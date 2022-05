Chile: Carta por una Cumbre de las Américas con Todos

Sr. Gabriel Boric Font

Presidente de la República de Chile

Sra. Antonia Urrejola

Ministra de Relaciones Exteriores

De nuestra consideración:

Durante los días 6 al 10 de junio próximo se realizará, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, la IX Cumbre de las Américas bajo el lema CONSTRUYENDO UN FUTURO SUSTENTABLE, RESILIENTE Y EQUITATIVO.

Se ha conocido que el gobierno de los Estados Unidos pretende excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de esta reunión tan importante donde todos los países, más allá de sus posiciones ideológicas, debieran estar presentes y, libremente, cada uno expresar sus puntos de vistas, diferencias, así como adoptar acuerdos comunes.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no asistirá a la IX Cumbre «si no se invita a todos» y lo mismo señaló Luis Arce, presidente de Bolivia. Por su parte, el presidente de Argentina, Mario Férnandez, pidió a los organizadores que se invite a todos los países. Así mismo, los líderes de la Comunidad de El Caribe (CARICOM) también han abogado por una IX Cumbre «inclusiva y no excluyente».

Por lo anterior, llamamos al gobierno de Chile a sumarse a estas voces por una Cumbre de las Américas inclusiva y donde puedan participar todos los países de nuestro continente. Más aún si todas las naciones de Abya Yala son parte de las Naciones Unidas.

En materia internacional, Chile tiene una voz importante y quisiéramos que esa voz estuviera siempre al lado de la unidad latinoamericana y de su integración. Ello significa estar contra las guerras y contra el intervencionismo, siguiendo también las aspiraciones y compromisos de la “Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de Paz”, firmada por Chile en la reunión de la CELAC en 2014 como también seguir los planteamientos del Movimiento de Países No alineados del cual Chile es integrante desde 1991. Dicho Movimiento está “concebido para desempeñar un papel activo en la política internacional, formulando sus propias posiciones independientes, basadas en principios como la autodeterminación, la descolonización, la oposición al apartheid, el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, la democratización de las relaciones internacionales, el desarrollo socioeconómico y la reestructuración del sistema económico internacional”.

Sabemos que Estados Unidos ejerce fuertes presiones contra nuestros pueblos, pero Chile tiene la posibilidad, negada a muchos, de tomar sus propias decisiones.

En esta perspectiva queremos recordar el sueño y las palabras del Presidente Salvador Allende en su histórica entrevista con el periodista Augusto Olivares, donde señaló que “América Latina tiene la oportunidad de estar presente en el momento en que el mundo cruje. Cruje en lo económico, cruje en lo moral, cruje en lo político. Y ahí entonces, que las reservas de este continente tendrán que expresarse cuando los pueblos alcancen la posibilidad de intervenir, cuando los pueblos lleguen al gobierno, cuando hayan arrasado con las viejas oligarquías cómplices del imperialismo y cuando indiscutiblemente haya una voz de América Latina, de pueblo continente, como lo soñaron los próceres de nuestra independencia”.

Agradeceremos su atenta respuesta a nuestra solicitud. Atentamente.

Alicia Lira, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

Patricio Vejar, Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Hervi Lara, Comité Oscar Romero, SICSAL –Chile

Pablo Ruiz, Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas

Carlos González, Corporación 3 y 4 Álamos, Un Parque por la Paz y la Memoria