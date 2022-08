Movimientos sociales manifiestan malestar ante los acuerdos de partidos políticos sobre intención de intervenir contenidos de la nueva Constitución (El Ciudadano 13 de agosto 2022)

Cientos de organizaciones consideran que los aspectos incluidos en dicho acuerdo son irrelevantes, innecesarios, y fuera de lugar

El Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, la coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares junto a la adhesión de cientos de organizaciones sociales, exconstituyentes y personalidades de diversos ámbitos, extendieron una declaración pública.

“Nuestra convicción es defender el mandato entregado en el plebiscito pasado a las y los convencionales de las fuerzas transformadoras y dentro de estas, valorar el trabajo desarrollado en forma relevante por las y los independientes y el bloque popular, así como los pueblos originarios. Así lograron incluir las demandas sociales y la democracia participativa, muchas veces a contrapelo de los partidos políticos. Este trabajo siempre contó con el apoyo de sus territorios y los movimientos y organizaciones socioambientales”.

Hacen un llamado a defender la nueva Constitución redoblando el trabajo por el Apruebo en los territorios, en forma independiente de quienes se arrogan representatividad para decidir el futuro.

A continuación, la declaración pública:

Ante el acuerdo suscrito por los partidos políticos sobre futuras y supuestas “mejoras” a la Nueva Constitución, el Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, junto a la coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, señalan:

1.- Nuestra energía y la de los movimientos sociales y organizaciones territoriales está plenamente abocada al trabajo de Aprobar sin Condiciones los contenidos de la nueva constitución. Los partidos políticos y el gobierno olvidaron que el proceso constituyente surgió del estallido social y la revuelta, entroncadas con las luchas históricas por el agua, la previsión, la educación. Este proceso no fue un regalo de la clase política, que hoy nuevamente utiliza procedimientos antidemocráticos para seguir administrando el modelo de miseria.

La injerencia del poder constituido en la convención a través del Acuerdo Político dado a conocer el 11 de agosto no es nueva, es la continuidad del llamado Acuerdo por la Paz. Se ilustra también en la carta «Aportes al Debate de las Normas Transitorias» enviada en mayo de 2022 por el gobierno del presidente Boric a la convención. La presión oficialista logró relativizar el avance de los cambios alcanzados pese a los obstáculos existentes por el quorum de 2/3 y el estrecho plazo fijado para elaborar la constitución. Ahora el gobierno lo hizo de nuevo.

Este acuerdo genera malestar y desazón en los movimientos sociales. Sucumbir a las presiones de la derecha conservadora, favorece sólo al sistema político y podría ser un anticipo de otras acciones de estos herederos de la ex Concertación, con miras a alcanzar los dos tercios requeridos para impulsar después reformas a la constitución desde el Congreso. Esta estrategia deja de lado la voz popular para intervenir un texto constitucional cuyo contenido es superior y trasciende a los partidos, porque radica en el poder constituyente. En los hechos ese acuerdo está desconociendo que el poder constituyente instituyó formas de democracia directa, entre ellas el referéndum, para que sean los pueblos quienes se pronuncien sobre cambios en la constitución o elaboren leyes de iniciativa popular o leyes revocatorias.

Respecto de las leyes de implementación a las que se refiere el acuerdo sobre ejes relacionados con los derechos sociales, habrá que dar esas luchas desde los territorios y organizaciones populares después del 4 de septiembre y pasado el Apruebo que sin duda lograremos.

2.- En ese contexto, nuestra convicción es defender el mandato entregado en el plebiscito pasado a las y los convencionales de las fuerzas transformadoras y dentro de estas, valorar el trabajo desarrollado en forma relevante por las y los independientes y el bloque popular, así como los pueblos originarios. Así lograron incluir las demandas sociales y la democracia participativa, muchas veces a contrapelo de los partidos políticos. Este trabajo siempre contó con el apoyo de sus territorios y los movimientos y organizaciones socioambientales.

3.- Los aspectos incluidos en el acuerdo nos parecen irrelevantes, innecesarios, y fuera de lugar ya que surgen como respuesta a la presión de la derecha, sin prever su repercusión en el conjunto de los pueblos y movimientos sociales. Las alusiones y garantías descritas respecto de la plurinacionalidad, salud, educación y estado de excepción y los cambios propuestos respecto de sistema político bajan el perfil a los contenidos reales de estos artículos, y pueden incluso alimentar el lógico recelo de los pueblos originarios y quizás la abstención de otros sectores sociales que tienen cero confianza en los partidos políticos y descreen de sus maniobras.

Este acuerdo no presagia nada bueno respecto del futuro de cambios por los que se ha pagado un tan alto precio durante la revuelta. El gobierno y los partidos políticos debieran estar abocados a su tarea de gobernar y legislar, respondiendo a las demandas sociales, al alza del costo de la vida, y las causas de fondo de la percepción de inseguridad, entre otras materias urgentes. Podrían, claro está, reformar la constitución del 80, lo que está dentro de sus atribuciones y competencias. Sin embargo, no corresponde que ellos intenten revertir desde esos espacios, los contenidos de la nueva constitución que no son funcionales a la administración del modelo económico vigente y la crisis del capitalismo y serán sometidos a plebiscito recién el 4 de septiembre. Es un récord de diligencia indebida.

4.- El derecho humano y de los ecosistemas al agua; la redistribución del agua y su gestión participativa en los territorios en escasez hídrica; los derechos de los pueblos originarios a la tierra, a la autodeterminación y a vivir de acuerdo a su sistema de justicia; la existencia de regiones y comunas autónomas, así como los derechos de la naturaleza son logros que sin duda están en la mira del poder constituido. Añoran también reconstruir el Senado y entre sus consejeros está el senador José Miguel Insulza.

Nos convocamos por todo ello a estar alertas y movilizados frente a este ejercicio de una voluntad política que desconoce en los hechos la voluntad popular actuando en nombre del pueblo. Nuestro llamado es a defender la constitución redoblando nuestro trabajo por el Apruebo en los territorios, en forma independiente de quienes se arrogan representatividad para decidir el futuro de la nueva constitución.

#ApruebosinCondiciones #DefiendolaNuevaConstitución #AprueboconlosPueblos #AprueboporelAgua #Apruebodemocraciadirecta

Organizaciones firmantes:

Abordaje Digital – Facilitar la digitalización de organizaciones sociales

Agrupación Cultural Águila Sur

Agrupación Cultural Huitral Mapu – Difundir la Cultura y crear consciencia medioambiental

Agrupación de Pequeños Regantes y no Regantes del Rio Mostazal – Proteger el agua para la vida

ANAMURI

Apruebo Archipiélago de Quinchao

Apruebo Más Pueblo – Comando independientes

Asamblea Autoconvocada Mirador de Tobalaba – Organización Territorial

Asamblea Benito Rebolledo de Macul – Reconstruir tejido social en el territorio

Asamblea de Arte Chile – Organizar y fortalecer las artes y el conocimiento en Chile

Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas (AMIPA) – lucha por el agua

Asamblea Guasco Alto – Resguardar de la contaminación y abusos, a las comunidades de la alta minería

Asamblea Territorial Agua Santa – Organización Territorial

Asociación Agroecología Siembra Libertad – Promover la soberanía alimentaria y medicinal

Asociación de ex presos políticos chilenos en Francia – Lucha por la impunidad y los derechos humanos

Asociación de Ingenieros Los Lagos – Investigación Industria

Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES Chile – Defensa del derecho a la salud, vinculando organizaciones sociales, trabajadores de salud y académicos/académicas

Brigada Solidaria Peñaflor – Desarrollo Comunitario y Solidaridad Social

Cabildo Plaza de Recreo Viña del Mar

Cabildos Constituyentes – Promoción de participación vinculante

CasAccion Comunitaria

Centro Intercultural y Social Raíces – Difusión y producción artística

Chile Mejor sin TLC – No al TPP11

Chile Sin Ecocidio – Convertir el Ecocidio en un crimen

Cholas Disidentes – Danza andina

Cía. Gran Circo Teatro

CODEHS – Por la promoción y defensa de los derechos humanos.

