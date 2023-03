Chile: Organizaciones de DDHH piden destitución de director de Carabineros

Señor Gabriel Boric Font

Presidente de la República

Presente

En ejercicio del derecho de petición, las organizaciones firmantes, nos dirigimos a usted, para solicitarle adopte las medidas conducentes para hacer efectiva la responsabilidad de mando del General Director de Carabineros, quien ha emitido comentarios y expresiones que lo colocan al margen de la institucionalidad, y abiertamente en contra del Estado de Derecho, y que calificamos como una conducta deliberativa. Se trata de conductas reñidas con el rol que le corresponde a las policías en una sociedad democrática y que resultan peligrosamente amenazantes para los derechos humanos. Vociferar que la actuación de la policía no debe estar sujeta a los límites propios de una institución armada en el marco de un Estado de derecho, es una manifestación evidente de una voluntad que quiere ponerse al margen de la ley y busca legitimar la arbitrariedad y el abuso policial, con las graves consecuencias que ello significa para la estabilidad institucional.

En ese marco, es inaceptable que el General Yáñez siga ejerciendo el mando de Carabineros. Consideramos que carece de legitimidad para ejercer el cargo, es una persona que no colabora con las investigaciones que realiza el Ministerio Público respecto a las graves y generalizadas violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social de octubre de 2019, reproduciendo la política no colaborativa y de pactos de silencio de los criminales de la dictadura militar. Es un deber como Jefe de Estado demandar el estricto cumplimiento e la ley a quienes tiene la función de cautelar el orden y seguridad pública. Insistimos que, expresiones y comentarios altisonantes del General Director de Carabineros, no contribuyen a la seguridad ni al orden público, por el contrario, conducen a conductas institucionales que hemos conocido en la historia nacional en que las instituciones armadas se colocan afuera del ordenamiento jurídico. No está de más recordar, a 50 años del Golpe de Estado, que ese tipo de conductas nos llevó a tener miles de personas ejecutadas políticos, detenidas desparecidas y torturadas que no podemos volver a vivir.

En virtud de lo expuesto, se le solicita revisar la mantención en su cargo al General Director de Carabineros, el Sr. Ricardo Yáñez Reveco, cuyos actos deliberativos y falta de colaboración en investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos resultan incompatibles con las de un jefe de policía cuya función es exactamente la contraria: velar por los derechos y libertades de los ciudadanos.

Firmantes solicitamos su destitución.

Atte.

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)

Amnistía Internacional Chile

Red de Sitios de Memoria

Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional

Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique

Londres 38, espacio de Memorias

Corporación Memoria Borgoño.

Fundación Víctor Jara

Corporación La Serena Dieciséis de Octubre.

Comisión Ética Contra la Tortura

Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos

Agrupación de Familiares de y Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos – Valdivia

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos – Concepción

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos – Chillan

Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS)

Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos – Mulchen

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos-Iquique Pisagua

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos – de la Región de la Araucanía

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos – Osorno

Agrupación de Familiares de Detenida/os Desaparecida/os y de Ejecutada/os Política/os de Región Valparaíso

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos – Talca

Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados y detenidos Desaparecidos – Atacama

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos- Puerto Montt

Hijos e Hijas por la Identidad la Justicia Contra el Olvido y el Silencio (HIJOS)

Hijxs de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos

Agrupación por la Memoria Histórica Providencia -Antofagasta

Colectivo se Ex Presas Políticas. El Buen Pastor de Valparaíso

Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas

Agrupación de Mujeres por la Memoria y la Vida

Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Comisión de Derechos Humanos de Valparaíso

Mujeres Memoria y Derechos Humanos Iquique.

Mujeres de Luto, Arica

Colectivo Regional DDHH Gonzalo Muñoz

Corporación Memorial Cerro Chena

Mujeres Autoconvocadas 18 de Octubre

Mujeres por Justicia Contra la Impunidad

Agrupación derechos humanos Maipú

Agrupación Memorial Aeródromo Tobalaba

Colegio de Profesores de Chile

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)

Central Unitaria de Trabajadores ( CUT)

Coordinadora de DDHH de la Federación de Colegios Profesionales

Federación de Asociaciones de Salud Pública (FEDESAP)

Comisión de DDHH del Colegio de Enfermeras

Sitio de Memoria Alberto Bachelet Martínez ex Nido 20

Departamento de DDHH del Colegio de Profesores.

Comisión de DDHH del Colegio de Antropólogos

Comisión de DDHH de Psicólogas y Psicólogos de Chile

Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo – CODEPU-

Agrupación Cultural Violeta Parra

Escuela Permanente PRAIS

Grupo Iniciativas por la Libertad

Colectivo Raíces de Resistencia

Revista Werken Rojo

Coordinadora Justicia para Neco

Confederación de Trabajadores del Cobre. (CTC)

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas

Asociación por la Memoria y los DDHH Colonia Dignidad