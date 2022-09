Colombia. Contra las amenazas al Profesor Renán Vega Cantor de la Universidad Pedagógica Nacional

Por la defensa del pensamiento crítico y la construcción de academias comprometidas, las y los firmantes rechazamos con vehemencia las advertencias amenazantes que ha recibido de manera anónima el profesor e investigador Renán Vega Cantor de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y miembro del Consejo Asesor de Revista Herramienta. Una muestra más de la persecución y la censura ejercida contra las(os) profesores(as) y que ahora se cobija con sofismas pedagógicos, los cuales constituyen formas de silenciamiento instauradas como parte de las prácticas sociales de eliminación que siguen existiendo en Colombia.

En un panfleto anónimo que circuló el 31 de agosto de 2022 en la UPN, se le atribuyen al profesor frases fuera de contexto, y a su vez en un aparente rechazo de las conservadoras jerarquías académicas, lo estigmatizan con la figura de “vaca sagrada”, y al finalizar aparece la foto de una vaca con una marca de cruz negra, haciendo clara alusión a una vaca muerta, como en los repudiables tiempos de la inquisición, y con la simbología que desde el Estado y sus agentes genocidas (1) han usado en múltiples ocasiones para amenazar a líderes, lideresas y comunidades territoriales en este país. La crítica a nuestra práctica docente siempre será bienvenida, pero si se acompaña de la amenaza pierde su carácter constructivo e invalida la posibilidad de diálogo.

Estas marcas hoy son dirigidas a la corporeidad física, mental y emocional del profesor Renán, pero como suele suceder en este país, pueden ser orientadas también a cualquier otro(a) que ejerza un pensamiento crítico. Esto pone de presente la reactualización de las expresiones de terror que hemos y seguimos viviendo en Colombia, las cuales operan impunemente. Los múltiples dolores que estas políticas de aniquilamiento -ejercida por el Estado- han propinado a nuestras universidades, también, víctimas de la guerra, deberían ser testimonios para que NUNCA MÁS, ningún(a) profesor(a), estudiante y trabajador(a) universitario sea perseguido por pensar diferente.

Es importante recordar que no es la primera vez que el profesor Renán es amenazado por expresar abiertamente sus posiciones críticas frente a lo que se ha identificado como terrorismo de Estado, en medio de una academia altamente conformista con los poderes y estructuras imperantes. Su postura rebelde y controversial, ha sido pública, explícita, directa, y prueba de ello son las numerosas investigaciones, así como sus múltiples ensayos y artículos de opinión en los que visibiliza las voces silenciadas de mujeres, trabajadores(as), afrodescendientes, indígenas, estudiantes, Otredades. El Profesor Renán, alejado siempre de las posturas que posan de ser ‘políticamente correctas’, ha dado complejos debates a lo largo de su vida, sin querer congraciarse con los distintos discursos dominantes, asumiendo los altos costos que esto le ha implicado en su trayectoria como sindicalista, investigador y profesor universitario.

Como profesores(as) no podemos callarnos ante la injusticia de estos actos de amedrentamiento, por ello nos oponemos, con nuestra palabra y movilización ante estos gestos que buscan acallarnos e intentan legitimar gramáticas de crueldad, con el propósito de instalar comportamientos y expresiones homogenizantes para que seamos “buenos profesores”, “buenas familias”, es decir “gente de bien”, que se expresa “bien”, que se comporta “bien”, rezagos de una eugenesia social franquista, que hace presencia en el centro de pensamiento por antonomasia, como es la Universidad. Es nuestra responsabilidad hacer un llamado a los (as) distintos actores de la comunidad universitaria: Sindicatos, Organizaciones estudiantiles, Egresados(as), Profesores(as), Estudiantes, Trabadores (as), Egresados (as); para continuar afirmando el pensamiento crítico y la libertad de cátedra; conquistas logradas, gracias a arduas y comprometidas luchas de distintas personas, movimientos, identidades y colectividades; por ello nuestro compromiso ético, es seguir defendiéndolos. Es también necesario abrir múltiples mingas por la palabra para encontrarnos y poder debatir, deliberar, interrogar y senti-pensar lo que pasa y nos pasa en el encuentro pedagógico.

Nos convocamos con urgencia e insistencia a recuperar la confianza.

Solicitamos igualmente a las Directivas de la Universidad Pedagógica Nacional, a entregar las garantías para que el profesor Renán y todos(as) los(as) profesores(as) y estudiantes podamos ejercer nuestro pensamiento de forma libre como condición de la dignidad colectiva. El pensamiento crítico es un imperativo fundamental para buscar alternativas colectivas a los grandes retos que enfrentamos.