Colectividad Radial Aire Puro

Colectivo Ansur – Ddhh

Colectivo Ciudadano

Colectivo Ciudadano de Peñalolén

Colectivo Con-spirando – Teología y espiritualidad ecofeminista

Colectivo De Cultura Popular La Escuela

Colectivo de Geografía Critica Gladys Armijo Zúñiga – Educación geográfica por la vida digna.

Colectivo Feminista Re-Sueltas Coyhaique

Colectivo intercultural Resistencia y Dignidad – Intervenir espacios públicos en los barrios para la articulación del pueblo

Colectivo Itinerante Memorias Barriales – Recuperar memorias de barrio como potenciador de la participación territorial

Colectivo NO al TLC Europa-Chile – Trabajar en contra de la globalización económica neoliberal

Colectivo social salvemos el río Renaico – Organización socioambiental

Colectivo VientoSur

Comando APRUEBO DE SALIDA BARCELONA

Comando Apruebo Democracia Directa – Promoción de mecanismos Democracia Directa de la nueva constitución

Comando Apruebo para seguir avanzando

Comisión Chilena de Derechos Humanos de Viña del Mar

Comisión Ética contra la Tortura – Denuncia y lucha contra el flagelo de la tortura

Comité Ambiental Comunal de la comuna de Paine

Comité de DD.HH. y Ecológicos de Quilpué – defensa de los derechos de seres y naturaleza toda

Comité de DDHH «Gustavo Gatica» Osorno – Promoción y defensa de ddhh a la protesta social

Comité de Defensa a los Derechos Humanos y Sindicales

Comité Oscar Romero – Difundir el pensamiento

COMITE SINDICAL MST EN LUCHA

Comunidad Colla Flora Normilla – Kuraka Colla

Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Comunidad Martin Luther King – Derechos humanos

Confederación de Estudiantes de las Ciencias Ambientales de la Educación Superior

Constituyente Organizado – Plataforma de propaganda político popular

Convida 20 por el Cambio Climático – Chile – el cuidado y defensa de la Pachamama

Cooperativa «la Minga»

Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares

Coordinadora 8 de Marzo – Defender los derechos de las mujeres

Coordinadora Autónoma contra la violencia machista – Feministas populares contra la violencia

Coordinadora Comunal de Inmigrantes Quilicura a Color – Activismo migrante

Coordinadora de recuperación del cobre – Nacionalizar los bienes nacionales comunes

Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile – defensa de los derechos de las personas migrantes

Coordinadora no al oleoducto Sonacol – Estudiante y activista medioambiental

Coordinadora NO ALTO MAIPO

Coordinadora Por La Defensa del Río Andalién – Organización Socioambiental y Territorial

Coordinadora por la defensa del rio loa y madre tierra – Defensa del medio ambiente, en particular rio Loa

Corporación de Desarrollo El Despertar – Medio de Comunicación Independiente

Corporación Territorio

ECOHUMANAS – Transformaciones el Empoderamiento de los Movimientos Sociales-Ecológicos

ECOSS de BARRIO – Defender el Derecho a la Soberanía en Salud

Ecotv del Sur – Medio de comunicación independiente de de contenido socio ambiental

Emergencia precordillera – Proteger y defender el bosque, la tierra y el medioambiente

Emprendedores del Aconcagua – Organización funcional cuida los derechos de exambulantes san felipeños

Escuela Campesina Curaco de Velez

Escuela Campesina Ismenia Ortiz Lizama – Educación rural

Escuela PermanenteI PRAIS – Derechos humanos

Federación de Tripulantes de Chile – Federación de sindicatos

Fridays For Future Santiago – Movimiento ambiental global de juventudes activistas

