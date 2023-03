¿Cuál es el riesgo real del ‘comunismo’?

Por Valerio Arcary

La defensa de la dictadura y la libertad de profesar el odio, el machismo, la homofobia y el anticomunismo circulan en asociación con ideas neoliberales como la privatización. El papel de una izquierda para el siglo XXI es luchar contra la creciente desigualdad social, por el socialismo.

«Debemos tratar a los iguales por igual y a los desiguales de manera desigual,

en la medida de su desigualdad».

Aristóteles

El proyecto socialista es el de una satisfacción gradual de más y más necesidades, no una restricción de requisitos básicos. Marx nunca fue partidario del ascetismo o la austeridad. Por el contrario, el concepto de la personalidad plenamente desarrollada, que es el corazón mismo de su visión del comunismo, implica la satisfacción de una amplia variedad de necesidades humanas, no una reducción decreciente de nuestras necesidades de alimentos y vivienda básicos.

La desaparición paulatina del mercado y de las relaciones monetarias, concebidas por Marx, implicaría la extensión paulatina del principio de asignación ex ante de los recursos para satisfacer estas necesidades en un número cada vez mayor de bienes y servicios, engendrando una mayor variedad, y no más pequeña que la que existe bajo el capitalismo hoy.

La encuesta del IPEC nos sorprendió con una pregunta un tanto extraña sobre el riesgo de comunismo con la toma de posesión del gobierno de Lula. Sin embargo, más sorprendentes fueron las respuestas de las entrevistas: uno de cada tres respondió que consideraba que el peligro era demasiado grande. Otro 10% admitió que temen algún riesgo.

Estos datos requieren una interpretación de lo que se puede medir en la comprensión del “comunismo”. Evidentemente, estas respuestas están ancladas en el envenenamiento ideológico que se ha expresado, en los últimos siete años, en las campañas de “vaya a Cuba” y “Brasil no será una Venezuela”. El miedo al comunismo se refiere al miedo a las políticas públicas para reducir la desigualdad social. Los ricos no quieren pagar impuestos sobre sus fortunas. Las clases medias acomodadas temen perder sus privilegios.

Parece más o menos evidente, cuando consideramos la encuesta en su conjunto, que la extrema derecha mantiene influencia sobre un tercio de la población. Esto quiere decir que el bolsonarismo consolidó una audiencia en la “masa” de la burguesía, algo cercana a los tres millones de capitalistas, en la mayoría de las clases medias, al menos otros cinco millones, y en una porción muy grande de trabajadores de ingresos medios, no menos de diez millones, además de las masas populares que siguen iglesias pentecostales.

Este proceso obedece, en primer lugar, a intereses de clase. Una parte de esta base bolsonarista más popular vive alienada de sus intereses. Pero sería ingenuo no darse cuenta de que son arrastrados por aquellos, los más ricos de la sociedad brasileña, que son plenamente conscientes. Dividirlos y reunir a la mayoría de la clase trabajadora debe ser nuestra estrategia. Esto exige medidas concretas para mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Eso es posible. Pero se necesita coraje y voluntad para luchar.

El gran desafío de Lula en este primer semestre es liberar al gobierno de la ley de Techo de Gastos. Aún no se sabe cuál será la propuesta de Haddad. Pero si el gobierno busca una concertación con el gran capital para asegurar los intereses rentistas de quienes se benefician de las tasas de interés reales más altas del planeta, la ambición de una estrategia para reducir la desigualdad social se vería seriamente comprometida.

Porque sólo las políticas públicas igualitarias, como los impuestos a las grandes fortunas, pueden erradicar la pobreza extrema. Son costos desesperadamente altos, y alguien debe pagar. Porque, al fin y al cabo, la desigualdad no es natural.

Se estima que la población mundial superó los 8 mil millones el 15 de noviembre de 2022. La propaganda pro-capitalista argumenta que a pesar de la pobreza y la desigualdad persistentes, vivimos en el mejor mundo “posible”. La naturaleza humana sería un obstáculo insuperable. El egoísmo, la avaricia, la codicia, la voracidad y la ambición serían naturales e incorregibles.

