Que no pase con el litio los daños a Chile de la desnacionalización del cobre

por Orlando Caputo y Graciela Galarce

Robert Solow , Premio Nobel de Economía 1987, estuvo en nuestro país invitado por el Centro de Economía Aplicada del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile en 1992. El Premio Nobel le fue otorgado por sus trabajos sobre el crecimiento económico y los modelos de crecimiento incluyendo modelos de crecimiento económico basado en recursos naturales no renovables. Se edito un libro pequeño con sus tres conferencias. Inició su primera conferencia con la siguiente formulación. «Después de recorrer 10.000 kilómetros…, no podría elegir para hablar un tema de interés restringido. Lo único que cabe es que aborde un tema de largo plazo para la economía chilena… Deseo referirme, en cambio, a problemas de más largo plazo, de enorme trascendencia para Chile y su economía, que se plantea en un horizonte temporal, no de dos a cinco años, sino de dos a cinco décadas. Chile tiene mucha suerte de partir con una valiosa base de recursos naturales, tanto no renovables, entre ellos cobre y nitrato, como renovables, entre los que destacan bosques y pesquerías. Sería fácil para Chile optar por limitarse a jugar el papel de ser un productor primario y dejar la industria manufacturera avanzada a países como Taiwán o Japón, que son tan desafortunados que carecen de recursos naturales que explotar. Pero eso no construiría un buen futuro para Chile, De manera, pues, que el problema del largo plazo para Chile consiste en utilizar su base de recursos de modo inteligente en tanto se transforma en una economía más versátil y diversificada». (las negrillas son nuestras) En Chile, en el cobre se ha implementado una política opuesta a la recomendada por Robert Solow en 1992 y los resultados son más graves que los previstos por el Premio Nobel. Con la desnacionalización del cobre el Estado perdió la capacidad de organizar la producción de cobre de modo inteligente en tanto se transforma en una industria manufacturera del cobre y una economía industrial avanzada más versátil y diversificada. Esta historia con sus peculiaridades se produjo en la industria del salitre y se está gestando en el litio.

I.- José Piñera, Ministro de Minería de Pinochet afirmó ,inicios de los ochentas que el cobre quedaría obsoleto -un metal sin valor. Este fue el principal fundamento de la desnacionalización del cobre. Chile debía explotar el cobre al máximo y en el menor tiempo posible. José Piñera creó la “Concesión Plena”, que entrega en forma gratuita la propiedad privada, de los nuevos y ricos yacimientos a las grandes mineras mundiales, y en caso de nacionalización, debería pagarse el valor actualizado de los rendimientos futuros. Con estos dos incentivos, podría asegurarse que las empresas extranjeras hicieran grandes inversiones aumentando al máximo la producción en el menor tiempo posible. Radomiro Tomic en esa época sentencio: “De aquí en adelante no será el Estado Chileno sino intereses foráneos, en larga medida competidores de Chile en todas las fases del proceso minero e industrial del cobre, quienes tendrán el poder decisorio efectivo sobre producción y comercialización del cobre chileno en el mercado mundial”; “¿Cómo negar que quien controla el cobre controla a Chile?”.

II. -Desnacionalización del cobre y sobre producción mundial de cobre generada desde Chile. Las grandes inversiones extranjeras no llegaron en Dictadura. Lo hicieron en los primeros años de la Concertación. Desde Chile se aumentó́ fuertemente la producción. De 1, 6 millones en TM de cobre fino en 1990 aumentó a 2, 5 millones en 1995 y a cerca de 5,0 millones en 2003. El incremento de la producción en Chile fue superior al incremento de las importaciones mundiales de todos los países del mundo. Se cumplió́ lo señalado por José́ Piñera: la producción aumento al máximo y en el menor tiempo posible. El resultado creó un gran daño a Chile. El precio promedio anual en el período 1996-2003, bajo a 82 ctvs. de dólar la libra. En ese período y a ese precio se vendieron 33 millones de TM de cobre fino. Esa cantidad estimada a un precio promedio 2000-2021 que es USS 2,52, la libra es de USS 183,4 mil millones .3,5 veces lo que han tributado las mineras extranjeras desde el inicio del pago de impuesto 1994 hasta 2021, que asciende a 52.5 mil millones de dólares. (28 años). La sobreproducción y los daños a Chile y la desnacionalización están íntimamente relacionados con el contrapunto que Allende señaló́ en su Mensaje al Congreso en diciembre de 1970 sobre la nacionalización del cobre que el 11de julio de 1971 fue aprobada por la Unanimidad del Congreso Pleno Allende Afirmó: “A nosotros nos interesa cuidar nuestra reserva y sacar el máximo provecho de ella, a medida que la necesitemos. A ellos les interesa llevarse fuera la mayor cantidad de cobre, al precio más bajo y en el menor tiempo posible”. “A Chile le convienen precios altos para sus materias primas. A los monopolios les conviene precios bajos para abaratar los costos de sus fábricas elaboradoras.” En los últimos años, la producción de cobre en Chile es de 5,7 millones TM de cobre fino, de las cuales 4,0 millones son producidas por las grandes mineras privadas, principalmente extranjeras.

III.- Involución: De producción de refinados de cobre a concentrados de cobre. Las mineras extranjeras han provocado una involución en la producción de cobre en Chile. En 1990 la exportación de refinados de cobre (100%) era 83% del total. Los concentrados de concentrados (30%) de cobre era 16,8%,en el año 2006 subió a 42% y a 58% en 2021. En 2021 la exportación de concentrado fue 3310 millones de toneladas de cobre fino , el 92% corresponde a las mineras privadas y solo un 8% a Codelco. Además con la desnacionalización del cobre quebraron las empresas industrial que agregaban valor al cobre refinado produciendo cables ,tubos otras manufacturas de cobre Allende en el mensaje mencionado agregó: “A Chile le conviene una mayor elaboración en el país, para integrar la economía nacional, lograr mayor ocupación, más procesos industriales, más salarios, más tributación, más compras en el país”… “A los monopolios les interesa no industrializar en Chile para que el gran valor que agrega al precio del metal su elaboración, que significa inmensa actividad industrial y comercial y altos salarios, quede en la metrópoli.”. Con la nacionalización del cobre se proponía la máxima industrialización del cobre en Chile, y una industria nacional abastecedora de miles de insumos para la minería nacional y para otros países mineros.

IV.- Radomiro Tomic también sentenció que Codelco quedaría acorralada. Desde Chile se ha incentivado a las mineras extranjeras para competir con Codelco en la producción en Chile y en el mercado mundial. Las empresas nacionalizadas, han sido sometidas a una gran competencia en Chile por el abastecimiento de agua, de energía eléctrica y por los múltiples insumos que usa la minería del cobre, por trabajadores, técnicos y profesionales. Aumentando considerablemente sus costos. En el mercado mundial las empresas extranjeras con sus elevados niveles de producción de cobre en Chile y en otros países inciden en la formación de los precios, afectando los intereses de Chile. Una situación extrema fue la sobreproducción mundial generada desde Chile, -1996-2003- señaladas anteriormente. En esos años varias divisiones de Codelco tuvieron perdidas Codelco con la nacionalización producía el 100% de cobre de la Gran Minería. Desde hace muchos años solo produce el 30%.

V.- La participación de Chile, Codelco, las mineras privadas en la producción mundial de cobre. El Consejo Minero, SONAMI, políticos y economistas y centros de estudios financiados por las mineras privadas permanentemente han señalado que Chile está perdiendo el liderazgo mundial, como productor mundial de cobre. Que debe aumentar la producción ,con nuevos incentivos a las grandes mineras mundiales. Pero ,en realidad, ocultan que la participación de Chile que era de 32% en la producción mundial de cobre en 2012, un 22% correspondía a grandes mineras mundiales y solo un 10% a Codelco. En 2021 la participación baja 26%, correspondiendo un18% a las grandes mineras mundiales y solo 8% a Codelco. Como las grandes mineras mundiales que producen en chile ,también produce en otros países, incrementan su participación en la producción mundial, agravando adicionalmente la baja participación Codelco.

VI.- Los daños medioambientales en Chile y en el mundo. El gran incremento de la producción profundizó la contaminación de las aguas superficial , las aguas subterránea, las tierras, el aire , ríos , mares y la vida humana. El transporte de los concentrados de cobre, desde las empresas mineras, crean grandes daños ecológicos, , en las bodegas de almacenamientos y en los puertos chilenos de embarque. El impacto es muy grave a nivel mundial, ya que los fletes marítimos internacionales de concentrados requieren tres veces más el número de barcos que se requieren para trasladar cobre refinado.

