Argentina. Gran marcha unitaria contra el ajuste y el FMI

El rechazo a las políticas de ajuste dictadas por el Fondo Monetario Internacional y aplicadas por el Gobierno Nacional fue la consigna que con más fuerza sintetizó la enorme marcha que la Unidad Piquetera y la UTEP junto a un amplio arco de organizaciones sociales, sindicales y políticas protagonizaron este 18 de mayo.

Reclamando el no pago de la deuda y la ruptura con el organismo financiero internacional, con la prioridad puesta en la unidad de acción para enfrentar el hambre, la pobreza y la profundización de la crisis cerca de 350 mil personas se movilizaron hacia el Ministerio de Desarrollo Social, en plena Avenida 9 de Julio.

La manifestación de este jueves estuvo precedida por dos días de Marcha Federal con actos y movilizaciones desde distintos puntos del país. Las columnas piqueteras llegaron a Plaza de Mayo el miércoles 17, donde montaron una vigilia con denuncias y reclamos reivindicativos al gobierno, contra el hambre, la pobreza y la desocupación.

La Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha, la CTA Autónoma y otras organizaciones y movimientos confluyeron en una acción multitudinaria de lucha por trabajo genuino, por la entrega de alimentos a los comedores populares, contra los recortes en los programas sociales y la criminalización de la protesta.

Entrevistado por Radio Gráfica, Gildo Onorato, secretario gremial de UTEP, dijo que en la convocatoria “se expresa la necesidad que hay en los barrios populares: los problemas alimentarios, la inflación y la necesidad de frenar con el ajuste que lleva adelante el gobierno por pedido del FMI. Este programa no se puede pagar, en principio hay que renegociar, el ajuste no puede ser siempre contra los trabajadores y las trabajadoras”.

Criticó que “el gobierno pretende apoyarse en los grupos concentrados de poder del sector financiero”. En esa línea afirmó que “el gobierno tiene que apoyarse en el movimiento obrero, en los movimientos populares, en los sectores que luchan por la justicia social, podemos encontrar otro camino”.

El dirigente social consideró que la contundencia de la marcha “es un mensaje a todo el sistema el político, nadie se puede hacer el distraído”. Asimismo aclaró que, si bien el reclamo puntual es para el oficialismo, el problema de fondo “tiene que ver con un sistema que no da más respuestas”.

“Los y las trabajadoras de la economía popular nos encontramos en pie de lucha frente al Ministerio y en todo el país. Es increíble la insensibilidad de la ministra Tolosa Paz y Sergio Massa que no entienden la situación desesperante que se vive en los barrios populares. La ministra firmó acuerdos con nosotros desde diciembre del año pasado y hasta el momento no se han cumplido”, aseguró Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP en diálogo con el Informativo FARCO.

Dina criticó que a la titular de Desarrollo Social de la Nación “le indigna ver a las mujeres luchando con las niñeces, pero no le indigna que hayan niños y niñas que mueren desnutridos en Salta y Jujuy”.

“No le indigna que a los comedores comunitarios no lleguen los alimentos en tiempo y forma; no le indigna dar de baja el Potenciar Trabajo a cientos de mujeres que cuentan con ese ingreso para garantizar mínimamente el mate cocido para los pibes. Desde su llegada al ministerio lo único que ha hecho es incumplir acuerdos con quienes siempre nos hemos puesto a disposición para trabajar de manera conjunta como lo hicimos en la pandemia”, agregó.

“Basta de ajuste a los y los últimos de la fila. Basta de priorizar al FMI sobre el pueblo”, resaltó la referente del Frente Popular Darío Santillán.

En nombre del gobierno nacional la principal voz que se alzó confrontando con la marea popular fue la de la Ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. Denunciada por inumerables incumplimientos en alimentos para comedores y herramientas de trabajo para cooperativas por una parte, y la arbitrariedad con la que se viene dando de baja la asistencia social a miles y miles de personas en estado de alta vulnerabilidad, Tolosa Paz intentó cambiar el eje pidiendo la intervención desde la Defensoría de los Derechos del Niño para evitar que menores participen en las protestas para “no exponerlos”.

La blonda funcionaria publicó en sus redes sociales un comunicado, titulado “CON LOS CHICOS NO“, en el que expresó: “es inaceptable ver cómo un grupo de dirigentes sociales vulnera los derechos de los niños, exponiéndolos a pasar horas e incluso a dormir en la calle, cuando deberían estar en las escuelas o en los clubes ejerciendo su derecho a educarse, alimentarse y jugar”.

Vale recordar que la asistencia que Tolosa Paz recorta, incumple y niega en alimentos a comedores y merenderos populares impacta directamente en las infancias, así como la baja de planes a familias que se encuentran sufriendo situaciones de hambre y pobreza.

Referentes de las organizaciones sociales salieron prontamente al cruce de la ministra.

La diputada Natalia Zaracho, del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) y parte del oficialista Frente de Todos le respondió:

“Cómo se nota que nunca te cagaste de hambre @vtolosapaz. Cómo se nota que no tenés ni idea de lo que pasa en la provincia. Si vos pensás que todas las políticas que nombras, la asignación universal, la Tarjeta Alimentar, alcanzan, es que no tenés ni idea de lo que sale el supermercado, no tenés ni idea que hay un 45% de pobreza. Nadie quiere ir con su hijo a pasar frío a movilizar y si llegás a eso es porque no tenés más opción. Cuando no teníamos espacio de cuidado en las cooperativas cartoneras, salíamos familias completas a trabajar. A mi mamá la acusaban de ser mala madre por no dejarnos en casa. No sabían que el barrio era peligroso a esa hora. Quizás no sabían que era muy peligroso el barrio a esas horas. Perseguir a las madres pobres de este país con estos discursos discriminadores, sacarles el Potenciar Trabajo, que es para muchas su único ingreso, eso no es peronismo, eso es ser inhumana. Si Evita te viera… Estás muy confundida si pensás que los chetos de ese country donde vivís te van a votar haciendo esta campaña. Ellos nunca te van a votar y los de abajo menos porque el pueblo será pobre pero no boludo, y sabemos bien quién nos caga y quién no. Es muy bajo lo que haces. Mascotas del poder nunca. Con antipobres como vos, jamás”.

Por su parte, también desde la Unidad Piquetera le señalaron: “la que deja en la calle a las infancias es usted ministra, que se dedica a desabastecer los comedores populares de todo el país”, respondió Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero.

También desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudiaron el pedido de intervención de la ministra: “discursos como estos contribuyen a deslegitimar el sentido de las protestas y a las organizaciones que las llevan adelante, sin contemplar que sus reclamos están relacionados a que se ejecuten políticas para proteger a las niñeces”.