Afirman que el capitalismo está creando una nueva clase media en los países dependientes, en África y Asia, en todas partes, incluso en Brasil. Además de la pobreza, la desigualdad social también disminuiría sorprendentemente. La conclusión absurdamente optimista es que el derecho a la propiedad privada y la regulación del mercado habrían demostrado su superioridad frente a la historia.

La publicación del libro de Piketty, hace unos años, sobre la preservación de la desigualdad social a largo plazo, El capitalismo en el siglo XXI , suscitó, por tanto, una gran polémica. En sus categóricas palabras: “Es un hecho: todos los rankings de riqueza indican que los más ricos se están volviendo más ricos y más rápido”.

La asignación de recursos por un mercado desregulado; los ajustes realizados por la oferta y la demanda sin intervención estatal; el derecho irrestricto al atesoramiento; el derecho de herencia inviolable; la reducción del costo fiscal de los Estados; la privatización de los servicios públicos; la flexibilidad de las relaciones laborales; la reducción de la protección por desempleo; la privatización de las pensiones. Es el argumento de Macron en Francia. Esta es la receta mundial para defender condiciones que “favorezcan” la vuelta al crecimiento económico. Sólo blindando los intereses de los capitalistas se podrían favorecer las inversiones necesarias para el desarrollo. Esta es la biblia.

Ninguna de estas conclusiones es correcta. Cómo definir qué es la pobreza en el mundo contemporáneo es un tema envuelto en una hemorrágica discusión de criterios. ¿Cuáles deberían ser las líneas de corte? No es controvertido que aún hoy por lo menos mil millones de seres humanos viven con menos de US$1 por día. Otros mil millones con hasta $2.

Lo más importante es que entendamos que la miseria material que condena a dos tercios de los ocho mil millones de personas a vivir con hasta US$ 8 diarios no es una fatalidad. No es cierto que el mundo no tenga los recursos para librar a esta mayoría del flagelo de la pobreza extrema. Podría haber sido erradicado ahora. Pero los propagandistas del capitalismo argumentan que no es posible. Lo que parece más o menos incontrovertible es que el capitalismo no lo hará.

Hay una discusión teórica clave en el marxismo que podríamos enunciar como la teoría de las necesidades en Marx. Expliquémonos: el socialismo se basa en la defensa de que las necesidades humanas más intensas son homogéneas, es decir, son las mismas para todos y, por lo tanto, podrían medirse a priori antes de la producción. Pronto la producción podría organizarse de acuerdo con una asignación de recursos mediante la planificación.

La discusión sobre la posibilidad de satisfacer las necesidades se remonta a los fundamentos. Es la idea misma del socialismo lo que está en cuestión. La superioridad o no de la planificación democrática está en debate. Lo cual implica la discusión y la participación de las amplias masas en las decisiones de un ámbito público amplio y complejo, que requiere muchas decisiones (y el tiempo y la educación para querer y poder tomar decisiones).

Pero, en primer lugar, está en debate definir si las necesidades son limitadas y predecibles, o si son ilimitadas. De la aceptación del postulado de las necesidades ilimitadas se seguiría que se derrumbaría la premisa de que la abundancia es posible, y la humanidad quedaría condenada a la escasez, con sus inseparables secuelas: la mezquindad, la propiedad privada, las clases y sus luchas, el Estado, etc. .

Todo el edificio de la hipótesis marxista de una transición a una sociedad sin clases se derrumba. Gran parte de la producción artística contemporánea, libros como “ A Estrada ”, series como The Last of Us y películas como O Tristeza , son terribles distopías que se inspiran en la inevitabilidad del fin de la civilización. Ser socialista es creer que no hay esencia humana que nos condene a la barbarie como destino.

El marxismo siempre ha sostenido que es posible la satisfacción de las necesidades más intensamente sentidas y que la abundancia puede construirse, progresivamente, como un proceso. Lo que no quiere decir que las necesidades no cambien con el surgimiento de nuevas demandas derivadas del progreso económico y cultural, no necesariamente en ese orden. Pero las necesidades más apremiantes fueron, en un mismo período histórico, siempre las mismas.

