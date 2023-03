Una guía para entender el engaño del siglo

Por Jacob Siegel

PRÓLOGO: LA GUERRA DE LA INFORMACIÓN

En 1950, el senador Joseph McCarthy afirmó que tenía pruebas de una red de espionaje comunista que operaba dentro del gobierno. De la noche a la mañana, las explosivas acusaciones estallaron en la prensa nacional, pero los detalles fueron cambiando. En un principio, McCarthy dijo que tenía una lista con los nombres de 205 comunistas en el Departamento de Estado; al día siguiente la revisó y dijo que eran 57. Como mantuvo la lista en secreto, los medios de comunicación se negaron a publicarla. Dado que mantuvo la lista en secreto, las incoherencias no venían al caso. La cuestión era el poder de la acusación, que convirtió el nombre de McCarthy en sinónimo de la política de la época.

Durante más de medio siglo, el macartismo fue un capítulo decisivo en la visión del mundo de los liberales estadounidenses: una advertencia sobre el peligroso atractivo de las listas negras, la caza de brujas y los demagogos.

Hasta 2017, es decir, cuando otra lista de supuestos agentes rusos sacudió a la prensa y la clase política estadounidenses. Un nuevo equipo llamado Hamilton 68 afirmaba haber descubierto cientos de cuentas afiliadas a Rusia que se habían infiltrado en Twitter para sembrar el caos y ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones. Se acusaba a Rusia de piratear las plataformas de las redes sociales, los nuevos centros de poder, y de utilizarlas para dirigir encubiertamente los acontecimientos dentro de Estados Unidos.

Nada de eso era cierto. Tras revisar la lista secreta de Hamilton 68, el responsable de seguridad de Twitter, Yoel Roth, admitió en privado que su empresa estaba permitiendo que “personas reales” fueran “etiquetadas unilateralmente como chiflados rusos sin pruebas ni recursos“.

El episodio de Hamilton 68 se desarrolló como un remake casi calcado del caso McCarthy, con una diferencia importante: McCarthy se enfrentó a cierta resistencia por parte de destacados periodistas, así como de las agencias de inteligencia estadounidenses y de sus compañeros del Congreso. En nuestra época, esos mismos grupos se alinearon para apoyar las nuevas listas secretas y atacar a cualquiera que las cuestionara.

Cuando a principios de este año surgieron pruebas de que Hamilton 68 era un engaño de alto nivel perpetrado contra el pueblo estadounidense, la prensa nacional lo recibió con un gran muro de silencio. El desinterés era tan profundo que sugería una cuestión de principios más que de conveniencia para los abanderados del liberalismo estadounidense, que habían perdido la fe en la promesa de libertad y abrazaban un nuevo ideal.

En sus últimos días en el cargo, el presidente Barack Obama tomó la decisión de dar un nuevo rumbo al país. El 23 de diciembre de 2016, promulgó la Ley para Contrarrestar la Propaganda Extranjera y la Desinformación, que utilizaba el lenguaje de la defensa de la patria para lanzar una guerra de información ofensiva y de duración indefinida.

Algo en el inminente espectro de Donald Trump y los movimientos populistas de 2016 volvió a despertar monstruos dormidos en Occidente. Se volvió a hablar de la desinformación, una reliquia medio olvidada de la Guerra Fría, como una amenaza urgente y existencial. Se dijo que Rusia había explotado las vulnerabilidades de la Internet abierta para eludir las defensas estratégicas de Estados Unidos infiltrándose en teléfonos y ordenadores portátiles de ciudadanos particulares. El objetivo final del Kremlin era colonizar las mentes de sus objetivos, una táctica que los especialistas en ciberguerra denominan “hacking cognitivo”.

Derrotar a este espectro fue tratado como una cuestión de supervivencia nacional. “Estados Unidos está perdiendo en la guerra de influencias”, advertía un artículo publicado en diciembre de 2016 en la revista de la industria de defensa Defense One. El artículo citaba a dos conocedores del gobierno que argumentaban que las leyes escritas para proteger a los ciudadanos estadounidenses del espionaje estatal estaban poniendo en peligro la seguridad nacional. Según Rand Waltzman, antiguo director de programa en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, los adversarios de Estados Unidos disfrutaban de una “ventaja significativa” como resultado de “restricciones legales y organizativas a las que nosotros estamos sujetos y ellos no.”

Michael Lumpkin, que dirigió el Global Engagement Center (GEC) del Departamento de Estado, la agencia designada por Obama para dirigir la campaña estadounidense contra la desinformación, se hizo eco de esta afirmación. Lumpkin calificó de anticuada la Ley de Privacidad de 1974, una ley posterior a Watergate que protege a los ciudadanos estadounidenses de que el gobierno recopile sus datos. “La ley de 1974 se creó para garantizar que no se recogieran datos de ciudadanos estadounidenses. Bueno, … por definición la World Wide Web es mundial. No hay ningún pasaporte que la acompañe. Si se trata de un ciudadano tunecino en Estados Unidos o de un ciudadano estadounidense en Túnez, no tengo la capacidad de discernirlo… Si tuviera más capacidad para trabajar con esa y tuviera acceso… podría dirigirme más, de forma más definitiva, para asegurarme de que puedo hacer llegar el mensaje adecuado al público adecuado en el momento adecuado“.

El mensaje del establishment de defensa de Estados Unidos era claro: para ganar la guerra de la información -un conflicto existencial que tiene lugar en las dimensiones sin fronteras del ciberespacio-, el gobierno necesitaba prescindir de las anticuadas distinciones legales entre terroristas extranjeros y ciudadanos estadounidenses.

Desde 2016, el gobierno federal ha gastado miles de millones de dólares en convertir el complejo de lucha contra la desinformación en una de las fuerzas más poderosas del mundo moderno: un leviatán en expansión con tentáculos que llegan tanto al sector público como al privado, que el gobierno utiliza para dirigir un esfuerzo de “toda la sociedad” que pretende hacerse con el control total de Internet y lograr nada menos que la erradicación del error humano.

El primer paso de la movilización nacional para derrotar a la desinformación fusionó la infraestructura de seguridad nacional estadounidense con las plataformas de redes sociales, donde se libraba la guerra. La principal agencia gubernamental de lucha contra la desinformación, el GEC, declaró que su misión consistía en “buscar y contratar a los mejores talentos del sector tecnológico”. Con ese fin, el gobierno empezó a nombrar a ejecutivos tecnológicos como comisarios de información de facto en tiempos de guerra.

En empresas como Facebook, Twitter, Google y Amazon, los niveles directivos superiores siempre habían incluido a veteranos de la seguridad nacional. Pero con la nueva alianza entre la seguridad nacional estadounidense y los medios de comunicación social, los antiguos espías y funcionarios de las agencias de inteligencia se convirtieron en un bloque dominante dentro de esas empresas; lo que había sido una escalera profesional por la que la gente ascendía desde su experiencia en el gobierno para llegar a puestos del sector tecnológico privado se convirtió en un ouroboros que moldeó a los dos juntos. Con la fusión D.C.-Silicon Valley, las burocracias federales podían confiar en las conexiones sociales informales para impulsar su agenda dentro de las empresas tecnológicas.

En el otoño de 2017, el FBI abrió su Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera con el propósito expreso de monitorear las redes sociales para señalar las cuentas que intentan “desacreditar a individuos e instituciones estadounidenses.” El Departamento de Seguridad Nacional asumió un papel similar.

Casi al mismo tiempo, Hamilton 68 estalló. Públicamente, los algoritmos de Twitter convirtieron el “tablero” que exponía la influencia rusa en una noticia importante. Entre bastidores, los ejecutivos de Twitter descubrieron rápidamente que se trataba de una estafa. Cuando Twitter hizo ingeniería inversa de la lista secreta, descubrió, según el periodista Matt Taibbi, que “en lugar de rastrear cómo Rusia influía en las actitudes de los estadounidenses, Hamilton 68 simplemente recopilaba un puñado de cuentas, en su mayoría reales y en su mayoría estadounidenses, y describía sus conversaciones orgánicas como maquinaciones rusas“. El descubrimiento llevó al jefe de confianza y seguridad de Twitter, Yoel Roth, a sugerir en un correo electrónico de octubre de 2017 que la compañía tomara medidas para exponer el engaño y “llamar a esto por la mierda que es.”

Al final, ni Roth ni nadie dijo una palabra. En su lugar, dejaron que un proveedor de mierda industrial -el modo clásico de llamarle a lo que ahora se llama ‘desinformación’- continuara vertiendo su contenido directamente en la corriente de noticias.

No bastaba con que unos pocos organismos poderosos combatieran la desinformación. La estrategia de movilización nacional exigía un enfoque “no solo de todo el gobierno, sino también de toda la sociedad“, según un documento publicado por el GEC en 2018. “Para contrarrestar la propaganda y la desinformación“, declaró la agencia, “será necesario aprovechar la experiencia de todo el gobierno, los sectores tecnológicos y de marketing, el mundo académico y las ONG.”

Así es como la “guerra contra la desinformación” creada por el gobierno se convirtió en la gran cruzada moral de su tiempo. Oficiales de la CIA en Langley llegaron a compartir una causa con jóvenes periodistas de moda en Brooklyn, organizaciones sin fines de lucro progresistas en Washington, think tanks financiados por George Soros en Praga, consultores de equidad racial, consultores de capital privado, personal de empresas tecnológicas en Silicon Valley, investigadores de la Ivy League y miembros fallidos de la realeza británica. Los republicanos de “Never Trump” unieron fuerzas con el Comité Nacional Demócrata, que declaró que la desinformación online es “un problema de toda la sociedad que requiere una respuesta de toda la sociedad“.

Incluso los críticos más mordaces del fenómeno -incluidos Taibbi y Jeff Gerth, de Columbia Journalism Review, que recientemente publicó una disección del papel de la prensa en la promoción de falsas afirmaciones de colusión entre Trump y Rusia- se han centrado en los fallos de los medios de comunicación, un encuadre compartido en gran medida por las publicaciones conservadoras, que tratan la desinformación como una cuestión de sesgo de censura partidista. Pero si bien no hay duda de que los medios de comunicación se han deshonrado por completo, también es un chivo expiatorio conveniente, con mucho, el jugador más débil en el complejo de lucha contra la desinformación. La prensa estadounidense, antaño guardiana de la democracia, fue vaciada hasta el punto de poder ser utilizada como una marioneta por las agencias de seguridad y los operativos de los partidos de Estados Unidos.

Estaría bien calificar de tragedia lo que ha ocurrido, pero se supone que el público debe aprender algo de una tragedia. Como nación, Estados Unidos no sólo no ha aprendido nada, sino que se le ha impedido deliberadamente que aprenda algo mientras se le hace perseguir sombras. Esto no se debe a que los estadounidenses sean estúpidos, sino a que lo que ha ocurrido no es una tragedia, sino algo más parecido a un crimen. La desinformación es tanto el nombre del crimen como el medio de encubrirlo; un arma que sirve también de disfraz.

El crimen es la propia guerra de la información, que se inició con falsos pretextos y que, por su naturaleza, destruye los límites esenciales entre lo público y lo privado y entre lo extranjero y lo doméstico, de los que dependen la paz y la democracia. Al confundir la política antisistema de los populistas nacionales con actos de guerra de enemigos extranjeros, justificó el uso de armas de guerra contra los ciudadanos estadounidenses. Convirtió los escenarios públicos donde se desarrolla la vida social y política en trampas de vigilancia y objetivos de operaciones psicológicas masivas. El crimen es la violación rutinaria de los derechos de los estadounidenses por parte de funcionarios no elegidos que controlan en secreto lo que los individuos pueden pensar y decir.

Lo que estamos viendo ahora, en las revelaciones que exponen el funcionamiento interno del régimen de censura estatal-corporativo, es sólo el final del principio. Estados Unidos se encuentra todavía en las primeras fases de una movilización de masas que pretende someter a todos los sectores de la sociedad a un régimen tecnocrático singular. La movilización, que comenzó como respuesta a la supuesta amenaza urgente de la injerencia rusa, evoluciona ahora hacia un régimen de control total de la información que se ha arrogado la misión de erradicar peligros abstractos como el error, la injusticia y el daño, un objetivo sólo digno de líderes que se creen infalibles o de supervillanos de tebeo.

La primera fase de la guerra de la información estuvo marcada por muestras claramente humanas de incompetencia e intimidación por la fuerza bruta. Pero la siguiente fase, ya en marcha, se está llevando a cabo mediante procesos escalables de inteligencia artificial y pre-censura algorítmica que están codificados de forma invisible en la infraestructura de Internet, donde pueden alterar las percepciones de miles de millones de personas.

Algo monstruoso está tomando forma en Estados Unidos. Formalmente, exhibe la sinergia del poder estatal y corporativo al servicio de un celo tribal que es el sello distintivo del fascismo. Sin embargo, cualquiera que pase un tiempo en Estados Unidos y no sea un fanático con el cerebro lavado puede darse cuenta de que no es un país fascista. Lo que está naciendo es una nueva forma de gobierno y de organización social que es tan diferente de la democracia liberal de mediados del siglo XX como lo era la primitiva república americana del monarquismo británico del que surgió y al que acabó suplantando. Un Estado organizado sobre el principio de que existe para proteger los derechos soberanos de los individuos está siendo sustituido por un leviatán digital que ejerce el poder mediante algoritmos opacos y la manipulación de enjambres digitales. Se parece al sistema chino de crédito social y control estatal unipartidista y, sin embargo, eso también pasa por alto el carácter distintivamente estadounidense y providencial del sistema de control. En el tiempo que perdemos intentando ponerle nombre, la cosa en sí puede desaparecer de nuevo en las sombras burocráticas, cubriendo cualquier rastro de ella con borrados automatizados de los centros de datos ultrasecretos de Amazon Web Services, “la nube de confianza para el gobierno”.

Cuando el mirlo se perdió de vista,

Marcó el borde

De uno de los muchos círculos.

En un sentido técnico o estructural, el objetivo del régimen de censura no es censurar u oprimir, sino gobernar. Por eso nunca se puede tachar a las autoridades de culpables de desinformación. Ni cuando mintieron sobre los portátiles de Hunter Biden, ni cuando afirmaron que la filtración del laboratorio era una conspiración racista, ni cuando dijeron que las vacunas detenían la transmisión del nuevo coronavirus. La desinformación, ahora y siempre, es lo que ellos digan que es. Eso no es señal de que el concepto esté siendo mal utilizado o corrompido; es el funcionamiento preciso de un sistema totalitario.

Si la filosofía subyacente de la guerra contra la desinformación puede expresarse en una sola afirmación, es ésta: No puede usted confiar en su propia mente. Lo que sigue es un intento de ver cómo se ha manifestado esta filosofía en la realidad. Se aborda el tema de la desinformación desde 13 ángulos -como las “Trece maneras de mirar un mirlo”, el poema de Wallace Stevens de 1917- con el objetivo de que la combinación de estas visiones parciales proporcione una impresión útil de la verdadera forma y el diseño final de la desinformación.

ÍNDICE

I. La rusofobia regresa, inesperadamente: Los orígenes de la “desinformación” contemporánea

II. La elección de Trump: “La culpa es de Facebook”

III. ¿Por qué necesitamos todos estos datos sobre las personas?

IV. Internet: De niño mimado a demonio

V. ¡Rusiagate! ¡Rusiagate! ¡Rusiagate!

VI. Por qué la “guerra contra el terror” posterior al 11-S nunca terminó

VII. El auge de los “extremistas domésticos”

VIII. El Borg de las ONG

IX. COVID-19

X. Portátiles de Hunter: La excepción a la regla

XI. El nuevo Estado unipartidista

XII. El fin de la censura

XIII. Después de la democracia

Apéndice: Diccionario de desinformación

I. La rusofobia regresa, inesperadamente: Los orígenes de la “desinformación” contemporánea

Los cimientos de la actual guerra de la información se sentaron en respuesta a una secuencia de acontecimientos que tuvieron lugar en 2014. Primero Rusia intentó reprimir el movimiento Euromaidán en Ucrania, respaldado por Estados Unidos; unos meses después Rusia invadió Crimea; y varios meses después el Estado Islámico capturó la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, y la declaró capital de un nuevo califato. En tres conflictos distintos, se vio que una potencia enemiga o rival de Estados Unidos había utilizado con éxito no solo el poderío militar, sino también campañas de mensajería en las redes sociales diseñadas para confundir y desmoralizar a sus enemigos, una combinación conocida como “guerra híbrida.” Estos conflictos convencieron a los responsables de seguridad de Estados Unidos y la OTAN de que el poder de los medios sociales para influir en la percepción pública había evolucionado hasta el punto de poder decidir el resultado de las guerras modernas, resultados que podrían ser contrarios a los deseados por Estados Unidos. Llegaron a la conclusión de que el Estado tenía que adquirir los medios para hacerse con el control de las comunicaciones digitales a fin de poder presentar la realidad tal y como ellos querían que fuera, e impedir que la realidad se convirtiera en otra cosa.

Técnicamente, la guerra híbrida se refiere a un enfoque que combina medios militares y no militares -operaciones abiertas y encubiertas mezcladas con ciberguerra y operaciones de influencia- para confundir y debilitar a un objetivo evitando al mismo tiempo una guerra convencional directa y a gran escala. En la práctica, es notoriamente vago. “El término abarca ahora todo tipo de actividad rusa discernible, desde la propaganda a la guerra convencional, y la mayor parte de lo que existe en el medio”, escribió el analista de Rusia Michael Kofman en marzo de 2016.

En la última década, Rusia ha empleado repetidamente tácticas asociadas con la guerra híbrida, incluyendo un empuje para dirigirse a las audiencias occidentales con mensajes en canales como RT y Sputnik News y con operaciones cibernéticas como el uso de cuentas “troll”. Pero esto no era nuevo ni siquiera en 2014, y era algo en lo que Estados Unidos, así como cualquier otra gran potencia, también participaba. Ya en 2011, Estados Unidos estaba construyendo sus propios “ejércitos de trolls” en línea mediante el desarrollo de software para “manipular secretamente sitios de medios sociales mediante el uso de personas falsas en línea para influir en las conversaciones de Internet y difundir propaganda pro-estadounidense.”

“Si torturas la guerra híbrida el tiempo suficiente, te dirá cualquier cosa”, había amonestado Kofman, que es precisamente lo que empezó a ocurrir unos meses después, cuando los críticos de Trump popularizaron la idea de que una mano rusa oculta era la titiritera de algunos acontecimientos políticos en Estados Unidos.

La voz principal que promovía esa afirmación era un exfuncionario del FBI y analista antiterrorista llamado Clint Watts. En un artículo de agosto de 2016, “How Russia Dominates Your Twitter Feed to Promote Lies (And, Trump, Too)”, Watts y su coautor, Andrew Weisburd, describieron cómo Rusia había revivido su campaña de “Medidas Activas” de la era de la Guerra Fría, utilizando propaganda y desinformación para influir en audiencias extranjeras. Como resultado, según el artículo, los votantes de Trump y los propagandistas rusos estaban promoviendo las mismas historias en las redes sociales que pretendían hacer que Estados Unidos pareciera débil e incompetente. Los autores hicieron la extraordinaria afirmación de que la “fusión de cuentas favorables a Rusia y Trumpkins ha estado ocurriendo durante algún tiempo”. Si eso era cierto, significaba que cualquiera que expresara su apoyo a Donald Trump podía ser un agente del gobierno ruso, tuviera o no la intención de desempeñar ese papel. Significaba que las personas a las que llamaban “Trumpkins”, que constituían la mitad del país, estaban atacando a Estados Unidos desde dentro. Significaba que la política era ahora la guerra, como lo es en muchas partes del mundo, y que decenas de millones de estadounidenses eran el enemigo.

Watts se dio a conocer como analista antiterrorista estudiando las estrategias de las redes sociales utilizadas por el ISIS, pero con artículos como este se convirtió en el experto de referencia de los medios de comunicación sobre los trolls rusos y las campañas de desinformación del Kremlin. Parece que también tenía poderosos patrocinadores.

En su libro The Assault on Intelligence, el jefe retirado de la CIA Michael Hayden llamó a Watts “la persona que más que cualquier otra estaba tratando de hacer sonar la alarma más de dos años antes de las elecciones de 2016.”

Hayden acreditó a Watts en su libro por enseñarle el poder de las redes sociales: “Watts me señaló que Twitter hace que las falsedades parezcan más creíbles por pura repetición y volumen. Lo etiquetó como una especie de ‘propaganda computacional’. Twitter, a su vez, impulsa los medios de comunicación dominantes“.

Una historia falsa amplificada algorítmicamente por Twitter y difundida por los medios: no es casualidad que esto describa a la perfección las “patrañas” difundidas en Twitter sobre las operaciones de influencia rusas: En 2017, fue a Watts a quien se le ocurrió la idea del tablero de Hamilton 68, y ayudó a encabezar la iniciativa.

II. La elección de Trump: “La culpa es de Facebook”

Nadie pensaba que Trump fuera un político normal. Siendo un ogro, Trump horrorizó a millones de estadounidenses que sintieron una traición personal ante la posibilidad de que ocupara el mismo cargo que ocuparon George Washington y Abe Lincoln. Trump también amenazaba los intereses empresariales de los sectores más poderosos de la sociedad. Fue esta última ofensa, más que su racismo putativo o su flagrante falta de presidencialismo, lo que provocó la apoplejía de la clase dominante.

Dado que en su cargo se centró en bajar el tipo impositivo de las empresas, es fácil olvidar que los funcionarios republicanos y la clase donante del partido veían a Trump como un peligroso radical que amenazaba sus lazos comerciales con China, su acceso a mano de obra barata importada y el lucrativo negocio de la guerra constante. Pero, en efecto, así le veían, como refleja la respuesta sin precedentes a la candidatura de Trump registrada por The Wall Street Journal en septiembre de 2016: “Ningún director ejecutivo de las 100 empresas más grandes del país había donado a la campaña presidencial del republicano Donald Trump hasta agosto, un brusco revés respecto a 2012, cuando casi un tercio de los directores ejecutivos de las 100 empresas de Fortune apoyaron al candidato republicano Mitt Romney.”

El fenómeno no fue exclusivo de Trump. Bernie Sanders, el candidato populista de izquierdas en 2016, también fue visto como una amenaza peligrosa por la clase dominante. Pero mientras que los demócratas sabotearon con éxito a Sanders, Trump logró superar a los guardianes de su partido, lo que significó que había que lidiar con él por otros medios.

Dos días después de que Trump asumiera el cargo, un sonriente senador Chuck Schumer dijo a Rachel Maddow de MSNBC que era “realmente tonto” por parte del nuevo presidente ponerse en el lado malo de las agencias de seguridad que se suponía que trabajaban para él: “Déjame decirte que si te enfrentas a la comunidad de inteligencia, tienen seis maneras a partir del domingo de vengarse de ti“.

Trump había utilizado sitios como Twitter para eludir a las élites de su partido y conectar directamente con sus seguidores. Por lo tanto, para paralizar al nuevo presidente y asegurarse de que nadie como él pudiera volver a llegar al poder, las agencias de inteligencia tenían que romper la independencia de las plataformas de medios sociales. Convenientemente, se trataba de la misma lección que habían extraído de las campañas de ISIS y Rusia de 2014 -a saber, que las redes sociales eran demasiado poderosas para dejarlas fuera del control del Estado- solo que aplicada a la política nacional, lo que significaba que las agencias contarían ahora con la ayuda de políticos que se beneficiarían del esfuerzo.

Inmediatamente después de las elecciones, Hillary Clinton empezó a culpar a Facebook de su derrota. Hasta ese momento, Facebook y Twitter habían tratado de mantenerse al margen de la contienda política, temerosos de poner en peligro sus posibles beneficios por enemistarse con cualquiera de los dos partidos. Pero ahora se ha producido un profundo cambio, ya que la operación detrás de la campaña de Clinton se reorientó no simplemente para reformar las plataformas de medios sociales, sino para conquistarlas. La lección que sacaron de la victoria de Trump fue que Facebook y Twitter -más que Michigan y Florida- eran los campos de batalla críticos donde se ganaban o perdían las contiendas políticas. “Muchos de nosotros estamos empezando a hablar del gran problema que es esto“, dijo Teddy Goff, estratega digital jefe de Clinton, a Politico la semana después de las elecciones, refiriéndose al supuesto papel de Facebook en impulsar la desinformación rusa que ayudó a Trump. “Tanto desde la campaña como desde la administración, y en una especie de órbita más amplia de Obama… esta es una de las cosas de las que nos gustaría ocuparnos después de las elecciones“, dijo Goff.

La prensa repitió ese mensaje tan a menudo que dio a la estrategia política una apariencia de validez objetiva:

“Donald Trump ganó gracias a Facebook”; New York Magazine, 9 de noviembre de 2016.

“Facebook, in Cross Hairs After Election, Is Said to Question Its Influence”; The New York Times, 12 de noviembre de 2016.

“Russian propaganda effort helped spread ‘fake news’ during election, experts say”; The Washington Post, 24 de noviembre de 2016.

“Disinformation, Not Fake News, Got Trump Elected, and It Is Not Stopping”; The Intercept, 6 de diciembre de 2016.

Y así sucesivamente en innumerables artículos que dominaron el ciclo de noticias durante los dos años siguientes.

Al principio, el consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, desestimó la acusación de que las noticias falsas publicadas en su plataforma habían influido en el resultado de las elecciones calificándola de “bastante loca”. Pero Zuckerberg se enfrentó a una intensa campaña de presión en la que todos los sectores de la clase dirigente estadounidense, incluidos sus propios empleados, le culparon de poner a un agente de Putin en la Casa Blanca, acusándole de hecho de alta traición. La gota que colmó el vaso llegó pocas semanas después de las elecciones, cuando el propio Obama “denunció públicamente la difusión de noticias falsas en Facebook”. Dos días después, Zuckerberg se plegó: “Facebook anuncia una nueva ofensiva contra las noticias falsas tras los comentarios de Obama“.

La falsa pero fundamental afirmación de que Rusia hackeó las elecciones de 2016 proporcionó una justificación -al igual que las afirmaciones sobre las armas de destrucción masiva que desencadenaron la guerra de Irak- para sumir a Estados Unidos en un estado de excepción bélico. Con las reglas normales de la democracia constitucional suspendidas, una camarilla de agentes de partido y funcionarios de seguridad instalaron una nueva arquitectura de control social, vasta y en gran medida invisible, en el backend de las mayores plataformas de Internet.

Aunque nunca se dictó una orden pública, el gobierno estadounidense empezó a aplicar la ley marcial en Internet.

III. ¿Por qué necesitamos todos estos datos sobre las personas?

La doctrina estadounidense de la guerra de contrainsurgencia (COIN) hace un famoso llamamiento a “ganar los corazones y las mentes”. La idea es que la victoria contra los grupos insurgentes depende de ganarse el apoyo de la población local, lo que no puede lograrse únicamente mediante la fuerza bruta. En lugares como Vietnam e Irak, el apoyo se consiguió mediante una combinación de construcción de la nación y apelación a la población local proporcionándoles bienes que se suponía que valoraban: dinero y puestos de trabajo, por ejemplo, o estabilidad.

Dado que los valores culturales varían y que lo que aprecia un aldeano afgano puede parecer inútil a un contable sueco, los contrainsurgentes con éxito deben aprender qué es lo que mueve a la población autóctona. Para conquistar una mente, primero hay que adentrarse en ella para comprender sus deseos y temores. Cuando eso falla, existe otro enfoque en el arsenal militar moderno para ocupar su lugar: el contraterrorismo. Mientras que la contrainsurgencia trata de ganarse el apoyo local, el contraterrorismo intenta cazar y matar a los enemigos designados.

A pesar de la aparente tensión de sus enfoques contrapuestos, ambas estrategias se han utilizado a menudo en tándem. Ambas se basan en amplias redes de vigilancia para recabar información sobre sus objetivos, ya sea para averiguar dónde cavar pozos o localizar terroristas para matarlos. Pero el contrainsurgente en particular imagina que si puede aprender lo suficiente sobre una población, será posible rediseñar su sociedad. Obtener respuestas es sólo cuestión de utilizar los recursos adecuados: una combinación de herramientas de vigilancia y métodos científicos sociales, cuyo resultado conjunto alimenta las todopoderosas bases de datos centralizadas que se cree que contienen la totalidad de la guerra.

He observado, reflexionando sobre mis experiencias como oficial de inteligencia del ejército estadounidense en Afganistán, cómo “las herramientas de análisis de datos al alcance de cualquiera con acceso a un centro de operaciones o a una sala de situación parecían prometer la inminente convergencia del mapa y el territorio”, pero acabaron convirtiéndose en una trampa, ya que “las fuerzas estadounidenses podían medir miles de cosas diferentes que nosotros no podíamos entender”. Intentamos cubrir ese déficit adquiriendo aún más datos. Si lográbamos reunir suficiente información y armonizarla con los algoritmos correctos, creíamos, la base de datos adivinaría el futuro.

Ese marco no sólo es fundamental en la moderna doctrina estadounidense de contrainsurgencia, sino que también formó parte del impulso original para construir Internet. El Pentágono construyó la protointernet conocida como ARPANET en 1969 porque necesitaba una infraestructura de comunicaciones descentralizada que pudiera sobrevivir a una guerra nuclear, pero ese no era el único objetivo. Internet, escribe Yasha Levine en su historia del tema, Surveillance Valley, fue también “un intento de construir sistemas informáticos que pudieran recopilar y compartir inteligencia, observar el mundo en tiempo real y estudiar y analizar a las personas y los movimientos políticos con el objetivo último de predecir y prevenir la agitación social. Algunos incluso soñaban con crear una especie de radar de alerta temprana para las sociedades humanas: un sistema informático en red que vigilara las amenazas sociales y políticas y las interceptara de forma muy parecida a como lo hacían los radares tradicionales con los aviones hostiles“.

En los días de la “agenda de la libertad” de Internet, la mitología popular de Silicon Valley lo describía como un laboratorio de freaks, emprendedores, librepensadores y libertarios que sólo querían hacer cosas geniales sin que el gobierno se lo impidiera. La historia alternativa, esbozada en el libro de Levine, destaca que Internet “siempre tuvo una naturaleza de doble uso enraizada en la recopilación de inteligencia y la guerra“. Hay verdad en ambas versiones, pero después de 2001 la distinción desapareció.

Como escribe Shoshana Zuboff en The Age of Surveillance Capitalism (La era del capitalismo de la vigilancia), al comienzo de la guerra contra el terrorismo “la afinidad electiva entre las agencias públicas de inteligencia y el incipiente capitalista de la vigilancia Google floreció al calor de la emergencia para producir una deformidad histórica única: el excepcionalismo de la vigilancia“.

En Afganistán, los militares tuvieron que emplear costosos drones y “equipos de investigación humana en el terreno”, formados por académicos aventureros, para sondear a la población local y extraer sus datos sociológicos relevantes. Pero con los estadounidenses pasando horas al día alimentando voluntariamente cada uno de sus pensamientos directamente a los monopolios de datos conectados con el sector de la defensa, debe haber parecido trivialmente fácil para cualquiera que tuviera el control de las bases de datos manipular los sentimientos de la población en casa.

Hace más de una década, el Pentágono empezó a financiar el desarrollo de una serie de herramientas para detectar y contrarrestar los mensajes terroristas en las redes sociales. Algunas formaban parte de una iniciativa más amplia de “guerra memética” dentro del ejército que incluía propuestas para convertir en armas los memes con el fin de “derrotar una ideología enemiga y ganarse a las masas de indecisos no combatientes”. Pero la mayoría de los programas, lanzados en respuesta al auge del ISIS y al hábil uso de las redes sociales por parte del grupo yihadista, se centraron en la ampliación de los medios automatizados para detectar y censurar los mensajes terroristas en línea. Estos esfuerzos culminaron en enero de 2016 con el anuncio del Departamento de Estado de que abriría el mencionado Global Engagement Center, dirigido por Michael Lumpkin. Pocos meses después, el presidente Obama puso al GEC al frente de la nueva guerra contra la desinformación. El mismo día en que se anunció el GEC, Obama y “varios miembros de alto rango de la seguridad nacional se reunieron con representantes de Facebook, Twitter, YouTube y otras potencias de Internet para discutir cómo Estados Unidos puede luchar contra los mensajes del ISIS a través de las redes sociales“.

A raíz de las revueltas populistas de 2016, figuras destacadas del partido gobernante estadounidense aprovecharon el bucle de retroalimentación de vigilancia y control perfeccionado a través de la guerra contra el terrorismo como método para mantener su poder dentro de Estados Unidos. Las armas creadas para luchar contra el ISIS y Al Qaeda se volvieron contra los estadounidenses que tenían pensamientos incorrectos sobre el presidente o los promotores de vacunas o los pronombres de género o la guerra en Ucrania.

El ex funcionario del Departamento de Estado Mike Benz, que ahora dirige una organización llamada Foundation for Freedom Online (Fundación para la Libertad en Línea), que se autoproclama defensora de la libertad de expresión digital, describe cómo una empresa llamada Graphika, que es “esencialmente un consorcio de censura financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos” que fue creado para luchar contra los terroristas, fue reutilizada para censurar la expresión política en Estados Unidos. La empresa, “financiada inicialmente para ayudar a realizar un trabajo eficaz de contrainsurgencia en los medios sociales en zonas de conflicto para el ejército estadounidense“, fue luego “redistribuida a nivel nacional tanto en la censura de Covid como en la censura política“, explicó Benz en una entrevista. “Graphika se desplegó para supervisar el discurso en las redes sociales sobre Covid y los orígenes de Covid, las conspiraciones de Covid o el tipo de cuestiones de Covid“.

La lucha contra ISIS se transformó en la lucha contra Trump y la “colusión rusa”, que se transformó en la lucha contra la desinformación. Pero esos fueron solo cambios de marca; la infraestructura tecnológica subyacente y la filosofía de la clase dominante, que reclamó el derecho a rehacer el mundo basado en un sentido religioso de la experiencia, se mantuvieron sin cambios. El arte humano de la política, que habría requerido una verdadera negociación y compromiso con los partidarios de Trump, fue abandonado en favor de una ciencia engañosa de ingeniería social descendente que pretendía producir una sociedad totalmente administrada.

Para la clase dominante estadounidense, la COIN sustituyó a la política como medio adecuado para tratar con los nativos.

IV. Internet: De niño mimado a demonio

Hubo un tiempo en que Internet iba a salvar el mundo. El primer boom de las puntocom en los años 90 popularizó la idea de Internet como tecnología para maximizar el potencial humano y extender la democracia. El “Marco para el Comercio Electrónico Global” de 1997 de la administración Clinton planteaba la visión: “Internet es un medio que tiene un enorme potencial para promover la libertad individual y el empoderamiento individual” y “en consecuencia, siempre que sea posible, debe dejarse al individuo el control de la forma en que utiliza este medio“. La gente inteligente de Occidente se burlaba de los ingenuos esfuerzos de otras partes del mundo por controlar el flujo de información. En 2000, el Presidente Clinton se burló de que la represión de Internet en China era “como intentar clavar gelatina en la pared”. La exageración continuó durante la administración Bush, cuando las empresas de Internet fueron consideradas socios cruciales en el programa de vigilancia masiva del Estado y en su plan para llevar la democracia a Oriente Medio.

Pero la exageración se disparó cuando el Presidente Obama fue elegido gracias a una campaña impulsada por los “grandes datos” que dio prioridad a las redes sociales. Parecía haber una auténtica alineación filosófica entre el estilo político de Obama como presidente de la “Esperanza” y el “Cambio”, cuyo principio rector en política exterior era “No hagas tonterías”, y la empresa de búsquedas en Internet, cuyo lema original era “No hagas el mal”. También existían profundos lazos personales que conectaban ambos poderes, con 252 casos a lo largo de la presidencia de Obama de personas que se movían entre puestos de trabajo en la Casa Blanca y en Google. De 2009 a 2015, los empleados de la Casa Blanca y de Google se reunían, de media, más de una vez a la semana.

Como secretaria de Estado de Obama, Hillary Clinton lideró la agenda de “libertad en Internet” del gobierno, cuyo objetivo era “promover las comunicaciones en línea como herramienta para abrir las sociedades cerradas”. En un discurso de 2010, Clinton lanzó una advertencia sobre la extensión de la censura digital en los regímenes autoritarios: “Una nueva cortina de información está descendiendo en gran parte del mundo“, dijo. “Y más allá de esta partición, los vídeos virales y las entradas de blog se están convirtiendo en el samizdat de nuestros días“.

Es una ironía suprema que las mismas personas que hace una década lideraban la agenda de la libertad para otros países hayan empujado desde entonces a Estados Unidos a implantar una de las mayores y más poderosas máquinas de censura que existen bajo el pretexto de luchar contra la desinformación.

O tal vez ironía no sea la palabra adecuada para captar la diferencia entre el Clinton amante de la libertad de hace una década y el activista a favor de la censura de hoy, pero se acerca a lo que parece ser el giro de 180 grados dado por una clase de personas que eran abanderados públicos de ideas radicalmente diferentes apenas 10 años antes. Estas personas -políticos, ante todo- veían (y presentaban) la libertad en Internet como una fuerza positiva para la humanidad cuando les daba poder y servía a sus intereses, pero como algo demoníaco cuando rompía esas jerarquías de poder y beneficiaba a sus oponentes. Así es como se tiende un puente entre la Hillary Clinton de 2013 y la Clinton de 2023: Ambas ven internet como una herramienta inmensamente poderosa para impulsar procesos políticos y efectuar cambios de régimen.

Por eso, en los mundos de Clinton y Obama, el ascenso de Donald Trump parecía una profunda traición, porque, en su opinión, Silicon Valley podría haberlo detenido, pero no lo hizo. Como responsables de la política de Internet del Gobierno, habían ayudado a las empresas tecnológicas a construir sus fortunas gracias a la vigilancia masiva y habían evangelizado Internet como un faro de libertad y progreso, mientras hacían la vista gorda ante sus flagrantes violaciones de las leyes antimonopolio. A cambio, las empresas tecnológicas habían hecho lo impensable, no porque hubieran permitido que Rusia “pirateara las elecciones”, que era una acusación desesperada lanzada para enmascarar el hedor del fracaso, sino porque se negaron a intervenir para impedir que Donald Trump ganara.

En su libro Who Owns the Future? (¿Quién posee el futuro?), el pionero de la tecnología Jaron Lanier escribe: “El negocio principal de las redes digitales ha llegado a ser la creación de mega-dosieres ultrasecretos sobre lo que hacen los demás, y el uso de esta información para concentrar dinero y poder.” Dado que las economías digitales producen concentraciones cada vez mayores de datos y poder, sucedió lo inevitable: Las empresas tecnológicas se hicieron demasiado poderosas.

¿Qué podían hacer los dirigentes del partido gobernante? Tenían dos opciones. Podían utilizar el poder regulador del gobierno para contraatacar: Acabar con los monopolios de datos y reestructurar el contrato social que sustenta Internet para que los individuos conserven la propiedad de sus datos en lugar de que les sea arrebatada cada vez que hacen clic en un dominio público. O bien, podían preservar el poder de las empresas tecnológicas y obligarlas a abandonar la pretensión de neutralidad y alinearse con el partido gobernante, una perspectiva tentadora, dado lo que podrían hacer con todo ese poder.

Eligieron la opción B.

Declarar a las plataformas culpables de elegir a Trump -un candidato tan repugnante para las élites altamente educadas de Silicon Valley como lo era para las élites altamente educadas de Nueva York y D.C.- proporcionó el garrote que los medios de comunicación y la clase política utilizaron para golpear a las empresas tecnológicas para que se volvieran más poderosas y más obedientes.

V. ¡Rusiagate! ¡Rusiagate! ¡Rusiagate!

Si uno imagina que la clase dominante estadounidense se enfrentaba a un problema -Donald Trump parecía amenazar su supervivencia institucional- entonces la investigación sobre Rusia no solo proporcionó los medios para unir a las diversas ramas de esa clase, dentro y fuera del gobierno, contra un enemigo común. También les dio la última forma de influencia sobre el sector no alineado más poderoso de la sociedad: la industria tecnológica. La coordinación necesaria para llevar a cabo el montaje de la colusión rusa fue el vehículo, fusionando (1) los objetivos políticos del Partido Demócrata, (2) la agenda institucional de las agencias de inteligencia y seguridad, y (3) el poder narrativo y el fervor moral de los medios de comunicación con (4) la arquitectura de vigilancia de las empresas tecnológicas.

La orden secreta de la FISA que permitió a las agencias de seguridad estadounidenses comenzar a espiar la campaña de Trump se basó en el dossier Steele, un trabajo partidista pagado por el equipo de Hillary Clinton que consistía en informes probadamente falsos que alegaban una relación de trabajo entre Donald Trump y el gobierno ruso. Aunque fue una poderosa arma a corto plazo contra Trump, el dossier también era una evidente patraña, lo que sugería que con el tiempo podría convertirse en un lastre.

La desinformación resolvió ese problema al tiempo que colocó un arma de grado nuclear en el arsenal de la resistencia anti-Trump. Al principio, la desinformación había sido sólo uno de la media docena de temas de conversación procedentes del campo anti-Trump. Se impuso a los demás porque era capaz de explicar cualquier cosa y, al mismo tiempo, seguía siendo tan ambigua que no podía refutarse. Defensivamente, proporcionó un medio para atacar y desacreditar a cualquiera que cuestionara el dossier o la afirmación más amplia de que Trump se confabuló con Rusia.

Todos los viejos trucos de McCarthy eran nuevos otra vez. El Washington Post pregonó agresivamente la afirmación de que la desinformación influyó en las elecciones de 2016, una cruzada que comenzó pocos días después de la victoria de Trump, con el artículo “Russian propaganda effort helped spread ‘fake news’ during election, experts say“. (El principal experto citado en el artículo: Clint Watts).

Un flujo constante de filtraciones de funcionarios de inteligencia a periodistas de seguridad nacional ya había establecido la falsa narrativa de que había pruebas creíbles de colusión entre la campaña de Trump y el Kremlin. Cuando Trump ganó a pesar de esos informes, los altos funcionarios responsables de difundirlos, sobre todo el jefe de la CIA John Brennan, redoblaron sus afirmaciones. Dos semanas antes de que Trump asumiera el cargo, la administración Obama publicó una versión desclasificada de una evaluación de la comunidad de inteligencia, conocida como ICA, sobre “Actividades e intenciones rusas en elecciones recientes”, que afirmaba que “Putin y el gobierno ruso desarrollaron una clara preferencia por el presidente electo Trump“.

El ICA se presentó como el consenso objetivo y no político alcanzado por múltiples agencias de inteligencia. En la Columbia Journalism Review, Jeff Gerth escribe que la evaluación recibió una “cobertura masiva y en gran medida acrítica” en la prensa. Pero, de hecho, la ACI fue todo lo contrario: un documento político selectivamente curado que omitió deliberadamente pruebas contrarias para crear la impresión de que la narrativa de la colusión no era un rumor ampliamente controvertido, sino un hecho objetivo.

Un informe clasificado del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre la creación de la ACI detallaba lo inusual y desnudamente política que era. “No fueron 17 agencias, y ni siquiera fueron una docena de analistas de las tres agencias los que redactaron la evaluación“, dijo al periodista Paul Sperry un alto funcionario de inteligencia que leyó un borrador del informe de la Cámara. “Fueron sólo cinco oficiales de la CIA los que lo escribieron, y Brennan eligió a dedo a los cinco. Y el redactor principal era un buen amigo de Brennan“. Nombrado por Obama, Brennan había roto con los precedentes al intervenir en política mientras era director de la CIA. Eso sentó las bases para su carrera posterior al gobierno como analista de MSNBC y figura de la “resistencia” que llegó a los titulares al acusar a Trump de traición.

Mike Pompeo, quien sucedió a Brennan en la CIA, dijo que como director de la agencia, se enteró de que “los analistas de alto nivel que habían estado trabajando sobre Rusia durante casi toda su carrera fueron convertidos en espectadores” cuando se estaba redactando el ACI. Según Sperry, Brennan “excluyó del informe pruebas contradictorias sobre los motivos de Putin, a pesar de las objeciones de algunos analistas de inteligencia que argumentaban que Putin contaba con que Clinton ganara las elecciones y veía a Trump como un ‘comodín’“. (Brennan fue también quien hizo caso omiso de las objeciones de otras agencias para incluir el dossier Steele como parte de la evaluación oficial).

A pesar de sus irregularidades, la ACI funcionó como estaba previsto: Trump comenzó su presidencia bajo una nube de sospechas que nunca pudo disipar. Tal y como prometió Schumer, los responsables de los servicios de inteligencia no tardaron en vengarse.

Y no solo venganza, sino también acción prospectiva. La afirmación de que Rusia hackeó la votación de 2016 permitió a las agencias federales poner en marcha la nueva maquinaria de censura público-privada con el pretexto de garantizar la “integridad electoral.” Las personas que expresaron opiniones verdaderas y constitucionalmente protegidas sobre las elecciones de 2016 (y más tarde sobre temas como el COVID-19 y la retirada de Estados Unidos de Afganistán) fueron tachadas de antiestadounidenses, racistas, conspiranoicas y títeres de Vladimir Putin y sistemáticamente eliminadas de la plaza pública digital para evitar que sus ideas propagaran la ‘desinformación’. Según una estimación extremadamente conservadora basada en informes públicos, ha habido decenas de millones de casos de censura de este tipo desde la elección de Trump.

Y aquí está el clímax de esta entrada en particular: El 6 de enero de 2017 -el mismo día en que el informe de la ACI de Brennan prestó respaldo institucional a la falsa afirmación de que Putin ayudó a Trump- Jeh Johnson, el secretario saliente del Departamento de Seguridad Nacional nombrado por Obama, anunció que, en respuesta a la interferencia electoral rusa, había designado los sistemas electorales estadounidenses como “infraestructura nacional crítica.” La medida ponía los bienes de 8.000 jurisdicciones electorales de todo el país bajo el control del DHS. Fue un golpe que Johnson había estado tratando de llevar a cabo desde el verano de 2016, pero que, como explicó en un discurso posterior, fue bloqueado por las partes interesadas locales que le dijeron “que la celebración de elecciones en este país era la responsabilidad soberana y exclusiva de los estados, y no querían la intrusión federal, una toma de posesión federal, o la regulación federal de ese proceso.” Así que Johnson encontró una solución al apresurar unilateralmente la aprobación de la medida en sus últimos días en el cargo.

Ahora está claro por qué Johnson tenía tanta prisa: En pocos años, todas las afirmaciones utilizadas para justificar la extraordinaria incautación federal del sistema electoral del país se desmoronarían. En julio de 2019, el informe Mueller concluyó que Donald Trump no se confabuló con el gobierno ruso -la misma conclusión a la que llegó el informe del inspector general sobre los orígenes de la investigación Trump-Rusia, publicado ese mismo año-. Por último, el 9 de enero de 2023, The Washington Post publicó discretamente una adenda en su boletín de ciberseguridad sobre el estudio del Centro de Medios Sociales y Política de la Universidad de Nueva York. Su conclusión: “Los trolls rusos en Twitter tuvieron poca influencia en los votantes de 2016“.

Pero para entonces ya daba igual. En las dos últimas semanas de la administración Obama, el nuevo aparato de contra-desinformación se anotó una de sus victorias más significativas: el poder de supervisar directamente las elecciones federales que tendría profundas consecuencias para la contienda de 2020 entre Trump y Joe Biden.

VI. Por qué la “guerra contra el terror” posterior al 9/11 nunca terminó

Clint Watts, que dirigió la iniciativa Hamilton 68, y Michael Hayden, el ex general de las Fuerzas Aéreas, jefe de la CIA y director de la NSA que defendió a Watts, son dos veteranos del establishment antiterrorista estadounidense. Hayden es uno de los más altos funcionarios de inteligencia que ha tenido Estados Unidos y fue uno de los principales arquitectos del sistema de vigilancia masiva posterior al 11 de septiembre. De hecho, un porcentaje asombroso de las figuras clave del complejo de lucha contra la desinformación se formaron en los mundos del contraterrorismo y la guerra de contrainsurgencia.

Michael Lumpkin, que dirigió el GEC, la agencia del Departamento de Estado que sirvió como primer centro de mando en la guerra contra la desinformación, es un antiguo Navy SEAL con experiencia en contraterrorismo. El propio GEC surgió del Centro de Comunicaciones Estratégicas Antiterroristas antes de ser reconvertido para luchar contra la desinformación.

Twitter tuvo la oportunidad de detener el bulo de Hamilton 68 antes de que se le fuera de las manos, pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? La respuesta puede verse en los correos electrónicos enviados por una ejecutiva de Twitter llamada Emily Horne, que desaconsejó denunciar la estafa. Twitter tenía una pistola humeante que demostraba que la Alianza para la Seguridad de la Democracia, el think tank neoliberal detrás de la iniciativa Hamilton 68, era culpable exactamente de lo mismo que acusaba a otros: vender desinformación que exacerbaba las divisiones políticas internas y socavaba la legitimidad de las instituciones democráticas. Sin embargo, Horne sugirió que había que sopesar este hecho con otros factores, como la necesidad de quedar bien con una organización poderosa. “Tenemos que tener cuidado en cuánto presionamos a la ASD públicamente“, escribió en febrero de 2018.

La ASD tuvo suerte de tener a alguien como Horne dentro de Twitter. Por otra parte, tal vez no fue suerte. Horne había trabajado anteriormente en el Departamento de Estado, encargándose de la cartera de “medios digitales y difusión de grupos de reflexión”. Según su perfil de LinkedIn, “trabajó estrechamente con periodistas de política exterior que cubrían … y ejecutó planes de comunicación relacionados con las actividades de la Coalición contra el “. Dicho de otro modo, tenía una experiencia en operaciones antiterroristas similar a la de Watts, pero más centrada en la comunicación con la prensa y los grupos de la sociedad civil. De ahí pasó a ser directora de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Obama, y solo lo dejó para unirse a Twitter en junio de 2017. Afina el enfoque en esa línea de tiempo, y esto es lo que muestra: Horne se unió a Twitter un mes antes del lanzamiento de ASD, justo a tiempo para abogar por la protección de un grupo dirigido por el tipo de agentes de poder que tenían las llaves de su futuro profesional.

No es casualidad que la guerra contra la desinformación comenzara en el mismo momento en que la Guerra Global contra el Terror (GWOT) parecía llegar a su fin. Durante dos décadas, la GWOT cumplió las advertencias del presidente Dwight Eisenhower sobre el surgimiento de un complejo militar-industrial con “influencia injustificada”. Evolucionó hasta convertirse en una industria interesada y autojustificada que empleaba a miles de personas dentro y fuera del gobierno que operaban sin una supervisión clara ni una utilidad estratégica. Podría haber sido posible que el sistema de seguridad estadounidense declarara la victoria y pasara de una situación de guerra permanente a una postura de paz, pero como me explicó un antiguo funcionario de seguridad nacional de la Casa Blanca, eso era poco probable. “Si trabajas en la lucha antiterrorista“, dijo el ex funcionario, “no hay ningún incentivo para decir nunca que estás ganando, pateándoles el culo, y que ellos son una pandilla de perdedores. Se trata de exagerar la amenaza“. Describió “enormes incentivos para inflar la amenaza” que se han interiorizado en la cultura del establishment de defensa estadounidense y son “de una naturaleza que no requieren que uno sea particularmente cobarde o intelectualmente deshonesto.”

“Esta enorme maquinaria se construyó en torno a la guerra contra el terrorismo“, dijo el funcionario. “Una enorme infraestructura que incluye el mundo de la inteligencia, todos los elementos del Departamento de Defensa, incluidos los comandos combatientes, la CIA y el FBI y todas las demás agencias. Y luego están todos los contratistas privados y la demanda en los think tanks. Es decir, hay miles y miles de millones de dólares en juego“.

La transición sin fisuras de la guerra contra el terrorismo a la guerra contra la desinformación fue, por tanto, en gran medida, simplemente una cuestión de autopreservación profesional. Pero no bastaba con mantener el sistema anterior; para sobrevivir, necesitaba elevar continuamente el nivel de amenaza.

En los meses posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001, George W. Bush prometió drenar los pantanos del radicalismo en Oriente Medio. Sólo haciendo que la región fuera segura para la democracia, dijo Bush, podría asegurarse de que dejaría de producir yihadistas violentos como Osama bin Laden.

Hoy, para mantener a salvo a Estados Unidos, ya no basta con invadir Oriente Próximo y llevar la democracia a su pueblo. Según la Casa Blanca de Biden y el ejército de expertos en desinformación, la amenaza viene ahora de dentro. Vendría de una red de extremistas domésticos de derechas, fanáticos de QAnon y nacionalistas blancos cuenta con el apoyo de una población mucho mayor que unos 70 millones de votantes de Trump, cuyas simpatías políticas equivaldrían a una quinta columna dentro de Estados Unidos. Pero, ¿cómo se radicalizaron estas personas para aceptar la amarga y destructiva yihad blanca de la ideología trumpista? A través de Internet, por supuesto, donde las empresas tecnológicas, al negarse a “hacer más” para combatir el azote del discurso del odio y las noticias falsas, permitieron que la desinformación tóxica envenenara las mentes de los usuarios.

Tras el 11-S, la amenaza del terrorismo se utilizó para justificar medidas como la Patriot Act, que suspendió derechos constitucionales y colocó a millones de estadounidenses bajo la sombra de la vigilancia masiva. Esas políticas fueron controvertidas en su día, pero han llegado a aceptarse como prerrogativas naturales del poder estatal. Como observó el periodista Glenn Greenwald, la directiva de George W. Bush de “con nosotros o con los terroristas” provocó bastante indignación en su momento, pero ahora es la mentalidad predominante en el liberalismo estadounidense y en el Partido Demócrata en general”.

La guerra contra el terrorismo fue un fracaso estrepitoso que terminó con la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán. También se hizo profundamente impopular entre la opinión pública. ¿Por qué, entonces, elegirían los estadounidenses facultar a los líderes y sabios de esa guerra para ser los administradores de una guerra aún más expansiva contra la desinformación? Es posible aventurar una conjetura: los estadounidenses no los eligieron. Ya no se presume que los estadounidenses tengan derecho a elegir a sus propios líderes o a cuestionar las decisiones tomadas en nombre de la seguridad nacional. Cualquiera que diga lo contrario puede ser tachado de extremista doméstico.

VII. El auge de los “extremistas domésticos”

Unas semanas después de que los partidarios de Trump se amotinaran en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, el ex director del Centro de Contraterrorismo de la CIA Robert Grenier escribió un artículo para The New York Times en el que abogaba por que Estados Unidos emprendiera un “programa integral de contrainsurgencia” contra sus propios ciudadanos.

La contrainsurgencia, como bien sabría Grenier, no es una operación quirúrgica limitada, sino un amplio esfuerzo llevado a cabo en toda una sociedad que inevitablemente implica destrucción colateral. Atacar solamente a los extremistas más violentos que atacaron a los agentes de la ley en el Capitolio no bastaría para derrotar a la insurgencia. La victoria requeriría ganarse los corazones y las mentes de los nativos, en este caso, los cristianos sin futuro y los populistas rurales radicalizados por sus agravios para abrazar el culto a Bin Laden de MAGA. Por suerte para el gobierno, hay un grupo de expertos que están disponibles para hacer frente a este difícil problema: gente como Grenier, que ahora trabaja como consultor en la industria antiterrorista del sector privado, donde ha estado empleado desde que dejó la CIA.

Por supuesto que hay extremistas violentos en Estados Unidos, como siempre los ha habido. Sin embargo, el problema es menos grave ahora que en las décadas de 1960 y 1970, cuando la violencia política era más común. Las afirmaciones exageradas sobre un nuevo tipo de extremismo nacional tan peligroso que no puede ser tratado con las leyes existentes, incluidas las leyes de terrorismo nacional, es en sí mismo un producto de la guerra de la información dirigida por Estados Unidos, que ha borrado la diferencia entre el discurso y la acción.

“Las guerras civiles no empiezan con disparos. Empiezan con palabras“, proclamó Clint Watts en 2017 cuando testificó ante el Congreso. “La guerra de Estados Unidos consigo mismo ya ha comenzado. Todos debemos actuar ahora en el campo de batalla de las redes sociales para sofocar las rebeliones informativas que pueden desembocar rápidamente en enfrentamientos violentos.” Watts es un veterano de carrera en el servicio militar y gubernamental que parece compartir la creencia, común entre sus colegas, de que una vez que Internet entró en su etapa populista y amenazó las jerarquías atrincheradas, se convirtió en un grave peligro para la civilización. Pero esta fue una respuesta temerosa, informada por creencias ampliamente, y sin duda sinceramente, compartidas en el Beltway que confundió una reacción populista igualmente sincera denominada “la revuelta del público” por el ex analista de la CIA Martin Gurri con un acto de guerra. La norma introducida por Watts y otros, que rápidamente se convirtió en el consenso de la élite, trata los tweets y los memes -las principales armas de desinformación- como actos de guerra.

El uso de la difusa categoría de desinformación permitió a los expertos en seguridad confundir los memes racistas con los tiroteos masivos de Pittsburgh y Buffalo y con protestas violentas como la que tuvo lugar en el Capitolio. Era una rúbrica para catastrofizar el discurso y mantener un estado permanente de miedo y emergencia. Y recibió el pleno respaldo del Pentágono, la comunidad de inteligencia y el presidente Biden, todos los cuales, señala Glenn Greenwald, han declarado que “la amenaza más grave para la seguridad nacional estadounidense” no es Rusia, ISIS, China, Irán o Corea del Norte, sino “‘extremistas domésticos’ en general -y grupos supremacistas blancos de extrema derecha en particular“.

La administración Biden ha ampliado constantemente los programas de lucha contra el terrorismo y el extremismo internos. En febrero de 2021, funcionarios del DHS anunciaron que habían recibido fondos adicionales para impulsar los esfuerzos de todo el departamento en la “prevención del terrorismo doméstico”, incluyendo una iniciativa para contrarrestar la propagación de la desinformación en línea, que utiliza un enfoque aparentemente prestado del manual soviético, llamado “inoculación actitudinal”.

VIII. El Borg de las ONG

En noviembre de 2018, el Shorenstein Center on Media Politics and Public Policy de la Harvard Kennedy School publicó un estudio titulado “The Fight Against Disinformation in the U.S.: A Landscape Analysis”. El alcance del trabajo es amplio, pero sus autores se centran especialmente en la centralidad de las organizaciones sin ánimo de lucro financiadas con fondos filantrópicos y su relación con los medios de comunicación. El Centro Shorenstein es un nodo clave en el complejo que describe el documento, lo que confiere a las observaciones de los autores una perspectiva desde dentro.

“En este análisis del panorama, se hizo evidente que una serie de defensores clave que se abalanzan para salvar el periodismo no son corporaciones o plataformas o el gobierno de EE.UU., sino más bien fundaciones y filántropos que temen la pérdida de una prensa libre y el sostén de una sociedad sana. … Dado que ninguno de los actores con autoridad -el gobierno y las plataformas que promueven los contenidos- ha dado un paso al frente para resolver el problema con la suficiente rapidez, la responsabilidad ha recaído en un esfuerzo colectivo de las redacciones, las universidades y las fundaciones para marcar lo que es auténtico y lo que no lo es“.

Para salvar el periodismo, para salvar la propia democracia, los estadounidenses deben contar con las fundaciones y los filántropos -gente como el fundador de eBay, Pierre Omidyar, el de Open Society Foundations, George Soros, y el empresario de Internet y recaudador de fondos del Partido Demócrata, Reid Hoffman. En otras palabras, se pedía a los estadounidenses que confiaran en multimillonarios privados que estaban inyectando miles de millones de dólares en organizaciones cívicas, a través de las cuales influirían en el proceso político estadounidense.

No hay razón para cuestionar las motivaciones de los empleados de estas ONG, la mayoría de los cuales eran sin duda perfectamente sinceros en la convicción de que su trabajo estaba restaurando los “cimientos de una sociedad sana”. Pero cabe hacer ciertas observaciones sobre la naturaleza de ese trabajo. En primer lugar, les situaba en una posición por debajo de los filántropos multimillonarios pero por encima de cientos de millones de estadounidenses a los que guiarían e instruirían como una nueva clerecía de la información separando la verdad de la falsedad, como el trigo de la paja. En segundo lugar, este mandato, y la enorme financiación que lo respaldaba, abrieron miles de nuevos puestos de trabajo para los reguladores de la información en un momento en que el periodismo tradicional se hundía. En tercer lugar, los dos primeros puntos situaban el interés propio inmediato de los empleados de la ONG en perfecta consonancia con los imperativos del partido gobernante estadounidense y del Estado de seguridad. En efecto, un concepto tomado del mundo del espionaje y la guerra -la desinformación- se sembró en espacios académicos y sin ánimo de lucro, donde se convirtió en una pseudociencia que se utilizó como instrumento de guerra partidista. El gobierno gastó mucho dinero financiando el nuevo campo de la desinformación, pero al final sólo pudo funcionar porque esos espacios académicos y sin ánimo de lucro estaban preparados para adoptar teorías enrevesadas que daban un aire de pericia científica a sus esfuerzos por deslegitimar a Trump.

Prácticamente de la noche a la mañana, la movilización nacional de “toda la sociedad” para derrotar a la desinformación que inició Obama condujo a la creación y acreditación de toda una nueva clase de expertos y reguladores.

La moderna industria de la “verificación de hechos”, por ejemplo, que se hace pasar por un campo científico bien establecido, es en realidad un cuadro claramente partidista de oficiales de cumplimiento para el Partido Demócrata. Su principal organización, la Red Internacional de Comprobación de Hechos, fue creada en 2015 por el Instituto Poynter, un eje central en el complejo de la contra-desinformación.

Dondequiera que uno mire ahora, hay un experto en desinformación. Se encuentran en todas las grandes publicaciones de los medios de comunicación, en todas las ramas del gobierno y en los departamentos académicos, agolpándose en los programas de noticias por cable y, por supuesto, dotando de personal a las ONG. Hay suficiente dinero procedente de la movilización contra la desinformación para financiar nuevas organizaciones y convencer a las ya establecidas, como la Liga Antidifamación, de que repitan como loros los nuevos eslóganes y entren en acción.

¿Cómo es posible que tantas personas se hayan convertido de repente en expertos en un campo -la “desinformación”- que ni 1 de cada 10.000 de ellos podría haber definido en 2014? Porque la pericia en desinformación implica orientación ideológica, no conocimientos técnicos. Como prueba, basta con ver el camino recorrido por el príncipe Harry y Meghan Markle, que pasaron de ser presentadores de podcasts fracasados a formar parte de la Comisión sobre Desorden Informativo del Instituto Aspen. Este tipo de iniciativas florecieron en los años posteriores a Trump y al Brexit.

Pero fue más allá de las celebridades. Según el exfuncionario del Departamento de Estado Mike Benz, “para crear un consenso de ‘toda la sociedad’ sobre la censura de opiniones políticas en línea que estaban ‘sembrando dudas’ antes de las elecciones de 2020, el DHS organizó conferencias de ‘desinformación’ para reunir a empresas tecnológicas, grupos de la sociedad civil y medios de noticias para que todos construyeran un consenso -con el empuje del DHS (lo cual es significativo: muchos socios reciben fondos del gobierno a través de subvenciones o contratos, o temen amenazas regulatorias o de represalias del gobierno)- sobre la expansión de las políticas de censura de los medios sociales.”

Un memorando del DHS, hecho público por primera vez por el periodista Lee Fang, describe el comentario de un funcionario del DHS “durante una discusión estratégica interna, de que la agencia debería utilizar a terceras organizaciones sin ánimo de lucro como “centro de intercambio de información para evitar la apariencia de propaganda gubernamental”.

No es inusual que una agencia gubernamental quiera trabajar con empresas privadas y grupos de la sociedad civil, pero en este caso el resultado fue romper la independencia de organizaciones que deberían haber estado investigando críticamente los esfuerzos del gobierno. Las instituciones que dicen actuar como vigilantes del poder gubernamental se alquilaron como vehículos para fabricar consenso.

Tal vez no sea una coincidencia que los campos que han sido más agresivos a la hora de vitorear la guerra contra la desinformación y pedir una mayor censura -contra el terrorismo, periodismo, epidemiología- compartan un historial público de fracasos espectaculares en los últimos años. Los nuevos reguladores de la información no lograron ganarse a los escépticos de las vacunas, convencer a los incondicionales de MAGA de que las elecciones de 2020 fueron legítimas o impedir que el público indagara sobre los orígenes de la pandemia de COVID-19, como intentaron desesperadamente.

Pero lograron galvanizar un esfuerzo de toda la sociedad salvajemente lucrativo, proporcionando miles de nuevas carreras y un mandato renovado del cielo a los institucionalistas que vieron el populismo como el fin de la civilización.

IX. COVID-19

En 2020, la maquinaria de contra-desinformación se había convertido en una de las fuerzas más poderosas de la sociedad estadounidense. Entonces, la pandemia COVID-19 vertió combustible en su motor. Además de luchar contra las amenazas extranjeras y disuadir a los extremistas nacionales, censurar la “desinformación mortal” se convirtió en una necesidad urgente. Por poner sólo un ejemplo, la censura de Google, que se aplicaba a sus sitios filiales como YouTube, exigía “eliminar la información que sea problemática” y “todo lo que vaya en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”, una categoría que en distintos momentos de la narrativa en constante evolución habría incluido el uso de mascarillas, la aplicación de prohibiciones de viaje, la afirmación de que el virus es altamente contagioso y la sugerencia de que podría haber salido de un laboratorio.

El Presidente Biden acusó públicamente a las empresas de medios sociales de “matar a la gente” por no censurar suficientemente la desinformación sobre las vacunas. Haciendo uso de sus nuevos poderes y canales directos dentro de las empresas tecnológicas, la Casa Blanca empezó a enviar listas de personas que quería prohibir, como el periodista Alex Berenson. Berenson fue expulsado de Twitter tras tuitear que las vacunas de ARNm no “detienen la infección. Ni la transmisión”. Resultó que esa afirmación era cierta. Las autoridades sanitarias de entonces estaban mal informadas o mentían sobre la capacidad de las vacunas para prevenir la propagación del virus. De hecho, a pesar de las afirmaciones de las autoridades sanitarias y los funcionarios políticos, los responsables de la vacuna lo sabían desde el principio. En el acta de una reunión celebrada en diciembre de 2020, el Dr. Patrick Moore, asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos, declaró: “Pfizer no ha presentado ninguna prueba en sus datos de hoy de que la vacuna tenga algún efecto sobre el transporte o la diseminación del virus, que es la base fundamental de la inmunidad de rebaño.“

Distópica en principio, la respuesta a la pandemia fue también totalitaria en la práctica. En Estados Unidos, el DHS produjo un vídeo en 2021 animando “a los niños a denunciar a sus propios familiares a Facebook por ‘desinformación’ si desafían las narrativas del gobierno estadounidense sobre el Covid-19“.

“Debido tanto a la pandemia como a la desinformación sobre las elecciones, hay un número creciente de lo que los expertos en extremismo llaman ‘individuos vulnerables’ que podrían radicalizarse“, advirtió Elizabeth Neumann, ex secretaria adjunta de Seguridad Nacional para la Lucha contra el Terrorismo y la Reducción de Amenazas, en el primer aniversario de los disturbios del Capitolio.

Klaus Schwab, jefe del Foro Económico Mundial y capo di tutti capi (jefe de todos los jefes) de la clase experta mundial, vio en la pandemia una oportunidad para aplicar un “Gran Reset” que podría hacer avanzar la causa del control planetario de la información: “La contención de la pandemia de coronavirus requerirá una red de vigilancia mundial capaz de identificar nuevos brotes en cuanto surjan“.

X. Portátiles Hunter: La excepción a la regla

Los portátiles son reales. El FBI lo sabe desde 2019, cuando se hizo con ellos por primera vez. Cuando el New York Post intentó informar sobre ellos, docenas de los más altos funcionarios de seguridad nacional de los Estados Unidos mintieron al público, afirmando que los portátiles eran probablemente parte de un complot ruso de “desinformación”. Twitter, Facebook y Google, que operan como ramas totalmente integradas de la infraestructura de seguridad del Estado, cumplieron las órdenes de censura del gobierno basándose en esa mentira. La prensa se tragó la mentira y aplaudió la censura.

La historia de los ordenadores portátiles se ha enmarcado como muchas cosas, pero la verdad más fundamental sobre ella es que fue la culminación exitosa del esfuerzo de años para crear una burocracia reguladora en la sombra construida específicamente para evitar una repetición de la victoria de Trump en 2016.

Puede que sea imposible saber exactamente qué efecto tuvo la prohibición de informar sobre los ordenadores portátiles de Hunter Biden en el voto de 2020, pero la historia se consideró claramente lo suficientemente amenazadora como para justificar un ataque abiertamente autoritario contra la independencia de la prensa. El daño al tejido social subyacente del país, en el que la paranoia y la conspiración se han normalizado, es incalculable. Todavía en febrero, la diputada Alexandria Ocasio-Cortez se refirió al escándalo como la “historia del portátil medio falsa” y como “una vergüenza”, meses después de que incluso los Biden se vieran obligados a reconocer que la historia es auténtica.

Aunque el portátil es el caso más conocido de intervención del partido gobernante en la carrera Trump-Biden, su descaro fue una excepción. La gran mayoría de las injerencias en las elecciones fueron invisibles para el público y tuvieron lugar a través de mecanismos de censura llevados a cabo bajo los auspicios de la “integridad electoral.” El marco legal para ello se había establecido poco después de que Trump asumiera el cargo, cuando el jefe saliente del DHS, Jeh Johnson, aprobó una norma de última hora -sobre las vehementes objeciones de las partes interesadas locales- que declaraba los sistemas electorales como infraestructura nacional crítica, poniéndolos así bajo la supervisión de la agencia. Muchos observadores esperaban que la ley fuera derogada por el sucesor de Johnson, John Kelly, nombrado por Trump, pero curiosamente se dejó en vigor.

En 2018, el Congreso creó una nueva agencia dentro del DHS llamada Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA) que tenía la tarea de defender la infraestructura de Estados Unidos -ahora incluidos sus sistemas electorales- de ataques extranjeros. En 2019, el DHS añadió otra agencia, la Foreign Influence and Interference Branch, centrada en contrarrestar la desinformación extranjera. Como si fuera por diseño, las dos funciones se fusionaron. Se decía que el hackeo ruso y otros ataques malignos de información extranjera amenazaban las elecciones estadounidenses. Pero, por supuesto, ninguno de los funcionarios a cargo de estos departamentos podía decir con certeza si una afirmación en particular era desinformación extranjera, simplemente errónea o simplemente inconveniente. Nina Jankowicz, la elegida para dirigir el efímero Consejo de Gobernanza de la Desinformación del DHS, lamentaba el problema en su libro How to Lose the Information War: Russia, Fake News and the Future of Conflict (Cómo perder la guerra de la información: Rusia, noticias falsas y el futuro del conflicto). “Lo que hace que esta guerra de la información sea tan difícil de ganar“, escribió, “no son solo las herramientas en línea que amplifican y dirigen sus mensajes o el adversario que los envía; es el hecho de que esos mensajes a menudo son emitidos involuntariamente no por trolls o bots, sino por auténticas voces locales.”

La latitud inherente al concepto de desinformación permitía afirmar que prevenir el sabotaje electoral exigía censurar las opiniones políticas de los estadounidenses, no fuera a ser que se compartiera en público una idea que había sido originalmente sembrada por agentes extranjeros.

En enero de 2021, la CISA “hizo la transición de su Grupo de Trabajo de Lucha contra la Influencia Extranjera para promover una mayor flexibilidad y centrarse en la MDM general “, según un informe de agosto de 2022 de la Oficina del Inspector General del DHS. Una vez eliminada la pretensión de luchar contra una amenaza exterior, lo que quedó fue la misión principal de imponer un monopolio narrativo sobre la verdad.

El nuevo grupo de trabajo centrado en el ámbito nacional contaba con 15 empleados dedicados a encontrar “todo tipo de desinformación” -pero específicamente la relacionada con “elecciones e infraestructuras críticas”- y a ser “receptivos a los acontecimientos actuales”, un eufemismo para promover la línea oficial de temas divisivos, como fue el caso del “Kit de herramientas de desinformación COVID-19” publicado para “aumentar la concienciación relacionada con la pandemia”.

Mantenido en secreto para el público, el cambio fue “trazado en los propios livestreams y documentos internos del DHS“, según Mike Benz. La justificación colectiva de los expertos del DHS, sin decir ni pío sobre las revolucionarias implicaciones del cambio, fue que la “desinformación doméstica” era ahora una mayor “amenaza cibernética para las elecciones que las falsedades procedentes de la interferencia extranjera“.

Así, sin anuncios públicos ni helicópteros negros volando en formación para anunciar el cambio, Estados Unidos tenía su propio ministerio de la verdad.

Juntos pusieron en marcha una máquina de censura a escala industrial en la que el gobierno y las ONG enviaban tickets a las empresas tecnológicas que señalaban los contenidos censurables que querían eliminar. Esa estructura permitió al DHS subcontratar su trabajo al Proyecto de Integridad Electoral (EIP), un consorcio de cuatro grupos: el Observatorio de Internet de Stanford; la empresa privada de lucha contra la desinformación Graphika (que anteriormente había sido empleada por el Departamento de Defensa contra grupos como el ISIS en la guerra contra el terrorismo); el Centro para un Público Informado de la Universidad de Washington; y el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council. Fundado en 2020 en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional, el EIP actuó como el “encargado de la desinformación nacional” del Gobierno, según el testimonio ante el Congreso del periodista Michael Shellenberger, quien señala que el EIP afirma que clasificó más de 20 millones de “incidentes de desinformación” únicos entre el 15 de agosto y el 12 de diciembre de 2020. Como explicó el jefe de la EIP, Alex Stamos, se trataba de una solución al problema de que el gobierno “carecía tanto de financiación como de autorizaciones legales.”

Examinando las cifras de censura que los propios socios del DHS comunicaron para el ciclo electoral de 2020 en sus auditorías internas, la Foundation for Freedom Online resumió el alcance de la campaña de censura en siete viñetas:

* 22 millones de tuits etiquetados como “desinformación” en Twitter;

* 859 millones de tuits recogidos en bases de datos para el análisis de la “desinformación”;

* 120 analistas vigilando la “desinformación” en las redes sociales en turnos de hasta 20 horas;

* 15 plataformas tecnológicas vigiladas en busca de “desinformación”, a menudo en tiempo real;

* Tiempo medio de respuesta entre los socios gubernamentales y las plataformas tecnológicas: menos de una hora;

* Decenas de “narrativas de desinformación” seleccionadas para su estrangulamiento en toda la plataforma; y

* Cientos de millones de publicaciones individuales en Facebook, vídeos de YouTube, TikToks y tuits afectados debido a los cambios en la política de términos de servicio de la “desinformación”, un esfuerzo que los socios del DHS conspiraron abiertamente y se jactaron de que las empresas tecnológicas nunca habrían hecho sin la insistencia de los socios del DHS y la “enorme presión reguladora” del gobierno.

XI. El nuevo Estado unipartidista

En febrero de 2021, un largo artículo de la periodista Molly Ball en la revista Time celebraba la “Campaña en la sombra que salvó las elecciones de 2020”. La victoria de Biden, escribió Ball, fue el resultado de una “conspiración que se desarrollaba entre bastidores” y que aglutinó “una vasta campaña interpartidista para proteger las elecciones” en un “extraordinario esfuerzo en la sombra.” Entre los muchos logros de los heroicos conspiradores, Ball señala que “presionaron con éxito a las empresas de medios sociales para que adoptaran una línea más dura contra la desinformación y utilizaron estrategias basadas en datos para luchar contra las difamaciones virales“. Es un artículo increíble, como una entrada del registro de delitos que de algún modo se coló en las páginas de sociedad, un canto a los salvadores de la democracia que describe con detalle cómo la desmembraron.

No hace tanto tiempo, hablar de un “Estado profundo” era suficiente para marcar a una persona como un peligroso teórico de la conspiración que debía ser sumariamente marcado para ser vigilado y censurado. Pero el lenguaje y las actitudes evolucionan, y hoy el término ha sido descaradamente reapropiado por los partidarios del Estado profundo. Por ejemplo, un nuevo libro, American Resistance, del analista neoliberal de seguridad nacional David Rothkopf, se subtitula The Inside Story of How the Deep State Saved the Nation.

El Estado profundo se refiere al poder ejercido por funcionarios gubernamentales no elegidos y sus adjuntos paragubernamentales que tienen poder administrativo para anular los procedimientos oficiales y legales de un gobierno. Pero una clase dirigente describe a un grupo social cuyos miembros están unidos por algo más profundo que la posición institucional: sus valores e instintos compartidos. Aunque el término se utiliza a menudo de forma imprecisa y a veces como un peyorativo más que como una etiqueta descriptiva, en realidad la clase dirigente estadounidense puede definirse de forma simple y directa.

Dos criterios definen la pertenencia a la clase dirigente. En primer lugar, como ha escrito Michael Lind, está formada por personas que pertenecen a una “oligarquía nacional homogénea, con el mismo acento, modales, valores y formación académica desde Boston a Austin y desde San Francisco a Nueva York y Atlanta“. Estados Unidos siempre ha tenido élites regionales; lo que es único en el presente es la consolidación de una única clase dirigente nacional.

En segundo lugar, ser miembro de la clase dirigente es creer que sólo otros miembros de tu clase pueden dirigir el país. Es decir, los miembros de la clase dominante se niegan a someterse a la autoridad de cualquiera que no pertenezca al grupo, al que descalifican como elegible tachándolo de alguna manera de ilegítimo.

Enfrentados a una amenaza externa en forma de trumpismo, la cohesión natural y la dinámica autoorganizativa de la clase social se vieron fortificadas por nuevas estructuras descendentes de coordinación que fueron el objetivo y el resultado de la movilización nacional de Obama. En el período previo a las elecciones de 2020, según el reportaje de Lee Fang y Ken Klippenstein para The Intercept, “empresas tecnológicas como Twitter, Facebook, Reddit, Discord, Wikipedia, Microsoft, LinkedIn y Verizon Media se reunieron mensualmente con el FBI, la CISA y otros representantes del gobierno … para discutir cómo las empresas manejarían la desinformación durante las elecciones.”

El historiador Angelo Codevilla, que popularizó el concepto de “clase dominante” estadounidense en un ensayo de 2010 y luego se convirtió en su principal cronista, vio la nueva aristocracia nacional como una consecuencia del poder opaco adquirido por las agencias de seguridad estadounidenses. “La clase dominante bipartidista que creció en la Guerra Fría, que se imaginaba a sí misma y que se las arregló para que se la considerara con derecho por experiencia a dirigir los asuntos de guerra y paz de Estados Unidos, protegió su estatus frente a un público del que seguía divergiendo traduciendo los asuntos de sentido común de la guerra y la paz a un lenguaje privado y seudotécnico impenetrable para los no iniciados“, escribió en su libro de 2014, To Make and Keep Peace Among Ourselves and with All Nations.

¿En qué creen los miembros de la clase dominante? Creen, sostengo, “en soluciones informativas y de gestión a los problemas existenciales” y en su “propio destino providencial y en el de personas como ellos para gobernar, independientemente de sus fracasos”. Como clase, su principio supremo es que sólo ellos pueden ejercer el poder. Si gobernara cualquier otro grupo, se perdería todo progreso y esperanza, y las fuerzas oscuras del fascismo y la barbarie volverían a arrasar la tierra de inmediato. Aunque técnicamente todavía se permite la existencia de un partido de la oposición en Estados Unidos, la última vez que intentó gobernar a nivel nacional fue objeto de un golpe de Estado que duró un año. En efecto, cualquier desafío a la autoridad del partido gobernante, que representa los intereses de la clase dominante, se describe como una amenaza existencial para la civilización.

Una articulación admirablemente directa de este punto de vista fue proporcionada recientemente por el famoso ateo Sam Harris. A lo largo de la década de 2010, el racionalismo de alto nivel de Harris le convirtió en una estrella en YouTube, donde miles de vídeos le mostraban “poseyendo” y “convirtiendo en sus peones” a oponentes religiosos en debates. Entonces llegó Trump. Harris, como tantos otros que vieron en el expresidente una amenaza a todo lo bueno del mundo, abandonó su compromiso de principios con la verdad y se convirtió en defensor de la propaganda.

En una aparición en un podcast el año pasado, Harris reconoció la censura por motivos políticos de la información relacionada con los portátiles de Hunter Biden y admitió “una conspiración de la izquierda para negar la presidencia a Donald Trump“. Pero, haciéndose eco de Ball, declaró que esto era algo bueno.

“No me importa lo que haya en el portátil de Hunter Biden. … Hunter Biden podría haber tenido cadáveres de niños en su sótano, y no me habría importado”, dijo Harris a sus entrevistadores. Podía pasar por alto a los niños asesinados porque un peligro aún mayor acechaba en la posibilidad de la reelección de Trump, que Harris comparó con “un asteroide precipitándose hacia la Tierra.”

Con un asteroide precipitándose hacia la Tierra, incluso los racionalistas con más principios podrían acabar pidiendo seguridad por encima de la verdad. Pero un asteroide ha estado cayendo hacia la Tierra cada semana desde hace años. El patrón en estos casos es que la clase dirigente justifica tomarse libertades con la ley para salvar el planeta, pero acaba violando la Constitución para ocultar la verdad y protegerse a sí misma.

XII. El fin de la censura

Los primeros atisbos del público sobre las primeras etapas de la transformación de Estados Unidos de democracia a leviatán digital son el resultado de demandas y FOIA -información que tuvo que ser arrancada del estado de seguridad- y de una afortunada casualidad. Si Elon Musk no hubiera decidido comprar Twitter, muchos de los detalles cruciales de la historia de la política estadounidense en la era Trump habrían permanecido en secreto, posiblemente para siempre.

Pero el sistema reflejado en esas revelaciones bien podría estar en vías de desaparición. Ya es posible ver cómo el tipo de censura masiva practicada por el EIP, que requiere una considerable mano de obra humana y deja tras de sí abundantes pruebas, podría ser sustituida por programas de inteligencia artificial que utilicen la información sobre los objetivos acumulada en los expedientes de vigilancia del comportamiento para gestionar sus percepciones. El objetivo final sería recalibrar las experiencias de las personas en línea mediante manipulaciones sutiles de lo que ven en sus resultados de búsqueda y en su feed. El objetivo de un escenario así podría ser, en primer lugar, evitar que se produzca material digno de censura.

De hecho, esto suena bastante similar a lo que Google ya está haciendo en Alemania, donde la empresa acaba de presentar una nueva campaña para ampliar su iniciativa “prebunking” “que pretende hacer a la gente más resistente a los efectos corrosivos de la desinformación en línea“, según Associated Press. El anuncio siguió de cerca a la aparición del fundador de Microsoft, Bill Gates, en un podcast alemán, durante el cual hizo un llamamiento a utilizar la inteligencia artificial para combatir las “teorías de la conspiración” y la “polarización política”. Meta tiene su propio programa de prebunking. En declaraciones al sitio web Just The News, Mike Benz calificó el prebunking de “forma de censura narrativa integrada en los algoritmos de las redes sociales para impedir que los ciudadanos se formen sistemas de creencias sociales y políticas específicos” y lo comparó con el “precrimen” que aparece en la película distópica de ciencia ficción Minority Report.

Mientras tanto, el ejército está desarrollando tecnología de IA armada para dominar el espacio de la información. Según USASpending.gov, un sitio web oficial del gobierno, los dos mayores contratos relacionados con la desinformación procedían del Departamento de Defensa para financiar tecnologías de detección automática y defensa contra ataques de desinformación a gran escala. El primero, por 11,9 millones de dólares, se adjudicó en junio de 2020 a PAR Government Systems Corporation, un contratista de defensa del norte del estado de Nueva York. El segundo, concedido en julio de 2020 por 10,9 millones de dólares, fue a parar a una empresa llamada SRI International.

SRI International estaba originalmente vinculada a la Universidad de Stanford antes de separarse en la década de 1970, un detalle relevante teniendo en cuenta que el Observatorio de Internet de Stanford, una institución aún directamente conectada a la escuela, dirigió el EIP de 2020, que bien podría haber sido el mayor evento de censura masiva en la historia del mundo, una especie de colofón al récord de censura pre-AI.

También está el trabajo de la National Science Foundation (NSF), una agencia gubernamental que financia la investigación en universidades e instituciones privadas. La NSF tiene su propio programa llamado Convergence Accelerator Track F, que está ayudando a incubar una docena de tecnologías automatizadas de detección de desinformación diseñadas explícitamente para vigilar cuestiones como “la indecisión ante las vacunas y el escepticismo electoral”.

“Uno de los aspectos más inquietantes” del programa, según Benz, “es lo similares que son a las herramientas de censura y vigilancia de redes sociales de grado militar desarrolladas por el Pentágono para los contextos de contrainsurgencia y contraterrorismo en el extranjero“.

En marzo, la directora de información de la NSF, Dorothy Aronson, anunció que la agencia estaba “construyendo un conjunto de casos de uso” para explorar cómo podría emplear ChatGPT, el modelo lingüístico de IA capaz de una simulación razonable del habla humana, para automatizar aún más la producción y difusión de propaganda estatal.

Las primeras grandes batallas de la guerra de la información han terminado. Fueron libradas por una clase de periodistas, generales retirados, espías, jefes del Partido Demócrata, apparatchiks del partido y expertos en contraterrorismo contra el resto del pueblo estadounidense que se negó a someterse a su autoridad.

Las futuras batallas libradas mediante tecnologías de IA serán más difíciles de ver.

XIII. Después de la democracia

Menos de tres semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020, The New York Times publicó un importante artículo titulado “La Primera Enmienda en la era de la desinformación”. La autora del ensayo, la redactora del Times y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de Yale Emily Bazelon, argumentaba que Estados Unidos estaba “en medio de una crisis de información causada por la propagación de la desinformación viral” que ella compara con los “catastróficos” efectos sobre la salud del nuevo coronavirus. Cita un libro del filósofo de Yale Jason Stanley y el lingüista David Beaver: “La libertad de expresión amenaza a la democracia tanto como permite su florecimiento“.

Así que el problema de la desinformación es también un problema de la propia democracia. Concretamente, que hay demasiada. Para salvar la democracia liberal, los expertos prescriben dos pasos críticos: Estados Unidos debe ser menos libre y menos democrático. Esta evolución necesaria significará acallar las voces de ciertos agitadores de la multitud en línea que han perdido el privilegio de hablar libremente. Requerirá seguir la sabiduría de los expertos en desinformación y superar nuestro apego parroquial a la Declaración de Derechos. Este punto de vista puede resultar chocante para quienes siguen apegados a la herencia estadounidense de libertad y autogobierno, pero se ha convertido en la política oficial del partido gobernante del país y de gran parte de la intelectualidad estadounidense.

El ex secretario de Trabajo de Clinton, Robert Reich, respondió a la noticia de que Elon Musk compraba Twitter declarando que preservar la libertad de expresión en Internet era “el sueño de Musk”. Y el de Trump. Y el de Putin. Y el sueño de todo dictador, hombre fuerte, demagogo y barón ladrón moderno de la Tierra. Para el resto de nosotros, sería una nueva y valiente pesadilla. Según Reich, la censura es “necesaria para proteger la democracia americana“.

A una clase dirigente que ya se había cansado de la exigencia democrática de conceder libertad a sus súbditos, la desinformación le proporcionó un marco normativo para sustituir a la Constitución estadounidense. Al aspirar a lo imposible, la eliminación de todo error y desviación de la ortodoxia del partido, la clase dominante se asegura de que siempre podrá señalar una amenaza inminente de los extremistas, una amenaza que justifica su propio férreo control del poder.

Un canto de sirena llama a los que vivimos en los albores de la era digital a someternos a la autoridad de unas máquinas que prometen optimizar nuestras vidas y hacernos más seguros. Frente a la amenaza apocalíptica de la “infodemia”, se nos hace creer que sólo los algoritmos superinteligentes pueden protegernos de la escala aplastantemente inhumana del asalto de la información digital. Las viejas artes humanas de la conversación, el desacuerdo y la ironía, de las que dependen la democracia y muchas otras cosas, se ven sometidas a una maquinaria fulminante de vigilancia de grado militar, una vigilancia que nada puede resistir y que pretende hacernos temer por nuestra capacidad de razonar.

Diccionario Desinfo

Una guía útil sobre el nuevo ministerio de la verdad de Estados Unidos

Para conocer la historia de la creación y el funcionamiento del complejo de desinformación estadounidense, consulte aquí.

AMAZON: Empresa tecnológica fundada por Jeff Bezos como librería, ahora enredada con el gobierno federal a través de Amazon Web Services, el servicio de computación en nube con dos regiones de datos de alto secreto separadas que es utilizado por 7.500 agencias gubernamentales -o, como su propio sitio web afirma, “la nube de confianza para el gobierno”. Bezos compró The Washington Post en 2013, lo que le convirtió tanto en el guardián de los secretos del Gobierno como en el propietario de la publicación de cabecera de la clase política de DC. El Washington Post pasaría a convertirse en uno de los principales proveedores de la conspiración del Rusiagate.

BENZ, MIKE: Denunciante. Un ex asistente adjunto en el Departamento de Estado que fue testigo de la creación de la máquina de censura dirigida por el Estado bajo los auspicios de la “lucha contra la desinformación.” Benz, que ahora dirige un organismo de control de la libertad de expresión centrado en exponer las amenazas a las libertades digitales, ha relatado cómo los funcionarios del gobierno en el Estado y en el Departamento de Seguridad Nacional tomaron un arma construida para luchar contra las amenazas extranjeras y la utilizaron contra sus propios ciudadanos. La justificación colectiva de los funcionarios del DHS, sin decir ni pío sobre las implicaciones revolucionarias del cambio, fue que la “desinformación doméstica” era ahora una mayor “amenaza cibernética para las elecciones” que las falsedades procedentes de la “interferencia extranjera”, ha señalado Benz, revelando que, sin anuncios públicos ni helicópteros negros volando en formación para anunciar la noticia, Estados Unidos desarrolló su propio ministerio de la verdad.

BERENSON, ALEX: Buscador de polémicas que resultó tener razón en algunas cosas importantes y fue castigado por ello. Berenson fue expulsado de Twitter después de escribir en el sitio que las vacunas de ARNm no “detienen la infección. Ni la transmisión”. Resultó que esa era una declaración verdadera (asesor de la FDA Dr. Patrick Moore en una reunión de diciembre de 2020: “Pfizer no ha presentado ninguna prueba en sus datos de hoy de que la vacuna tenga ningún efecto sobre el transporte o la diseminación del virus, que es la base fundamental de la inmunidad de rebaño“), pero decir eso le valió a Berenson un lugar en una lista de personas que la Casa Blanca envió a Twitter para prohibir.

