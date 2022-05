Videos revelan que al menos 11 personas abrieron fuego en Meiggs: nueve dispararon y dos lanzaron fuegos de artificio

SOLO HAY TRES FORMALIZADOS. UNO DE ELLOS TENÍA ORDEN DE DETENCIÓN Y HABÍA INCUMPLIDO ARRESTO DOMICILIARIO

por Macarena Segovia y Nicolás Sepúlveda

CIPER accedió a registros de cámaras de seguridad que se suman a videos y fotos difundidas por diversos medios. El análisis de las imágenes indica que al menos 11 personas abrieron fuego en los violentos incidentes ocurridos en la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores. Mientras una reportera del canal de TV Señal 3 de La Victoria lucha por su vida tras haber recibido un tiro, la PDI detuvo ayer a un tercer acusado de disparar. Los dos primeros ya volvieron a sus casas, porque ni la Fiscalía ni el Ministerio del Interior solicitaron prisión preventiva y solo quedaron con arresto domiciliario. No se consideró que uno de ellos mantenía una orden de detención vigente y que incumplió el arresto domiciliario en otra causa.

“¿Dónde están las pistolas? ¡Las pistolas adelante!”. Quien grita es uno de los hombres que supuestamente resguardaban los locales y el comercio informal del barrio Meiggs (en el sector de Estación Central), y que participaron en los violentos hechos ocurridos durante la marcha organizada por la Central Clasista de Trabajadores el pasado 1 de mayo, evento que se desarrolló en paralelo a la manifestación convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Las agresiones -también protagonizadas por manifestantes- habrían sido detonadas por un eventual riesgo de saqueo, según la versión que ha difundido Carabineros.

El mismo sujeto que lanzó el grito es quien grabó el video donde quedó registrada su petición para que las pistolas fueran al frente. En las imágenes se aprecia que el hombre se pasea entre barricadas dispuestas para evitar el ingreso de manifestantes al barrio comercial, mientras se escuchan gritos y disparos. Segundos después se oye otra voz: “¡Le di, conchetumare! ¡Le di!”.

Vea acá esos registros audiovisuales:

Esa segunda voz pertenece a Marcelo Naranjo Naranjo, quien fue identificado por la PDI como la persona que aparece disparando una pistola en varios videos y fotografías capturadas durante los incidentes. Ese día vestía jeans azules y una polera negra con la marca Nike resaltada en rosado. En algunos registros ocupa un capuchón sobre su cabeza, pero en otros no. Un día después de ser grabado, fue detenido por la PDI en su domicilio en la población La Victoria (comuna de Pedro Aguirre Cerda), en la zona centro-sur de la capital.

En la misma población donde reside el detenido, opera uno de los canales de televisión comunitarios más antiguos de Chile: Señal 3 de La Victoria. Durante la marcha del 1 de mayo una de las reporteras de esa estación de TV, Francisca Sandoval, se desplomó en el bandejón central de Alameda herida por una bala que impactó en su cabeza. Marcelo Naranjo fue detenido como sospechoso de ser el autor del tiro que hasta la madrugada del 3 de mayo mantenía en riesgo vital a Francisca Sandoval, quien está hospitalizada en la ex Posta Central.

El equipo de la Señal 3 de La Victoria estima que Francisca Sandoval recibió el tiro entre las 12:25 y las 12:30 del pasado domingo. Ella estaba en el bandejón central de la Alameda, grabando lo que ocurría en calle San Alfonso, una cuadra al oriente de Meiggs, desde donde disparaban a los manifestantes.

Otras dos personas fueron heridas por balas en estos eventos del 1 de mayo: una reportera de Radio 7, de Puente Alto, y un asistente a la marcha. Ambos fueron dados de alta el mismo domingo.

