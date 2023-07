Puelmapu / Argentina. Sobre la situación del prisionero político mapuche Lonko Facundo Jones Huala

El Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu (MAP) a la nación mapuche y la opinión pública comunicamos que nuestro peñi/lamuen Lonko Facundo Jones Huala, prisionero político mapuche (PPM), ha sido sobreseído de causas federales que también lo mantenían en prisión preventiva, por intimidación pública, incitación a la violencia, atentado contra el orden constitucional, «sedición», los cuales se enmarcan en «delitos políticos puros», que sólo han reafirmado la persecución política evidente al sector más consecuente del movimiento mapuche del puelmapu. (Resulta necesaria esta aclaración para los medios hegemónicos de comunicación y difamación de la lucha mapuche, entre otros…).

Sólo queda por afrontar el nuevo juicio de extradición por pedido de Chile a realizarse el próximo 27 de julio del 2023, en el escuadrón 36 de gendarmería nacional en Esquel – Chubut.

Nuestro peñi/lamuen ha manifestado la firme decisión de enfrentar con dignidad las consecuencias de la lucha y las resoluciones de la justicia enemiga al servicio del poder winka dominante, expresado en latifundios y empresas capitalistas que invaden el puelmapu. En el peor de los casos, nuestro militante Facundo Jones Huala en menos de un año debe salir con condena cumplida en Chile o Argentina. Esta vence el 26 de junio del 2024.

Hacemos un llamado a actuar con conciencia y en consecuencia a la línea política estratégica de recuperación territorial para reconstruir nuestro mundo mapuche como camino a la liberación nacional mapuche.

Nos han perseguido, judicializado, golpeado, calumniado en su tiranía colonialista, pero apesar de la represión, la cárcel, las balas, no nos han derrotado, no nos rendimos, no nos vendimos ni negociamos. Hacerlo sería traicionar a nuestros muertos y nuestra línea política.

Libertad y NO extradición de el Lonko Facundo Jones Huala

Libertad a todos los Prisioneros Políticos Mapuche

Por territorio y autonomía para nuestra nación.

Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu