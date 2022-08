por Enrique Muñoz Gamarra

El presente análisis es la continuación de mis anteriores observaciones. En cada análisis trato en lo posible de darle continuidad a las notas precedentes que escribo. El presente, además, es para observar como ha venido avanzando la geopolítica mundial, lo que nos permitirá mantener la lucidez analítica.

Por cierto, el avance de la geopolítica mundial no ha sido nada pacífica, aquella ha corrido en medio de duros enfrentamientos entre las principales burguesías que contienden por la hegemonía mundial, esto es, en el marco de las confrontaciones inter-imperialistas (reparto de mercados y zonas de influencia) y estratégicas (contra el proletariado) que en la actualidad agitan terriblemente el mundo.

Entonces, las pugnas inter-imperialistas han sido muy intensas en estos últimos años. Particularmente desde finales de 2016 cuando implosiona la arquitectura del dominio imperialista occidental. Entonces la burguesía estadounidense marchó a los complots agudizando aún más sus graves provocaciones a fin de recuperar la hegemonía mundial que lo había perdido en 2010. Desde entonces el mundo ha estado sacudido intensamente. El complot más grave fue el ataque bacteriológico a finales del año 2019. Ahora aquellos complots están orientados en Ucrania contra Rusia (paradójicamente este es un ataque de Estados Unidos, no de Rusia, hay que ser muy claros en esto) y en Taiwán contra China.

Repasar estos hechos es muy importante, primero, para entender el curso actual de la geopolítica mundial y, sobre esa base, segundo, observar un posible derrotero geopolítico imperialista coyuntural al que empujan las recientes agitaciones mundiales. En este marco debe ser observado el siguiente análisis.

Veamos esto:

I.- Algunos trascendentales hechos que conmovieron el mundo antes de los actuales complots de Estados Unidos contra Rusia y China

Primero, el enfrentamiento militar entre Estados Unidos y Rusia en algunos momentos ha sido al milímetro. El 17 de septiembre de 2016, se produce el ataque de la Coalición internacional liderado por Estados Unidos contra una posición militar cerca del Aeropuerto Deir ez-Zor en el este de Siria. El ataque consistió en 37 disparos de misiles que duró desde las 3:55 p. m. a 4:56 p. m., hora de Damasco, matando entre 90 y 106 soldados e hiriendo a más de 110 del ejército sirio y ruso, entre ellos los más selectos de ambos ejércitos. En ese entonces fue un ataque directo contra el ejército de Rusia.

Un apunte:

“El ataque aéreo de Deir ez-Zor fue una serie de 37 ataques aéreos de la Coalición liderados por Estados Unidos cerca del Aeropuerto Deir ez-Zor en el este de Siria el 17 de septiembre de 2016, que duró desde las 3:55 p. m. a 4:56 p. m., hora de Damasco,4 que mató entre 90 y 106 soldados del Ejército sirio e hirió a 110 más. Estados Unidos dijo que los objetivos previstos eran militantes del Estado Islámico de Irak y del Levante y que el ataque a los soldados sirios se debió a una identificación errónea de las fuerzas terrestres5 mientras que los gobiernos de Siria y Rusia afirmaron que fue un ataque intencional contra Siria tropas. El ataque provocó «una tormenta diplomática» con Rusia convocando a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.6 Más tarde, el gobierno sirio suspendió un alto el fuego que había sido el resultado de meses de intensos7 esfuerzos diplomáticos de los EE.UU. y los gobiernos de Rusia (1).

Segundo, muchos pensamos que este ataque no iba tener respuesta, entonces nos equivocamos. La respuesta rusa sobrevino a los tres días, el 20 de septiembre de 2016. Cierto, el contraataque se efectuó con misiles de crucero tipo Kaliber lanzados por buques de guerra rusos contra un objetivo debidamente apuntado, aquel era una sala de coordinación de operaciones de agentes extranjeros (‘centro de operaciones de campo’ clandestino) ubicada en la periferia occidental de la provincia de Alepo y cerca del Monte Simeon, norte de Siria, matando en el acto a unos 30 agentes israelíes y occidentales entre ellos de Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Arabia Saudí y Qatar. Ciertamente el ataque fue contundente. Los estadounidenses jamás se imaginaron esto. Era un operativo en venganza por el ataque aéreo desatada por la coalición internacional el 17 de septiembre de 2016 en Deir ez-Zor en el este de Siria. La respuesta rusa fue “diente por diente, ojo por ojo”, inimaginable hasta esos momentos por el pentágono.

El sustento:

“Buques de guerra rusos dispararon tres misiles de crucero tipo Kaliber contra la sala de coordinación de operaciones de agentes extranjeros», matando a 30 militares, entre ellos varios israelíes y occidentales, informó el martes la agencia oficial rusa Sputnik en su página digital en árabe. De acuerdo con el medio que cita a “fuentes sobre el terreno”, esta sala se encuentra en Dar Ezza, región ubicada en la periferia occidental de la provincia de Alepo y cerca del Monte Simeon. La zona se caracteriza por una cadena de montañas. Sputnik también indicó que entre los muertos por el impacto de misiles se encuentran agentes de países como EE.UU., El Reino Unido, Turquía, Arabia Saudí y Catar. Los oficiales extranjeros que perdieron la vida en la sala de operaciones dirigían los ataques de los grupos armados en Alepo y la provincia vecina, Idlib (noroeste), apostilló” (2).

Tercero, el 5 de agosto de 2017, el Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de la ampliación de la lista de sanciones contra la Republica Popular Democrática de Corea (RPDC), en un intento por detener las pruebas de misiles de este pais. La medida fue aprobada por unanimidad: los 15 miembros del Consejo de Seguridad, incluidos Rusia y China, votaron a favor de esta resolución. Aquí la relación de los miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad (15 miembros). Cinco miembros permanentes: China, Francia, Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. Diez miembros no permanentes (indicando el año en que termina su mandato): Bolivia (2018), Egipto (2017), Etiopía (2018), Japón (2017), Italia (2017), Kazajstán (2018), Senegal (2017), Ucrania (2017), Uruguay (2017), Suecia (2018). Esto ocurrió en agosto de 2017 y en ella no hubo una Rusia de Putin, una China de Xi Jinping, jefes del sistema multipolar, ni tampoco una Bolivia progresista de Evo Morales. Todos se coludieron con la más rancia bestia imperialista (estadounidense). Entonces, la embajadora estadounidense en la ONU señaló orgullosa de sus aliados que las sanciones afectarían en gran medida a las exportaciones de carbón, hierro, mariscos, entre otros. Además, limitaría el número de norcoreanos que pueden trabajar en el extranjero y dar una llamada de atención a los países que desean establecer nuevas empresas o invertir en Corea del Norte. «Un tercio de sus exportaciones comerciales ha sido golpeado. Básicamente les dimos una patada en el estómago con 1.000 millones de dólares de sanciones que van a empezar a sentir de inmediato», recalcó la diplomática.

Cuarto, el 3 de septiembre de 2017, la RPDC probó con total éxito un artefacto nuclear de hidrogeno y el misil balístico intercontinental (ICBM) capaz de transportar aquel artefacto hasta territorio estadounidense. Como se sabe la bomba de hidrógeno (que se mide en megatones, no en kilotones) es la producción máxima de la tecnología moderna. Y, es más, la prueba misilistica había pasado por encima de cientos de kilómetros del espacio aéreo japonés que se conoce como la «Línea de Karman». El golpe fue muy duro. La llamada «comunidad internacional» (países imperialistas y sus títeres) estaba estupefacta. El pánico era evidente. El poderío nuclear y misilistica de la RPDC había sido establecido plenamente.