Las imágenes difundidas a través de redes sociales han sido claves para identificar a algunos de los que dispararon. CIPER recopiló videos y fotos difundidas por medios como Piensa Prensa, Radio Villa Francia y Primera Línea Prensa, quienes tenían camarógrafos y reporteros cubriendo la marcha de la Central Clasista de Trabajadores. También accedimos a grabaciones de cámaras de seguridad que registraron a personas disparando. El análisis y cruce de todos estos registros indica que al menos 11 individuos abrieron fuego desde el sector de los locales comerciales. Nueve de ellos lo hicieron con armas de fuego y dos disparando fuegos de artificio a la altura de los manifestantes.

Las imágenes muestran que varios tiros fueron percutados desde un grupo que parapetado tras los kioscos de Exposición con Alameda. Desde otro más numeroso, en San Alfonso con Alameda, también se disparaba. Frente a esa intersección cayó la reportera Francisca Sandoval.

Hasta ahora la Fiscalía ha detenido a tres personas. Además de Naranjo, fueron arrestados Yonaiker Fuenmayor y Luis Florez Salazar. Ambos recibieron la medida cautelar de arresto domiciliario tras ser formalizados por porte de arma de fuego y disparos injustificados. Ni la Fiscalía ni el Ministerio del Interior solicitaron la prisión preventiva, lo que incluso sorprendió a la jueza de garantía que encabezó la audiencia.

Tanto la Fiscalía como el Ministerio del Interior no tuvieron en consideración un antecedente que no expusieron durante la audiencia de formalización y que CIPER detectó en los registros del Poder Judicial: el detenido Florez Salazar mantenía una solicitud de detención pendiente y en 2020 ya había incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, luego de ser formalizado por agresiones graves.

El abogado de Fuenmayor señaló en la audiencia que su defendido cumple labores de seguridad en el Barrio Meiggs.

LOS 11 PISTOLEROS

Del total de registros gráficos y audiovisuales revisados por CIPER, estos son aquellos donde se aprecian a personas abriendo fuegos.

El primero es un registro donde se puede observar a un hombre de polera gris, pantalón de buzo azul con una línea al costado, zapatillas blancas y una capucha negra, disparando desde la esquina de San Alfonso hacia el bandejón de Alameda. El mismo se puede ver corriendo sin capucha en una fotografía. No ha sido detenido.

El segundo registro corresponde a un video difundido por Piensa Prensa, allí se observa a Marcelo Naranjo Naranjo, el mismo que fue detenido por la PDI como sospechoso de ser el autor del tiro que hirió a Francisca Sandoval. En la grabación aparece disparando. También hay fotografías que lo muestran portando un arma. Es el mismo que en otro video dice: “¡Le di, conchetumare! ¡Le di!”.

En un video de cámaras de seguridad, al que tuvo acceso CIPER, se puede ver a la misma persona, junto a otros individuos, cerca de una barricada que se instaló en la esquina de San Alfonso con Alameda.

La tercera persona identificada también es un hombre, de pantalón de buzo azul oscuro con una camiseta de estampado militar, quien aparece en fotografías que fueron tomadas en la misma esquina de San Alfonso con Alameda, bajo un local de las panaderías San Camilo. Detrás de él, aparece Marcelo Naranjo. En el video al que tuvimos acceso esta persona figura junto a otro hombre, también vestido de gris y con un bolso celeste, ambos manipulan un arma y el registro muestra cómo pasan bala antes de disparar.

Uno de los hombres que disparó el 1 de mayo apareció trabajando en el mismo sector de Meiggs un día después. Su nombre es Eduardo Bustamante, quien en entrevista con CHV Noticias entregó su versión: “Nos llamaron, nos dijeron que se estaban tomando los locales los de la marcha, los manifestantes. Y sí, acá yo salgo con un armamento, pero es algo a fogueo, para amedrentar. Éramos todos porque venía una turba, saquearon, robaron, quemaron”, dijo. Bustamante también figura en varias fotografías conversando con Carabineros, mientras a su alrededor hay más personas con armas blancas y palos, entre ellas un machete.

