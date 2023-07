Los duros tiempos del entrampamiento geopolítico mundial

por Enrique Muñoz Gamarra

Escribo este articulo tras una larga pausa. El sistema capitalista sigue envuelto en un proceso muy importante de evolución política que acentúa la trascendencia política de los países capitalistas asiáticos encabezada por China. Una situación que avanza en el curso del reajuste capitalista alzada desde finales del año 2010 (perdida de la hegemonía mundial estadounidense y ascenso económico de China), al impulso de una persistente crisis económica hoy devenida en languidecimiento económico mundial y bajo una línea de imposición de la paridad estratégica sobre las tres principales burguesías, que desde finales de 2016 ha conducido a un grave impasse y entrampamiento geopolítico mundial.

En este contexto internacional la vieja burguesía estadounidense ha seguido agitándose en el marco de sus fanfarronadas provocaciones de guerra, guerra, imaginándose que es capaz de derrotar a la actual primera potencia militar del mundo (Rusia). Sin embargo, la fuerza de la paridad estratégica ha sido contundente que de inmediato le ha enrostrado el grave error de aquellas imaginaciones.

Ciertamente, la vieja burguesía estadounidense, aunque ha llegado hasta las fronteras de Rusia (Ucrania) y China (Taiwán), de hecho, no puede avanzar más allá porque esta postrado en un grave impasse y entrampamiento geopolítico mundial. Esto, tras la catastrófica derrota de su ejército nazi paramilitar en Ucrania, se ha tornado muy claro. Sencillamente haga lo que haga y grite lo que grite, no podrá revertir la nueva situación mundial. Aquella está completamente sellada.

Tratemos de desmenuzar esto:

1.- La catastrófica derrota del ejército nazi paramilitar estadounidense en Ucrania

Ante todo, la guerra en Ucrania es una guerra convencional con participación de occidente completo contra Rusia. Sin embargo, no es un conflicto total. Ni podía serlo. Es un conflicto producto de los delirios de la burguesía estadounidense. En ella las fechorías del viejo ejército estadounidense han sido muy crueles. Aquí algunas de ellas: El 21 de agosto de 2022, el asesinato de la hija del analista Aleksandr Guélievich Duguin (Daria Dugina). El 26 de septiembre de 2022, la voladura del gasoducto Nord Stream. Entre el 8 de octubre de 2022 y el 17 de julio de 2023, los atentados al puente que cruza el estrecho de Kerch en Crimea. El 6 de junio de 2023, la voladura de la represa de Kajovka, esto es en la parte oriental del óblast de Jersón. Los genocidios de poblaciones desarmadas en las regiones del Este de Ucrania que ahora son parte de la soberanía de Rusia. Las amenazas de bombardeo de la central nuclear de Zaporiyia. Entrenamiento de pilotos para volar los F-16 que serán entregados a Ucrania en fechas próximas. Sus chillidos contra el armamento nuclear en Bielorrusia cuando aquellas armas están desplegadas no solo en Italia, Alemania, Bélgica y Holanda, sino, también en Lituana, Letonia y Estonia. Envalentonamiento de la OTAN en su insano propósito de cercar a Rusia. Sobre todo, su persistente traslado de armamento de primer nivel a Ucrania, entre ellos, los misiles de largo alcance capaces de alcanzar suelo ruso, también los proyectiles con bombas de racimo antipersonas, que, según una nota de Sputnik del 22 de julio de 2023, ya habría sido utilizada por el ejército nazi de Kiev contra el pueblo de Zhuravliovka, en la región rusa de Bélgorod, con tres municiones de racimo lanzados desde lanzacohetes múltiple, declaró el gobernador Viacheslav Gladkov (1). Incluso la directiva al inefable presidente turco, Recep Tayyip Erdogan indicándole la repatriación a Ucrania de los cabecillas del grupo paramilitar fascista Azov que estaban recluidos en Ankara (Turquía), una verdadera violación de los términos de acuerdos firmados entre Rusia y Turquía que consistía que aquellos asesinos permanecieran en aquel país hasta el final del conflicto. Fue una verdadera traición de Turquía a Rusia. “Nadie informó a Rusia sobre este traslado de Turquía a Ucrania», dijo Peskov (2).