Fundación América Morena Brotes de encuentro

Fundación Constituyente XXI – Fundación sin fines de lucro

Fundación Gestión ética para la Dignidad Animal – Defensa de los derechos animales

Fundación Proyecto Wayra – Acompañamiento psicosocial en el ciclo de reducción del riesgo de desastres

Fundación Tantí – Investigación y Promoción de la Agroecología y la Autosustentabilidad

La Huella Culiprán – Asociación cultural y medioambiental

La Milpa – PAC

MAI, Movimiento ambiental intercultural de la cuenca del Trankura – Movimiento ambiental de Pucón

Marcha disidente x la memoria – Derechos y memoria LGBTIQA+

Marcha Mujeres Chile

Maule por una Nueva Educación – Red de educación popular, por el derecho a la educación pública

MOSACAT – Socioambiental

MOVIMIENTO AGUAS Y TERRITORIO – Defender la nueva constitución y no aceptar intervención

Movimiento Biocéntrico

Movimiento de Pobladores en Lucha – Vivienda digna

Movimiento de Pobladores y Pobladoras en Lucha – Lucha por la Vivienda Digna

Movimiento pobladores y pobladoras en lucha buen vivir

Movimiento por el Agua y los Territorios – MAT Chile

Movimiento Regionalista del Maipo – Crear una nueva región que una las Provincias; Cordillera, Maipo, Talagante, Melipilla, San Antonio y Cardenal Caro

Movimiento Somos – Cultural

No al oleoducto SONACOL Maipú – Organización ambiental

Núcleo de Estudios en Conflictos socioambientales – NECOSOC – Investigación

Observatorio de Derechos Humanos y Gobiernos Locales – Trabajar por instalar los derechos humanos en territorios locales

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA – Acompañamiento a comunidades en conflicto socioambiental

ONG por nuestras aguas ancestrales de la comuna de nacimiento – Defensa de los humedales

Parque Comunitario Panul – Defensa del Bosque Panul

Partido Igualdad – Organización política anticapitalista

Partido Pirata de Chile Ppcl – Libertades y democracia directa

Pensamientos y praxis por Chile – Grupo de chilenos en Chile y el exterior en apoyo a Chile y su gente

Piratas por el Apruebo – Promover el apoyo a la opción Apruebo en el Plebiscito del 4 de septiembre

Plantemos Nativo ONG

Plataforma Comunicacional Gaceta Ambiental – Comunicación

Plataforma de DDHH para el Buen Vivir – Promoción y defensa de DDHH y del Buen Vivir

Protección y defensa de la fauna urbana

Radio Ayni – Colectiva comunicacional y Medio de comunicación comunitaria

Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto Viña del Mar – Radio difusión comunitario

RAP Red de Autoabastecimiento Peñalolén – Soberanía Alimentaria y Buen Vivir

RAP&CJM

Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres – erradicar la violencia hacia mujeres y niñas

Red de Defensa de los Territorios Araucanía – Organización social

Red de Economías Territoriales del Wallmapu

Red de mujeres mapuche – Defensa de los derechos de las mujeres indígenas

Red Eco Ambiental De Pirque

Red Parque Cabriteria – Por la defensa de la Quebrada y Estero Cabriteria, Valparaíso

Red por la Defensa de la Precordillera – Defensa del Bosque Panul

Red Zona Sur Viña – Organización Barrial Territorial autoconvocada

Salvemos Olmué

Sicsal Chile – la Solidaridad con los pueblos de América Latina

Sindicato colegio Jacques Cousteau

Sindicato Ñuble Alimentos

Sitracuimar – Sindicato marítimo portuario

Somos Cerro Blanco

Territorio Constituyente

Autoconvocadas/es/os firmantes:

