Bolivia. Vicepresidente David Choquehuanca conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra recordando que la misma ahora es sujeto de derechos

El Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, participó de la ceremonia ancestral por el Día Internacional de la Madre Tierra, donde recordó que la misma dejó de ser objeto y pasó a ser sujeto de derechos, y que en el tiempo del Décimo Pachakuti, debemos ser conscientes de ello. El acto se realizó este sábado a primera hora de la mañana en la plaza San Francisco, de la ciudad de La Paz.

“Un día como hoy, 22 de abril del 2009, logramos una Declaración Universal donde se reconoce al planeta Tierra como Madre Tierra”, dijo el Vicepresidente en el acto de inauguración.

En esa línea, recordó que en el aquel entonces los países de Naciones Unidas se “pusieron de acuerdo para empezar a respetar a nuestra Madre Tierra, a nuestra Pachamama”, manifestó, y agregó que ese día la Pachamama dejó de ser objeto y pasó a ser sujeto de derechos.

De ese modo, explicó que esa propuesta viaja desde la resistencia, desde los indígenas, desde nuestros cultivos y son los guerreros del arcoíris quienes llevan esa propuesta a Naciones Unidas, y se dice al mundo: “la Madre Tierra piensa, la Madre Tierra siente, habla y nos alimenta”, aseveró.

Sin embargo, agregó que hoy está herida de muerte y que los hijos tienen la obligación de empezar a proteger los derechos de nuestra Madre Tierra.

“El camino de retorno al equilibrio del Décimo Pachakuti exige el despertar de la conciencia de la Pacha”, manifestó la autoridad, y explicó que según la cosmovisión andina el tiempo de cambio del Décimo Pachakuti, se repite cada 676 años, “desde 1992 tenemos el privilegio de aportar, donde la vida enseña y obliga a aplicar el concepto de complementariedad y equilibrio”, indicó Choquehuanca.

En ese sentido, la autoridad explicó que la palabra Pacha conserva el código de vida, “Pa”, que significa dos, y “chama”, fuerza. Dos fuerzas cósmicas, telúricas que se regulan y generan todas las manifestaciones de vida, donde está la sabiduría de los ancestros. “Es uno de los mayores tesoros que hemos heredado”, afirmó la autoridad.

No obstante, el Vicepresidente explicó que “la complementariedad en la matriz de vida ha sido saboteada por la élite”, dando lugar al desequilibrio que ha dado poder a la cultura de la muerte.

Asimismo, Choquehuanca indicó que la humanidad ha quedado dolida y sin conexión con la fuente de energía, pero el Décimo Pachakuti, no dará vuelta atrás hasta restituir el concepto de complementariedad.

Así, la autoridad dijo que no es fácil este tiempo de cambio porque este no solo se capta con la razón, sino hay que sentir y despertar conciencia, “hagámoslo con el pensasiento”, despertar conciencia y darnos cuenta que la razón mecánica no siente ni nadie nos puede obligar a usar la fuerza para sentir lo que razonamos.

Por otro lado, la autoridad se refirió al término metaverso que es el reflejo de la realidad y se entiende como un espacio artificial mediante tecnología, las que son privadas y parte de corporaciones internacionales. “Todo indica que la élite propietaria del metaverso conduce a los gobiernos soberanos a ejercer la jurisdicción en los territorios”.

Por lo que añadió que debemos ejercer una estrategia de defensa de la soberanía total, “mientras nuestro Gobierno propone la Geapolítica del Vivir Bien, la élite crea bases de Geopolítica de Dominación para acumular riqueza”, explicó.

“La élite dominante fabrica tiranía sobre la gente mediante la web y las redes sociales”, dijo la autoridad, pero aseguró que a pesar de intentar detener a “la pacha”, no logrará eliminar la llegada del Décimo Pachakuti, que nos guiará a la vida.

“Sin miedo, sin egoísmo y sin codicia”, afirmó la autoridad que llegará este cambio, y el amor por la Madre Tierra va a ganar. “Que el sufrimiento de nuestros hermanos no nos sea indiferente”. De ese modo, el Vicepresidente pidió que todas las pérdidas y daños al medio ambiente, las talas de árboles, la manipulación genética de los animales y la destrucción de nuestras montañas nos sirva para luchar por nuestra Madre Tierra y actuar con el corazón.

Fuente: https://redcontactosur.blogspot.com/2023/04/vicepresidente-conmemora-el-dia.html