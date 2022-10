Economía crítica. ¿Hacia la utopía o el desastre?

Por Michael Roberts

Bradford DeLong es uno de los economistas e historiadores económicos keynesianos más destacados del mundo y es profesor de economía en la Universidad de California, Berkeley. DeLong fue subsecretario adjunto del Departamento del Tesoro de EEUU en la administración Clinton con Lawrence Summers. Es el arquetipo de demócrata liberal en la política estadounidense y un keynesiano clásico en economía.

Ha publicado un nuevo libro, titulado Slouching towards Utopia: an economic history of the 20th century (Tendiendo hacia la utopía: una historia económica del siglo XX ). Se trata de una ambiciosa obra que pretende analizar y explicar el desarrollo de la economía capitalista en la que considera su época más próspera: el siglo XX.

En particular, DeLong afirma que el capitalismo, en tanto que fuerza progresista para el desarrollo de las necesidades de la humanidad, solo se ha desplegado de 1870 hasta la Gran Recesión de 2008-9, lo que él llama «el largo siglo XX «. ¿Cuáles fueron las razones que permitieron al capitalismo generar un crecimiento económico más rápido y un salto cuántico en los niveles de vida a partir de 1870? DeLong dice que fueron “el triple surgimiento de la globalización, el laboratorio de investigación industrial y la empresa moderna”. Estos factores “introdujeron cambios que comenzaron a sacar al mundo de la pobreza extrema que había sido la suerte de la humanidad durante los diez mil años anteriores, desde el descubrimiento de la agricultura”. Así que el crecimiento se debió a la expansión del capital y las economías de mercado desde el hemisferio norte hacia el resto del mundo; la aplicación de nuevas tecnologías y descubrimientos científicos; gracias a empresas modernas que los desarrollaron para el mercado.

En efecto, DeLong afirma que el capitalismo mejoró la suerte de la humanidad durante el siglo XX; a pesar de dos terribles guerras mundiales; incesantes conflictos regionales; y la explotación intensiva de las empresas multinacionales del globo. Pero este “largo siglo XX” terminó en 2010, cuando las economías capitalistas avanzadas fueron “incapaces de reanudar el crecimiento económico a un ritmo cercano a la media que había sido la regla desde 1870”.

Según DeLong, en el largo siglo XX capitalista “las cosas fueron maravillosas y terribles, pero según los estándares del resto de la historia humana, mucho más maravillosas que terribles”. Fue el siglo“que nos vio poner fin a nuestra pobreza material casi universal”. El capitalismo tuvo éxito durante este largo siglo debido primero al poder del mercado, comparado con el fracaso de la ‘planificación’ como en la Unión Soviética. Por eso, dice DeLong, podemos estar agradecidos “al genio, tipo Dr. Jekyll, del filósofo moral austro-inglés afincado en Chicago Friedrich August von Hayek”, quien señaló que “la economía de mercado implica colaboración colectiva, incentiva y coordina a nivel de base, soluciones a los problemas que plantea”. Una vez que el capitalismo tuvo las instituciones adecuadas para la organización, la investigación y las tecnologías; y se globalizó por completo, “abrió la puerta que anteriormente había mantenido a la humanidad encerrada en una pobreza extrema. El problema de hacer rica a la humanidad ya podía plantearse a la economía de mercado, porque ahora tenía una solución”.

Por lo tanto, el capitalismo parecía avanzar hacia la utopía que muchos anhelaban: sin pobreza y liberado de la opresión del trabajo, una utopía que Keynes había afirmado probable (hacia 2022) cuando dio una conferencia a sus estudiantes de la Universidad de Cambridge en 1931 contra el comunismo y por una utopía basada en la ciencia de una sociedad del ocio.

¿Cuál es la evidencia del éxito del capitalismo en el siglo XX? No parece que pueda haber muchas dudas. De acuerdo con las mejores estimaciones estadísticas que tenemos, DeLong afirma que la economía mundial creció solo un 0,45 % anual (del PIB real) antes de 1870. Pero después de 1870 se aceleró al 2,1 % anual en promedio hasta 2010. Y “un 2,1 de porcentaje de crecimiento promedio para los 140 años desde 1870 hasta 2010 es multiplicar por un asombroso factor de 21,5”. Si tomamos en cuenta la población, el ingreso mundial promedio per cápita en 2010 fue aproximadamente 8,8 veces mayor que en 1870. DeLong concluye que esta es «una guía muy aproximada de la cantidad por la cual la humanidad era más rica en 2010 que en 1870».

