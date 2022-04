EEUU aprovecha la crisis de Ucrania para la expansión de la OTAN

(English below)

Por Carlos Martínez

La OTAN se formó en 1949, solo cuatro años después del final de la Segunda Guerra Mundial, para proporcionar infraestructura militar a la alianza de la Guerra Fría liderada por Estados Unidos. Su existencia permitió el posicionamiento de tropas y armamento estadounidenses en Europa, listos para un despliegue rápido contra la Unión Soviética y las Democracias Populares recién formadas en Europa Central y Oriental.

La supuesta razón de ser de la OTAN era proteger a sus miembros de la agresión y expansión soviética. Sin embargo, cuando la Unión Soviética colapsó y el Pacto de Varsovia se disolvió en 1991, no hubo una discusión seria sobre la disolución de la OTAN. De hecho, la OTAN solo se volvió más agresiva.

Nadie puede argumentar seriamente que la OTAN tiene un carácter fundamentalmente defensivo. Es una alianza nuclear agresiva diseñada para imponer la hegemonía estadounidense.

En las décadas posteriores al colapso soviético, la OTAN se expandió de 16 países a 30, incumpliendo las repetidas promesas hechas a los líderes soviéticos y rusos a principios de la década de 1990 de que las fronteras de la OTAN se moverían «ni una pulgada» al este de Alemania. De hecho, las fronteras de la OTAN se han movido hasta las puertas de Rusia.

Este proceso de expansión de la OTAN es la causa subyacente de la actual crisis en Europa. En 2014, Estados Unidos apoyó un golpe de estado en Ucrania que llevó al poder a un gobierno pro-occidental. Este gobierno fue desde el principio explícito sobre su intención de unirse a la OTAN.

El gobierno ruso dejó muy claro que Ucrania al unirse a la OTAN cruzaría una línea roja en términos de las preocupaciones de seguridad de Rusia, dado que los dos países comparten una frontera de 2000 kilómetros.

Rusia pidió repetidamente el diálogo con Ucrania, EE. UU. y la OTAN para abordar sus preocupaciones legítimas, pero estas solicitudes fueron rechazadas. Mientras tanto, la OTAN realizó varios ejercicios militares conjuntos con el ejército ucraniano.

Este es el detonante de la operación militar de Rusia en Ucrania. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, declaró sin rodeos que la guerra actual «podría haberse evitado si la OTAN hubiera prestado atención a las advertencias de sus propios líderes y funcionarios a lo largo de los años de que su expansión hacia el este conduciría a una mayor, no menor, inestabilidad en la región».

China ha pedido constantemente a todos los protagonistas de la crisis de Ucrania que reconozcan el principio de seguridad indivisible. El ingreso de Ucrania en la OTAN sería una amenaza para la seguridad de Rusia y, por lo tanto, debe retirarse de la mesa y Ucrania debe comprometerse con la neutralidad. Como dice el profesor de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, la neutralidad ucraniana ayudará a mantener separadas a la OTAN y Rusia, «un bien positivo para todas las partes y para el mundo».

En el futuro, los pueblos del mundo bien pueden preguntarse si es posible una paz estable mientras la OTAN siga existiendo. Como señaló recientemente el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin: «La OTAN no tiene otro propósito que la guerra. Nunca ha contribuido a la paz y la seguridad de nuestro mundo y nunca lo hará».

La crisis en Ucrania está causada principalmente por la agresión y la expansión de la OTAN. Lograr una paz duradera significa frenar esa agresión y expansión; sin embargo, Estados Unidos está aprovechando la guerra como una elaborada publicidad para la OTAN, promoviendo una versión de la seguridad colectiva basada en un bloque que se opone a Rusia.

Suecia y Finlandia han prosperado durante mucho tiempo bajo una política de no alineación militar, pero ahora están bajo presión para descartar la neutralidad a favor de la membresía en la OTAN. Tal política fomentará la inseguridad colectiva y empujará al continente europeo aún más hacia el caos.

