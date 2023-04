Stella Calloni: “El camino que estamos siguiendo es de mucho peligro para la soberanía” (Argentina)

Redacción Canal Abierto Radio | Desde la visita del presidente Alberto Fernández a su par estadounidense Joe Biden en busca de apoyo político a su gobierno, la aparición de funcionarios de alto rango en nuestro país ha aumentado. El lunes 17 de abril desembarcó en Buenos Aires por segunda vez la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson.

Stella Calloni, periodista y escritora especializada en política internacional, analizó el contexto en que sucede este control por parte de Estados Unidos. “Por un lado, nos están aplicando la doctrina Monroe que es la disciplina con más injerencia que emplea los Estados Unidos para el control de América latina. Por otra parte, vemos cómo se alinean las fuerzas aquí para evitar esta situación”. Y añadió: “Desde la última visita del presidente argentino a Estados Unidos, los acuerdos avanzaron sin que se haya revisado ninguno de los documentos de seguridad que se hayan firmado durante el gobierno de Macri con el Comando Sur, con el Pentágono o con Israel. Hay una falta de coraje y desconocimiento de muchas personas. También con el periodismo. En nuestra época el ejemplo era Rodolfo Walsh, quien siempre marcaba aquello que dijo Perón que decía que la política era internacional o era un vuelo de cabotaje. Yo me sentí como arando en el desierto cuando denuncié a la Fundación Libertad en Rosario, organización que ha entregado la mayor cantidad de dinero a los sectores de derecha de la política en Latinoamérica. Ahora denuncian que Bullrich tiene una fundación. Pero ella ha realizado acuerdos que hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de su contenido con el Comando Sur o con el Pentágono. Por el tema del voto electrónico, hay conflictos con la empresa contratada por el Primer Ministro Netanyahu que está siendo repudiada incluso por la población israelí. Empresa que firmó con Patricia Bullrich el tema de la Ciberguerra acá, teniendo a su cargo el control de los teléfonos celulares”.

La escritora que investigó las dictaduras militares en Latinoamérica también hizo un repaso por el conflicto entre Rusia y Ucrania. “Yo señalo que en el caso de Ucrania no se puede desconocer lo que estaba pasando. Desde el año 2014 estaban cometiendo un genocidio feroz. Los nazis han encontrado un nido en Ucrania desde hace tiempo. Desde esa época la OTAN ya estaba colocando armas en la frontera con Rusia dentro de las repúblicas que se separaron de la Unión Sovietica, listas para avanzar sobre ese territorio. Estamos en una situación muy grave. Ucrania por decisión del presidente Zelenskyy, dejó el comando del ejército a cargo de los batallones nazis. Entonces te venden una historia, pero en realidad el pueblo está desinformado. No tenemos información internacional. Lamentablemente es una de las cosas más pobres que tenemos en este país”.

Por último, Stella Calloni repasó en Canal Abierto Radio la actuación del gobierno nacional y que posibilidades tiene dentro de este contexto internacional: “Éste no es el mismo momento en el que estaban varios gobiernos integrando la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Nosotros tenemos que recuperar todo lo que se había avanzado en diversidad cuando se formó la CELAC. Tenemos que recordar los hechos sucedidos en Mar del Plata en el 2005 cuando Néstor Kirchner dio ese discurso delante del presidente Bush. Parece que eso quedó allá atrás y que no nos acordamos, pero en ese momento estábamos rechazando una de las acciones más emblemáticas de la recolonización que estaba planeando Estados Unidos para este periodo histórico. En este tiempo, nosotros supimos exactamente lo que habían firmado con el ex ministro Martín Guzmán. No sé para que lo sacaron porque lo que estamos haciendo ahora es pedir prestado dinero para pagar los intereses. Es una situación muy compleja. Hay dos posibilidades: o existe una incompetencia muy grande o hay un plan elaborado de hacer implosionar el peronismo por dentro. Lamentablemente, el camino que estamos siguiendo es de mucho peligro para la soberanía”.

ESCUCHA LA NOTA COMPLETA:

https://radiocut.fm/audiocut/embed/mini/argentina-en-nuevo-orden-mundial/