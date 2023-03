Wallmapu/Chile. Renovación Nacional busca tipificar de asociación ilícita a comunidad mapuche de Temucuicui cuando los terroristas son ellos

Ante presentación de querella en contra nuestra comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui por parte de la Asociación Ilícita Colonial denominada: Renovación Nacional.

Frente a la declaración de dos payasos que ofician de parlamentarios, nos referimos al senador Francisco Chahuán y al diputado del estado de excepción, Miguel Mellado, quienes presentaron una querella el día jueves 16 de marzo de 2023 al Juzgado de Garantía de Collipulli donde solicitan proceder a tramitar la declaración de asociación ilícita terrorista en contra de nuestra comunidad Mapuche Autónoma del territorio de Temucuicui, declaramos lo siguiente:

1. Aparte de ser una ridiculez, demuestra en su máxima expresión el profundo odio, racismo, discriminación y colonialismo que en particular este partido político tiene hacia el pueblo mapuche.

2. Debemos señalar que nuestra comunidad tiene toda la legitimidad cultural, histórica y social del pueblo Mapuche. Sostener lo contrario es definitivamente ser ignorante, debido a que nuestra estructura obedece al Mapuche Mogen (vida Mapuche) que desde tiempos ancestrales, se ha articulado con autoridades tradicionales como machi, Lonko werken, wueupife y Nguenpin, que deben asumir roles que tienen una dimensión política, cultural y espiritual, en especial nuestro Lonko, Víctor Queipul, quien obedeciendo al tuwun, asume la responsabilidad de ser una autoridad tradicional, como lo es ser Lonko. Si estas formas de organización tradicional son, como lo plantean ellos, de carácter ilícitas y terroristas, sería condenar a la ilegalidad a todo el pueblo Mapuche.

3. Frente a lo expuesto cabe hacernos una pregunta ¿quién nos acusa y sostiene que somos terroristas? El partido Renovación Nacional, el cual nace en plena dictadura militar, con militantes del extinto partido nacional que se formó con financiamiento de la C.I.A. estadounidense, con la exclusiva función de generar subversión para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende, el que una vez depuesto del poder, los nacionalistas se desintegran y pasan a formar parte de la administración política de la dictadura. Luego nace Renovación Nacional transformándose en la fuerza civil-ancla de la revolución neoliberal que condujo a la pobreza, el saqueo, la muerte y la desaparición forzada de miles de personas, siendo estos los cómplices civiles y pasivos de los crímenes cometidos por la dictadura de Pinochet. Vale decir, en su origen y en su actuar, son una asociación ilícita terrorista. En la actualidad, su modo de operar dentro de la democracia neoliberal pactada, continúa como asociación ilícita ahora para robarle al Estado, siendo el segundo partido político que lidera el ranking de la corrupción en Chile, teniendo una figura emblemática a Raúl Torrealba, investigado por el ministerio público por un millonario fraude cometido contra la municipalidad que administraba. El diputado querellante Miguel Mellado, prófugo de la justicia en la década de los 80 por delitos económicos que lo llevaron incluso a huir a la Argentina, continúa en los delitos ahora por medio de una empresa de cobranza de la Universidad Autónoma de Chile, la que transfirió a su cónyugue. Se trata del delito de lucrar con la educación, en esa misma casa de estudio donde hace un tiempo Mellado ofició de Vicerrector de Extensión y Comunicaciones, careciendo de toda formación y carrera académica, lo que refleja sin dudas que el diputado Mellado es solo un títere de un personaje oscuro y poderoso como es Teodoro Rivera, designado en el comité de expertos de la pactada nueva constitución neoliberal, cómplice pasivo de la dictadura, uno de los arquitectos jurídicos de las normas del saqueo durante el régimen de Pinochet y cuyas leyes aún están vigentes. Es Teodoro Rivera también un personaje de la oligarquía local que ha construido fortuna gracias al Estado; es quien desea ver a los mapuche sumisos, en el ambiente del folclore, y colonizado.

4. Sabemos que con nuestra demandas y control territorial de nuestro usurpado territorio antiguo tocamos sus intereses. Por ello están en la desesperación e implorando la declaración del estado de sitio. Sabemos que Renovación Nacional y Teodoro Rivera son entes oscuros y poderosos que sólo se ven grandes cuando se miran de rodillas, por ello debemos continuar en la recuperación del territorio y el control territorial para reconstruir la soberanía de la nación Mapuche. Renovación Nacional ha sido capaz de encubrir los crímenes contra la humanidad durante la dictadura y no les tiembla la mano para forzar a las Fuerzas Armadas a volver a cometer crímenes en contra de nuestra comunidad Autónoma de Temucuicui. Pero deben saber que no tenemos miedo y que no estamos solos, la lucha continúa con la fuerza de la historia y con la obligación de caminar de frente con dignidad, pese a las balas y la cárcel que de manera histórica nuestros integrantes han tenidos que soportar.

Finalmente rechazamos tajantemente esta nueva agresión y descalificaciones públicas y gratuitas por parte de estos personajes en contra nuestras gentes; responsabilizamos a estos personajes y al gobierno actual de Boric progresista, respecto de lo que pueda suceder en contra de nuestra comunidad.

Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui