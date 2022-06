Ecuador. Movimiento indígena y popular incrementa sus protestas mientras régimen de Lasso sólo ofrece represión y palabras inútiles

#ATENCION

La CONAIE y organizaciones fraternas se pronunciaron.

Sr. Lasso Ud. ofrece diálogo y luego amenaza con aplicar el uso progresivo de la fuerza, no tiene coherencia. Cuando dice que no hay "detonantes" confirma que no sabe nada del país.

5to día de #ParoNacional. pic.twitter.com/H655Njmj1j