Pero en este conflicto el ejército paramilitar nazi estadounidense europeo está siendo completamente aplastado. Algunas informaciones internacionales al que tuve acceso señalan que el ejército ruso prácticamente está aniquilando divisiones completas del ejercito fantoche ucraniano. Se dice que serían cientos de aquellos fantoches, infelices paramilitares provenientes de las células durmientes fascistas de Estados Unidos, Europa, América Latina, etc., que a diario estarían siendo eliminados sin contemplaciones de nada. Muy claramente, aquellas informaciones internacionales han señalado que las Fuerzas Armadas de Ucrania han registrado colosales pérdidas ante el ejército de Rusia. Aquí una breve información ocurrida en varios ataques lanzados por el ejército ruso en Zaporiyia, Sur-Donetsk y Donetsk el 19 de junio de 2023.

Veamos:

“El Ministerio de Defensa de Rusia informó el domingo que sus tropas repelieron las ofensivas ucranianas en el frente de Donetsk y Sur- Donetsk, en la frontera administrativa con la región de Zaporiyia, y acabaron con 940 militares, además de destruir 77 tanques de Ucrania solo durante las últimas 24 horas…Según el informe, en Zaporiyia, tres grupos tácticos ucranianos reforzados con tanques y blindados de combate participaron en una operación fallida que terminó en la muerte de más de 200 soldados ucranianos y la destrucción de cuatro columnas de reserva, 42 tanques, 40 vehículos de combate de infantería y más a otros 45 blindados. En la dirección Sur-Donetsk, los enfrentamientos se saldaron con la pérdida de 380 militares del Ejército ucraniano, 35 tanques, 33 vehículos de combate de su infantería, incluidos dos Bradley, así como 38 blindados de combate, incluido un vehículo blindado de transporte de personal Striker y un obús D-20. En los combates registrados en Donetsk, unos 210 militares ucranianos fueron neutralizados, mientras un vehículo de combate de infantería, un blindado de transporte, tres automóviles, dos camionetas y un lanzacohetes Grad fueron destruidos…En la dirección de Kúpyansk, hasta 60 militares ucranianos fueron neutralizados, mientras tres camionetas, un obús Msta-B y una pieza de artillería autopropulsada Krab de fabricación polaca fueron destruidos. En la dirección Krasno-Limansk, los ataques aéreos y el fuego de artillería del grupo de fuerzas “Centro” infligieron hasta 70 bajas en las filas ucranianas, mientras un vehículo de combate de infantería, dos blindados, una montura de artillería autopropulsada Akatsiya, y un obús D-30 fueron destruidos en esta dirección” (3).

Este aplastamiento sin contemplaciones del ejército ruso a las fuerzas paramilitares nazis, estadounidense europeo, en Ucrania, ha sido aceptado incluso recientemente por el propio asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.

Veamos:

“Las fuerzas armadas ucranianas están sufriendo grandes pérdidas en su contraofensiva, según declaró en un foro en Aspen el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. ‘El número de combatientes ucranianos heridos y muertos en esta contraofensiva es significativo. Está en marcha, está siendo dura, pero dijimos que sería dura», afirmó el funcionario norteamericano’ (4).

Entonces, Rusia lleva la iniciativa y hasta aquí ha acumulado una considerable ventaja. Su potencial ha sido contundente. Esto es aun sabiendo que ambas superpotencias imperialistas (Estados Unidos y Rusia) no pueden moverse con entera libertad, es decir, no pueden actuar frontalmente, porque sienten sobre sus cabezas la fuerte presión de la paridad estratégica. Según las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, emitidas a finales de junio de 2023, la mitad de todas las divisiones de misiles estratégicos rusos se han rearmado con misiles hipersónicos. Hay que tener en cuenta que la velocidad del 9-A-7660 «Kinzhal» oscila casi entre los 16.000 km por hora. Las notas internacionales que logre captar a este respecto dicen que Rusia ahora está utilizando estos sistemas contra el régimen de Kiev y contra objetivos de alto valor de la OTAN en Ucrania.

