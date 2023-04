EL FRACASO DE LA OPERACIÓN GUAIDÓ: UN FINAL ANUNCIADO

Periódico Alternativo

El proyecto Guaidó se fue haciendo cada vez menos relevante en la escena venezolana (Foto: Adriana Loureiro Fernández / The New York Times)

Juan Guaidó ingresó a Colombia de manera irregular el lunes24 de abril. Había emitido un comunicado en el que anunciaba su intención de reunirse con delegados internacionales convocados a la Cumbre Internacional sobre Venezuela. Sin embargo la Cancillería del país anfiriónrespondió con otro oficiodiciendo que el exdiputadono había sido invitado al encuentro.

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, reafirmó la postura del gobierno de Gustavo Petroy dijo que Guaidó no estaba invitado a la Conferencia: «Trascendió que yo lo había invitado, yo no lo conozco, no he tenido contacto con él», dijo Leyva, y añadió que el susodichocorría riesgos porque había entrado al país de manera inapropiada.

El martes 25 de abrilel gobierno colombiano informó que Migración había «acompañado»al personaje fuera de su territorio. Derrotado y…