 193 países que integran la ONU, la llamada comunidad internacional se dice son solo 47 países y son los que en bloque están exigiendo sanciones contra Rusia. En Europa, Hungría, Chipre, Grecia, Bulgaria y Malta se han declarado contrarios a aquellas sanciones. Suiza sigue siendo neutral. Se podría decir una gran mayoría de países no está de acuerdo con los planes de Estados Unidos.

Veamos:

“La llamada comunidad internacional son solo 47 y los países miembros de la ONU son 203: 35 países pedirán al COI que impida participar en los JJOO a Rusia y Bielorrusia. El ministro Lituano de Deportes asegura que 35 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Japón han acordado exigir al COI que prohíba la participación de atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos, informa Reuters. Qué buena saber esta noticia, es decir, 156 países no lo han pedido, una inmensa mayoría. Lo interesante es que los que se hacen llamar la «comunidad internacional» (los sospechosos de siempre), son 47, es decir, hay 12 traidores entre ellos mismos. MDR” (13).

Ahora por lo que sucede en el teatro de operaciones en Ucrania, el ejército ruso demoliendo al ejército nazi de Ucrania, también al ejército estadounidense, de igual modo de la OTAN y el conjunto de los países europeos que combaten como mercenarios con toda su armamentística, Rusia demuestra que además de ser la mayor potencia militar del mundo en armamento estratégico (armamento nuclear), también lo es en armamento convencional.

Un apunte:

“Rusia, agrega Putin, produce tres veces más misiles de defensa aérea por año que Estados Unidos y, en general, la industria de defensa del país crea aproximadamente la misma cantidad de misiles para diversos fines por encima del resto de los países” (14).

Agrego este otro apunte para reforzar el anterior:

“Pero en términos del panorama general, ¿qué diferencia harían los tanques? La visión de la guerra de grandes tanques en las estepas ucranianas que subyace en el escenario de guerra de Washington es falaz. Como he señalado repetidamente, a pesar de las mentiras y las explosiones de relaciones públicas de Washington y Londres, la guerra se libra de acuerdo con el plan ruso, no con el plan estadounidense. Hemos escuchado lo mal que los rusos coordinan aire y tierra. Hemos escuchado cómo simplemente no pueden juntar ningún buen impacto y asombro. Pero esto no viene al caso. Los rusos están librando una guerra de artillería por buenas razones: tienen la industria de fabricación de cañones, lanzadores de cohetes múltiples y municiones más grande del mundo y están librando una guerra de desgaste sobre el terreno que solo puede favorecer a sus ejércitos” (15).

En este curso recientemente se ha filtrado a la prensa internacional noticias quedan cuenta de nuevos aspirantes a los BRICS. Esto por supuesto refuerza el posicionamiento de Rusia y China en el ámbito internacional.

Veamos el apunte:

“Por ejemplo, ese mismo mes de diciembre Egipto decidió pedir formalmente su ingreso en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Este país lo hace justo después de firmar un acuerdo leonino con el FMI, como siempre actúa el FMI, pero ya marcando distancias de lo que va a hacer el el futuro y con otros financiadores. La decisión egipcia es importante porque también Arabia Saudita ha mostrado su deseo de unirse a los BRICS, que países como Camboya, Etiopía, Fiji, Indonesia, Kazajstán, Malasia, Nigeria, Senegal, Tailandia y Uzbekistán participaron como observadores en la última cumbre y recuerdo que Argelia, Argentina e Irán ya han oficializado su solicitud de ingreso en los BRICS.” (16).