La experiencia histórica del siglo XX le dio la razón a Marx de manera indiscutible: el auge de la posguerra en los países centrales, a partir de 1945, reveló que el acceso a mejores niveles de vida materiales y culturales, permitido por el pleno empleo y el aumento de la salario, produjo uniformidad en los patrones de consumo.

La constancia de la demanda no sorprendió a los marxistas. Cuando las condiciones de vida mejoran, el ciudadano medio tiene las mismas prioridades: primero aumentar el consumo de alimentos, con mayor variación y más fuentes de proteína. O la adquisición de aparatos electrónicos que definen la comodidad de la vida hogareña y el ocio más económico. Luego, la búsqueda de acceso a la compra de casa propia, para liberarse del alquiler, y la preocupación por la educación superior de sus hijos, y la demanda de más y mejores servicios públicos. Por último, vacaciones, viajes, etc. A veces transporte individual.

Reconocer que el patrón de consumo es homogéneo, uniforme, constante y predecible no debe oscurecer el hecho de que: (a) cambia; y (b) que hay una participación más variable del consumo superfluo. Las necesidades más intensas son las mismas para todos los que viven en la misma etapa de la historia. Evidentemente, las de los jóvenes de principios del siglo XXI no son las mismas que las de hace cien años. Ni siquiera los mismos que los de hace cuarenta años. El contenido del progreso fue precisamente el aumento de las necesidades. También es cierto que hay un margen de consumo personal que no es predecible y que obedece a preferencias subjetivas, incluso íntimas.

Lo importante es que al menos el 90% del consumo de al menos el 90% de la población sea homogéneo. Así que es perfectamente predecible. De todas estas consideraciones, por lo tanto, debe concluirse que hoy no existe un argumento sólido, ni en economía ni en sociología, que descalifique a la planificación como el método más eficaz de asignación de recursos.

Más eficaz no significa infalible. La asignación por planificación también es susceptible de errores y, por tanto, de despilfarro de recursos escasos. Sin embargo, es más eficiente que la asignación de mercado. Porque el papel del mercado es maximizar las condiciones favorables para que los dueños del capital ganen dinero. El papel de la planificación es maximizar las condiciones para que las necesidades más intensas puedan ser satisfechas.

Los apologistas capitalistas argumentan que las necesidades son inciertas, imposibles de calcular y, en sentido estricto, ilimitadas, dejando que el mercado revele a posteriori si se ha satisfecho la demanda efectiva, o si se ha producido una sobreproducción o una subproducción. En la posguerra de 1945, el uso de políticas contracíclicas de inspiración keynesiana desplazó la influencia de las premisas liberales clásicas, y la idea de que el Estado podía, mediante su intervención, dentro de ciertos límites, definir la demanda estableciendo una regulación sobre el mercado, se afirmó como pensamiento burgués dominante. La prolongada crisis depresiva abierta en 1973/74 devolvió al poder a los fundamentalistas de la “regulación pura del mercado”. Ha sido la etapa del neoliberalismo.

En los círculos de izquierda, la presión neoliberal no quedó impune. Las teorizaciones que elaboraron estrategias sobre la idea de un socialismo de “mercado” son moneda corriente. Los términos de la pregunta no son simples, es cierto. Pero la aceptación del mercado como forma fundamental de regulación económica apuñala irreversiblemente el proyecto socialista en el corazón.

Es importante señalar que la abrumadora mayoría de las elaboraciones que teorizan la defensa del socialismo de mercado, o de un control social del mercado en sus versiones aún más atrasadas, no defienden el intercambio de bienes como una concesión transitoria, dentro de un sistema híbrido de asignación de recursos, pero cuestionan la vigencia histórica misma de la perspectiva de una producción mundial autorregulada, es decir, subordinada a la planificación.

Los recursos disponibles hoy para el desarrollo de las fuerzas productivas, aun considerando que la obsoleta permanencia del imperialismo bloquea el potencial liberador que encierran, permitirían sacar de las condiciones de miseria biológica a miles de millones de seres humanos. La permanencia senil del capitalismo es la explicación de su perpetuación. El papel de una izquierda para el siglo XXI es luchar contra la creciente desigualdad social. Sí, por el socialismo.

Fuente: https://esquerdaonline.com.br/2023/03/22/qual-o-verdadeiro-risco-do-comunismo/