Veamos:

“Corea del Norte continúa con su carrera militar mientras Japón y Estados Unidos –y toda la comunidad internacional– contemplan con preocupación la capacidad del régimen de Kim Jong un. Tras cinco ensayos nucleares previos –los dos últimos en enero y septiembre de 2016–, Corea del Norte ha probado hoy una bomba de hidrógeno con «total éxito», según la televisión estatal norcoreana KCTV. Esta bomba podría ser instalada en uno de sus misiles balísticos intercontinentales (ICBM). La prueba, la primera durante el mandato de Donald Trump, es el resultado de años de ensayos que ya comenzaron en 2006, con el padre de Kim Jong un, Kim Jong-il. Ahora, el actual líder norcoreano ha conseguido una bomba de hidrógeno con una potencia estimada de unos 100 kilotones, quintuplicando el anterior test llevado acabo hace un año por Pyongyang, según asegura el propio Gobierno” (3).

Quinto, el 19 de septiembre de 2017, después del hecho anterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, completamente enloquecido y de forma totalmente insolente amenazo con «destruir por completo» la República Popular Democrática de Corea (RPDC), vociferaciones que fueron lanzadas, nada menos, desde la más grande tribuna mundial, la 72 Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Nueva York.

Veamos:

«Si EEUU se ve forzado a defenderse y defender a sus aliados, no tendremos otra opción más que destruir totalmente a Corea del Norte», dijo el mandatario en su discurso ante la 72 Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Subrayó que Corea del Norte representa una amenaza global si continúa desarrollando sus programas nucleares y de misiles balísticos, dijo este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso ante la 72 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). «Actualmente, el imprudente desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos de parte de Corea del Norte amenaza todo el mundo con una inimaginable pérdida de vidas humanas», dijo Trump. Además, agradeció a Rusia y China por apoyar a EEUU al votar por las sanciones a Corea del Norte” (4).

Sexto, en este curso de hechos, el 23 de septiembre de 2017, Irán estaba probando también con total éxito un misil balístico bautizado por la nación persa como Jorramshahr.

Veamos esto:

“Irán ha probado este viernes con éxito un nuevo misil balístico, bautizado Jorramshahr, capaz de portar varias ojivas que pueden actuar de manera independiente. El misil ensayado se exhibió este mismo viernes en el marco de un desfile militar en Teherán (la capital iraní) con motivo del trigésimo séptimo aniversario de la Semana de la Defensa Sagrada en Irán…Durante el desfile de hoy viernes, el comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI), el general de brigada Amir Ali Hayizade, reveló algunas de las características de este nuevo misil balístico, diseñado por el Ministerio de Defensa de Irán” (5).

Séptimo, el 15 enero 2018, se descubrió que la Cruz Roja enviaba dinero desde Turquía, nada menos, al frente paramilitar fascista al-Nusra. En efecto ese día una persona que trabaja en la Cruz Roja y la Media Luna Roja, denunció de forma anónima a la ONG Internacional de estar enviando dinero al grupo paramilitar fascista del Frente al-Nusra (al-Qaeda en Siria) desde Turquía. Las remesas estarían llegando camufladas dentro de cajones de ayuda humanitaria para los campos de refugiados sirios en la provincia de Idlib. Esto probaría una vez más la enorme ayuda externa a los grupos paramilitares fascistas que operan en Siria, la complicidad, y la estafa de cientos de entidades “sin ánimo de lucro” que piden dinero a través de anuncios para ayudar a los pobres refugiados y a los civiles que sufren la guerra en Siria, terminan en los bolsillos de estas escorias que masacran y destruyen a Siria. (6).

Octavo, el 4 agosto de 2018, se ejecuta en Caracas (Venezuela) un intento de magnicidio contra el presidente, Nicolás Maduro. Aquello ocurre en la avenida Bolívar de Caracas, mientras el mandatario venezolano realizaba una actividad con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.

Noveno, el 21 de septiembre de 2018, hubo risas en la propia cara del presidente estadounidense, Donald Trump. Ocurrió en el curso del 73er período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, después de que éste dijera que «en menos de tres años» su administración «ha logrado casi más que ninguna otra administración de la historia» de Estados Unidos. Trump desconcertado sólo atinó a decir: “No esperaba esta reacción, pero está bien”.

Veamos.

“Esas carcajadas contra el presidente de Estados Unidos muestran el descredito al cual llegó el imperialismo con su política internacional. La risa es un acto subversivo, porque es el preámbulo a la pérdida del miedo, la risa en este caso no debe verse como una anécdota más, es claramente la pérdida de hegemonía del imperio ante sus subalternos” (7).

Décimo, el 22 de septiembre de 2018, hubo un atentado durante un desfile militar en la ciudad de Ahvaz, al suroeste de Irán, ejecutado por las bandas paramilitares fascistas al mando de la CIA que actúan en aquella ciudad. No es una casualidad que el ataque tuviera lugar en vísperas del discurso del presidente estadounidense Donald Trump en el Consejo de Seguridad de la ONU, opinó Mohamad Hasan Ghadiri Abyaneh, exembajador iraní en México y Australia, en unas declaraciones a Sputnik. Al menos 28 personas murieron y 60 resultaron heridas. El ataque fue reivindicado por el grupo Movimiento Patriótico Democrático Árabe de Ahvaz (Al Ahvaz), vinculado con Arabia Saudí, según la agencia Irna (8).

Agregando a lo expuesto líneas arriba tenemos el siguiente apunte: En realidad, las células durmientes y los escuadrones de mercenarios del ejército estadounidense estaban muy activas. Aquello es parte de una ofensiva del Pentágono por ocupar aquel país. Irán en Oriente Medio es el objetivo principal de Estados Unidos. Como se sabe este país está enfrentada a Estados Unidos y mantiene una relativa autonomía de los poderes de Rusia y China. Sin embargo, existen algunos análisis muy interesantes acerca de este país, en este caso referidos a lo que realmente representa el poder de los ayatolas. Mi análisis a este respecto es que allí nunca hubo una revolución, lo que quiere decir que es falso una revolución iraní impulsado por aquellos poderes absolutamente reaccionarios, esto entendiendo que toda revolución en el sistema capitalista es una revolución comunista. Mi apoyo a Irán es por su resistencia a la pretendida ocupación estadounidense. Sin embargo hay que tomar nota de la investigación que hizo la analista, Nazanin Armanian, que dice: “En el mismo año, en 1978, EEUU hizo 4 movimientos simultáneos: armó a los yihadistas afganos para derrocar al gobierno socialista de Nayibula, envió a Jomeini a Irán para abortar la revolución, patrocinó al católico Lech Walesa en Polonia (los tres países con frontera común con la URSS) y colocó a Karol Wojtyła en la cima del Vaticano (polaco, anti teología de liberación), usando la religión para luchar contra la URSS y la izquierda”.

