Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos marchan contra la «ley gatillo fácil»

«No al Estado de Excepción» – «No a la derecha chantajista» – «No al gatillo fácil» fueron algunas de las consignas que escuchaban en la manifestación.

Por Félix Madariaga L.

Unas 200 personas de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos se manifestaron hoy sàbado 22 de abril, marchando por la Alameda en contra de la «Ley Nain Retamal», conocida popularmente como «Ley Gatillo Fácil», que con la excusa de la «Seguridad», otorga amplias facultades a Carabineros y uniformados para reprimir la protesta social y la migración hacia nuestro país. Ya es conocido por todos, las consecuencias que tiene entregar libertades a las policías, como por ejemplo las secuelas y heridas a manifestantes durante las protestas sociales cómo olvidar el estallido social de octubre 2019 y las personas que perdieron la visión, fueron mutilados, torturados y asesinados; todo ligado a la criminalización de la comunidad migrante en nuestro país.

Para Manuel García de la Coordinadora de la Organización de Colombianos Refugiados en Chile, que forma parte de la Organización Nacional de Inmigrantes, el enfoque de derechos humanos es fundamental a la hora de pensar en políticas públicas y promover leyes tan complejas como ésta.

«La población refugiada y migrante también forma parte de sujetos de derechos como los chilenos, por lo tanto, una movilización en defensa de los derechos humanos es una movilización en defensa de la humanidad en su conjunto. Hoy estamos en un contexto en que la derecha y su agenda legislativa le está dando más poder de fuego y de uso de la fuerza a los aparatos de control del Estado, al ejército, a la policía y a la PDI; y existe todo un paquete de leyes para eso, y que en particular a la población migrante la criminaliza sin distinción y niega el refugio en las fronteras cuando se le solicita, generando un estado de alerta en la población y un peligroso sentido de odio o miedo – también promovido por los medios de comunicación – hacia la población migrante, que solamente puede elevar los niveles de violencia. De esta forma no se puede construir una sociedad en paz».

La Ley Nain-Retamal modificó el Código Penal para establecer la legítima defensa privilegiada en actuaciones policiales en actuaciones en cumplimiento de la función policial.

Para Elena Rojas, representante de la Corporación Campo de Concentración 3y4 Álamos, de la comuna de San Joaquín, es muy importante que las personas conozcan lo que hay detrás de esta ley, Ella hace un llamado a la gente a informarse bien del significado real de esta ley para el pueblo chileno, la que significa un retroceso importante en materia de derechos humanos: «las personas tiene que ser capaces de pensar, reflexionar y analizar este fenómeno que es complejo. La ley del «gatillo fácil» va a permitir que nos quiten los pocos derechos conquistados con lucha y organización, no lo podemos permitir, todo está fríamente calculado para que el pueblo se olvide de sus problemas principales y nos tengan contra la pared y arrinconados, como ocurrió hace 50 años en Chile después del golpe de estado cívico y militar, la movilización es lo único que nosotros tenemos, hay que seguir incansablemente en la conquista de los derechos de los hombres y mujeres chilenas».

La actividad también contó con el apoyo del diputado Boris Barrera, participación que resulta importante, puesto que él está en contra de esta iniciativa que en el parlamento ha contado con el respaldo de «sectores progresistas» como el Frente Amplio o el partido socialista, haciendo un llamado a seguir en movilizados para que no se instaure en Chile un estado policial, en ese sentido afirma que «es importante la movilización porque no podemos entregarles las calles y menos el relato de nuestra historia, sobre todo este año en que se cumplen 50 años del golpe de estado cívico-militar. Hoy es más necesario que nunca porque el avance de la ultraderecha, el avance facista es impresionante, en mi labor de parlamentario lo veo todos los días en el discurso negacionista que empuja a otras fuerzas a sumarse a ese discurso. El llamado es a seguir en las calles, a rescatar la memoria para que no se instaure esta especie de estado policial que está tratando de imponer la derecha».

Para Higinio Espergue, representante de la Corporación Memoria Borgoño, el objetivo principal de la izquierda en este momento es la unidad para lograr frenar a la derecha y derrotarla en sus intentos de crear un clima de inestabilidad, un desafío importante en estos momentos, «algo fundamental es la unidad del pueblo para defender las conquistas y derechos que se han alcanzado, aún no hemos ganado mucho por lo que debemos reforzar la organización, la unidad y la movilización para realmente llegar a tener una vida digna y un mejor bienestar para el conjunto de nuestro pueblo. La derecha está haciendo uso de todo su poder económico, de su poder mediático y de esta forma restaurar el modelo neoliberal y la institucionalidad heredada de la dictadura. Nuestro objetivo hoy es enfrentar a esta derecha y derrotarla con la organización y la unidad de todo el pueblo, ese es el desafío en este momento».

El Movimiento Feminista también estuvo presente

En las calles se expresan las ideas y el lenguaje de las organizaciones sociales y derechos humanos, así lo expresa claramente Elisa Franco del Comité de Derechos Humanos de la Coordinadora Feminista 8M, «para nosotras como feministas – y lo sabemos desde el año 2018 y de las luchas anteriores – sabemos que en las calles está la potencia para poder desplegar todas nuestras ideas y discursos para organizarnos; por lo tanto, seguimos en las calles contra el negacionismo que no solamente busca el silencio, sino que impulsa acciones como esta ley que deja en total indefensión a los pueblos que habitan el territorio de Chile».

Alicia Lira, Presidenta la Agrupación de Ejecutados Políticos de Chile, AFEP, tras hacer una autocrítica hacia la actividad porque contaba con la participación de más personas, destacó que fue positiva y que culminó sin disturbios ni detenidos, además hizo un llamado al gobierno para que desenmascare a la derecha chantajista, sobre todo a un grupo de parlamentarios reaccionarios que existen en ambas cámaras del parlamento.

Parlamentarios que son una verguenza y nos duele.

Es una marcha que se desarrolla en el marco de No al Estado de Excepción, contra la derecha chantajista y contra el gatillo fácil, al respecto Alicia Lira afirma que «debemos reconocer que no asistió mucha gente, pero sí participaron muchas organizaciones sociales que apoyan y denuncian estás leyes que son castigadoras, criminalizadoras y que estigmatizan a los movimientos sociales. La derecha busca una forma soterrada de hacer una ley supuestamente para los narcos y la delincuencia, pero sabemos cuál es su fin último, que es perseguir la movilización social, porque existen leyes, hay formas en que el Estado puede castigar y sancionar; así como la derecha ha usado la muerte de carabineros en forma inmoral, ha usado a las familias de carabineros para presionar y chantajear al gobierno, para crear y dar prioridad a estas leyes represivas, mientras que aquellas que podrían beneficiar a trabajadores y trabajadoras, como mejorar las pensiones y la reforma tributaria, fueron rechazadas sin piedad; por lo tanto, estamos contentos y contentas porque esta marcha es una marcha de dignidad, una marcha para decirle al presidente Gabriel Boric, que tiene que desenmascarar a la derecha con nombre y apellido, porque en Chile hoy existe una derecha facista que no es republicana, como por ejemplo el diputado Alessandri en la Cámara de Diputados y en el Senado la parlamentaria Ximena Rincón, que realmente son una verguenza. La descomposición moral y política que existe hoy en el parlamento nos avergüenza y nos duele».

Las organizaciones presentes seguirán alertas ante esta ofensiva del avance facista de la derecha que radicaliza su discurso y legisla en contra de los derechos humanos y sociales, que criminaliza la protesta popular, porque el pensamiento del movimiento social, es construir un discurso de seguridad que sea colectivo, sin criminalizar a la migración y sin militarizar el país.La marcha fue convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales y se inició cerca del mediodía desde la Plaza Dignidad, y continuó por la Alameda donde fue cortado el tránsito vehicular, después continuaron por el Paseo Ahumada, y desde ahí se dirigieron hasta la Plaza de Armas de Santiago, donde culminó la actividad con discursos de distintos dirigentes presentes en el lugar.