Veamos:

“Alrededor de la mitad de las unidades de la Fuerza de Misiles Estratégicos de Rusia [RVSN] han sido equipadas con los últimos sistemas de misiles ‘Yars’ y están siendo rearmadas con modernas ojivas ‘Avangard’”, citó Putin a TASS, y agregó: “A la luz de los nuevos desafíos y la invaluable experiencia de la operación militar especial [SMO] continuaremos mejorando las Fuerzas Armadas en todas las formas posibles”. (5).

Pero, aun así, la burguesía estadounidense se aferra a aquel conflicto solo para prolongar su agonía. Continua con su delirio que puede aplastar militarmente a Rusia. Es reticente a aceptar los grandes cambios ocurridos a su alrededor desde el año del 2008. Está enloquecida. No le interesa en absoluto la vida de sus fantoches. Esta derrota militar conduce, entre otras, a la pérdida del monopolio de las principales tecnologías de guerra occidentales (estadounidenses), ejemplo, los lanzacohetes estadounidense HIMARS MLRS que ya estarían a disposición del ejército ruso. Los misiles HIMARS MLRS y radares guiados de precisión y otros sensores para dirigir las ojivas a sus objetivos, son armamentos de enorme valía, con alcance de hasta 200 kilómetros. Se dice que, con estos armamentos los fascistas ucranianos habrían destruido algunos almacenes de munición rusos. También los rusos se habrían apoderado de varios tanques alemanes Leopard 2, intactos (lo interesante del Leopard 2A6 es el sistema electrónico), así como vehículos estadounidenses Bradley abandonados durante la fallida ofensiva y que ahora estarían a disposición del ejército ruso, lo confirmó el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Veamos:

“Aparecieron rumores de que el lanzacohetes estadounidense HIMARS MLRS ya está a disposición del ejército ruso. Nuestras fuentes acaban de confirmar esta información. Todavía no hay información sobre si la instalación HIMARS MLRS fue capturada en combate o si fue vendida por el corrupto ejército ucraniano, pero por el momento la instalación ya se encuentra en Rusia. Si HIMARS está en buenas condiciones, tal pérdida podría volverse bastante sensible para los Estados Unidos. El estudio de la instalación por parte de los armeros rusos no solo puede aplicar tecnologías estadounidenses en sus desarrollos, sino que también permite desarrollar formas de contrarrestarlas.” (6).

Esto es algo similar a lo sucedido el 4 de diciembre de 2011, cuando Irán captura en la frontera con Afganistán el más avanzado drone que tenía hasta entonces en su poder el ejército estadounidense, el drone RQ-170 Sentinel fabricado por Lockheed Martin para misiones secretas de la CIA que, según algunos analistas, se habría producido con apoyo ruso. Ahora hay miles de estos artefactos en poder de Irán y Rusia que rondan precisamente contra las propias fuerzas estadounidenses.

Entonces, las notas al respecto fueron las siguientes:

“La aeronave no tripulada está dotada de vigilancia altamente avanzada, recopilación de datos, comunicación electrónica y sistema de radares, capaz de ser equipada con diferentes sensores para captar material de inteligencia incluyendo imágenes de alta resolución, mediciones de radiación y muestras de aire y que estaba recogiendo información sobre las centrales nucleares de Irán y los campamentos de entrenamiento del movimiento libanés Hezbollah y operaba desde una base en Afganistán” (7).

2.- La aplastante paridad estratégica

No podemos negar que las incapacidades geopolíticas de la burguesía estadounidense han provenido de su temor a la fuerza de la paridad estratégica, es decir, su miedo a una confrontación frontal con las potencialidades militares (armamento nuclear) de aquellos países (Rusia y China), que al final podían dejarlo sin su privilegio de gran potencia. En realidad, han constituido sendas derrotas militares. Al fin y al cabo, incapacidades que se imponen por su declive estratégico. Por supuesto, aquello no le ha quitado su derecho a fanfarronear sustentándose en sus inmundas triquiñuelas expresadas como provocaciones y nada más que provocaciones. Y es que ¿En que podían terminar sus ínfulas de guerra, guerra, cuando en el fondo no podían enfrentarla directa y frontalmente? Pues, solo en provocaciones y nada más que provocaciones.

No olvidemos que desde el 2008 el pentágono anda de tumbo en tumbo. Recordemos que después de aquel año ha sufrido tres derrotas militares. Pero estos han sido parte del proceso de la pérdida de la hegemonía mundial estadounidense. Por supuesto aquellas han sido importantes derrotas militares. La primera derrota militar estadounidense fue en Siria el 3 de septiembre de 2013, cuando las defensas disuasivas rusas hicieron estallar sus dos misiles balísticos disparados contra Damasco desde su base naval de Rota en la provincia española de Cádiz, también conocida como NAVSTA. La segunda, en Ucrania el 5 de marzo de 2014, cuando el ejército ruso tomó Crimea y Sebastopol, solo mostrando algunos de sus armamentos estratégicos a los satélites espías de Estados Unidos que monitoreaban la región en aquellos momentos. La tercera en la península coreana en octubre de 2017 cuando la República Popular Democrática de Corea (RPDC) lo arrojo de esta región retándolo a una efectiva guerra nuclear. Por supuesto, todo esto ya está escrito en los anales de la historia universal.

Aquí algunos hechos que corroboran la vigencia de la fuerza de la paridad estratégica:

Primero, antes del inicio de las operaciones militares de Rusia sobre Ucrania (24 de febrero de 2022), hubo entre las principales burguesías imperialistas, ratificación de la paridad estratégica a fin de no propasarse en lo que vendría en adelante. El 3 de enero de 2022, ha circulado la siguiente noticia: “Rusia, EEUU, Reino Unido, Francia y China se comprometen a impedir una guerra nuclear”. Se trata de una declaración conjunta de los cinco países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con armamento nuclear, publicada en la web del Kremlin. Según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, el documento habría sido elaborado por iniciativa de Rusia. Y luego, el 10 de enero de 2022, Estados Unidos y Rusia en las conversaciones sobre seguridad celebradas en Ginebra en las que nuevamente coincidieron en el posicionamiento de que no puede haber un ganador en una guerra nuclear y por lo tanto no debería ser peleada, tal como declaró la subsecretaria de Estado del país norteamericano, Wendy Sherman.

Veamos:

«EEUU y usa están de acuerdo en que nunca se puede ganar una guerra nuclear y en que no se debe librar», dijo la funcionaria en una rueda de prensa…Las delegaciones rusa y estadounidense estuvieron encabezadas por el vicecanciller Serguéi Riabkov y Sherman, respectivamente. La reunión se llevó a cabo en un formato cerrado en la Misión Permanente de EEUU ante la Oficina de la ONU en Ginebra” (8).

Segundo, convencidos de la imposición de la paridad estratégica en los destinos del mundo actual, las superpotencias capitalistas contendientes últimamente han empezado a fortalecer sus alianzas militares estratégicas. Esto ocurre principalmente entre los países capitalistas occidentales encabezados por Estados Unidos. Ya sabemos que este país es el mayor desestabilizador mundial. Así, por ejemplo, en septiembre de 2021, sale a relucir el nuevo pacto militar realizado a espaldas de la Unión Europea, denominado, Aukus y firmado entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. También la alianza militar QUAD que se hizo público en mayo de 2022 que reúne a Estados Unidos, Australia, Japón e India. Aquí fue sorprendente la inclusión de India. El primer acto importante del Quad fue un ejercicio naval común en el marco de las maniobras Malabar entre Estados Unidos e India.

Tercero, pero, hay también este mismo proceso en el lado de los países capitalista asiáticos incluso con acuerdos estratégicos muy importantes en el nivel económico sobre todo firmados entre Rusia y China. Siendo extraordinariamente trascendentales los acuerdos llegados por China también por Rusia con Arabia Saudita. Sin olvidar por supuesto la admisión de Irán como miembro pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). En lo referente a la enorme preocupación que hay entre las potencias capitalistas asiáticas por fortalecer sus alianzas militares estratégicas, fue de enorme valor la cumbre formal efectuada en Moscú el 21 de marzo de 2023 entre los presidentes de Rusia y China, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente (esto solo hace unos días, 24 de julio de 2023, fue ratificado por el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev y el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, en una reunión en Sudáfrica). Según Sputnik: “El presidente de China llegó a Rusia el 20 de marzo en una visita de Estado de tres días. Para Xi es el primer viaje al extranjero después de su reelección como jefe de Estado para un tercer mandato. El mandatario ruso y el líder chino mantuvieron una reunión informal de más de cuatro horas en el Kremlin…El 21 de marzo está prevista la cumbre formal de los líderes de las dos potencias” (9).

