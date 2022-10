Brasil. «Aun conciliando, Lula podría atacar las políticas neoliberales y contener polarización de ultraderecha»

Por Gabriel Brito

Las elecciones presidenciales de este 30 de octubre están más cerca de un plebiscito civilizatorio que de una decisión entre dos modelos de administración pública. Por un lado, la ofensiva contra el tejido social y la naturaleza, la ley del más fuerte, representada por Bolsonaro. Por otro, un proyecto de conciliación que ponga las formas tradicionales de explotación bajo algún acuerdo social. Esta es la síntesis que presenta Ruy Braga, sociólogo del trabajo.

-¿Cómo ve el escenario para la disputa en segunda vuelta por la presidencia de la República entre Lula y Bolsonaro, a la luz de la votación en primera vuelta y de una performance del actual presidente que se escapó de lo captado por las encuestas?

En primer lugar, creo que vale la pena señalar que, de hecho, hubo una diferencia entre lo que medían las encuestas en los días previos a la primera vuelta de las elecciones y el resultado final. Hubo una mayor migración de votos previamente indecisos hacia el actual presidente que hacia el ex presidente Lula.

Al mismo tiempo, tuvimos, digamos, un efecto que probablemente sentiremos en la segunda vuelta, de una cierta comprensión de la población, sobre todo la más pobre, de que la economía ha mejorado en relación con lo que ocurría hasta hace unos meses, cuando había un escenario marcado por la alta inflación, el aumento de los precios de los combustibles y todo lo que seguimos desde principios de año. Y, por supuesto, está el efecto de las ayudas de Brasil, asociadas a los préstamos sobre el salario.

El escenario de la segunda vuelta es muy similar al de la primera, es decir, una carrera muy reñida y una pequeña diferencia de votos. La disputa será hasta el final.

Mi pronóstico es que tendremos una recta final de campaña muy ajustada y si tuviera que hacer una conjetura diría que el ex presidente Lula sigue siendo el claro favorito, a pesar de esta reacción del actual presidente. Pero Lula debería ganar con una diferencia de entre tres y seis millones de votos. Este es el escenario que puedo imaginar

-¿Cuáles son los grandes dilemas que simbolizan estas elecciones para la sociedad?

La sociedad brasileña se enfrenta a una encrucijada y tiene que elegir entre dos caminos. El primer camino es un capitalismo, digamos, más organizado. Es decir, un capitalismo en el que se respetan ciertas garantías constitucionales y los derechos son efectivamente aplicados por el gobierno. Un capitalismo que, desde el punto de vista económico, se estructura en torno a sectores cuyo eje gravita en torno a la idea de explotación del trabajo asalariado. Esto supone, entre otras cosas, el pago del valor de la fuerza de trabajo, es decir, un contrato laboral reconocido por las partes y garantizado por el Estado. En este sentido, se trata de un tipo de sociedad en la que el trabajo se paga por su valor y se explota en la esfera económica, en los lugares de trabajo, las fábricas, las explotaciones agrícolas, etc., con los consiguientes intercambios equivalentes.

Es un tipo de capitalismo más o menos parecido a lo que fueron los gobiernos del PT, al mismo tiempo con cierta vertebración de lo que podríamos llamar “reformismo político”. Es decir, una ampliación de los derechos sociales que garanticen las condiciones mínimas para la reproducción de la mano de obra con dignidad.

La otra vía no es la explotación económica del trabajo asalariado, basada en el intercambio de equivalentes, sino la expropiación de la sociedad, que se manifiesta esencialmente en un tipo de economía que se basa en el intercambio de no equivalentes, es decir, sobre la base del saqueo. Quizá el ejemplo más típico y claro sea la deforestación ilegal de la Amazonia, para la expansión de la minería ilegal, la expansión de la producción ganadera ilegal y la ocupación ilegal de tierras. Este es el elemento más explícito.

Pero un elemento quizá no tan explícito es la propuesta que discute el Ministerio de Economía de congelar el salario mínimo y las jubilaciones, y desindexarlos de la inflación. Esta es también una forma de expropiación social, es decir, que estaba en el orden contractual y en la constitución. Debería hacerse una reforma constitucional para excluir a estos sectores de esta forma de contratación, que a su vez se apoya en el intercambio de equivalentes.

Esto en realidad corresponde a la dinámica que ya se ha implementado en el país desde hace tiempo, de sucesivas contrarreformas, que afectan directamente al interés de los trabajadores. Por supuesto, me refiero a la reforma laboral de noviembre de 2017 y a la reforma previsional de 2018.