Alejandro López Vallejos – Autoconvocado

Alicia Maldonado – Activista transfeminista

Alicia Olavarría – Pensionada

Andrea López Sáez – Independiente

Andrea Muñoz Martínez – Académica Salubrista

Andrés Cruz Miralles – Fotógrafo

Aníbal Vivaceta de la Fuente – Médico salubrista

Annie Luypaert – Traductora

Antonio Reyes – Sociólogo

Antonio Ríos Reyes – Técnico

Beatriz Mercado – Químico farmacéutica hospitalaria

Benjamin Sotomayor – Ingeniero en Información y Control de Gestión

Bernardita Hernández Cordero – Pensionada

Bernardo Reyes Ortiz – Ecólogo docente y activista ambiental

Brenda Osorio – Trabajadora independiente

Carlos Carroza Sandaño – Activista de derechos humanos

Carmen Gloria Díaz Rodríguez – Abogada

Carolina Lagos – Agrónoma, agroecóloga

Carolina Parra – Diseñadora

Catalina Bolívar Patino – Trabajadora Social y activista feminista

Catherine Castillo Sanhueza – Dirigenta y Comunicadora Social, Activista

Celia flores – Artesana

Celia Sazo Contreras – Técnico en trabajo social – Dirigenta sindical y social

César Rojas – Docente

Christian Rodríguez – En defensa de la soberanía

Claudia Santos Salinas – Antropóloga

Claudia Valladares Hanisch – Jubilada

Cristián Gómez Zaccarelli, MAT – Defensa del agua, Artista Plástico, ecoartista

Cristian Ignacio Valdivia Barraza – Publicista

Cucho Márquez – Diseñador

Daniela Millaleo – Cantautora Mapuche

David Debrott – Director, Instituto Economía Política de la UAR

David Rojas Bórquez – Fotógrafo

Dayyana González Araya – Ex convencional constituyente D-3

Débora Gais – Educadora de Párvulos

Diego Pinto Veras – Docente

Eduardo fuentes – Dirigente poblacional

Erica Zambrano Valenzuela – Matrona

Evelyn Ríos – Profesora

Fernando Castillo – Un Chile mejor para todos y todas

Filip Escudero Quiroz-Aminao – Historiador mapuche

Franchesca Carrasco – Activista lesbotransfeminista

Francisco Caamaño Rojas – Ex Constituyente

Francisco Olivares – Periodista, corresponsal del portal sobre VIH y TB corresponsales clave.org, socio de la coalición de TB de las Américas y de la organización Juntos por la Vida de personas con VIH

Francisco Torres Manson – Independiente

Franco Pradenas – Activista transfeminista

Geraldina Aguilera Muñoz – Profesora

Graciela Bernal Castro – Autoconvocada

Guillermina Salas Casanova – Miembro Pleno

Hans Alexis Hube Frías – Presidente de la Confederación de Estudiantes de las Ciencias Ambientales de la Educación Superior, Activista ambiental

Héctor Vásquez – Jubilado, ex preso político de la dictadura, exiliado en Francia

Hernán Aguilera Martínez – Académico

Hugo Paredes – Trabajador

Ignacio Alejandro Espinoza Rubio – Artista visual y profesor de artes

Irene Vega – Trabajadora social

Isabel olivares Concha – Nacionalización nuestros recursos naturales

Isabel Peña Hernández – Activista por el medio ambiente

Ivonn Sambra – Actriz

J. Fando Serey – Corresponsal. Dir. Pol.Soc. y ExPP. – Democracia Popular Rev. S.

Jaime Eduardo López – Artesano

Jaime Prat – Autoconvocado

Javier Bertin – Realizador audiovisual

Jimmy Picon Peña – Profesor historia y ciencias sociales. Trabajador social.