Veamos:

“Fue en 2005, y tras la publicación de los documentos de la cumbre del G4 celebrada en la isla Guadalupe en enero del 1978, cuando conocimos las negociaciones entre los representantes de Jomeini y Jimmy Carter y Giscard d’Estaing, quienes le ofrecieron su apoyo a cambio de impedir la influencia de los comunistas y de la Unión Soviética en el nuevo régimen. También menciona este acuerdo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Pierre Salinger, en su libro America Held Hostage by Iran…En el mismo año, en 1978, EEUU hizo 4 movimientos simultáneos: armó a los yihadistas afganos para derrocar al gobierno socialista de Nayibula, envió a Jomeini a Irán para abortar la revolución, patrocinó al católico Lech Walesa en Polonia (los tres países con frontera común con la URSS) y colocó a Karol Wojtyła en la cima del Vaticano (polaco, anti teología de liberación), usando la religión para luchar contra la URSS y la izquierda…El Tudeh (Partido Tudeh de Irán PTI) creía que Jomeini era una persona honesta y se podría influir sobre sus decisiones a favor del pueblo. Una ingenuidad absoluta con respecto a un sacerdote mayor, fanático y fundamentalista que pretendía instaurar en el Irán de finales del siglo XX el califato de Mahoma, un árabe del siglo XII. Jomeini instauró la figura Velayet-e faghih (gobierno del docto islámico, una Califa con los poderes de un monarca absolutista), inexistente en el chiismo, y a su beneficio: fue un signo de la contrarrevolución, y, a pesar de criticarla, nosotros no advertimos el peligro que suponía para la vida política del país…En 1982, Jomeini, al aprobar “La ley de los que entran en guerra con Dios», creó el fundamento de un estado policial sin precedente en la historia moderna de Irán. Cualquier crítica se consideraba “guerra contra Dios”. Permitimos que prohibieran los sindicatos independientes, el derecho a la huelga, a la manifestación, etc. Impedíamos huelgas de obreros -que habían esperado muchos decenios para que los atendieran-, porque “debilitaban la revolución”, “hacían el juego al enemigo” (como si importase quién te oprime). Les despojamos a los trabajadores sin su única arma. Miles fueron detenidos y luego ejecutados. En febrero del 1983, los domicilios de miles de militantes y simpatizantes del PTI, así como 54 miembros de la dirección del partido fueron asaltados. Las inimaginables torturas a las que fueron sometidos los dirigentes (muchos mayores de 70 años) y cuadros del partido es otro capítulo de la oscura relación de la TI con los servicios de inteligencia occidentales. (9).

Décimo primero, el 1 de octubre de 2018, las fuerzas aeroespaciales del CGRI (El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica) de Irán, lanzaron seis misiles balísticos de mediano alcance. Una acción que la prensa especializada ha calificado de éxito estratégico, pues para dar en el blanco aquellos misiles tuvieron que atravesar nada menos que 570 kilómetros, la tercera parte del espacio que recurrieron los misiles Kalibr que Rusia hizo explotar el 7 de octubre de 2015. La acción militar iraní fue un total éxito, pues, demolieron completamente un cuartel de los paramilitares fascistas del EIIL (Daesh, en árabe), autores del atentado del 22 de septiembre de 2018 en la ciudad de Ahvaz (suroeste de Irán). La base militar demolida por aquellos misiles estaba ubicada en la ciudad de Abu Kamal, en la provincia de Deir Ezzor en la parte oriental del valle del Río Éufrates en Siria (este de Siria).

Veamos:

“La operación llevada a cabo por Irán contra el Daesh en el este de Irán ha sembrado la inquietud entre los responsables israelíes…Tras lanzar seis misiles desde la base en Kermanshah, en el oeste de Irán, los iraníes enviaron una flota de drones Saeqeh (Rayo) contra objetivos del Daesh en Siria atravesando todo el espacio aéreo iraquí. Ni uno solo de ellos resultó dañado. Según el sitio israelí, el Saeqeh ha sido desarrollado a partir del norteamericano RQ-170 Sentinel, que fue obligado a aterrizar en Irán cuando llevaba a cabo una misión de espionaje. Irán ha creado ahora una flota de superdrones dotados de bombas y misiles, que pueden actuar a largas distancias desde su base en el suelo iraní y alcanzar la entidad sionista, señala el sitio” (10).

Décimo segundo, el 2 de octubre de 2018, hay un hecho espeluznante. Estados Unidos manda asesinar al periodista Khashoggi, residente en Estados Unidos cuando acudía a la embajada de su país en Washington para arreglar sus papeles y poder contraer matrimonio con la estudiante universitaria turca Hatice Cengizel. Pero, los funcionarios le recomiendan, “incomprensiblemente”, que fuera a Turquía a gestionarlo, lo cual muestra la complicidad de la embajada, que está bajo el mando de nada menos que el príncipe Khaled, el hermano de MBS. Un asesinato precisamente para presionar a Arabia Saudita contra su decisión de comprar armas rusas en contra de los de Estados Unidos como por ejemplo el sistema de Defensa de Área de Altitud Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés) fabricado por el gigante estadounidense de armas Lockheed Martin valorizada$ 15 mil millones y que justo la fecha límite para que los saudíes finalizaran el acuerdo fue el 30 de septiembre de 2018, dos días antes de la desaparición de Khashoggi, el 2 de octubre de 2018. Justo el 21 de septiembre, el embajador de Arabia Saudita en Rusia, Raid bin Khalid Krimli, había declarado: “Nuestra cooperación con Rusia continúa y crece. Y durante la visita histórica [a Rusia] del rey Salman, hemos firmado 14 acuerdos que comenzaron a implementarse. Hubo cuatro acuerdos en el campo militar; Tres de ellos comenzaron a ser implementados. En cuanto a la cuarta… hay discusión de las cuestiones técnicas. Porque el sistema en sí es moderno y complejo”. El cuarto acuerdo al que alude parece ser el S-400. Entonces, Estados Unidos enfurecido por el plan saudí de comprar el ruso S-400, Trump explota la desaparición de Khashoggi para obligar a los saudíes a «comprar armas estadounidenses» Uno de esos acuerdos fue la compra planificada de $ 15 mil millones del Sistema de Defensa de Área de Altitud Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés), que es fabricado por el gigante estadounidense de armas Lockheed Martin.

Veamos:

“Sin embargo, existe evidencia considerable que apunta al hecho de que es probable que la respuesta de los Estados Unidos al asunto Khashoggi esté determinada, no por la responsabilidad del gobierno saudí por el destino de Khashoggi, sino por el hecho de si los saudíes eligen cumplir con su promesa de no cumplir. compre el sistema de misiles THAAD de US $ 15 mil millones o más barato, el equivalente en Rusia, el S-400. Según los informes, los saudíes no cumplieron con la fecha límite para su compra de THAAD planificada y habían insinuado a finales de septiembre que planeaban comprar el S-400 de Rusia en su lugar… Si los saudíes se retiraran de un importante y lucrativo acuerdo con los fabricantes de armas de EE. UU., Tal acto probablemente resultaría en una retribución de Washington, dado que las ventas de armas al Reino del Golfo son actualmente el factor impulsor de la «preocupación» de Washington por los sauditas. El pobre historial de derechos humanos del gobierno. Esto es exactamente lo que sucedió y tuvo lugar dos días antes de que Khashoggi desapareciera dentro del consulado saudí en Estambul. Los saudíes se retiran de un acuerdo con Estados Unidos y observan las mercancías del rival… Curiosamente, poco después de que los saudíes no se atuvieran al acuerdo planeado con Lockheed, Trump comenzó a criticar públicamente a los saudíes por «no pagar» su parte justa. Hablando en un mitin de campaña en Mississippi el 3 de octubre, un día después de la desaparición de Khashoggi en Estambul y tres días después de que Arabia Saudita «perdió» el plazo de Lockheed Martin, Trump declaró: “Amo al rey [de Arabia Saudita], el rey Salman, pero dije: ‘Rey, te estamos protegiendo. Puede que no estés allí por dos semanas sin nosotros. Tienes que pagar por tu ejército, tienes que pagar «. Más recientemente, el sábado pasado, Trump dijo a los reporteros que no quería arriesgar la línea de fondo de los principales fabricantes de armas de Estados Unidos para determinar el «castigo» de los saudíes. Te digo lo que no quiero hacer. Boeing, Lockheed, Raytheon, todas estas compañías. No quiero lastimar empleos. No quiero perder una orden como esa [énfasis agregado]. Y sabes que hay otras formas de castigar, usar una palabra que es una palabra bastante dura, pero es verdad» (11).