Es decir, una dinámica que se mueve en una determinada dirección, que consiste justamente en rebajar las condiciones de reproducción de las clases trabajadoras, de las clases subalternas del país, para asegurar una expansión, en mi opinión bastante ilusoria, pero que de alguna manera corresponde a intereses económicos muy poderosos, de la rentabilidad de determinados sectores.

Así que estamos ante esta disyuntiva, entre una sociedad del trabajo basada en la explotación del trabajo asalariado y un tipo de sociedad que se basa en la expropiación social de las masas, del pueblo, en detrimento de sus condiciones de reproducción y favoreciendo el beneficio inmediato de algunos sectores económicos poderosos, como es el caso notorio del agronegocio, por ejemplo.

-Independientemente del resultado, ¿qué imagina en el contexto político brasileño para los próximos tiempos, con un avance general de la extrema derecha, incluso en el tejido social, y un aplanamiento de la llamada derecha moderada?

Independientemente de cuál sea el resultado del 30 de octubre, el país seguirá en un estado de gran conflicto. Es decir, si el actual presidente pierde las elecciones, tendremos una impugnación del resultado, que muy probablemente movilizará a diferentes grupos de partidarios más fanáticos, en el sentido de avanzar en la violencia política contra los sectores democráticos. Tenemos una especie de interrogante sobre cuál será el papel de las fuerzas armadas, si es que el resultado es estrecho. Es una incertidumbre muy grande. Posiblemente, si la diferencia es muy pequeña entre los dos candidatos tendremos algo parecido a lo que ocurrió en Perú, donde Keiko Fujimori impugnó el resultado de las elecciones a través del poder judicial y esa situación se prolongó durante mucho tiempo. Probablemente creará un clima de incertidumbre económica y devaluación del real frente al dólar, aumento del precio de los combustibles, etc.

Desde un punto de vista de corto plazo, preveo unos meses bastante turbulentos para la sociedad brasileña tras las elecciones. En relación con el tejido social podemos ver muy claramente que hay, en mi opinión, como resultado de un proceso de desarrollo histórico reciente de la sociedad brasileña, no sólo de los gobiernos, sino también de la economía y los valores de la sociedad, una dirección hacia el deshilachado de este tejido.

Porque la economía brasileña, el Estado, el gobierno, no tienen un proyecto de sociedad. Y estos sectores están formados básicamente por pequeños y medianos propietarios, que a su vez producen, contratan. Muchos trabajadores de estas pequeñas y medianas empresas, en los sectores que más se beneficiaron del anterior ciclo de crecimiento en la década de 2010 -básicamente, la agroindustria, los minoristas, los mayoristas- no producen, pero sí garantizan la circulación de bienes en el país. Se puede ver que para estos sectores, incluido el bancario, el problema económico clave no es el aumento de la productividad del trabajo con la consiguiente distribución de las ganancias de productividad entre los grupos asalariados. Lo que vemos es todo lo contrario, es decir, sólo pueden identificar las posibilidades de aumentar sus márgenes de ganancia sobre la base de una reducción general de las condiciones de reproducción de la clase trabajadora, lo que implica un aumento de la degradación de los sectores asalariados, especialmente los que están siendo empujados a la informalidad.

El ejemplo más evidente, el más típico, es el de los motoristas y repartidores de Apps, todas esas enormes masas de trabajadores, que son asalariados, pero que en realidad trabajan en la economía informal para grandes empresas multinacionales, que explotan este tipo de trabajo. Este es el horizonte al que nos enfrentamos. Es decir, un tipo de sociedad basada en una economía que no se distingue y se estructura en torno a las ganancias de productividad, por consiguiente en la posibilidad de distribuir estas ganancias entre los asalariados, sino lo contrario. Se trata de un tipo de economía especializada en la expropiación del trabajo, que a su vez tiene como consecuencia la rebaja de las condiciones de vida y que se organiza básicamente en torno a la idea del intercambio de lo no equivalente, es decir, del expolio social.

Esto acaba haciendo que el problema de la violencia política se imponga sobre el eje aglutinador y garante de esta economía y sociedad. No por casualidad Bolsonaro es el gran representante de la violencia política en el país. Y se empeña en utilizar esta violencia política como forma de gestión y de campaña, para atraer a los sectores que no pueden identificar bien un futuro que no sea el de una sociedad organizada en torno a la expropiación capitalista, es decir, una sociedad sostenida por la fuerza.

-En el caso de una victoria de Lula, ¿es posible apostar por una reanudación de las políticas mínimamente comprometidas con la inclusión y la justicia social y económica sin fuertes movimientos de movilización de la sociedad? ¿Cuáles serían los caminos para un gobierno que ofrece mínimas perspectivas de mejora?