Cuarto, en este mismo proceso, convencimiento de la enorme fuerza de la paridad estratégica en los destinos del mundo actual, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado el 31 de marzo de 2023 un decreto denominado “Concepto de la Política Exterior de la Federación de Rusia” donde se aclara su inquebrantable decisión de avanzar a la multipolaridad y anunciar la caducidad de la unipolaridad con la que Estados Unidos sometió al resto de países.

Veamos:

“Este nuevo concepto de política de exterior de Rusia tiene que ver con su visión de mundo y planificación estratégica en un entorno de cambios profundos e irreversibles. De la misma manera que lo ha planteado China, Rusia deja claro en este decreto de una forma transparente y honesta, sin dobles raceros, los intereses nacionales de la Federación de Rusia en materia de la política exterior, así como los principios básicos, objetivos estratégicos, tareas principales y prioridades de la política exterior de este país. El enfoque va en la dirección de fortalecer el verdadero multilateralismo, la cooperación y los lazos con el sur global para construir una ruta común a partir de las diferencias y coincidencias que existan entre todas las naciones…Estudiar con apertura y sin prejuicios los esfuerzos de Rusia y China por la consolidación de un nuevo orden es necesario, pues si los tiempos cambian, nuestras posturas deben estar sujetas a mirar con pragmatismo, sin dejar de lado nuestros valores, aquello positivo que nos ofrecen esos cambios. Las posibilidades objetivas para nuestros pueblos de mejorar su calidad de vida y emprender el camino práctico de un nuevo paradigma para que todos tengan un espacio de respeto y dignidad tan negado por siglos de colonialismo, hegemonismo e imposiciones ideológicas de uno y otro lado han llegado. Es tiempo de entender la importancia de estar bien con todos, y mirar aquello que nos une como humanidad, superando las actitudes revanchistas y egoístas del desarrollo a la vieja usanza que solo han ocasionado pérdidas de todo tipo, en especial a nuestros países del sur global” (10).

Quinto, en el curso de la presente coyuntura de fuerte agudización de las contradicciones inter-imperialistas, especialmente en el conflicto de Ucrania, ciertamente no han faltado las negociaciones. En realidad, son parte de las colusiones que siempre están presentes en los conflictos entre superpotencias capitalistas, más aún en una aplastante coyuntura de dominio de la paridad estratégica. Aquello ocurre al calor de las duras fricciones que se dan en el terreno de los hechos. Cada grupo monopólico (China, Estados Unidos y Rusia) pretende imponer sus puntos de vista. Para ellos son muy importantes sus intereses económicos. El acelerado deterioro económico reciente de Europa puede ser una de las detonantes de estas agitaciones. Recientemente, tal como logre captar del importante portal informático MPR21 (prensa digital), aquellas conversaciones en realidad habrían sido negociaciones secretas entre Estados Unidos y Rusia en torno a Ucrania y, se habrían producido entre Serguei Naryshkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia, y el director de la CIA, William Burns. Negociaciones, aunque la CIA se ha negado a comentar la entrevista, fueron confirmadas por el propio Naryshkin. Las conversaciones tuvieron lugar a raíz de la asonada de Wagner del mes pasado. Sin embargo, según Naryshkin, la crisis fue más un pretexto para este intercambio que el motivo principal de la entrevista, sugiriendo que Moscú y Washington pueden estar llevando a cabo conversaciones de paz secretas” (11).

