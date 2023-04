Guatemala. Periodista Santiago Botón denuncia difamaciones y amenazas de muerte

Por Joel Pérez

En su cuenta personal en Facebook el periodista aseguró que los ataques iniciaron meses atrás, cuando comenzó a dar cobertura a la campaña de algunos partidos políticos.

El pasado 25 de abril, el periodista Santiago Botón Simaj, corresponsal de TeleSur denunció que ha sido víctima de campaña de difamación en redes sociales, al punto que atentan contra su persona y la de su familia.

En su cuenta personal en Facebook aseguró que los ataques iniciaron meses atrás, cuando comenzó a dar cobertura a la campaña de algunos partidos políticos. En esta red social se crearon cuentas falsas con sus datos personales y fotografías para difamarlo, sin embargo, tras denunciar públicamente los hechos, estas se fueron cerrando.

“En las últimas 24 horas han difundido información desde el anonimato que pretende desacreditar mi trabajo periodístico, a tal extremo que, han involucrado a una institución financiera de carácter social, cuyos asociados se encuentran sorprendidos. Esta campaña de desprestigio confirma que han puesto en marcha un plan de ataque que podría llegar a un atentado en contra de mi vida”, publicó el periodista.

La segunda ola de ataques en su contra se originó después de haber publicado en un medio de comunicación local, el cual es de su propiedad, la información sobre el aumento salarial que se habría recetado el alcalde municipal de Ixcán y su concejo, según aseguró.

Lea más detalles acá:

De acuerdo con las acusaciones difundidas en redes sociales, al periodista Botón lo vinculan con casos de corrupción registrados en el municipio de Ixcán. Uno de estos, es el señalamiento sobre la construcción de un mercado que supuestamente quedó abandonado en ese lugar, el cual debió haber sido ejecutado con fondos del Instituto de Fomento Municipal.

También vinculan a la Cooperativa de Ahorro y Créditos Cooptz’i’ha, con sede en la aldea Santa María Tzejá, misma que preside el periodista. Sin embargo, en un comunicado, la Cooperativa lamentó lo sucedido y advirtió que por medio del personal jurídico con el que cuentan, analizarán las acciones a tomar.

“Ante las publicaciones con clara intención de afectar la imagen de la cooperativa y específicamente al presidente del Concejo de Administración, en primer lugar, nos solidarizamos y rechazamos cualquier acto que atente contra la integridad física del periodista, en segundo lugar, hacemos del conocimiento de nuestros asociados que los asesores legales están analizando los mecanismos jurídicos a presentar en la jurisdicción correspondiente”, destaca el comunicado.

Podría haber un plan contra su vida

Durante sus declaraciones, el periodista dijo que teme por su vida ya que fuentes confiables le habrían advertido sobre un plan para asesinarlo.

“Tengo algunas alertas, algunas advertencias, que existe un plan en mi contra, jamás pensé que esto se iba a materializar, ya está en marcha y además ese plan y lo digo con mucha responsabilidad supuestamente, incluye mandarme al cementerio, no a través de balazos, pero si a través de otro método”, indicó.

Hago público cualquier situación que pueda ocurrirme con mi integridad física, con mi integridad personal, denunció.

Luego de las declaraciones de Santiago Botón, algunas de las cuentas anónimas empezaron a ser eliminadas, según indicó el periodista vía telefónica a Prensa Comunitaria.

Al consultarle sobre dónde podrían originarse las publicaciones, Botón Simaj indicó no tener conocimiento de este; asimismo dijo que para no entorpecer las acciones que emprenderá la Cooperativa al respecto, de momento no pretende iniciar algún proceso legal.

Fuente: https://prensacomunitaria.org/2023/04/periodista-santiago-boton-denuncia-difamaciones-y-amenazas-de-muerte/