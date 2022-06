La Dipolcar consideraría sus enemigos «políticos y morales» al actual gobierno y partidos de izquierda

Luigi Lopresti, general en jefe de la DIPOLCAR

La dipolcar nuevamente en la palestra. Quién no recuerda que fue ese organismo de inteligencia de Carabineros el que estuvo implicado en el degollamiento de tres profesionales antidictadura civico militar. Hoy es su actual director Luigi Lopresti quien se encuentra en el ojo del huracán por denuncias en la cual se ve implicado su departamento de inteligencia, en el sentido de que existirían antecedentes de una eventual confabulación del ente policial para socavar a aquellos que consideran «enemigos Políticos y Morales». ¿Y quienes serían esos enemigos?; pues bien, líderes comunistas, el actual gobierno y sus ministros, es decir Gabriel Boric, Iskia Siches etc etc y para que estos sea más increíble, los antiguos militantes de izquierda que combatieron a la dictadura con las armas.

El director de Carabineros, Ricardo Yañez, ante semejante denuncia ordenó se entregaran todos los antecedentes al ministerio público para que sean investigados, pues esta situación al parecer tenía toda la intención de «socavar al gobierno» entre otra cosas.

La actual Dipolcar habría suspendido servicios de apoyo y vigilancia a los domicilios de Gabriel Boric y la ministra del interior Izkia Siches. Además de una retardada entrega de información policial al gobierno. Todo esto, al parecer, bajo la direccion del general en jefe de la Dipolcar Luigi Lopresti.

Más grave sería esto, si se considera que la Dipolcar estaría entregando información sensible a representantes de la oposición antes que a las actuales autoridades, considerando las numerosas críticas que estos han sufrido en torno al aumento del narcotráfico y el crimen organizado. De este modo quedaría demostrada la insoportable levedad del ser de la institución policial en relación a la delincuencia y que demostraría el accionar inadecuado en intervenciones policiales, donde incluso a costado la muerte de personas y policías en controles barriales.

Artículo: David Santiago Farías Delva