Décimo tercero, el 1 de abril de 2020, sobrevino la manipulación noticiosa más impactante acerca de la propagación del COVD-19, tras el ataque bacteriológico en noviembre de 2019. Fueron los espeluznantes titulares periodísticos que generaron un gran terror sobre el planeta mostrando a fallecidos regados e incluso incinerándose en las calles de la ciudad de Guayaquil (Ecuador) ocurridos entre los días 1 y 2 de abril de 2020 y difundidos por los principales medios informativos internacionales: Reuters, EFE, también, TELESUR y Sputnik. Haciéndose eco de estas notas por ejemplo el titular de El Heraldo de México del 1 de abril de 2020 decía lo siguiente: “Familiares incineran cadáveres de infectados por Covid-19 en calles de Ecuador: VIDEO”. De Sputnik del 2 de abril de 2020: “Muertos en las calles y cadáveres en descomposición en Ecuador por COVID”. Al parecer había una perfecta interacción entre la manipulación del número de muertos, el desinterés de los gobiernos por asumir sus responsabilidades y la propalación del terror en la población mundial. Y por supuesto en ellas han actuado las células durmientes que tiene regado el Pentágono en esta ciudad, sobre todo, sus pandillas juveniles, esparciendo los cadáveres.

Veamos

“La situación sanitaria que viven en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil es tan grave que varias personas tuvieron que incinerar los cadáveres infectados de Covid-19 de sus familiares en las calles, aseguró TeleSUR. De acuerdo con Denisse Herrera, corresponsal de TeleSUR en Ecuador, la situación es muy grave y como prueba publicó dos videos realizado por integrantes de las Organizaciones Sociales del Guayas, Lia Burbano, sobre la situación. En una de las grabaciones se pueden ver a cuatro individuos mientras cargan un cuerpo y lo abandonan en la calle junto a una sábana, sin detenerse cuando lo cuestionan por sus acciones” (12).

Además, agrego aquí, la observación que hizo circular Sputnik (prensa rusa) sobre la impactante nota anterior:

“Sin embargo, las imágenes de la ciudad demuestran otra cosa. Varios usuarios han publicado en las redes sociales vídeos donde se observa personas que caen, presumiblemente muertas por COVID-19, en medio de la calle, sin que ningún órgano del Estado haga acto de presencia. Estas dramáticas grabaciones ya han dado la vuelta al mundo. Y no parece que la situación vaya a mejorar en un futuro cercano: se han confirmado 2.758 casos para el momento de publicación de esta nota” (13).

II.- Los recientes hechos geopolíticos que siguen batiéndose sobre el mundo

Primero, en junio de 2022, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el hambre en el mundo había alcanzado la escalofriante cifra de 345 millones de personas en 82 países.

Veamos:

“En junio, el número de personas que a escala global padecían inseguridad alimentaria aguda alcanzó a 345 millones de personas en 82 países: su acceso a los alimentos se ha visto restringido hasta el punto de que sus vidas y medios de subsistencia están en riesgo, estimó el Programa Mundial de Alimentos (PMA)” (14).

Segundo, la reunión del 26 de junio de 2022 del grupo 7 (G-7) conformada por Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, se efectuó en Alemania en el Castillo de Schloss Elmau, ubicado en los Alpes bávaros. Reconvertido en hotel, Elmau es un paraje hermoso y remoto en el sur de Alemania que sirvió como campo de vacaciones de los militares nazis y hospital de campaña de la SS (15).

Tercero, Estados Unidos prácticamente obligo a Rusia a marchar a la guerra en Ucrania. Cierto, Rusia se vio obligada a marchar a la guerra, pues, la provocación había llegado hasta sus mismas fronteras y afectaba seriamente su soberanía nacional. Esto como es de conocimiento público empezó el 24 de febrero de 2022 con la operación militar de Rusia sobre Ucrania. Por supuesto, una gran movida de alfiles en el tablero geopolítico mundial por Estados Unidos.

Cuarto, el 24 de julio de 2022, estaba muy claro que en Ucrania había una guerra de posiciones. Estados Unidos ha incrementado el envío de armas a este país, entre ellas, un buen numero sistemas de cohetes de precisión Himars, drones tácticos Phoenix Ghost. Su llamada “ayuda” economica es de muchos millones de dólares que al final el pueblo ucraniano debe desembolsarla.

El apunte:

«…Un alto congresista de EE.UU. desvela los planes de Occidente sobre el envío de lanzamisiles múltiples a Ucrania. El objetivo de Washington y sus aliados es hacer realidad que de 25 a 30 sistemas HIMARS o M270 sean desplegados para las necesidades del Ejército ucraniano, según afirmó Adam Smith. Washington y sus aliados planean suministrar a Ucrania hasta 30 sistemas de lanzamisiles múltiples como M142 HIMARS o M270, desveló este sábado a Radio Free Europe/Radio Libert Adam Smith, presidente del Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes de EE.UU., durante su visita a Kiev junto a otros congresistas del país norteamericano» (16).

Quinto, el 2 de agosto de 2022, se produce el complot estadounidense contra China en Taiwán. Aquel fue parte de los complots de Estados Unidos a fin de imponerse en el nuevo reparto del mundo. Esto ha sido muy grave que desconoció viejos tratados respecto al status de Taiwán (provincia de China), referidos al principio de una sola China y los tres Comunicados Conjuntos firmados entre China y Estados Unidos, afectada seriamente con la llegada a Taiwán de la Presidenta de la Cámara de Representantes de aquel país, Nancy Pelosi. China había advertido severamente que aquello no debía producirse, pues, sencillamente era una flagrante intromisión en los asuntos internos de este país. Hace exactamente unas horas de hoy día (2 de agosto de 2022) se ha confirmado la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán.

Veamos:

“El 2 de agosto, ignorando la fuerte oposición y las serias gestiones de China, la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó la región Taiwán de China. Esto es una seria violación al principio de una sola China y las estipulaciones de los tres Comunicados Conjuntos entre China y EE.UU. Ha impactado severamente la base política de las relaciones sino-estadounidenses, infringido gravemente la soberanía y la integridad territorial de China, socavado seriamente la paz y la estabilidad del Estrecho de Taiwán, y enviado una señal muy equivocada a las fuerzas secesionistas por la «independencia de Taiwán». A todo ello, China se opone resueltamente y condena categóricamente, y ha hecho serias gestiones y fuertes protestas ante EE.UU” (17).

Sexto, el 13 de agosto de 2022, se conoció desde el portal mpr21 la salida de cinco monopolios chinos de Wall Street. El título de la nota es: “Wall Street expulsa a 5 monopolios chinos”.