Joaquín Rojas – Autoconvocado

Joel González Vega – Concejal de Limache

Jorge Ávila – Autoconvocado

Joselin Lean Landeros – Antropóloga, UTA

Joyce Cifuentes – Coordinadora Mercado Agroecológico – Orgánico Rancagua

Juan Ignacio Naudón Díaz – Activista Software Libre

Juana Ramírez Gonveya – Pensionada IPS

Lautaro Ramos – Profesor pensionado

Leonor Hurtado – Ejecutiva

Leyla Noriega – Periodista Aymara

Lucia Saavedra Tapia – Kinesióloga

Lucila Cautivo Céspedes – DDHH

Luis Guajardo – Autoconvocado

Mafalda Galdames – Poeta

Malva-marina Pedrero – Antropóloga

Manuel Hidalgo – Economista-asesor sindical

Manuel Valenzuela Albornoz – Asistente de la Educación. Secretario general AEFEN. Consejero Nacional CUT

Marcela Antilco – Independiente

Marcela Fernández Valenzuela – Militante

Marchant Oscar – Jubilado

Marco Soto – Ciudadanía política – Formación política para la ciudadanía

María Alejandra Burotto Huidobro – Teóloga

María Cecilia Bartholin – Contadora

María Erka Zúñiga Saá – Educadora de Párvulos

María Soledad Guajardo Araya – Trabajadora Social

María Teresa Torres Salazar – Profesora – Funcionaria pública – Jubilada

María Victoria Figueroa Silva – Profesora primaria

Mariana Meza – Trabajadora social, Activista de derechos de las mujeres, niñas y jóvenes

Mariana Zegers – Docente y activista de DDHH

Marilu Trautmann – Docente

Marite Vásquez Núñez – Actora

Melissa Elgueta – Prev. Riesgos Ing. ambiental

Mercedes Galarce Olivares – Psicóloga

Mercedes Guajardo Araya – Terapeuta Floral

Mercedes Mondaca Flores – Psicopedagoga

Mónica Hormazábal – Dirigenta Campesina – Representante de la interregional centro ANAMURI

Mónica Venegas Arévalo – Independiente

Nancy Guzmán Jasmen – Periodista

Natalia Toledo Aguilar – Ingeniera Civil Química

Natalia Zapata – Socióloga

Natividad Llanquileo Pilquimán – Ex Convencional Constituyente

Nikol Martínez Leiva – Abogada

Nuriluz Hermosilla Osorio – Arqueóloga

Orlando Bucarey Moreno – Ing. Prevención de Riesgos

Pablo Sepúlveda Allende – Médico

Paloma Castillo – Psicoanalista

Patricia Acevedo – Autoconvocada

Patricia Álvarez – Administrativa

Patricia Parga-Vega – Periodista y documentalista chileno-belga

Paz Segovia – Técnico

Renato Rojas Dall’Orso – Politólogo

René González Rojas – Pensionado Valech

Riet Delsing – Antropóloga

Roberto D’Orival Briceño – DDHH, Memoria, activismo e intervenciones artística

Rodrigo Peyreblanque Merino – Periodista

Rosa de Vargas Moreno

Rosa Ramírez Ríos – Trabajadora teatrista

Rosa Ulloa – Independiente

Sebastián Medina Gay – Académico

Sebastián Ugarte Araya – Defensa del agua y los ecosistemas

Sergio Muente Cárdenas – Servicios Educativos Informales

Solange duran – Autoconvocada

Sole Rojas Bravo – Activista feminista

Soledad Acevedo Arenas – Feminista, psicóloga comunitaria y educadora popular

Soledad Iturriaga. Meneses – Activista

Susana Jiles Castillo – Educadora Popular

Tania Quinteros – Psicóloga

Tomás Barrera Méndez – Activista por los Derechos Humanos

Trokiñ Peyepeyen – Estudiante Magister en Historia

Vicente Allende – Músico

Víctor Vidal – Trabajador transporte

Víctor Vivallo Pontoni – Comunicador social y comunitario

Vittorio Olavarrieta Valdés – Escritore disidente

Viviana Delgado – Diputada de la República – Distrito 8

Xochitl Inostroza Ponce – Historiadora, Usach