La tesis de DeLong se basa en su elección de 1870 como un punto de inflexión para el desarrollo capitalista. Y hay alguna evidencia de esto, como muestran sus cifras. Pero me sigue pareciendo arbitrario. Desde la primera fase del capitalismo agrícola a mediados del siglo XVII, impulsado por una Inglaterra y Holanda republicanas, el crecimiento económico aumentó más rápido que en el período medieval. Por supuesto, es cierto que el crecimiento de la población también se disparó y, al menos hasta principios del siglo XIX, mantuvo el ritmo o incluso superó el del crecimiento económico, de modo que el ingreso per cápita no aumentó apreciablemente, lo que aparentemente justifica el análisis maltusiano (y la reaccionaria disposición de Malthus de aceptar altas tasas de mortalidad en un mundo sombrío).

Pero Malthus estaba equivocado. El modo de producción capitalista, particularmente en su fase industrial de principios del siglo XIX, aceleró la productividad del trabajo y también la producción nacional en general. De hecho, como señala DeLong, Karl Marx y Friedrich Engels ya habían entendido en 1848 que el modo de producción capitalista era una fuerza prometeica que desarrollaría dramáticamente las ‘fuerzas productivas’. DeLong cita a Marx y Engels en 1848 sobre el capitalismo: “durante su dominio de apenas cien años, … creó fuerzas productivas más masivas y colosales que todas las generaciones anteriores juntas. El sometimiento de las fuerzas de la Naturaleza al hombre, la mecanización, la aplicación de la química a la industria y la agricultura, la navegación a vapor, los ferrocarriles, los telégrafos eléctricos, el desbrozado de continentes enteros para el cultivo, la canalización de los ríos, poblaciones enteras liberadas del terruño: ¿Las fuerzas productivas que el siglo anterior había incluso presentido que dormían en el regazo del trabajo social?”.

Pero DeLong agrega una advertencia a este aparente éxito: «no hay que olvidar que la distribución de las riquezas es mucho más desigual en todo el mundo en 2010 que en 1870». Y esa advertencia nos lleva a una contradicción muy importante en el análisis de DeLong. Sí, en promedio, la gente del pasado era muchas veces más ‘pobre’ de lo que somos hoy. En 1820, se estima que el PIB mundial per cápita era de alrededor de 1.102 dólares internacionales por año y esto después de que algunas regiones del mundo hayan logrado cierto crecimiento económico. Durante todos los cientos, y realmente miles, de años antes de 1820, el PIB per cápita promedio fue aún más bajo.Pero Marx y Engels también plantearon una advertencia: a saber, el lado oscuro del capitalismo: su aniquilación de los comunes; el sometimiento de la población trabajadora a la explotación del capital; la expansión mórbida del sometimiento político y económico de miles de millones de personas en las economías menos desarrolladas, engendrando cada vez más guerras, cada vez más violentas de carácter global; y la destrucción cada vez mayor de la naturaleza y el planeta. DeLong pasa por alto estas contradicciones.

DeLong afirma que “hoy, menos del 9 por ciento de la humanidad vive en o por debajo del estándar de vida de aproximadamente $2 por día que consideramos como “pobreza extrema”, en comparación con el 70 por ciento aproximadamente de 1870. E incluso, añade DeLong, entre ese 9 por ciento, muchos tienen acceso a la salud pública y tecnologías de comunicación de teléfonos móviles de gran valor y poder. Que DeLong acepte sin cuestionar el nivel de pobreza establecido por el Banco Mundial (¡$2 al día!) demuestra en cualquier caso que sin la expansión de la producción per cápita en la Unión Soviética en la primera parte del ‘siglo largo’ o la expansión sin precedentes del crecimiento del coloso en términos de población que es China en la última parte del siglo, la pobreza (incluso en los términos del Banco Mundial) no habría disminuido en nada parecido al 9%. De hecho, para muchas regiones del mundo, la brecha entre ellas y las naciones ‘más afortunadas’ (DeLong) del Norte Global no se ha reducido en absoluto. Y luego está la desigualdad en el seno de las naciones, que he analizado en detalle a partir de muchas fuentes en muchos artículos anteriores.