Veamos:

“La fragmentación del mercado mundial sigue su curso, incluso en el sector financiero. El viernes 5 grandes monopolios chinos que cotizan en Estados Unidos anunciaron su retirada de Wall Street. Como ya adelantamos en una entrada anterior, una ley aprobada en 2020 por el Congreso de Estados Unidos obliga a las empresas que cotizan en Estados Unidos a certificar sus cuentas por una empresa autorizada antes de 2024. Las empresas chinas lo consideran como una forma de espionaje industrial. Algunas empresas chinas han preferido marcharse de Wall Setreet. Los primeros en retirarse han sido dos gigantes petroleros, Sinopec y PetroChina. El peso pesado de los seguros, China Life Insurance, el gigante chino del aluminio Chalco y una filial de Sinopec con sede en Shanghai han anunciado movimientos similares…Hace tiempo que las empresas chinas se financiaban a través de la cotización en Estados Unidos. En 2014, Alibaba, pionera del comercio electrónico en China, recaudó 25.000 millones de dólares en Wall Street, la mayor oferta pública inicial de todos los tiempos” (18).

Séptimo, el 15 de agosto de 2022, hemos tenido noticias desde el portal, mpr21, del linchamiento de policías en, Freetown, capital de Sierra Leona, por manifestantes que estaban alzados contra los excesivos costos de los alimentos de primera necesidad y en general contra el alza del costo de vida.

Veamos:

“Hemos recibido más de una docena de cuerpos en la morgue desde ayer [miércoles], algunos de Freetown, otros de Makeni, incluyendo policías y civiles”, dijo un funcionario de la morgue de Freetown. Varios civiles también murieron en los sangrientos enfrentamientos, según el funcionario, pero el balance oficial aún no se conoce. Los manifestantes cortaron las carreteras, levantaron barricadas y quemaron neumáticos. En Freetown, las manifestaciones se convirtieron rápidamente en enfrentamientos con la policía. Varios policías fueron linchados, los manifestantes destruyeron comisarías, saquearon edificios públicos y quemaron autobuses” (19).

Octavo, el 17 de agosto de 2022, se conoció la amenaza de Ucrania por destruir el puente que une la Rusia continental con Crimea. Los fascistas ucranianos están envalentonados tras los envíos de importantes armas desde Estados Unidos y algunos países de Europa. Las notas que hemos recibido indican las explosiones en un depósito provisional militar de municiones ubicado en el municipio de Dzhankói, en el norte de Crimea ocurrida el 16 de agosto de 2022. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este martes (16 de agosto de 2022) que fue un sabotaje-complots de organizaciones internas en Crimea no de ataque exterior, producida en horas de la mañana en un depósito provisional militar de municiones ubicado en el municipio de Dzhankói, en el norte de Crimea. A esto se suma también los ataques criminales de los fascistas ucranianos a la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa. Previamente el 10 de agosto de 2022 se supo que esta región de Zaporiya ha iniciado los preparativos para un referéndum de adhesión a Rusia.

El apunte:

«Este puente es una estructura ilegal y Ucrania no ha dado permiso para su construcción. Daña la ecología de la península y, por lo tanto, debe ser desmantelado. No importa cómo: voluntariamente o no», escribió en Telegram el asesor de la presidencia ucraniana Mikhailo Podoliak….El puente de Kerch, que fue inaugurado por el presidente ruso, Vladimir Putin, en mayo de 2018, representó un colosal y costoso proyecto de dos años para construir los 19 kilómetros que unen la Rusia continental con Crimea y abrir la península cuatro años después de su anexión por Moscú. Esta amenaza velada de Podoliak se produce después de una serie de explosiones en Crimea, que Rusia está utilizando como base logística de retaguardia. Simulacro de emergencias ante un posible incidente en la nuclear de Zaporiyia. La central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, se ha convertido desde hace varios días en la principal fuente de preocupación de este conflicto. El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, antiguo KGB) informó este miércoles de la detención de seis miembros de una célula terrorista en la anexionada península de Crimea. «Gracias a unas acciones coordinadas de los agentes del FSB en Dzhankoi y Yalta fue neutralizada la célula conspirativa de una organización terrorista integrada por seis personas», dice la nota oficial, citada por la agencia Interfax y recogida por Efe” (20).

Noveno, el 18 de agosto de 2022, hemos tenido conocimiento que Estados Unidos se niega a devolver los 7.000 millones de dólares en activos extranjeros de Afganistán tomados por aquel pais.

Veamos:

“Estados Unidos se niega a descongelar 7.000 millones de dólares del Banco Central de Afganistán y ha roto interlocución con el régimen talibán luego del asesinato del líder de Al-Qaeda, Aymán az Zawahirí, en julio pasado” (21).

Décimo, también este mismo día, 18 de agosto de 2022, se conoció de la fuerte reacción del pueblo de Estonia por la retirada de un monumento al tanque soviético T-34 que las autoridades fascistas estaban desarrollando en la ciudad de Narva. Como se sabe los países de la Europa Oriental ahora bajo la egida del fascismo estadounidense, están en una desesperada ofensiva contra la cultura antifascista.

Un apunte.

“Las autoridades estonias desmantelaron este martes un monumento al tanque soviético T-34 en la ciudad de Narva y lo trasladaron al Museo de la Guerra de Estonia en Viimsi, informan medios locales. Asimismo, también se inició el desmontaje de otros monumentos soviéticos. El desmantelamiento se produjo en virtud de la decisión del Gobierno estonio de retirar del espacio público antes de finales de año los monumentos militares erigidos durante la época de la URSS. El calendario específico y el orden de retirada dependerán de la disposición de los gobiernos locales y de los planes logísticos (22).

Décimo primero, el 18 de agosto de 2022, tuve conocimiento de las siniestras intenciones del fascismo en este caso en Alemania contra la humanidad. La agitación fascista por destruir a la familia, atentar contra el niño y la mujer, últimamente han sido muy intensas en todos los países capitalistas occidentales. En esto se inscribe la teoría fascista del genero con sus diversas ramificaciones. En concreto este día (18 de agosto de 2022) los ministros de Justicia, Marco Buschmann, y de Familia, Lisa Paus, presentaron un proyecto de ley al que sarcásticamente llamaron “Ley sobre autodeterminación”, y que mediante el cual se permitiría a todos los interesados mayores de 14 años, cambiar de género y nombre en sus documentos de identidad una vez al año. Un verdadero zarpazo contra la familia y en general contra la especie humana.

Veamos el apunte:

“El Gobierno federal de Alemania pretende, según informa el portal Bild, «socavar la realidad biológica» con una polémica ley, que desde mediados de 2023 permitiría a sus ciudadanos cambiar en su documentación de género una vez al año. Este jueves (18 de agosto de 2022), los ministros de Justicia, Marco Buschmann, y de Familia, Lisa Paus, presentaron un proyecto de ley sobre autodeterminación, mediante el cual a todos los interesados mayores de 14 años se les permitiría cambiar de género y nombre en sus documentos de identidad. De aprobarse la nueva ley, derogaría otra legislación vigente que exige a todo aquel que desee cambiarse de género pasar por un largo trámite. Ese procedimiento incluye hasta ahora dos informes psicológicos, que tienen un costo de aproximadamente 1.000 euros cada uno. Con el nuevo estatuto se eliminarían esos requisitos y cualquier persona mayor de 14 años podrá elegir un nuevo nombre y género, incluso sin necesidad de una cirugía de reasignación de sexo» (23).