Pero, aun así, el conjunto de las burguesías está en graves aprietos. El mundo se crepita en esta ebullición de hechos que lo estremece hondamente. En realidad, Estados Unidos no solo esta entrampado en Ucrania, sino también en Oriente Medio, en la península coreana, en Europa, etc. Y lo más grave, su ejército está completamente aplastado en Ucrania. Su contraofensiva aquí es pura propaganda. En esto hay que ser muy claros con respecto a la manipulación de sus prensas contra Rusia. Basta con señalar que, en el curso de este conflicto, el idioma, la cultura, las informaciones objetivas desde Rusia están completamente censuradas (Rusia Today, Sputnik, etc.). Ciertamente el fascismo estadounidense ha sobrepasado en esto a los fascistas hitlerianos. Sus manipulaciones han sido al cien por ciento.

3.- Y en el futuro inmediato inevitablemente seguirá latente el entrampamiento geopolítico mundial

Ciertamente, la actual coyuntura es producto de un prolongado ciclo depresivo como consecuencia del agotamiento del sistema capitalista, con unas burguesías altamente parasitarias y envueltas en una abierta contradicción inter-burguesa, que ocurre en una época en que la ley de la producción social y la apropiación privada se ha vuelto absolutamente insostenible, en una época en que las injustas relaciones de producción capitalistas aplastan aún más terriblemente a las fuerzas productivas que los empuja a la rebelión. Una situación realmente precaria que últimamente ha conducido a una etapa de languidecimiento económico, de hambre y miseria para la humanidad. En realidad, un penoso proceso evolutivo que debe mantenerse al empuje del avance económico de China y el estrangulamiento de la economía estadounidense

En esto hay que ser muy claros que la tesis de pugna y colusión entre las burguesías en el sistema capitalista está completamente vigente, sobre todo, en esta segunda fase del sistema capitalista, fase imperialista, y con mayor razón en las actuales circunstancias mundiales (2023). No debemos menospreciarla. Aquello se produce en los ciclos económicos de crisis e incluso en los ciclos de prosperidad del sistema. Es permanente. Lo que indica que en esencia las burguesías son agresivas. Pugnan duramente por el control del mundo. Cada burguesía quiere la hegemonía mundial. Esto sin olvidarse de la colusión entre ellas. Aquello es inevitable. Es la esencia del sistema capitalista. No olvidemos que las burguesías tanto de occidente como las asiáticas, viven de la apropiación de una parte del salario del proletariado que se llama plusvalía (ley principal del capitalismo). Y en el curso de sus desesperaciones por la hegemonía mundial, pugnan por el control de mercados y zonas de influencia. Esto ahora está centrado en primer lugar sobre el Oriente Medio. Es la zona de mayor valor geoestratégico. Para ellas, las burguesías, la energía de los fósiles sigue siendo fundamental en el movimiento de sus industrias, lo demás, como sus preocupaciones por las energías verdes o ecológicas, son pura farsas. Aquí lo central son sus apetencias usureras. Por eso Irán está en el centro de la tormenta. Ya lo hemos señalado en otros artículos. Hay que ser claros en esto.

Asimismo, no debemos olvidar que históricamente las crisis económicas en el sistema capitalista han sido resueltas con la guerra, es decir, destruyendo una parte de las fuerzas productivas. Pero, en la actualidad mundial a partir de 1953, con el establecimiento de la paridad estratégica cuando se construyó el armamento nuclear de hidrogeno, sus planes estratégicos han cambiado. Por el momento las burguesías están aplastadas por la paridad estratégica. Las leyes que dictan las guerras actuales, es decir, las guerras nucleares, imposibilitan la confrontación frontal entre ellas. Sencillamente las burguesías no están dispuestas a perder sus privilegios. Últimamente esto está muy complicado sobre todo a partir del año 2008.