BUSH, GEORGE W.: 43º presidente, hijo de un ex presidente estadounidense y jefe de la CIA. Bush Jr. impulsó la agenda espeluznante de su padre más allá de sus sueños más descabellados al iniciar la Guerra contra el Terror, que permitió la creación del Departamento de Seguridad Nacional y la Ley Patriota.

CHAN, ELVIS: Agente Especial Adjunto a cargo de la rama cibernética del FBI en San Francisco. Chan fue uno de los principales agentes implicados en la presión ejercida sobre las redes sociales como Twitter para asegurarse de que las publicaciones y cuentas que el FBI consideraba censurables fueran retiradas, incluyendo peticiones que dejaron “francamente perplejo” al Jefe de Seguridad de Twitter, Yoel Roth.

COVID: Combustible a reacción vertido en el motor de la máquina de contra-desinformación que se había construido sobre el Rusiagate: “Debido tanto a la pandemia como a la desinformación sobre las elecciones, hay un número creciente de lo que los expertos en extremismo llaman ‘individuos vulnerables’ que podrían radicalizarse“, advirtió Elizabeth Neumann, ex secretaria adjunta de Seguridad Nacional para Contraterrorismo y Reducción de Amenazas. El Departamento de Seguridad Nacional produjo un vídeo en 2021 en el que animaba “a los niños a denunciar a sus propios familiares a Facebook por ‘desinformación’ si desafían las narrativas del gobierno estadounidense sobre Covid-19“. La pandemia se ve ahora como una oportunidad para poner en marcha un “Gran Reset”, que podría hacer avanzar la causa del control planetario de la información (ver en: Schwab, Klaus).

CONTRAELITE: Un grupo de multimillonarios privados concentrados principalmente en el sector tecnológico cuya figura principal es Elon Musk. Afirman que consideran el intento del Estado de apoderarse de la maquinaria compartida de comunicación y creación de sentido como un mal social y cultural, así como una amenaza para sus intereses económicos y políticos. Al otro lado de la línea de escaramuza tenemos a las fuerzas del establishment político bipartidista bajo el mando del general Barack Obama. Para saber más, lea “Elon contra Obama”.

“DOCENA DE DESINFORMACIÓN“: Doce cuentas de redes sociales identificadas en 2021 por el Center for Countering Digital Hate como “anti-vaxxers que desempeñan papeles destacados en la difusión de desinformación digital sobre las vacunas Covid” a las que se acusaba de ser responsables del 65% de todo el “contenido antivacunas” y que, según la organización, necesitaban ser deploradas.

EXTREMISMO DOMÉSTICO: Una etiqueta en constante expansión que ahora se refiere a todo, desde la “incitación al odio” hasta los católicos que prefieren la misa en latín. A menudo implica incidentes en los que las plantas del FBI animan a los estadounidenses de grupos descontentos a decir o hacer cosas para que luego puedan ser retratadas como ejemplos de peligroso terrorismo doméstico. Un buen ejemplo: el “complot de secuestro” contra la gobernadora Gretchen Whitmer de Michigan, que resultó estar plagado de infiltrados del FBI que incitaron a los “terroristas” borrachos y drogados.

EL PROYECTO DE INTEGRIDAD ELECTORAL (EIP) En el período previo a las elecciones de 2020, según el reportaje de Lee Fang y Ken Klippenstein para The Intercept, “empresas tecnológicas como Twitter, Facebook, Reddit, Discord, Wikipedia, Microsoft, LinkedIn y Verizon Media se reunieron mensualmente con el FBI, CISA y otros representantes del gobierno… para discutir cómo las empresas manejarían la desinformación durante las elecciones.” La forma en que lo hicieron fue mediante el funcionamiento de una máquina de censura a escala industrial en la que el gobierno y las ONG enviaron tickets a las empresas tecnológicas señalando el contenido objetable que querían que se eliminara, a través de un consorcio supuestamente no partidista llamado Election Integrity Project (Proyecto de Integridad Electoral), que, como explicó el director del EIP, Alex Stamos, era una solución para el problema de que el gobierno “carecía tanto de financiación como de autorizaciones legales“. El colectivo está formado por cuatro grupos: el Observatorio de Internet de Stanford; la empresa privada de lucha contra la desinformación Graphika (que anteriormente había sido empleada por el Departamento de Defensa contra grupos como ISIS en la guerra contra el terrorismo), el Centro para un Público Informado de la Universidad de Washington (UW) y el Laboratorio de Investigación Forense Digital de The Atlantic Council.

FACEBOOK: La plataforma de citas que se apoderó brevemente del mundo. Tras las elecciones de 2020, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, tachó de “bastante loca” la acusación de que las noticias falsas publicadas en su plataforma habían influido en el resultado. Pero pronto se enfrentó a una campaña de presión coordinada en la que todos los sectores de la clase dirigente estadounidense, incluidos sus propios empleados, le culparon de haber puesto a un agente de Putin en la Casa Blanca, acusándole de hecho de alta traición. La gota que colmó el vaso llegó cuando el propio Obama “denunció públicamente la difusión de noticias falsas en Facebook”. A los dos días, Zuckerberg se plegó: “Facebook anuncia una nueva ofensiva contra las noticias falsas tras los comentarios de Obama“. Resulta que la difamación de Rusia no era más que el pretexto utilizado por las agencias de inteligencia, que trabajaban en concierto con altos cargos del Partido Demócrata, para hacerse con el control de Internet, que consideraban propiedad legítima de una clase dirigente permanente con poder de veto sobre los resultados electorales.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE INFLUENCIA EXTRANJERA: Unidad del FBI creada para vigilar las redes sociales y detectar las cuentas que intentan difundir desinformación, una categoría que se amplió para abarcar los esfuerzos por “desacreditar a personas e instituciones estadounidenses“, en otras palabras, cualquier crítica al gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional asumió un papel similar.

GLOBAL ENGAGEMENT CENTER: También conocido como GEC, es la principal agencia gubernamental que coordina la guerra contra la desinformación. Creado originalmente como agencia antiterrorista, el GEC fue rebautizado por el Presidente Obama como vehículo para llevar a cabo la movilización nacional, reuniendo a los sectores público y privado, Silicon Valley y grupos sin ánimo de lucro, para erradicar (es decir, censurar) la desinformación supuestamente peligrosa. Evolucionó, junto con el resto del complejo de lucha contra la desinformación, de la defensa contra las amenazas extranjeras a la adopción de un enfoque oficial en la desinformación doméstica, lo que le permitió servir como herramienta de censura y represión política.

GERTH, JEFF: Autor de una larguísima autopsia de CJR sobre la cobertura fraudulenta del Rusiagate por parte de la prensa dominante. Minuciosa y condenatoria, pero publicada demasiado tarde para que signifique algo. (Véase también: “Medios de comunicación”).

GOOGLE: La más astuta de las principales empresas tecnológicas, que pasa desapercibida a pesar de desempeñar un papel principal en la maquinaria de censura estatal, permitiendo a actores menores como Facebook cargar con la presión antitecnológica mientras mantiene relaciones de trabajo mucho más estrechas con los gobiernos de Estados Unidos y China. Google recopila tantos datos sobre el comportamiento de sus usuarios que crea la ilusión de conocer sus pensamientos y parece poseer los medios tecnológicos para cambiar la forma de pensar de la gente sin tomar ninguna medida. La empresa empezó a funcionar como una rama en la sombra del gobierno estadounidense durante la presidencia de Obama. Entre 2009 y 2015, los empleados de la Casa Blanca y de Google se reunían, de media, más de una vez a la semana.

GREENWALD, GLENN: Periodista de izquierdas que arriesgó su vida y su ciudadanía para publicar información privilegiada sobre la vigilancia de ciudadanos estadounidenses por parte de la NSA que le proporcionó el ex contratista de Booz-Allen-Hamilton Edward Snowden. Greenwald ha sido una de las voces más enérgicas contra la disposición de los principales medios de comunicación a repetir como loros los puntos de discusión de la Casa Blanca y la CIA. Por ello, a Greenwald se le acusa de haberse convertido en un peligroso perro de presa de la derecha. Sus posiciones no han cambiado.

GRENIER, ROBERT: Ex director del Centro de Contraterrorismo de la CIA, Grenier escribió en el New York Times, pocas semanas después de que los partidarios de Trump se amotinaran en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, que Estados Unidos debería emprender un “programa integral de contrainsurgencia” contra sus propios ciudadanos, no sólo contra los extremistas violentos, sino contra cualquier “nativo” que pareciera vulnerable a apoyar a Trump.

HAMILTON 68: Engaño. Una iniciativa encabezada por un consorcio de grandes nombres -incluidos altos cargos del partido demócrata como Jake Sullivan y Michael McFaul, así como neoconservadores que nunca apoyaron a Trump como Bill Kristol- que afirmaba tener los nombres de cientos de cuentas afiliadas rusas que se habían infiltrado en Twitter para sembrar el caos y ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones. Nada de eso era cierto. Tras revisar la lista secreta de Hamilton 68, el responsable de seguridad de Twitter admitió en privado que su empresa estaba permitiendo que “personas reales” fueran “etiquetadas unilateralmente como títeres de los rusos sin pruebas ni recursos.”

HAYDEN, MICHAEL. Espectro de espías. Ex general de la Fuerza Aérea, jefe de espionaje de la CIA y la NSA, Hayden figura entre los más altos oficiales de inteligencia que ha producido Estados Unidos, y fue uno de los principales arquitectos del sistema de vigilancia posterior al 11-S. Defendió a Clint Watts, ex agente del FBI, que se convirtió en uno de los principales exponentes de la idea de que Rusia había “pirateado” el sistema electoral estadounidense.

GUERRA HÍBRIDA: Enfoque que combina medios militares y no militares para confundir y debilitar a un objetivo, evitando al mismo tiempo la guerra convencional directa y a gran escala. Una teoría de la guerra notoriamente vaga favorecida por los “expertos” profesionales en defensa, pero poco útil para construir ejércitos fuertes que puedan ganar guerras. Sentó las bases para la idea de que millones de estadounidenses que expresan ideas sobre política podrían estar ayudando, sin saberlo, a los planes de guerra maestros de Rusia.

JANKOWICZ, NINA: Fanática de los programas de televisión y efímera jefa de la “Junta de Gobierno de Desinformación” del Departamento de Seguridad Nacional. La ex asesora del presidente ucraniano Petro Poroshenko, destituida por el Departamento de Estado, compuso una cancioncilla sobre la desinformación, que cantó al son de Supercalifragilisticexpialidocious: “El blanqueo de información es realmente feroz. Es cuando un mercachifle coge algunas mentiras y las hace sonar precoz, diciéndolas en el Congreso o en los principales medios de comunicación, así, los orígenes de la desinformación son ligeramente menos atroces. Es como escondes una mentirijilla, mentirijilla. Así es como se esconde una mentirijilla, mentirijilla. Es como escondes una pequeña, pequeña mentira. Rudy Giuliani compartió mala información de Ucrania. O cuando los influencers de TikTok dijeron que COVID no puede causar dolor. Están blanqueando desinformación y realmente deberíamos tomar nota, y no apoyar sus mentiras con nuestra cartera, voz o garganta.” Ahora afiliada a una organización sin ánimo de lucro llamada Centre for Information Resilience.

JOHNSON, JEH. Como secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Obama, Johnson trabajó durante meses para poner los sistemas electorales de Estados Unidos bajo el control del DHS, pero inicialmente la reacción “osciló entre neutral y negativa” por parte de las partes interesadas locales, que le dijeron “que la celebración de elecciones en este país era responsabilidad soberana y exclusiva de los estados, y que no querían una intrusión federal, una toma de control federal o una regulación federal de ese proceso“. En sus últimos días en el cargo, Johnson se las arregló para hacer caso omiso de ellos, apresurando unilateralmente la aprobación de la medida.

LOS PORTÁTILES DE HUNTER BIDEN: Reales y auténticos, como sabía el FBI al menos desde 2019, cuando tomó posesión de ellos por primera vez, y ahora han admitido públicamente incluso los abogados de Biden. Cuando el New York Post intentó informar sobre esto, docenas de los más altos funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos mintieron al público -calificando los portátiles de “desinformación”-, una mentira que fue respaldada en múltiples ocasiones por el ahora presidente Joe Biden. Twitter, Facebook y Google, que operan como ramas plenamente integradas en la infraestructura de seguridad del Estado, ejecutaron las órdenes de censura del gobierno basándose en esa mentira. La prensa aplaudió la censura. La historia de los ordenadores portátiles se ha enmarcado como muchas cosas, pero la verdad más fundamental sobre ella es que fue la culminación exitosa del esfuerzo de años para crear una burocracia reguladora en la sombra construida específicamente para evitar una repetición de la victoria de Trump en 2016.

HORNE, EMILY. Ejecutiva de Twitter que desaconsejó denunciar la estafa de Hamilton 68. Horne trabajó anteriormente en el Departamento de Estado encargándose de la cartera de “medios digitales y divulgación de grupos de reflexión“. Según su perfil de LinkedIn, “trabajó estrechamente con reporteros de política exterior que cubrían el ISIL … y ejecutó planes de comunicación relacionados con las actividades de la coalición contra el ISIL“. De ahí pasó a desempeñar un papel en el Consejo de Seguridad Nacional de Obama como Directora de Comunicaciones Estratégicas, trabajo que dejó para unirse a Twitter en junio de 2017. Convenientemente, se trasladó a Twitter un mes antes del lanzamiento de la Alianza para Asegurar la Democracia, el poderoso think tank neoliberal detrás de la iniciativa Hamilton 68. Horne presionó al sitio de medios sociales para que no hiciera públicas las revelaciones. “Tenemos que tener cuidado en cuánto presionamos a ASD públicamente“, escribió en febrero de 2018.

KREMLIN: El gobierno ruso. En estas costas, sirve como boogeyman para el nuevo equipo fusionado de neoliberales y neoconservadores, que afirman que los rusos están tramando constantes campañas de desinformación contra Estados Unidos para socavar nuestra democracia. Curiosamente, la misma acusación rara vez se dirige contra el todavía extremadamente comunista y eminentemente más poderoso Partido Comunista Chino, que en realidad está involucrado en la fabricación de todos nuestros dispositivos de comunicación.

KRISTOL, BILL: Kristol, miembro de la realeza de derechas convertido en el favorito de la Resistencia, trasladó su defensa de una guerra mundial contra el terrorismo famosamente desastrosa a una guerra nacional. (¿Por qué dejar que los iraquíes se diviertan?)

TEORÍA DE LA FUGA DE LABORATORIO: Una afirmación antaño inconfesable según la cual un coronavirus podría haber sido manipulado en un laboratorio para adquirir propiedades nunca vistas en la naturaleza que lo hacen especialmente eficaz en la transmisión entre humanos. Google, Facebook y Twitter censuraron todas las referencias a la filtración del laboratorio alegando que se trataba de información errónea, a pesar de que numerosos científicos estimados habían declarado en los primeros días de la pandemia que podría haber sido provocada por el hombre. Los hechos fueron tratados como teorías de conspiración peligrosas y racistas por las autoridades sanitarias del gobierno de EE.UU. y sus secuaces en la prensa durante aproximadamente dos años antes de que la línea del partido cambiara abruptamente y las agencias gubernamentales empezaran a reconocer la verdad.