Décimo segundo, el 20 de agosto de 2022, llego a mis manos la nota que indicaba que en el asesinato del líder de las Brigadas Al-Quds, el brazo militar del movimiento Yihad Islámica Palestina, Taysir al-Yabari, ocurrido en Gaza el 5 de agosto de 2022, dirigido contra la Torre Palestina, ubicada en el barrio de Al-Rimal en el centro de la ciudad, los fantoches sionistas utilizaron una bomba avanzada, se dice bomba inteligente, diseñada para destruir objetivos fuertes del tipo ‘GBU-39’ suministrada por Estados Unidos. En realidad, se trata de explosivos que contienen sustancias altamente explosivas del tipo ‘AFX-757’ que al momento de la explosión se convierte en gaseosa, y emite tipos de gases y materiales tóxicos, que provocaron la muerte de víctimas tanto bajo tierra como en la superficie.

El apunte:

“Los equipos de ingeniería de explosivos en Gaza han revelado este sábado que las bombas utilizadas el 5 de agosto por Israel en el ataque a la Torre Palestina, ubicada en el barrio de Al-Rimal en el centro de la ciudad, con el objetivo de asesinar al destacado líder de las Brigadas Al-Quds, el brazo militar del movimiento Yihad Islámica Palestina, Taysir al-Yabari, son del tipo ‘GBU-39’, una bomba suministrada por EE.UU. a este régimen diseñada para destruir objetivos fuertes. “La ocupación [israelí] usó armas y bombas estadounidenses e israelíes avanzadas durante su bombardeo de áreas separadas en la Franja de Gaza durante la última agresión, sobre todo la bomba ‘GBU-39’, que es de fabricación estadounidense y está destinada a penetrar fortalezas de hormigón. El destructor de refugios y fortalezas se llama bomba inteligente que tiene propiedades explosivas que son muchas veces más poderosas que las bombas convencionales”, ha indicado el jefe de la sección de la Ingeniería de Explosivos de la Policía en la Franja de Gaza, Muhamad Miqdad, al diario Al-Ayyam” (24).

III.- Tras las graves tormentas ocurridas en el planeta desde el año 2008, el ascenso del fascismo estadounidense es una de las conclusiones más importantes de la actualidad mundial que no puede soslayarse

Es necesario puntualizar lo que es el fascismo estadounidense. Escribí sobre este tema varios artículos incluso un libro (El Letal Fascismo Estadounidense). Ciertamente, es una de las conclusiones más importantes tras las tormentas económicas, políticas y militares iniciadas en 2008. Estados Unidos es un país fascista muy beligerante que pretende recuperar su trascendencia mundial, perdida en 2010. En la actualidad utiliza su Estado, su ejército y sus armas para aterrorizar el mundo. Esta es la base de sus graves provocaciones. Aquellos que no entienden esto, simplemente, no está en capacidad de entender la nueva situación mundial.

El análisis empieza con la implosión de la hegemonía mundial estadounidense. Como resultado de esto, este país (Estados Unidos) ha iniciado sus provocaciones que han sacudido el planeta. Hemos explicado en más de una ocasión, por que llamamos provocaciones y nada más que provocaciones los envalentonamientos del ejército estadounidense (por la existencia de la paridad estratégica). No fue por gusto. Ahora estas provocaciones están agolpadas contra Rusia y China. Este país (Estados Unidos) está desesperado porque sabe que ineluctablemente ha terminado en un segundo lugar en el poder mundial. Sabe que esto, en la actualidad está en proceso de consolidación. Por eso ahora quiere definirla, antes de que aquello se produzca de forma definitiva, porque ha llegado hasta sus oídos que el tiempo es su peor enemigo, el tiempo avanza irremisiblemente y, por eso está presionando desesperadamente a Rusia y China a fin de que acepten sus posicionamientos geoestratégicos. Este es el meollo de sus últimos complots contra Rusia y China.

Entonces, el fascismo está latente en el mundo actual. Cierto sus raíces debemos observarla desde el año 2001, tal como hemos sostenido en anteriores apuntes. En efecto, fue en septiembre del 2001 que terminaron las discusiones que desde inicios del nuevo milenio (2000 para adelante) se habían iniciado en el Pentágono, acerca de la nueva estrategia que asumiría la vieja burguesía estadounidense ante los nuevos acontecimientos que entonces estaban abalanzándose sobre el mundo. Así, esta burguesía estaba calibrando debidamente la nueva situación mundial que se aproximaba. Aquello lo llevaría a tomar decisiones de envergadura para su existencia posterior. No era cualquier burguesía. Era una gran burguesía, la que había tenido el control de la hegemonía mundial por décadas enteras. Sabía que disponía de un gran poder. Su Estado era una poderosa maquinaria de dominación y opresión mundial. Asimilar esto fue muy importante para esta burguesía. En concreto, la burguesía estadounidense sabía que la gran trascendencia de su gran poder estaba en el poderío de su Estado y la fuerza de su ejército. Pero, en lo central conocía el gran poder de sus fuerzas armadas, por lo que sus elucubraciones se orientaron a la trascendencia de aquellas en el direccionamiento de los futuros acontecimientos mundiales, pero evitando en lo posible confrontarse directamente con las otras dos superpotencias capitalistas a fin de evitar la guerra nuclear. Ciertamente, después del alzamiento de los países asiáticos (2000 para adelante), fue una de las primeras burguesías en haber entendido la vigencia de la paridad estratégica. Esto le dio la oportunidad de captar sus propias limitaciones. Si no era capaz de enfrentar frontalmente a las armamentísticas estratégicas de Rusia y China, no le quedaba otra opción que marchar al fascismo. Fue una de las causas fundamentales que forzaron su marcha hacia el fascismo, pues, para entonces ya en el pentágono estaba muy clara aquella orientación. Y así sobrevino la decisión y marchó hacia esa dirección. No olvidemos que estos acontecimientos están produciéndose en el 2001.

En la presente situación, el alzamiento del fascismo estadounidense además de las cruentas intervenciones militares directas del cruel ejército estadounidense, el accionar de las bandas paramilitares fascistas, devienen en muy importantes, se puede decir, en determinantes. Son las secciones paramilitares de su ejército.

En este sentido es muy importante aclarar aquí los dos niveles de estas bandas paramilitares fascistas. En el primer nivel están las células durmientes conformadas por las barras bravas (por ejemplo, los hooligans en Inglaterra, los ultras en Rusia y con una infinidad de nombres en las otras naciones), las pandillas juveniles (los «Maras» en El Salvador y los «Escorpiones» en Srebrenica, etc.) y las sectas religiosas (son centenares por no decir miles). Son las escuelas de aprendizaje del paramilitarismo. En el segundo nivel están los escuadrones de mercenarios. Estos escuadrones son organizaciones avanzadas, militarizadas y armadas, cuyas zonas de operaciones están en las regiones de abierto conflicto militar (Siria, Yemen, Iraq, Ucrania, los países bálticos, etc.). De facto estas bandas paramilitares (células durmientes y escuadrones de mercenarios) son secciones del ejército estadounidense. Hay que entender esta gradación del paramilitarismo para entender el fascismo estadounidense. Es lo más trascendental de su geo-estrategia de los últimos tiempos. Fue trabajada día y noche bajo cubierta (en la sombra) desde los años setenta del siglo pasado (siglo XX). Esto implica un análisis y estudio de sumo cuidado.