La victoria de Lula representaría la opción de la sociedad, aunque muy desgarrada y dividida, por un proyecto de país que se organiza en torno a esta economía, de acumulación sustentada en la explotación del trabajo asalariado, lo que significa una inclusión o un proyecto de inclusión de los trabajadores en el sistema de intercambio equivalente y de garantías constitucionales, de derecho laboral, en fin, de derechos sociales y demás.

¿Qué posibilidades hay de que prospere? Yo diría que la posibilidad es pequeña si el gobierno apuesta por profundizar el proyecto neoliberal, de concentración del ingreso, de aumento de la desigualdad, etc. Pero no me parece que sea así, al menos cuando veo las propuestas del área económica de la campaña de Lula.

Básicamente ha apostado por la idea de la distribución de la renta, a través de un aumento real del salario mínimo y de políticas públicas que ataquen el tema del endeudamiento familiar. Lo que propone al final es una especie de gran renegociación de las deudas de las familias con el sistema financiero. Me imagino que está pensando en utilizar el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) o el Banco do Brasil y la Caixa Económica como instrumentos de renegociación de dichas deudas.

Yo diría que desde un punto de vista inmediato, esto tiene el efecto de reactivar la economía, con la inversión en el llamado crecimiento económico. Inmediatamente, si se aplican estas medidas, circula más dinero en la economía.

También está el refuerzo de los programas de transferencia de renta, algo así como el Bolsa Familia y el mantenimiento del pago del Auxilio de Emergencia en 600 reales (120 dólares mensuales). Todo esto debería hacer que el escenario económico sea menos desastroso en el próximo período, en términos de los intereses de los trabajadores.

Desde el punto de vista del escenario internacional, es muy probable que a corto plazo sigamos experimentando una apreciación del valor de las materias primas, lo que también favorece la inversión capitalista en el país y garantiza un cierto respiro al inicio del gobierno. Existe un horizonte de mejora a corto plazo de las condiciones de vida de las familias trabajadoras del país con una victoria de Lula.

-¿Hay espacio para repetir las prácticas conciliadoras en un tercer mandato de Lula? ¿No son inevitables los enfrentamientos con la clase dirigente del país?

Sí, hay espacio en la medida en que el PT propone la formación de un gobierno que en una época pasada llamaríamos de “salvación nacional”. El gobierno de salvación nacional es un frente muy amplio, que contará con la participación de sectores muy diversos y en gran medida contradictorios. En otras palabras, la conciliación está en marcha. Este es el proyecto que está siendo votado por el pueblo. Un proyecto de conciliación nacional. Creo que si sólo se presenta este proyecto a la sociedad, especialmente a los trabajadores, veremos en un futuro próximo una agudización de la lucha de clases con un fortalecimiento de la extrema derecha en el país.

¿Por qué? Porque la conciliación tiene límites y estos límites se relacionan exactamente con los límites distributivos de las políticas que implementará el gobierno, sobre todo cuando se trata del capital financiero, de la tributación de las grandes fortunas, de la financiación de las políticas públicas, del rediseño del gasto presupuestario, de quién recibirá más, de quién recibirá menos, de a dónde irán los recursos. Todo esto se expresará, por supuesto, en el Congreso.

Por lo tanto, la conciliación tiene límites y queda por ver qué opciones tomará el gobierno de Lula, qué sectores privilegiará dentro de una propuesta global de conciliación. Mi expectativa es que el gobierno de Lula priorice, debido a la realidad de la crisis social que vive el país, del hambre y demás, el gasto público, las transferencias de renta a los sectores más desfavorecidos y las inversiones capaces de recuperar rápidamente el empleo. Normalmente, estas inversiones tienden a concentrarse en los sectores de infraestructuras. Espero que al menos al principio del gobierno esto ocurra y no entremos en una senda de austericidio que sólo alimentará a la extrema derecha.

En particular, Lula debería utilizar a Petrobras como una especie de freno de mano para el aumento de los precios de los productos, especialmente de la canasta básica. Sin embargo, se trata de una medida electoral, no tiene nada de estructural. La política de formación de precios de Petrobras no fue revisada. Se contuvo en base a la presión política del gobierno, que es el principal accionista, lo que ocurrirá si gana Bolsonaro. Si Lula gana, necesitará una propuesta más seria para revisar la política de formación de precios de Petrobras.

Si gana Bolsonaro, se retomará la política de precios anterior, de paridad con el dólar y el barril en el mercado internacional, para asegurar beneficios y dividendos a los accionistas privados de Petrobras. Lo que puedo decir con cierta tranquilidad es que alrededor del PT, Lula y sus aliados existe un proyecto alternativo, estructurado a grandes rasgos en torno a la economía de explotación del trabajo asalariado y el intercambio de equivalentes. Hay más espacio para pensar en un modelo de desarrollo más inclusivo y, por supuesto, para revisar esta demencial política de formación de precios para una aportación absolutamente estratégica.

