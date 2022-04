17 de abril: Día Internacional de Solidaridad con las prisioneras y los prisioneros politicxs

El modelo neoliberal, militarista, y carcelario impuesto por los Estados Unidos y uno de sus principales aliados Israel, entre otros gobiernos, son una gran amenaza para los pueblos del mundo que resisten y luchan.

Este modelo criminaliza a los movimientos populares, dejando a su paso, ocupación, guerras, masacres, asesinatos, prisioneras y prisioneros políticxs que luchan por la vida, la paz, la igualdad, y por la defensa de sus territorios.

Las prisioneras y prisioneros políticxs, muchxs han sufrido la tortura, la incomunicación prolongada, enfrentan cargos falsos, carecen de una defensa adecuada, no tienen un debido proceso, sufren aislamiento, falta de atención médica y otras arbitrariedades por su condición de luchadores y luchadoras sociales.



En Palestina, el régimen sionista israelí detuvo en el año 2021 a unos 8.000 palestinos, entre ellos 1.300 niños, 184 mujeres y niñas. Alrededor de 1.600 se encuentran bajo detención administrativa. A finales de enero de 2022, según datos oficiales, la cifra de presos palestinos ascendió a unos cuatro mil 500 habitantes de la franja de Gaza y Cisjordania, incluidas 32 mujeres y 180 menores.

En Chile, existen actualmente 211 prisioneras y prisioneros políticos a consecuencia de las masivas movilizaciones populares ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021. De ellxs, 144 se encuentran en prisión preventiva y otrxs 67 cumplen penas por diversos delitos inventados durante el estallido social. En Chile, también existen presos políticos mapuche que luchan por conquistar sus derechos y recuperar sus tierras ancestrales.

En Colombia, también son miles las prisioneras y prisioneros políticxs que siguen injustamente encarcelados. En Argentina, EEUU, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, también la prisión política es una realidad para las y los luchadores sociales. En Honduras, recientemente, fueron liberados los prisioneros políticos de Guapinol, defensores de los ríos, la vida y los territorios.

Recordamos que desde el año 2004, el 17 de abril, en Donostia, Euskal Herria, se reunieron organizaciones políticas de Palestina, del País Vasco y de Argentina en una Conferencia Internacional de Solidaridad y se acordó establecer este día como fecha de homenaje, resistencia y lucha por la liberación de las prisioneras y prisioneros políticos a nivel mundial.

Por esto desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos alzamos nuestra voz exigiendo libertad inmediata e incondicional para las prisioneras y los prisioneros politicxs, en todo el mundo, la reparación del daño integral para ellxs y sus familias, por estar injustamente encarceladxs, por ser personas que luchan por vivir en territorios de paz, libres de ocupación, genocidio, muerte, saqueo y destrucción.

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Dra. Piedad Esneda Córdoba Ruiz Defensora de Derechos Humanos y Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Vocera de colombianas y colombianos por la Paz, Camilo González Posso Presidente de INDEPAZ, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Pablo Ruiz Coordinador Latinoamericano de Soa Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas; Suiza José Manuel González López y Gerardo Romero Luna de la Red Latinoamericana de Zurich integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante de la Comisión Política de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ, Yonatan Vargas Abogado Defensor de Derechos Humanos y Analista Internacional de la CRBZ, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Miguel Humberto Medina Comunero Bolivariano Movimiento Cultural Campesino Los Arangues; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Strio. General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Honduras Christopher Castillo Coordinador General de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras – ARCAH; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Dr. John Mill Ackerman Rose, Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Patrocinio Martínez López representante del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca – CODEPO, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas y Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, Red Latinoamericana de Zurich de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) de Colombia; Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala; Comisión Multisectorial del Uruguay; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca (CODEPO), Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH) y Colectivo Reexistencia Creativa de México.

Otras organizaciones Firmantes:

Redes Internacionales: Alianza CONVIDA-20 (América Latina), Jornada Internacional de Mujeres en tiempos de COVID “Contra el Patriarcado – Construyendo Solidaridad”; Federación de Entidades Argentino Palestinas Argentina; Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Centro de Derechos Humanos “Memorias” Chile; Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero (AJAFR) Colombia / Euskal Herria; Solidaridad Chile-Chicago, Chicago, Illinois, Estados Unidos; Instituto Nacional de Antropología e Historia, Artistas Mexicanos por Palestina, Artistas por Palestina, Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional, Casa de los pueblos México, BDS México, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo de Palestina (CUSPPA), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Proyecto Justicia Social, Raíces de Resistencia, Colectivo Renovador Estudiantil Autónomo, México; Latin America Caucus of Interfaith Council for Peace & Justice, EEUU; Unión Campesina Indigena Popular Cuauhtémoc (UCIPC), México; Compañía El Exilio, México; Cristianos Comprometidos, México; Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM; Consejo Federal Ejecutivo, Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, FMPDH; UPREZ, México; Campaña Internacional Simón Libertad (Simón Trinidad y tods press polític*s Colombia); CGT Gestamp, España; y Liliany Obando, socióloga, defensora de DD.HH., ex prisionera política, Colombia.

Firmas al 17 de abril de 2022

