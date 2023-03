Alfred de Zayas' Human Rights Corner

20 Years Ago the US/UK and «coalition of the willing» committed the greatest violation of the UN Charter since 1945, a veritable revolt against international law and morality. The crime of aggression, war crimes and crimes against humanity remain unpunished to this day.

On 20 March 2003 I published an op-ed in the German daily Die Welt «Dieser Krieg ist Völkerrechtswidrig» – this war is contrary to international law. Here the text.

https://www.welt.de/print-welt/article495133/Dieser-Krieg-ist-voelkerrechtswidrig.html

Veröffentlicht am 19.03.2003| Lesedauer: 4 Minuten

Von Alfred de Zayas

Ein amerikanischer Gelehrter und ehemaliger UN-Beamter geht mit Präsident Bush ins Gericht – Debatte

Das Völkerrecht ist keine Mathematik. Doch sind die internationalen Normen, die Rechtsprechung und die Mechanismen ausreichend klar. Verträge wie die UN-Charta müssen eingehalten werden. Aber was passiert, wenn eine Macht diese internationale Rechtsordnung grob missachtet?

Die völkerrechtliche Lage ist klar: Artikel 2 Absatz 3 der UN-Charta besagt: «Alle Mitglieder legen ihre internationalen Streitigkeiten…