DeLong dice: “para 2010, la familia humana típica ya no se enfrentaba como problema más urgente e importante a la tarea de adquirir suficientes alimentos, vivienda y ropa para el próximo año, o la próxima semana”. ¿En serio? ¿Qué familia ‘típica’ es esa? – tal vez en el país de DeLong, EEUU – aunque incluso allí eso puede ser cuestionado. Pero, ¿y los cuatro mil millones de personas que permanecen en o por debajo de lo que cualquiera consideraría un nivel de pobreza más realista (digamos, $ 10 por día)?

El libro de DeLong se titula «Tendiendo hacia la utopía». Aparentemente, el capitalismo todopoderoso del siglo XX ahora se ha ralentizado hasta ir a paso de tortuga y la utopía parece una perspectiva más lejana, siempre menguante, en el siglo XXI. DeLong explica el por qué: la economía mundial todavía está mediada por la economía de mercado. Si bien la división del trabajo en esta economía de mercado ha tenido mucho éxito, “el problema es que no reconoce otros derechos humanos que los derechos derivados de la propiedad que sus gobiernos dicen que poseen. Y esos derechos de propiedad valen algo solo si ayudan a producir cosas que los ricos quieren comprar. Eso no es justo”. Así que el capitalismo solo reconoce los derechos de propiedad y no los derechos básicos de la humanidad.

DeLong estaría más cerca de la realidad si lo hubiera dicho de otra manera. El capitalismo es un sistema de explotación en el que los dueños de los medios de producción (menos del 1% de todos los adultos) explotan al otro 99% que no posee los medios de producción (aunque pueden tener alguna propiedad personal) y por lo tanto deben vender su fuerza de trabajo para vivir.

Por supuesto, esta visión marxista de la contradicción en el capitalismo no es la de DeLong. Para DeLong, el problema del capitalismo es que impulsa la productividad solo para obtener ganancias y derechos de propiedad y no para la humanidad en su conjunto. Así es. Pero DeLong no ofrece ninguna alternativa a esto para el siglo XXI, excepto que el mundo necesitará una nueva ideología, citando a su héroe Keynes: “Nos falta, más que de costumbre, un esquema coherente de progreso, un ideal tangible. Todos los partidos políticos por igual tienen sus orígenes en ideas pasadas y no en ideas nuevas, y nadie de forma más conspicua que los marxistas”.

Sin embargo, al buscar nuevas ideas, DeLong recurre a las viejas: la clásica receta keynesiana para las generales de la economía de mercado: “los gobiernos deben administrar y administrar de manera competente ”. Pero incluso eso no ha asegurado el progreso hacia la utopía después de la Gran Recesión. Los gobiernos han gestionado “sin afinar mucho… y las instituciones políticas del norte global ni siquiera han comenzado a lidiar con el problema del calentamiento global. El motor subyacente del crecimiento de la productividad había comenzado a estancarse. Y los grandes y buenos del norte global estaban a punto de dejar de priorizar una rápida restauración del pleno empleo, y de ser incapaces de entender y gestionar el descontento que traería a primer plano a los políticos neofascistas y fascistas en todo el mundo en la década de 2010 ”.

Para DeLong, el fracaso de los «grandes y buenos» a la hora de aplicar las políticas de gestión correctas a la economía de mercado con habilidad es la razón por la que la carrera hacia la utopía se esté desvaneciendo. Pero no ofrece ninguna explicación del fracaso de los gobiernos para gestionar la economía de mercado. Y no ofrece ninguna explicación de por qué la productividad del trabajo, incluso en las economías capitalistas avanzadas, se ha ralentizado (y mucho antes del punto de inflexión de 2010).

Como ha escrito el historiador de izquierda Adam Tooze en su reseña del libro de DeLong: “El título en sí mismo es revelador. ¿Tendiendo hacia la utopía? Si la utopía estuviera en las cartas, ¿tender hacia ella sería realmente nuestro problema? La gran preocupación en este momento es el temor de que el siglo XX nos esté empujando hacia un desastre colectivo… para evitar el desastre, ¿podemos esperar que la fórmula para el siglo XX de DeLong (laboratorios, corporaciones, mercados y gobierno inteligente) sea suficiente?».