Últimamente Estados Unidos está esforzándose por mostrarse como un aniquilador de los líderes paramilitares. Esto a fin de embaucar a la opinión pública mundial insinuándoles que ya no son importantes sus fantoches fascistas y consecuentemente tratar de encubrir el cruel fascismo estadounidense. En realidad, es una auto propaganda interesada, primero fue cuando, se dice, asesinaron en 2011 a Bin Laden jefe de Al Qaeda en Pakistán (Abbottabad) y ahora el 31 de julio de 2022 a su sucesor, el egipcio, Aymán az Zawahirí, se dice con un misil cuando supuestamente se encontraba en el balcón de su domicilio en Kabul (capital de Afganistán).

El “Miente, miente que algo queda”, lema del fascismo hitleriano, ha sido permanente en el accionar del fascismo estadounidense, ejemplo, en sus embustes referidos al retiro de sus fuerzas de combate de Afganistán el 30 de agosto de 2021, cuando en realidad no fue así, allí el gobierno talibán es un gobierno fantoche manejado por el pentágono, lo que demuestra que no hubo ningún retiro de fuerzas de combate estadounidenses. Muchos, sin un ápice de un análisis reflexivo y crítico, se lo creyeron y, hoy naufragan en las más inmisericordes confusiones ideológicas. Consecuentemente, Al Qaeda, los Talibanes y el resto de sus engendros no han muerto, ni Estados Unidos ha pasado a colocar a un segundo orden el tema de los paramilitares. El fascismo es lo central de la geopolítica mundial actual. Hoy el fascismo está más latente que hay que darle la debida importancia si realmente queremos conocer la actualidad mundial.

IV.- En este curso, actual proceso de reajuste capitalista, las ambiciones geopolíticas de la burguesía china pueden conducir al reavivamiento del cadáver geopolítico estadounidense

Las burguesías están incursas en duras discusiones por un nuevo reparto de mercados y zonas de influencia. Aquella, en la actualidad, debe ser muy intensa.

En este marco, Estados Unidos sigue a la ofensiva, aplastando sin contemplaciones de nada todos sus objetivos que asesta en el curso de sus provocaciones e imposiciones contra Rusia y China. Es un fascismo realmente muy agresivo, mil veces más agresivo que el fascismo hitleriano. Los hechos así lo demuestran y están a la vista del mundo entero, son apabullantes y a plena luz del día. Sus mismos apologistas han llegado a tener vergüenza de semejante tipo recalcitrante de fascismo. Realmente un gran peligro para la humanidad entera.

Cierto, estos dos países (Rusia y China) por estas excesivas provocaciones, últimamente, hasta cierto punto, están crispadas y respondiendo a aquellas provocaciones, sobre todo, Rusia. Este país ha dicho recientemente que venderá armamento de última generación a sus aliados, aquellos que son exclusividad de las grandes potencias, el cual encoleriza enormemente a Estados Unidos.

Pero, en general, China a lo largo de los últimos años se ha mantenido en una geoestratégica defensiva. Ha preferido su evolucionismo económico. Lo hemos dicho en notas anteriores. Simplemente no quiere forzar. Esto ciertamente es contraproducente para completar su poderío.

Entonces, Estados Unidos aprovecha esta situación y sigue presionando. Ha enviado armamento de primer nivel a Ucrania. Aquí Estados Unidos se las está jugando el todo por el todo. Últimamente quiere hacer explotar la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania, la mayor central nuclear de Europa y la tercera del mundo, detrás de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa y la central nuclear Bruce. También quiere destruir el puente que une Crimea con Rusia. Ciertamente, como titulé uno de mis libros, el fascismo estadounidense es letal.

Pero:

El conflicto inter-imperialista prácticamente ha llegado a su límite máximo. La presión economica contra occidente, sobre todo, contra Europa es muy fuerte. La inflación y la recesión economica, agudizada aún más por el conflicto en Ucrania, golpean muy duramente a los países de esta región. Entonces se prevé que en cualquier momento puede estallar la “firme alianza” de esta región con Estados Unidos. Simplemente estos países no van a soportar por largo tiempo la fuerte presión economica. De hecho, antes del fin de este año (2022), inicio del invierno en Europa, va salir a relucir algún resultado.

En la parte de Rusia y China también empieza a sentirse los efectos de la gran crisis economica. Aun la están soportando porque entre ellas había un buen colchón (algunas reservas, pero que no puedan ser eternas), por lo que empiezan a resentirse. Esto es muy peligroso.

Cierto China, es la que está en mejores condiciones económicas. En este momento, según la lógica de las directivas del PCCH, está incurso en una estrategia defensiva en procura de seguir con su evolucionismo económico, se dice, por lo menos hasta lograr su total ascenso económico superando a Estados Unidos en términos económicos, sociales, culturales y políticos en el 2035. Por eso para China es crucial mantener aquella posición de la defensiva estratégica. Según algunas notas que pude captar, el presidente chino, Xi Jinping, habría dicho en sus últimas conversaciones con el presidente estadounidense: “Oh, aun no es momento de dirimir los hechos con guerra”, tal como quiere imponer Estados Unidos en el caso de Taiwán.

En el ínterin de todos estos hechos, el languidecimiento económico sigue ahondándose. Las burguesías están atrapadas en un impasse geopolítico muy grave por sus incapacidades de resolver sus posicionamientos, acogotados por la paridad estratégica que los está obligando a marchar al pacto geopolítico (colusión, pacto de un nuevo reparto de acuerdo a sus exigencias). Estados Unidos es el que estaría imponiendo esto.

En esto, al parecer, se va dar un primer paso. Va ser en un primer momento incompleto. Esto garantiza la continuidad de la pugna en el futuro.

Aquello significa, muy probable, para Estados Unidos, la entrega de América Latina completo a excepción de Cuba y Venezuela. También su persistencia en el control de Europa Occidental y la entrega total de los países del báltico.

Para China, la entrega de Taiwán.

Para Rusia, la entrega de la parte oriental de Ucrania.

El control sobre Irán al parecer va seguir en discusión. No hay nada claro hasta el momento a este respecto. El país persa se ha convertido en una importante potencia economica e incluso militar que hace dudar las capacidades militares de Estados Unidos.

El envalentonamiento de este país (Estados Unidos), ciertamente se impone porque tiene armamento nuclear en casi todas las regiones estratégicas del planeta. Los movimientos de estos armamentos últimamente han sido muy descarados.

La concreción de estas previsiones geopolíticas, aunque dando solo el primer paso, al que probablemente están desembocando las superpotencias, esto es observando los últimos hechos mundiales donde Estados Unidos mantiene la ofensiva y hace caso omiso de las tibias y timoratas posiciones de Rusia y China, ciertamente pueden conducir a serios retrocesos geopolíticos a estos dos países (Rusia y China).

Esto dará lugar, de una u otra forma, al reavivamiento de un cadáver geopolítico que es precisamente, Estados Unidos. Entonces, las pugnas inter-imperialistas van a continuar. En este curso el sistema capitalista sigue oleado y sacramentado.

Sin embargo, la crisis capitalista va a ir ahondándose, imponiéndose de manera muy fuerte el languidecimiento económico. Las potencias capitalistas seguirán manteniéndose en el curso de esta colusión, pero, de hecho, el entrampamiento geopolítico seguirá imponiéndose, que irá aumentando sus pugnas. Esto, aunque aún no está muy claro, tal vez se mantenga por espacio de unos 20 o 30 años. El análisis debe ir profundizándose.