Finalmente, la burguesía estadounidense agobiada por la tendencia decreciente de la tasa de ganancia por el aumento de la composición orgánica del capital que se impone a consecuencia de sus ínfulas de la robotización de la producción, o más bien, robotización de las fábricas de guerra, además, agobiada por todo este proceso de desestabilización mundial en el que está empeñada desde año 2001 y con el que nada significativo ha logrado (Rusia tras el conflicto en Ucrania está saliendo fortalecida), ahora sale a relucir sus nuevos propósitos en el nivel económico, esto es, de pretender dar marcha atrás de su inefable neoliberalismo y en su lugar retomar el proteccionismo. No otra cosa puede significar su llamada ley de Reducción de la Inflación (IRA) que fue respaldado por el Congreso y el Senado de los Estados Unidos en agosto de 2022 para implementarla a partir de enero de 2023. Es una ley que pretende hacerla pasar como una dadiva a la reconversión ecológica industrial, moviendo 400.000 millones de dólares, en realidad pretendiendo descargar todo aquel peso sobre el resto del mundo, particularmente sobre Europa, a fin de lograr la reindustrialización de Estados Unidos, es decir, un giro de 180 grados para contener a China. Ejemplo, la UE esta preocupada porque sus empresas se verán privadas de créditos fiscales que podrían beneficiar a fabricantes de coches estadounidenses, como Tesla y Ford, ya que la nueva ley ofrece esas ayudas fiscales a condición de que los componentes verdes se fabriquen en Norteamérica, que no es otra cosa que proteccionismo económico puro. Ciertamente, según la lógica de esta burguesía, todo sirve para contener a China. El proteccionismo ya estuvo en curso desde el régimen de Donald Trump. No es nuevo. Finalmente termina en eso. En realidad, esto significaba el reconocimiento del fracaso y la bancarrota de la economía estadounidense.

Veamos:

“Estados Unidos está cambiando de rumbo porque se ha dado cuenta de que ni los embargos ni las sanciones a terceros pueden salvar la brecha entre quienes ya no producen los bienes que el mundo necesita y quienes sí lo hacen. Que una deuda internacional es tan impagable que la ha convertido en una amenaza vacua. Que los conocimientos tecnológicos con los que chantajeaban a tres cuartas partes del mundo están ahora al alcance de todos los países económicamente poderosos y, por tanto, ya no funcionan como palanca para imponer los intereses de Washington en los mercados. Hoy en día, quienes producen poseen los conocimientos y la experiencia que hacen que los procesos sean óptimos. Y el crecimiento económico de cualquier país, sobre todo si es importante por su extensión territorial, va acompañado del crecimiento de su influencia política y esto es visto por EEUU como una amenaza a su dominio planetario. Con este fin, ciertamente no declarado, nacen las sanciones y los embargos comerciales. Las sanciones económicas, única dialéctica de Estados Unidos hacia el resto del mundo, se utilizan como garrote sobre las cabezas de los países que compiten con Estados Unidos en los mercados, e implican a 31 países que abarcan el 72% de toda la población mundial. Afectan, pero no cambian el panorama general, no bastan para redibujar las distancias a favor de Estados Unidos. Y si generan dificultades a sus destinatarios, también golpean a la economía estadounidense, que se ve incapaz de exportar a 31 países, entre ellos los más poblados del planeta. (17).

Y así, nada de los delirios de la burguesía estadounidense coincide, ni siquiera mínimamente, con lo que realmente sucede en el mundo. Cierto, aquí en el llano, empieza a afianzarse la nueva estructura economica del sistema capitalista encabezada por China para lo que queda la vigencia de la paridad estratégica.

Notas:

1.- Teatro de Operaciones Militares, TOM, Día 358, 16/02/2023).

2.- “¡Retirada de Artyomovsk!”. Por el Dr. Gilbert Doctorow. Investigación global, 23 de enero de 2023 https://www.globalresearch.ca/withdraw-from-artyomovsk/5805681

3.- “Victoria Nuland: “FxxK la UE”. North Stream es “Un trozo de metal en el fondo del mar”. Por el profesor Michel Chossudovsky. Investigación global, 08 de febrero de 2023 https://www.globalresearch.ca/victoria-nuland-fxxk-the-eu-north-stream-is-a-hunk-of-metal-at-the-bottom-of-the-sea/5807681

4.- “Estados Unidos envía misiles de largo alcance a Ucrania”. por André Damon. Investigación global, 7 de febrero de 2023 https://www.globalresearch.ca/us-sends-long-range-missiles-to-ukraine/5807574