Entonces, la ascensión política de China y los países asiáticos en el curso de la importante evolución política que últimamente sacude el sistema capitalista, está asegurada. No podemos negar esto. La actual tendencia es la evolución política que está fortaleciendo el nuevo poder mundial que está imponiéndose desde los países capitalistas asiáticos. Los hechos han sido aplastantes sobre occidente. Ya existe una nueva estructura económica capitalista encabezada por China. Pero, en esto hay que ser claros también en señalar que lo anterior no significa la desaparición total del poder occidental (Estados Unidos) de los poderes mundiales. Todo esto es solo su bajada a un segundo plano en aquella nueva estructura económica capitalista mundial. El sistema capitalista esta oleado y sacramentado. No debemos ilusionarnos con un “Mundo Multipolar” de igualdad entre las naciones y los países, que algunos difunden interesadamente, sin explicar el fondo de todo este proceso. Todo esto corresponde solo a un reajuste capitalista con una reestructuración de los poderes mundiales capitalistas, desarrollada en el proceso de los nuevos repartos de zonas de influencia y mercados que ha venido sacudiendo últimamente el planeta. No olvidemos que estamos en el sistema capitalista en su fase imperialista con superpotencias imperialistas sedientas de poder. Los pueblos nada pueden esperar de semejante sistema de opresión y explotación. La prueba está en los quinientos años de vil opresión capitalista. Consecuentemente este sistema no se auto disuelve. Los pueblos armados deben disolverlo y destruirlo, ahora marchando a la nueva fase de la lucha de clases que el proletariado está abriendo incurso en la tendencia mundial que le ha asignado la historia.

En este curso, la vieja burguesía estadounidense empecinada en que puede aplastar a Rusia, sigue complotando con mayor zozobra y terror especialmente contra aquel país (Rusia). Hace solo unos días, el 16 de julio de 2023, se produjo el ataque ucraniano con drones contra el puente de Kerch en Crimea considerado el más largo de Europa con sus 19 kilómetros e inaugurado en 2018. Sin olvidar que sus pertinaces provocaciones han seguido planteadas en su último conclave de la OTAN en Vilna (capital de Lituana).

Veamos:

“Decisiones belicistas de la cumbre de la OTAN en Vilnius: ▪️Se tomó la decisión final de que las unidades de defensa aérea de los países de la OTAN se ubicarán constantemente en el territorio de los países bálticos según el principio de rotación.

▪️Letonia, Lituania y Estonia firmaron una declaración según la cual la OTAN recibe acceso ilimitado al espacio aéreo unificado de los países bálticos para sus actividades militares

▪️Los grupos tácticos de batallones multinacionales de la OTAN estacionados en los Estados bálticos se ampliarán a brigadas. Al mismo tiempo, Estonia, a diferencia de Letonia y Lituania, se negó a desplegar una brigada multinacional. Pero concluyó un acuerdo con Gran Bretaña, según el cual la brigada británica ingresará en la estructura regular de las Fuerzas Armadas de Estonia y se desplegará en la república si es necesario.

▪️Además, la presencia de la OTAN en la región del Mar Negro se incrementará a nivel de brigada. En concreto, España incrementará su presencia militar en Eslovaquia en 700 efectivos y en 250 efectivos en Rumanía. La República Checa también enviará tropas adicionales a Eslovaquia. Un batallón estará estacionado en la base Lest (oeste del país). Otro batallón permanecerá en el territorio de la República Checa y estará en constante preparación para el envío.

▪️Bulgaria y Rumania crean un Comando de Operaciones Especiales regional (R-SOCC) para «mejorar las capacidades en la región del Mar Negro» (12).

Sin embargo, en Ucrania los ejércitos fascistas de Estados Unidos y Europa, también los inefables ejércitos de Japón, Turquía, Canadá, etc., están completamente aplastados. Los vencedores son el ejército ruso, el EPL de China, el heroico Ejército Popular de la RPDC, el ejército de Siria, el ejército de Irán, los comités populares y el Comité Revolucionario de Yemen, las resistencias palestinas. Con esto está quebrado el espinazo de la hegemonía mundial estadounidense y, el capitalismo occidental afectado hasta sus raíces. Realmente, un proceso muy fuerte de reajuste capitalista.

Con esto reluce muy claramente la incapacidad de la moribunda burguesía estadounidense por vencer la fuerza de la paridad estratégica. Por supuesto, en adelante seguirá completamente latente el entrampamiento geopolítico mundial, además, estará avizorándose ante nuestros ojos la tendencia fundamental de la presente época, que no es otra, que el alzamiento del proletariado y los pueblos por definir la nueva situación mundial. Hay que estar claros en esto.