VII.-Disminución del costo laboral en las mineras: El contrato y el subcontrato en la minería. En 1989, antes de la desnacionalización el trabajo de planta correspondía casi el 100%. En 2001 los trabajadores de empresas contratista y de sub-subcontrato llegaron a representar 52% de los trabajadores en el sector minero, y a 75,5% en 2021 En 2021 el total de los trabajadores del sector minero fue de 276 mil de los cuales 208 mil eran trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas Estos trabajos, son precarios, inestables, con salarios de un medio o un tercio que el de los trabajadores de planta por trabajos similares. Se rompe el tejido social y familiar, no solo en las zonas mineras, sino también a los provenientes de diversa ciudades, incluso de ciudades del centro del país como Santiago. afectando seriamente la vida de muchas familias.

VIII.- Las elevadas ganancias de las grandes de mineras mundiales en Chile. El 10 de febrero de 2022, antes de asumir como ministra de Minería Marcela Hernando afirmó: “Las empresas mineras privadas han obtenido ganancias impresionantes. Si se suman las subvaluaciones se acercan a ganancias estratosféricas.”. (Entrevista del 10 de febrero de 2022, en el periódico electrónico de El Mercurio, EMOL). Vinculado con lo anteriormente señalado, recordamos que El Banco Mundial ha realizado un estudio sobre las exportaciones mineras chilenas, estudio que corrige en gran medida las subvaluaciones y las sobrevaloraciones. Basándose en esta metodología del Banco Mundial, Gino Sturla, Ramón López y otros académicos de la Universidad de Chile, realizaron un estudio que señala que la ‘Renta Regalada’ promedio anual 2005-2014, fue de 20.000 millones de dólares (Antes de realizar descuentos sobre riesgos de exploración y de las fluctuaciones de precios). Este estudio fue publicado en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y por la CEPAL. La ‘Renta Regalada’ sería un REGALO ADICIONAL a las enormes ganancias de las empresas mineras. Esta ‘Renta Regalada’, se calculó a un precio promedio en el período 2005-2014 de 3,09 de dólar la libra de cobre. En el año 2021 siguiendo la metodología del estudio basado en el Banco Mundial, la ‘Renta Regalada’, con el precio de la libra de cobre de US$ 4,23, la ‘Renta Regalada’ sería un poco superior a 27 mil millones de dólares. Si a la ‘Renta minera Regalada’, se le suman las ganancias de estas empresas, la Ganancia Total de las grandes mineras mundiales en Chile, sería de 35 mil millones de dólares en 2021. La Tercera, 22 febrero 2022, tituló “La minera del grupo Luksic registró ganancias récord en 2021 y anuncia millonario pago de dividendos” (Pago a sus accionista, incluyendo capitales extranjeros que tienen fuerte participación en las mineras del Grupo Luksic). La nota agrega que: “2021 fue un año más que positivo para las grandes mineras del mundo, en especial para aquellas que producen cobre. Una de ellas es Antofagasta Minerals, la que reportó un EBITDA récord de US$ 4.836 millones”. Una sola empresa con utilidades en 2021 cercanas a lo que Chile captó del litio en 2022.

IX.- Las reinversiones de las ganancias son muy importante en las inversiones en el cobre. La reinversiones según informaciones del Consejo Minero, -que incluye a Codelco-, de 2014 a 2020, llegan a US$ 65.632 millones, superando levemente las propias inversiones. (Consejo Minero, en ‘Cifras Actualizadas de la Minería’, enero 2022). En síntesis, las inversiones se han realizado en gran medida con las enormes ganancias obtenidas en Chile.

X.- La Deuda Externa de las mineras extranjeras es muy elevada. Según el Banco Central de Chile, la Deuda Externa Total Chilena ha crecido desde US$ 46.000 millones en 1995, a US$ 210.000 millones en 2020. Es decir, un crecimiento de 459 %. La Deuda Externa de las Inversiones Extranjeras Directas, es el componente de la Deuda de Chile que más ha crecido, y lo ha hecho en forma acelerada. En 1995 era de US$ 3.000 millones y en 2020 subió a US$ 58.000 millones, un crecimiento de 1.859%. Estimamos que parte importante de la IED corresponde a la deuda externa de las grandes mineras extranjeras que operan en Chile. Financian parte de la inversión con créditos de instituciones asociadas con intereses elevados por los riesgos asociados, y por qué los impuesto a las remesas de intereses son mucho menores que el impuesto a las remesas de las ganancias.

XI.- Los impuesto y excedentes de Codelco, y los impuesto de las grandes mineras mundiales. En 2021, Codelco con alrededor del 30% de la producción de cobre pagó impuestos por 5.562 millones de dólares en tanto, las grandes mineras mundiales que producen el 70% de la producción chilena de cobre, pagaron 3.819 millones de dólares. Codelco que produce el 30% pagó el 60% de los impuesto. Las mineras que producen el 70% pagaron el 40% de los impuesto del sector cobre. En el conjunto del periodo1994-2020 la situación es similar a la del año 2021. (Anuario Cochilco 2022 y anteriores) Los excedentes de Codelco, que incluyen los impuesto más las ganancias de Codelco en 2021 fueron 7.394 millones de dólares. Este aporte que como indicador financiero es mejor, muestra que Codelco aportó a Chile aproximadamente el doble de los impuesto de las grandes mineras mundiales.

XII.- El aporte al Estado como porcentaje de las ventas de las grandes mineras mundiales. En 2020 y 2021 en promedio las grandes mineras mundiales tributaron solo el 5,1% de las ventas. Esta bajísima tributación se debe a que a las grandes ganancias le descuentan la elevada depreciación acelerada, intereses por créditos externos de instituciones o empresas asociadas, el pago de servicios desde el extranjero y asesorías etc., etc.

XIII.- Cuanto recibe el Estado chileno por libra de cobre de las grandes mineras mundiales. El Estado chileno recibía por cada libra de cobre exportada, en promedio, -2019-2020-, sólo $220. En 2021 como el precio del cobre subió el Estado chileno recibió $334 por cada libra de cobre. Esto es menor al valor de un agua mineral chica. En realidad, al parecer, las grandes mineras mundiales no alcanzan a pagar el agua dulce utilizada, agua que en el Norte desértico es muy escasa y cuyo costo de oportunidad es muy elevado. (Tipo de cambio utilizado: $800 por dólar)

XIV.- Comparaciones históricas. En el salitre, antes y a inicios del siglo pasado, el Estado de Chile recibía el 33% de las ventas. Antes de la nacionalización del cobre, de 1966 a 1970, las empresas estadounidenses pagaban al Estado de Chile en torno al 26% de las ventas de cobre. En 2020 y 2021 en promedio las grandes empresas mundiales tributaron solo el 5,1% de las ventas, como lo hemos señalado anteriormente.

XV.- Algunos planteamientos finales.

1. La Nacionalización del Cobre por el Presidente Allende fue muy exitosa y ha sido reconocida, incluso por historiadores de derecha. Ello fue posible por la experiencia de los trabajadores y de diferentes técnicos y profesionales que se hicieron cargo de las diferentes empresas del cobre. En la extracción y elaboración del litio los trabajadores y profesionales conocen la simple tecnología y pueden perfeccionarla. Las fabricas con las mejores tecnologías para producir baterías pueden ser compradas. Su valor es muy bajo comparado por ejemplo, con las fundiciones y refinerías de cobre.

2. Ahora, la campaña para favorecer que se continué con la actual explotación del litio, afirma que hay que aprovechar los actuales elevados precios y se postula que el litio puede ser desplazado en la producción de baterías. Estas formulaciones se asemejan a la gran falsedad histórica que planteaba que el cobre dejaría de tener valor. Como hemos señalado, ha sido un grave y profundo error histórico. Más aún, teniendo presente que el mundo está cambiando la base energética con que funciona, el cobre y el litio son esenciales, al menos en este siglo.

3. El desplazamiento del cobre y del litio es tan falso como cuando se afirma que la relación Codelco y las grandes mineras mundiales de cobre ha sido virtuosa, es decir, muy favorable para Chile. Como hemos demostrado, la sentencia de Radomiro Tomic se ha cumplido: Codelco ha sido acorralada. Si en el litio, el Estado chileno a través de empresas estatales no asume el control mayoritario de la exploración, explotación y producción de baterías de litio, la sentencia de. Radomiro Tomic sobre el cobre, se potenciará con el litio, en la siguiente formulación:

“De aquí en adelante no será el Estado Chileno sino intereses foráneos, en larga medida competidores de Chile en todas las fases del proceso minero e industrial del cobre, y del litio quienes tendrán el poder decisorio efectivo sobre producción y comercialización del cobre chileno y del litio en el mercado mundial”; “¿Cómo negar que quien controla el cobre y controla el litio controla a Chile?”,

4. Chile tiene grandes reservas y de menores costos de producción de litio en el mundo. Esta situación ha acelerado la presencia en Chile de las principales empresas mundiales del litio, y productoras de baterías, que se han reunido con autoridades chilenas. Han señalado su gran interés de asociarse a la Empresa Nacional del Litio, bajo las condiciones que se establezcan, argumentando que, en una perspectiva de largo plazo, la asociación con una empresa del Estado les da mayor seguridad.

29 de marzo 2023