Por lo tanto, creo que con la victoria de Lula podemos al menos empezar a discutir más estructuralmente, más seriamente, una revisión general de estas políticas neoliberales que tanto daño han hecho a la clase trabajadora en los últimos años.

-¿Cuál es el papel de la izquierda, dentro y fuera del PT, en este posible tercer mandato de Lula, ante una gobernabilidad que se ve tan difícil?

El papel de los sectores de izquierda, en mi opinión y ante la situación actual de Brasil, la encrucijada en la que nos encontramos, con el avance del Bolsonarismo como proyecto político de movilización de los sectores populares sin precedentes en la historia del país, que es una especie de extrema derecha popular, que sólo puede entenderse en su amplitud, como el resultado de cambios muy profundos en la sociedad en los últimos 20, 30 años, es decir, el período en el que el neoliberalismo de hecho se impuso en el país, es presionar de inmediato al gobierno para que pueda realmente implementar políticas pro-laborales. Es decir, revisar la reforma laboral de noviembre de 2017, ampliar los derechos laborales, fortalecer las políticas de transferencias públicas para los sectores más vulnerables, discutir seriamente la inversión en educación y salud, lo que implica, entre otras cosas, revisar la política de techo de gasto del gobierno y ampliar las ayudas de emergencia para las familias más vulnerables.

Es necesario impulsar una política fiscal que apunte a la redistribución de la renta y que ataque a los sectores rentistas que prácticamente no pagan impuestos en el país. Y que de hecho puede ofrecer un horizonte de intervención política basado en esta idea, de reposicionamiento global de la reconstrucción nacional, de reposicionamiento global de la sociedad brasileña en el mundo, en fin, que de hecho podemos discutir una intervención más activa de la izquierda basada en la reconstrucción de sus bases, la reconstitución, la reconfiguración, la resignificación de su proyecto político.

No podemos ser rehenes del gobierno del PT, pero al mismo tiempo no podemos desconocer que el gobierno del PT significa hoy mantener el juego democrático tal como lo conocemos y tal como lo ganaron las clases subalternas brasileñas, a partir del proceso de redemocratización de los años 80. Creo que, desgraciadamente, este es el modesto papel que le corresponde a la izquierda brasileña en estos momentos.

Se trata de reconfigurarse, reinventarse y al mismo tiempo presionar al gobierno para que apunte en una dirección que acoja los auténticos intereses de los trabajadores del país y podamos tener un horizonte para salir de esta encrucijada histórica en la que nos ha metido la reproducción, durante décadas, de un modelo neoliberal de sociedad.

Sobre la cuestión de la gobernabilidad, es decir, la relación con el Congreso y demás, diría dos cosas: la primera es que un eventual gobierno de Lula conseguirá ciertamente formar un gobierno mínimamente viable, con cierta coherencia, capaz de estructurarse.

La relación con el Congreso es siempre muy complicada por su composición. Sin embargo, no soy de los que consideran que el resultado de las elecciones legislativas, de diputados y senadores, ha sido desastroso y hace inviable un gobierno de centro izquierda. En realidad, la composición política del Senado fue más o menos similar a lo que ya era y en el caso de la cámara, aún con esta votación récord del PL [Partido Liberal], vemos que la distribución del poder entre centro-derecha, centro-izquierda, izquierda, derecha, en fin, se mantiene estable, con algún avance incluso de los sectores de centro-izquierda.

Por lo tanto, me parece que, teniendo en cuenta las características de la vida legislativa brasileña, la importancia del gobierno en el control del presupuesto público, la capacidad efectiva y el margen de maniobra para negociar intereses más parroquiales -y considerando la experiencia de Lula como presidente que ya ha negociado con el Congreso con bastante éxito-, al menos en este punto, soy un poco más moderadamente optimista. Creo que Lula logrará constituir un gobierno viable y al mismo tiempo gobernar, aunque con muchas fricciones con el Congreso, como las que existen hoy.

* Ruy Braga, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de San Pablo (USP). Ex director del Centro de Estudios de los Derechos de la Ciudadanía de la USP. Integró el Consejo Editorial y la Secretaría de Redacción de la revista marxista Outubro. Es autor de numerosos libros, entre ellos, A política do precariado, do populismo a hegemonía lulista (Boitempo, 2012). (Redacción Correspondencia de Prensa)

* Gabriel Brito, periodista y editor de Correio da Cidadania.

Correio da Cidadania

Traducción de Correspondencia de Prensa