NOTAS:

1.- “Fuerzas ucranianas bombardean un pueblo ruso con municiones de racimo”. Sputnik Mundo, 22.07.2023 https://sputniknews.lat/20230722/fuerzas-ucranianas-bombardean-un-pueblo-ruso-con-municiones-de-racimo-1141819862.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_inter_es

2.- “Los ex comandantes del batallón nazi Azov fueron devueltos a Ucrania desde Turquía (VIDEO) Publicado”. julio 9, 2023 https://diario-octubre.com/2023/07/09/los-ex-comandantes-del-batallon-nazi-azov-fueron-devueltos-a-ucrania-desde-turquia-video/

3.- “Ucrania sufre numerosas bajas ante Ejército de Rusia en un solo día”. Publicada: lunes, 19 de junio de 2023 https://www.hispantv.com/noticias/europa/567219/ucrania-ataques-fallidos-perdidas-bajas

4.- “Casa Blanca: «Las pérdidas de las fuerzas ucranianas en la contraofensiva son significativas»”. Sputnik Mundo, 21.07.2023 https://sputniknews.lat/20230721/casa-blanca-las-perdidas-de-las-fuerzas-ucranianas-en-la-contraofensiva-son-significativas-1141804848.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_inter_es

5.- “La mitad de las divisiones de misiles estratégicos rusos ahora usan hipersónicos en respuesta a la escalada estadounidense. ¿Fracasos del Pentágono en capacidades de armas estratégicas?”. Por Drago Bosnic. Investigación global, 13 de julio de 2023 https://www.globalresearch.ca/half-russian-strategic-missile-divisions-now-use-hypersonics-response-us-escalation/5825705

6.- “Parte de guerra: Seversk y Soledar en cerco operativo y asaltadas por las tropas rusas, grandes pérdidas para la OTAN en el terreno y en las infraestructuras militares”. 15 d julio de 2022. http://www.geoestrategia.es/index.php/noticias/historico-de-noticias/38314-2022-07-15-22-07-56

7.- “Irán exhibe avión espía de Estados Unidos capturado”. Noticia publicada el 08 de diciembre de 2011, en: CUBADEBATE.

8.- “EEUU y Rusia coincidieron en Ginebra en que una guerra nuclear no puede ser ganada”. Nota publicada el 10 de enero de 2022, en: El Comunista: https://elcomunista.net/2022/01/10/eeuu-y-rusiacoincidieron-en-ginebra-en-que-una-guerra-nuclear-no-puede-ser-ganada/

9.- “Kremlin: Putin y Xi tuvieron una conversación seria durante su reunión el 20 de marzo”. Nota publicada el 21.03.2023 https://sputniknews.lat/20230321/kremlin-putin-y-xi-tuvieron-una-conversacion-seria-durante-su-reunion-el-20-de-marzo-1137130527.html

10.- “El nuevo concepto de política exterior de Rusia”. Mauricio Ramírez Núñez. 03.04.23: https://www.pressenza.com/es/2023/04/el-nuevo-concepto-de-politica-exterior-de-rusia/?fbclid=IwAR0fDMpGZc89aOXbcwuwmOprvUoK7OaNqR2eZUOGJFtPJ2bRe1rPe7lW_Vk

11.- “Siguen las negociaciones secretas entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania”. Jul 13 de 2023: https://mpr21.info/siguen-las-negociaciones-secretas-entre-estados-unidos-y-rusia-sobre-ucrania/

12.- “Lo único que de verdad decidió la OTAN es militarizar el Este de Europa para llevar el continente a la guerra 14 de julio de 2023: http://85.214.139.120/index.php/noticias/historico-de-noticias/41118-2023-07-13-20-33-21

(*) ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA:

Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor de los libros: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos”, “Implosión de la hegemonía mundial estadounidense”, “La historia de América Latina la escriben sus pueblos, luchando”, “El letal fascismo estadounidense”, “Historia Socio-económica del mundo. Caída de Occidente”, “Desclasificación de Archivos Secretos de la Caída de Occidente”. Además, es autor de más de 270 artículos publicados casi en la totalidad de las páginas web del planeta especializadas en geopolítica y de habla española. Su Página Web es: http://www.enriquemunozgamarra.org