La seguridad colectiva fue la consigna global después de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del fascismo alemán y el militarismo japonés. Sin embargo, la seguridad colectiva no puede funcionar sobre la base de la división y bloques excluyentes, en los que la seguridad de un país comprometa la seguridad de otro. Por esa misma razón, la Unión Soviética se ofreció a unirse a la OTAN en 1954, un año antes del establecimiento del Pacto de Varsovia. Lo que Europa necesita es un mecanismo de seguridad colectiva que incluya a todo el continente, tenga una base legítima en el derecho internacional y preste atención a las preocupaciones legítimas de seguridad y los derechos nacionales de todas las partes.

La condición mínima e inmediata para la paz en Europa es garantizar que no haya más expansión de la OTAN. A más largo plazo, los bloques de la Guerra Fría, como la OTAN y AUKUS, deben ser desmantelados, para que la humanidad pueda realizar su anhelado sueño común de paz mundial.

US leverages Ukraine crisis for NATO expansion, to push Europe further into chaos

By Carlos Martinez

NATO was formed in 1949, just four years after the end of World War II, to provide military infrastructure for the US-led Cold War alliance. Its existence allowed the positioning of American troops and weaponry in Europe, ready for rapid deployment against the Soviet Union and the newly formed People’s Democracies in Eastern and Central Europe.

NATO’s purported raison d’être was to protect its members from Soviet aggression and expansion. Yet when the Soviet Union collapsed and the Warsaw Pact dissolved in 1991, there was no serious discussion about disbanding NATO. Indeed NATO only became more aggressive.

Nobody can seriously argue that NATO is fundamentally defensive in character. It is an aggressive, nuclear alliance designed to enforce US hegemony.

In the decades following the Soviet collapse, NATO has expanded from 16 countries to 30 – reneging on repeated promises made to the Soviet and Russian leadership in the early 1990s that NATO’s borders would move «not one inch» East of Germany. In fact NATO’s borders have moved right up to Russia’s doorsteps.

This process of NATO expansion is the underlying cause of the current crisis in Europe. In 2014, the US supported a coup in Ukraine that brought a pro-West government to power. This government was from the beginning explicit about its intention to join NATO.

The Russian government made it abundantly clear that Ukraine joining NATO would cross a red line in terms of Russia’s security concerns, given the two countries shared a 2,000-kilometer border.

Russia repeatedly called for dialogue with Ukraine, the US and NATO in order to address its legitimate concerns, but these requests were rebuffed. Meanwhile NATO conducted several joint military exercises with the Ukrainian army.

This is the trigger for Russia’s military operation in Ukraine. South African President Cyril Ramaphosa stated bluntly that the current war «could have been avoided if NATO had heeded the warnings from amongst its own leaders and officials over the years that its eastward expansion would lead to greater, not less, instability in the region.»

China has consistently called on all protagonists in the Ukraine crisis to acknowledge the principle of indivisible security. Ukraine joining NATO would be a threat to Russia’s security, and therefore it must be taken off the table and Ukraine should commit to neutrality. As Columbia University professor Jeffrey Sachs says, Ukrainian neutrality will help to keep NATO and Russia separated – «a positive good for all parties, and for the world.»

Going forward, the peoples of the world may well ask themselves whether a stable peace is possible while NATO continues to exist. As Chinese Ministry of Foreign Affairs spokesperson Wang Wenbin noted recently: «NATO serves no other purpose than war. It has never contributed to peace and security of our world and will never do so.»

The crisis in Ukraine is caused primarily by NATO’s aggression and expansion. Achieving lasting peace means checking that aggression and expansion; however, the US is leveraging the war as an elaborate advertisement for NATO, promoting a bloc-based version of collective security premised on opposing Russia. Sweden and Finland have long thrived under a policy of military non-alignment, but they are now coming under pressure to discard neutrality in favor of NATO membership. Such a policy will foment collective insecurity and push the European continent further into chaos.

Collective security was the global watch-word in the aftermath of World War II and the defeat of German fascism and Japanese militarism. However, collective security cannot work on the basis of division and exclusive blocs, in which the security of one country compromises the security of another. For that very reason, the Soviet Union offered to join NATO in 1954, a year before the establishment of the Warsaw Pact. What Europe needs is a collective security mechanism that includes the entire continent, has a legitimate basis in international law, and pays attention to the legitimate security concerns and national rights of all parties.

The minimum, immediate condition for peace in Europe is to guarantee no further expansion of NATO. In the longer term, Cold War blocs such as NATO and AUKUS should be dismantled, so that humanity might realize its long-cherished common dream of global peace.