Los registros de los otros dos detenidos por la PDI, Yonaiker Fuenmayor Rondón y Luis Florez Salazar, son de la calle Exposición, dos cuadras hacia el poniente de la esquina en donde se concentraron los pistoleros que pudo identificar CIPER. Los videos en los que figuran Fuenmayor y Florez fueron exhibidos durante la audiencia de formalización del lunes 2 de mayo.

Además, en los registros se aprecian dos hombres que disparan fuegos artificiales a los manifestantes, a modo de proyectiles.

Un hombre que aparece en distintos registros, que viste de pantalón corto y polera negra, junto con una especie de chaleco rojo que utiliza a modo de capucha y un gorro verde, también aparece disparando hacía la zona norte de Alameda. Lo hace desde la esquina de Alameda y San Alfonso, donde está ubicado un local de panaderías San Camilo.

Por último, también aparece en al menos dos registros otra persona que fue captada disparando. Vestía pantalón de buzo azul, polerón oscuro y lentes de sol.

LA CAUSA ANTERIOR DE FLORES SALAZAR

Una de las dos personas formalizadas por la Fiscalía durante la mañana del lunes, Luis Florez Salazar, mantenía una orden de detención pendiente por no haberse presentado a una audiencia de preparación del juicio que debía enfrentar por una causa de 2020. Está acusado por haber agredido a una persona en la madrugada del 29 de noviembre de ese año. La acusación señala que atacó con un gollete de botella a H.P.H., provocándole cortes profundos en un brazo y una mano, además de atravesarle la mano derecha y provocarle otras heridas cortantes en el tórax. En la audiencia de formalización quedó con arresto domiciliario nocturno, el que no acató.

La medida cautelar debía cumplirla en la dirección que informó al tribunal como su domicilio, en Quinta Normal. Es la misma dirección que volvió a entregar en la formalización de este lunes. Pero cuando el 3 de diciembre de 2020 funcionarios de la 22° Comisaría de Carabineros fueron a ese lugar a corroborar que estuviera cumpliendo con el arresto domiciliario nocturno, se encontraron con que Florez Salazar no residía ahí (vea el documento policial que da cuenta de esto).

Este antecedente no fue mencionado ni por la Fiscalía ni por el abogado del Ministerio del Interior durante la nueva formalización de Florez Salazar. La medida cautelar que se le aplicó fue arresto domiciliario total.

Desde el Ministerio del Interior señalaron a CIPER que Florez no está condenado en la causa anterior y que tenía orden de arresto vigente por no haberse presentado a la audiencia de preparación del juicio, que se realizó el 4 de abril pasado. También indicaron que, “luego de realizada la audiencia de control de detención por el caso Meiggs, el tribunal controló la detención de Florez Salazar por la causa de lesiones en que el Ministerio del Interior no es parte”.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció una investigación interna en Carabineros por los registros audiovisuales que muestran que, en medio de los disparos, se ve a funcionarios de ese cuerpo policial conversando con Eduardo Bustamante, quien fue registrado disparando un arma -aunque él ha dicho que era de fogueo-, y otro sujeto que portaba un sable.

Esta no es la primera vez que comerciantes del sector protagonizan incidentes violentos. Hay varios videos difundidos en redes sociales con imágenes de graves conflictos entre locatarios y vendedores ambulantes, o solo entre estos últimos. Varios reportajes han denunciado que en la zona operan mafias que arriendan los espacios para el comercio informal y que agreden a quienes no respetan las normas que imponen.

Además, hace un mes siete manifestantes fueron agredidos cuando una marcha estudiantil pasó por el lugar. Esa vez ya habían llamado la atención los diálogos que sostienen los agresores con funcionarios de carabineros apostados en el sector.

En esa marcha del 25 de marzo pasado una periodista de La Red indicó que uno de los carabineros que estaba en el lugar gestionó con ese canal una entrevista con uno de los sujetos que aparecían en los registros agrediendo a estudiantes. Esa misma persona también figuraba en videos con un arma de fuego paseándose entre la multitud.