Consecuentemente, la paridad estratégica seguirá aplastando a las burguesías. Para Estados Unidos, el resultado final de todos sus envalentonamientos habría sido el logro geopolítico de las regiones arriba señaladas y la imposición del fascismo. En este curso la maquinaria fascista estadounidense (con las tremendas farsas que desatan contra el mundo desde sus monopolios informáticos) ha iniciado un show a favor de Trump, su auto propaganda del fin de del paramilitarismo fascista, junto a una de las más grandes farsas referidos al asesinato (31 de julio de 2022) de uno de los jefes paramilitares fascistas, el egipcio, Al Zawahiri, en Kabul (capital de Afganistán), etc.

El asunto realmente es histórico. Se prevé que las confrontaciones geopolíticas ulteriores se agudicen peligrosamente tal vez asegurando una nueva hegemonía mundial sobre la base de los hechos arriba señalados, hasta que el proletariado se decida definirla con partido comunista y alzamiento armado.

Este es el posible derrotero geopolítico imperialista coyuntural al que empujan las recientes agitaciones mundiales.

NOTAS:

1.- “Ataque aéreo en Deir ez-Zor (septiembre de 2016)”. Fuente Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_a%C3%A9reo_en_Deir_ez-Zor_(septiembre_de_2016

2.- “Ataque de los buques rusos mata a agentes israelíes en Alepo”. Nota publicada el 21 de septiembre de 2016, en: HispanTV.

3.- “Corea del Norte dice que ha probado con «total éxito» una bomba de Hidrógeno”. Nota publicada el 3 de septiembre de 2017, en: eldiario.es: https://www.eldiario.es/internacional/Pyongyang-probado-exito-bomba-Hidrogeno_0_682781748.html

4.- “Trump: EEUU está listo y dispuesto a «destruir por completo» a Corea del Norte”. Nota publicada el 19 de septiembre del 2017, en Sputnik: https://mundo.sputniknews.com/politica/201709191072470317-washington-defensa-asia-pyongyang-amenazas/

5.- “Vídeo: Irán prueba con éxito un nuevo misil balístico”. Nota publicada el 23 de septiembre el 2017, en: HispanTV. http://www.hispantv.com/noticias/defensa/354295/iran-prueba-misil-balistico-ojivas

6.- “VÍDEO| Descubren que la Cruz Roja envía dinero al Frente al-Nusra desde Turquía – 15 Enero 2018”. Nota publicada el 15 de enero de 2018: https://topeteglz.org/2018/01/15/videodescubren-que-la-cruz-roja-envia-dinero-al-frente-al-nusra-desde-turquia-15-enero-2018/

7.- “Las risas contra Trump en la ONU: Inicio de la disolución del poder, el terror pasa a ser ridículo”. Jorge Gálvez. Nota publicada el 27 de septiembre de 2018, en: http://www.politika.cl/2018/09/27/las-risas-contra-trump-en-la-onu-inicio-de-la-disolucion-del-poder-el-terror-pasa-a-ser-ridiculo/

8.- “El atentado terrorista en Irán es obra de la CIA y Arabia Saudí»- nota publicada el 23 de septiembre de 2018, en Sputnik.

9.- “Entrevista a Nazanin Armanian sobre la situación política en Irán (y IV). “Irán pasó de una dictadura semilaica a un totalitarismo medieval religioso”: Por Rosa Guevara Landa, Marta Roca. Nota publicada el 13 de julio de 2020, en: https://rebelion.org/iran-paso-de-una-dictadura-semilaica-a-un-totalitarismo-medieval-religioso/?fbclid=IwAR11cJs1Fa4Z8d5yMUcJ_FBtQbFN-WKBFICcST7FrEVz1CBlYMMpsremENc

10.- “Medios israelíes califican de “éxito estratégico” el ataque de Irán contra el Daesh y alertan de consecuencias para Israel”. Nota publicada el 2 de octubre de 2018, en: Al Manar: https://rrtsmagazine.wordpress.com/2018/10/06/medios-israelies-califican-de-exito-estrategico-el-ataque-de-iran-contra-el-daesh-y-alertan-de-consecuencias-para-israel/

11.- “Enfurecido por el plan saudí de comprar el ruso S-400, Trump Admin explota la desaparición de Khashoggi para obligar a los saudíes a «comprar estadounidenses». Por Whitney Webb. Nota publicada el 22 de octubre de 2018, en: global Research.

12.- “Familiares incineran cadáveres de infectados por Covid-19 en calles de Ecuador: VIDEO”. Nota publicada el 1 de abril de 2020, en: El Heraldo de México: https://heraldodemexico.com.mx/orbe/incineran-cadaveres-infectados-covid-19-calles-ecuador-video/

13.- “Muertos en las calles y cadáveres en descomposición en Ecuador por COVID-19© REUTERS /”. Nota publicada el 2 de abril de 2020, en Sputnik: https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202004021090978379-muertos-en-las-calles-y-cadaveres-en-descomposicion-en-ecuador-por-covid-19/

14.- “Alerta mundial: el hambre golpea a 345 millones de personas en 82 países”. Por Isabella Arria | 21/07/2022 https://rebelion.org/alerta-mundial-el-hambre-golpea-a-345-millones-de-personas-en-82-paises/

15.- “Se extinguió la creatividad”. Por Alejandro Marcó del Pont | 26/07/2022: https://rebelion.org/se-extinguio-la-creatividad/

16.- Elena Cormatches. Teatro de Operaciones Militares (TOM) Día 151, 24/07/2022.

17.- “Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China”. Nota publicada el 2 de agosto de 2022, en Xinhua: http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/0802/c31621-10130298.html

18. “Wall Street expulsa a 5 monopolios chinos”. Agosto 13 de 2022 https://mpr21.info/wall-street-expulsa-a-5-monopolios-chinos/

19.- “Los manifestantes linchan a cuatro policías en Sierra Leona”. Ago 15 de 2022 https://mpr21.info/los-manifestantes-linchan-a-cuatro-policias-en-sierra-leona/

20.- “Elena Cormatches. Teatro de Operaciones Militares (TOM) Día 175, 17/08/2022.

21.- “EEUU no quiere devolver 7.000 millones de dólares en activos extranjeros que le ha robado a Afganistán”. Nota publicada el 18 de agosto de 2022, en: http://geoestrategia.es/index.php/noticias/historico-de-noticias/38580-2022-08-17-15-31-36

22.- “Reacción popular en Estonia tras la retirada por el régimen de un monumento al tanque soviético T-34”. Nota publicada el 18 de agosto de 2022. en: http://geoestrategia.es/index.php/noticias/historico-de-noticias/38581-2022-08-17-15-36-11

23.- “Occidente: El Gobierno de Alemania presenta un proyecto de ley que permitiría a todo ciudadano cambiar de género una vez al año”. 18 DE AGOSTO DE 2022 13:46ImprimirPDF http://geoestrategia.es/index.php/noticias/historico-de-noticias/38481-2022-08-07-13-55-26

24.- “Revelado: Israel asesinó al líder palestino con bomba antibúnker”. Publicada: sábado, 20 de agosto de 2022 https://www.hispantv.com/noticias/asia-y-oceania/549975/israel-bombas-estadounidenses-ataques-gaza

(*) ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA:

Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor de los libros: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos”, “Implosión de la hegemonía mundial estadounidense”, “La historia de América Latina la escriben sus pueblos, luchando”, “El letal fascismo estadounidense”, “Historia Socio-economica del mundo. Caída de Occidente”, “Desclasificación de Archivos Secretos de la Caída de Occidente”. Además, es autor de más de 250 artículos publicados casi en la totalidad de las páginas web del planeta especializadas en geopolítica y de habla española. Su Página Web es: http://www.enriquemunozgamarra.org