LUMPKIN, MICHAEL: Uno de los principales defensores de la postura de que las leyes que protegen la privacidad de los ciudadanos estadounidenses ponen en peligro la seguridad nacional. Antiguo Navy SEAL con experiencia en la lucha antiterrorista, Lumpkin dirigió el Global Engagement Center (GEC) del Departamento de Estado, la agencia elegida por Obama para dirigir la nueva guerra estadounidense contra la desinformación.

MCLUHAN, MARSHALL: Lo predijo todo en 1970 cuando escribió: “La Tercera Guerra Mundial es una guerra de información de guerrillas sin división entre la participación militar y la civil.”

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Conveniente chivo expiatorio, con mucho el jugador más débil en el complejo de contra-desinformación. La prensa estadounidense, antaño guardiana de la democracia, es una cáscara hueca y desdentada que las agencias de seguridad y los operativos de los partidos de Estados Unidos han utilizado como una marioneta de mano.

MUSK, ELON: Inventor genial y transhumanista chiflado, cuyas tácticas de hombre salvaje a menudo se confunden con un plan maestro estratégico. Si no hubiera decidido comprar Twitter, detalles cruciales de la historia de la política estadounidense en la era Trump podrían haber seguido siendo un misterio.

NATIONAL SCIENCE FOUNDATION: Conjunto de nombre fresco que financia una docena de tecnologías automatizadas de detección de desinformación explícitamente diseñadas para vigilar el discurso constitucionalmente protegido sobre temas como “la indecisión ante las vacunas y el escepticismo electoral.“

OBAMA, BARACK: 44º presidente. Promulgó la Ley para Contrarrestar la Propaganda y la Desinformación Extranjeras, que inició una guerra abierta de información contra los estadounidenses.

POPULISMO: Un tipo de movimiento político inherentemente inestable pero recurrente que organiza un amplio descontento popular con las élites y que, cuando apareció en Estados Unidos y Europa a partir de 2015, inspiró un espanto patológico en el establishment político, que lo trató como el regreso del nazismo. Esos movimientos se apoyaban en figuras -Bernie Sanders y Donald Trump en Estados Unidos- porque los votantes medios, incluso cuando eran decenas de miles, estaban demasiado alejados de las palancas de poder situadas dentro de los centros institucionales como para plantear un desafío a largo plazo a la clase dominante estadounidense.

PRÍNCIPE HARRY Y MEGHAN MARKLE: Presentadores de podcasts fracasados que dieron un giro a su carrera al unirse a la Comisión sobre Desorden Informativo del Instituto Aspen. Este tipo de iniciativas florecieron en los años posteriores a Trump y al Brexit, como ligas de deportes de fantasía para que los ricos ociosos jugaran a unirse a la gran causa del Estado profundo.

ROGAN, JOE: Excomentarista y humorista de la UFC, y uno de los mayores podcasters del mundo. Por su interrogatorio sobre las vacunas experimentales y los posibles enfoques alternativos al tratamiento, Rogan fue denunciado como “una enorme amenaza para la salud pública” en una carta pública que los principales medios de comunicación informaron que fue escrita por “270 médicos”, pero en realidad era una mezcolanza de algunos médicos, así como una mayoría de profesionales no médicos, entre ellos un grupo de podcasters.

ROTH, YOEL: ex jefe de confianza y seguridad de Twitter. Sabía que todo el asunto de la desinformación rusa era un fraude -incluso sugirió en un correo electrónico de octubre de 2017 que la compañía tomara medidas para exponer el engaño de Hamilton 68 y “llamar a esto por la mierda que es“-, pero al final no hizo nada.

RUSSIAGATE: La falsa afirmación de que Rusia hackeó las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 con “desinformación”, que sirvió de pretexto -al igual que las afirmaciones sobre armas de destrucción masiva que desencadenaron la guerra de Irak- para sumir a Estados Unidos en un estado de excepción bélico. Con las reglas normales de la democracia constitucional suspendidas, ahora se permitía a las agencias federales instalar una maquinaria de censura masiva en el back end de las mayores plataformas de Internet con el pretexto de garantizar la “integridad electoral”. (Véase también: Google, Amazon, Facebook, Twitter.) Aunque nunca se dio una orden pública, el gobierno estadounidense empezó a aplicar la ley marcial en Internet. El Rusiagate creó las condiciones en las que las personas que expresan opiniones constitucionalmente protegidas (y a menudo ciertas) sobre las elecciones de 2016 (y más tarde sobre cuestiones como los orígenes del COVID-19) son tachadas de antiamericanas, racistas, conspiracionistas, títeres de Vladimir Putin y sistemáticamente eliminadas de la plaza pública digital para evitar que sus ideas se difundan.

SCHIFF, ADAM: Congresista de Los Ángeles, exjefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y proveedor político número uno de desinformación relacionada con el Rusiagate, incluyendo que el ahora desacreditado Steele Dossier era la prueba de que la campaña de Trump estaba en connivencia activa con el gobierno ruso en las elecciones de 2016. Usted ha recibido correos electrónicos de él.

SCHWAB, KLAUS: Jefe del Foro Económico Mundial y capo di tutti capi de la clase experta global. Schwab anima a ver la pandemia como una oportunidad para aplicar un “Gran Reset” que podría hacer avanzar la causa del control planetario de la información. Calvo y alto como un villano de Austin Powers, hijo de padres que se trasladaron de Suiza a Alemania durante el Tercer Reich para que su padre pudiera asumir el cargo de director en Escher Wyss AG, una empresa industrial y contratista de la entonces Alemania nazi; el casting central se pasó un poco con éste.

SHORENSTEIN CENTER ON MEDIA POLITICS AND PUBLIC POLICY, HARVARD UNIVERSITY: Nodo clave en un complejo de organizaciones sin ánimo de lucro financiadas con fondos filantrópicos y enredadas con el gobierno. (Véase también: El Borg de las ONG).

SMITH, LEE: Columnista de Tablet e intrépido cronista de la conspiración del Rusiagate. El trabajo de investigación de Smith sobre el dossier Steele, la corrupción de la prensa y la connivencia entre las agencias de inteligencia y los operativos del partido demócrata explicó cómo instituciones de apariencia familiar se habían transformado radicalmente desde dentro y habían efectuado un golpe contra un presidente en ejercicio.

REDES SOCIALES: Promovidas en su día como una tecnología revolucionaria para difundir la democracia y la libertad humana. Al atribuir a Twitter un papel importante en el movimiento de la Primavera Árabe, el asesor principal del Departamento de Estado de Hillary Clinton, Alec Ross, declaró que las redes digitales posibilitadas por las redes sociales eran el “Che Guevara del siglo XXI”, lo que entendió como un elogio. La propia Clinton dijo que quería “promover las comunicaciones online como herramienta para abrir sociedades cerradas.” Pero todo eso cambió cuando Trump salió elegido y la gente de las órbitas de Clinton y Obama culpó a “las compañías de Internet” y especialmente a Facebook de permitir la victoria de Trump por no imponer más censura. La lección que los principales demócratas sacaron de la victoria de Trump fue que Facebook y Twitter -más que Michigan o New Hampshire o Florida- eran los campos de batalla críticos donde se ganarían o perderían las futuras contiendas políticas. Teddy Goff, estratega digital jefe de Clinton, declaró a Politico la semana después de las elecciones, refiriéndose al supuesto papel de Facebook en el fomento de la desinformación rusa que ayudó a Trump. “Tanto desde la campaña como desde la administración, y sólo una especie de órbita más amplia de Obama… esta es una de las cosas de las que nos gustaría ocuparnos después de las elecciones“.

SRI INTERNATIONAL: Una empresa con estrechos vínculos con el Pentágono que se escindió de la Universidad de Stanford en la década de 1970. Ahora es la receptora de uno de los dos mayores contratos relacionados con la desinformación del Departamento de Defensa y un desarrollador clave de la próxima generación de tecnologías automatizadas de control de la información.

OBSERVATORIO DE INTERNET DE STANFORD: Utiliza la apariencia de objetividad académica para acreditar y legitimar una campaña explícitamente partidista e ideológica para prohibir determinadas ideas. También sirve como conducto principal de conexión entre el sector de Defensa, Silicon Valley y el mundo académico. Dirigido por Alex Stamos, ex jefe de seguridad de Facebook hasta 2018 que pasó a dirigir el Proyecto de Integridad Electoral (ver: EIP) y en 2021 fundó una empresa de ciberseguridad con Chris Krebs, el funcionario del DHS principalmente responsable de crear la máquina de censura masiva dirigida por el gobierno antes de las elecciones de 2020.

STEELE DOSSIER: Un trabajo de hacha partidista pagado por el equipo de Hillary Clinton que consistía en informes probadamente falsos que alegaban una relación de trabajo entre Donald Trump y el gobierno ruso. Aunque fue una poderosa arma a corto plazo contra Trump, el dossier también era una obvia patraña, lo que sugería que podría convertirse en un lastre.

TAIBBI, MATT: Periodista independiente que se hizo famoso denunciando a los implicados en la crisis financiera de 2008, ahora es el principal proveedor de los Archivos de Twitter. Por el delito de desafiar a los demócratas tanto como a los republicanos, ahora se ve obligado a pasar todo el día en línea mientras cientos de desconocidos al azar le tuitean “¡¿Qué te ha pasado?!”.

ONG Y ONG DE TERCEROS: Una etiqueta aplicada a las organizaciones financiadas por multimillonarios del sector privado, que las utilizan para promover sus propias agendas, y del gobierno de EE.UU., que las utiliza para blanquear y presionar a favor de sus políticas preferidas. Un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hecho público por primera vez por el periodista Lee Fang, describe el comentario de un funcionario del DHS durante un debate interno sobre estrategia, según el cual la agencia debería utilizar terceras organizaciones sin ánimo de lucro como “centro de intercambio de información para evitar la apariencia de propaganda gubernamental“. Este mandato abrió miles de nuevos puestos de trabajo en un momento en que el periodismo tradicional se derrumbaba en medio de un problema más amplio de muy pocos puestos de trabajo para demasiadas élites posgraduadas.

TRUMP, DONALD: 45º presidente de Estados Unidos, ogro. Horrorizó a millones de personas corrientes que veían como una traición personal la posibilidad de que ocupara el mismo cargo que ocuparon Washington y Lincoln. También amenazó los intereses empresariales de los sectores más poderosos de la sociedad. Fue esta última ofensa, más que su racismo putativo o su flagrante falta de presidencialismo, lo que sumió a la clase dominante en un estado de apoplejía.

TRUSTED NEWS INITIATIVE: Lanzada por la BBC en el verano de 2019 para “descubrir la desinformación que amenaza la vida humana o perturba la democracia durante las elecciones“, los miembros han prometido: “Esto es totalmente independiente y no afecta de ninguna manera la postura editorial de cualquier organización asociada.” También afirman -sin asomo de engaño- que cuando se descubra “desinformación“, actuarán “rápida y colectivamente” para “socavarla antes de que pueda arraigar“. Incluyendo “asegurar que las preocupaciones legítimas sobre futuras vacunaciones sean escuchadas, mientras que los mitos dañinos de desinformación sean detenidos en su camino.” En julio de 2020, entre sus miembros se encontraban AP, AFP, BBC, CBC/Radio-Canadá, Unión Europea de Radiodifusión (UER), Facebook, Financial Times, First Draft, Google/YouTube, The Hindu, Microsoft, Reuters, Reuters Institute for the Study of Journalism, Twitter, The Wall Street Journal y The Washington Post.

TWITTER: Plataforma de medios sociales muy popular entre periodistas y miembros de la clase política. Originalmente una TKTK, entre 2016 y 2022 funcionó como una filial del establishment de seguridad estadounidense. Ahora está evolucionando, bajo nueva propiedad (véase también: Musk, Elon, “la contra-élite”), hacia… otra cosa.

TWITTER FILES: El esfuerzo de Elon Musk por dar a los estadounidenses una visión desde dentro del grado en que el gobierno trabajó directamente con Twitter para dar forma al discurso público. Para ello, Musk dio acceso a los archivos internos de la compañía a un conjunto de periodistas, entre ellos Bari Weiss, Michael Shellinberger, pero el más destacado y duradero ha sido Matt Taibbi.

GUERRA CONTRA EL TERROR: Tal vez la política más destructiva en más de dos siglos de estadismo estadounidense: Una receta para la guerra permanente, ya que sustituyó las normas tradicionales de la victoria militar por un proyecto abierto para rehacer países lejanos a imagen de Estados Unidos. Dos décadas de lucha contra el terrorismo alimentaron el crecimiento de una enorme burocracia de expertos en contrainsurgencia, contrainsurgencia, cointeligencia y antiterrorismo, repartidos entre el ejército, las agencias de inteligencia, las organizaciones sin ánimo de lucro, el mundo académico y el sector privado, un número considerable de los cuales pudieron pasar sin problemas a convertirse en expertos en la guerra contra la desinformación.

VIGILANTES: Antiguamente la prensa y ciertas organizaciones cívicas, como la ACLU; ya no están activas. Nunca fue inusual que una agencia gubernamental como la CIA o el FBI quisiera trabajar con empresas privadas y grupos de la sociedad civil, pero en los últimos diez años su éxito a la hora de crear estas alianzas ha sido total, y el resultado ha sido romper la independencia de organizaciones que deberían haber estado investigando críticamente los esfuerzos del gobierno. Todas las instituciones que una vez actuaron como prominentes vigilantes se alquilan ahora como vehículos para fabricar consenso.

WATTS, CLINT: Celebrado por el jefe retirado de la CIA Michael Hayden como “la persona que más que cualquier otra estaba tratando de hacer sonar la alarma más de dos años antes de las elecciones de 2016.” Exfuncionario del FBI y analista antiterrorista, cuando Trump llegó al poder Watts se convirtió en el experto de referencia de los medios de comunicación sobre los trolls rusos y las campañas de desinformación del Kremlin, la voz principal que promovía la afirmación de que una mano rusa oculta estaba manipulando los acontecimientos políticos en EE.UU. Muchos también le atribuyen la comprensión más temprana de que Twitter hace que las falsedades parezcan más creíbles a través de la pura repetición y el volumen -que él etiquetó como “propaganda computacional”- y que Twitter a su vez impulsa a los medios de comunicación dominantes.

PROBLEMA DE TODA LA SOCIEDAD: En una declaración de 2018, el Departamento de Estado señaló que lograr su “misión de contrarrestar la propaganda y la desinformación requerirá aprovechar la experiencia de todos los sectores gubernamentales, tecnológicos y de marketing, académicos y ONG.” Los oficiales de la CIA en Langley llegaron a compartir una cruzada moral primordial con celebridades, jóvenes periodistas de moda en Brooklyn, organizaciones progresistas sin fines de lucro en DC, grupos de reflexión de la OTAN en Praga, consultores de equidad racial, consultores de capital privado, planificadores del Pentágono, personal de empresas tecnológicas en Silicon Valley, investigadores de la Ivy League y miembros fallidos de la realeza británica. Los republicanos de Never-Trump unieron fuerzas con el Comité Nacional Demócrata, que declaró la desinformación en línea “un problema de toda la sociedad que requiere una respuesta de toda la sociedad” en un conjunto de recomendaciones para combatir el flagelo que se publicó meses antes de las elecciones de 2020.

enviado por CENCOALT

Centro de Comunicación Alternativa

http://cencoalt.blogspot.mx/

cencoalt@yahoo.de

fuente: https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/guide-understanding-hoax-century-thirteen-ways-looking-disinformation