5.- “Estados Unidos intensifica su política arriesgada de la Tercera Guerra Mundial al dirigir los ataques HIMARS del régimen de Kiev”. Por Drago Bosnic. Investigación global, 14 de febrero de 2023 https://www.globalresearch.ca/us-escalating-ww3-brinkmanship-directing-kiev-regime-himars-strikes/5808472

6.- “Assessing the Dangers: Emerging Military Technologies and Nuclear (In)Stability”. Michael T. Klare: https://www.armscontrol.org/sites/default/files/files/Reports/ACA_Report_EmergingTech_digital.pdf

7.- “Parte de guerra: La OTAN tiene que escalar la guerra para intentar evitar la derrota dadas las bajas ucranianas y la pérdida de la iniciativa

Portada – Últimas noticias”. 28 DE ENERO DE 2023 http://geoestrategia.es/index.php/noticias/historico-de-noticias/39897-2023-01-28-16-58-18

8.- “El ‘dios de la guerra’ ha caído (los Himars son un trofeo en las vitrinas del ejército ruso)”. 29 de enero de 2023 https://mpr21.info/el-dios-de-la-guerra-ha-caido-los-himars-son-un-trofeo-en-las-vitrinas-del-ejercito-ruso/

9.- “Operación de venganza: Rusia mata a más de 600 militares de Ucrania”. Publicada: domingo, 8 de enero de 2023 https://www.hispantv.com/noticias/rusia/558665/ataque-venganza-mata-soldados-ucranianos

10.- “Rusia va a cambiar su doctrina militar sobre el uso de armas nucleares”. 12 de febrero de 2023 https://mpr21.info/rusia-va-a-cambiar-su-doctrina-militar-sobre-el-uso-de-armas-nucleares/?fbclid=IwAR1dV-fJxWPMTvPSTJEb26UZY0Tr_KktWnYvEmgtVuNyGVsd6JqLyq3Ornc

11.- “Coronavirus, putsch fascista de alcance global”. Autor: Enrique Muñoz Gamarra. Artículo publicado en marzo 26, 2020: https://carlosagaton.blogspot.com/2020/03/coronavirus-putsch-fascista-de-alcance.html

12.- “Europa entera es un campo de batalla”. por Manlio Dinucci. 25 de enero de 2023: https://www.voltairenet.org/article218722.html

13.- “Teatro de Operaciones Militares (TOM) Día 352, 10/02/2023 ).

14.- “Putin: Poderío militar de Rusia hace inevitable victoria en Ucrania”. HispanTV. 18 de enero de 2023. https://www.hispantv.com/noticias/rusia/559208/putin-poderio-militar-victoria-ucrania?fbclid=IwAR1nqDvTJqkT1A2kYJBcryKzL-RpIgE0CyQnzUgmVANRWGmjFXvBhA2YFuc

15.- “¡Retirada de Artyomovsk!”. Por el Dr. Gilbert Doctorow. Investigación global, 23 de enero de 2023 https://www.globalresearch.ca/withdraw-from-artyomovsk/5805681

16.- “China empuja a Arabia Saudita a la desdolarización del petróleo”. ALBERTO CRUZ https://contralapropagandamediatica.wordpress.com/2023/02/06/china-empuja-a-arabia-saudita-a-la-desdolarizacion-del-petroleo/?fbclid=IwAR26RTnbza3OihdS4hLYBGntlZR7lF3UoW0OYvlmHDTOavvJMKtVdDkbG_Q

17.- “La caída de los dioses”. Por Fabrizio Casari | 14/02/2023. Rebelión https://rebelion.org/la-caida-de-los-dioses/

(*) ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA:

Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor de los libros: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos”, “Implosión de la hegemonía mundial estadounidense”, “La historia de América Latina la escriben sus pueblos, luchando”, “El letal fascismo estadounidense”, “Historia Socio-economica del mundo. Caída de Occidente”, “Desclasificación de Archivos Secretos de la Caída de Occidente”. Además, es autor de más de 270 artículos publicados casi en la totalidad de las páginas web del planeta especializadas en geopolítica y de habla española. Su Página Web es: http://www.enriquemunozgamarra.org