(1) 1 Varias son los testimonios que evidencian estas prácticas. Vr. Gr.: https://www.cric.colombia.org/portal/con-cruces-negras-en-las-casas-amenazan-a-lideres-en-puerto-lopez/

Bogotá, 14 de septiembre 2022

Firman Profesores(as):

Miguel Ángel Beltrán. Universidad Nacional

Padre Javier Giraldo. Defensor de Derechos Humanos

Jaime Araujo. Ex – presidente de la Corte Constitucional

Gloria Silva. Defensora de Derechos Humanos

Carmen Fonseca Cuenca. Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Víctor Manuel Moncayo. Ex – Rector de la Universidad Nacional

Leonardo Jaimes Marín. Universidad Industrial de Santander (UIS)

Jeritza Merchán. UPN

José Luis Pérez Romero. «Cerbero Nativo»

Maestros ContraCorriente

Leopoldo Múnera. Universidad Nacional

Carlos Andrés Solano Comezaquira. SED Bogotá 2

José Francisco Puello. Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)

Alfonso Torres. UPN

Carolina Jiménez M. Universidad Nacional

Jesús Gualdrón. Espacio Crítico/Revista Izquierda

María Teresa Pinto. IEPRI. Universidad Nacional

Paola Acosta. UPN

Wilder Andrey Téllez González. Maestr@s Contracorriente

Henry Forero- Medina. Universidad Industrial de Santander (UIS)

Natalia Caruso. Profesora UPN

Jorge Gantiva. Universidad del Tolima

Billy Jhoan Pacazuca. SED- Bogotá

Frank Molano Camargo. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Freddy Ruíz Ayala. Activista sindical Asociación Sindical de Educadores (ADE)

Marcela Gómez Builes. Universidad de Antioquia

José Manuel González. UPN

Eugenia Castro. Defensora de Derechos Humanos

Jhon Diego Domínguez. UPN

Edison Villa Holguín. Academia Superior de Artes

John Jader Agudelo. Universidad de Antioquia

Piedad Ortega. UPN

Clara Castro. Universidad Nacional

Angélica Fresneda. SED Bogotá. Equipo LaÉ.

Diana María Beltrán. SED Bogotá. Activista Sindical

Estefanía Fonseca Mahecha. SED Bogotá, egresada UPN.

Sebastián Gauta. Egresado – Secretaria de Educación de Bucaramanga

Jorge Ignacio Salcedo. Artesano

John Freddy Caicedo – Álvarez. Unicatólica- Cali.

Oscar Castro López. SED Bogotá y Universidad Distrital FJC.

Jeffrey Garzón. SED – Bogotá. Activista Sindical y egresado de la UPN

Alfonso Tamayo. Profesor UPN.

Marcelo Caruso. Colegio Mayor de Cundinamarca

Daniel Leonardo Rojas García. SED Bogotá. Egresado UPN

Francisco Javier Toloza. Universidad Nacional

Yuly Carolina Romero. Universidad Industrial de Santander (UIS)

Lina M. Carrillo. Universidad de Antioquia.

Nubia Janeth Ruiz. Universidad Nacional

Cesar Florián Mora. SED Bogotá

Wilson Molina. SED- Bogotá. Maestros contracorriente

Yesid González Perdomo. Directiva ADE. Egresado de la UPN

Patricia Sanabria. Activista Sindical. Egresada de la UPN

William Javier Díaz. Directiva ADE. Egresado de la UPN

Tatiana Vargas. Activista sindical

Helberth Choachí. UPN

Claudia Arévalo. Activista Sindical

Giovanny Garzón. Plataforma docente Sueños Educación Rebeldía «SER».

Oscar Posada. UPN

Rocío Bedoya. Universidad de Antioquia

Patricia Bryon. UPN

M Jeovanni Rodríguez Garzón. Plataforma SER

Jairo Estrada Álvarez. Universidad Nacional

Raúl Cuadros. UPN

Edgar Ricardo Oviedo. Universidad Industrial de Santander (UIS)

Laura de la Rosa Solano. Universidad Nacional

Sandra Salazar. Tulpaz-FUNAMA

Germán Giraldo Castaño. UPN

Napoleón Mena. Comisaría Jurídica de la ADE

Manuel Salvador Rivera. Universidad de Antioquia.

Pilar García Cardona. Universidad Nacional de Colombia

Diego Prieto. Maestro Contracorriente

Alejandro López. Maestro Contracorriente

Víctor Manuel Prieto. UPN

John Alexander Aranzazu. SED Bogotá, Egresado UPN

Gustavo Adolfo López Torres. UPN y SED- Bogotá. Egresado de la UPN.

Dariel Fonseca Galindo. SED -Bogotá. Egresado Universidad Pedagógica Nacional.

Jairo Gómez Barrera. Licenciado Filosofía universidad Santo Tomás

Luis Bonilla-Molina. Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación

Aida Vanesa Hernández. Batucada Revolucionaria.

Romarey Gil Rugeles. Movimiento Nueva Cultura.

Andrea Sandino. Directiva ADE. MODEP.

Claudia Viviana Jiménez. SED-Bogotá.

Luis Alberto Arias. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

Sergio de Zubiria. Universidad del Bosque.

Naudin Hurtado Lugo. U. Francisco de Paula Santander Ocaña