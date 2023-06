Argentina. Jujuy: diez días de movilizaciones “Arriba los Salarios, abajo la reforma”

Miles volvieron a salir a las calles en otra jornada provincial que ya lleva diez días de movilización y ocho de huelga. La consigna “Arriba los Salarios, abajo la reforma”. Una nueva multitud marchando por las calles céntricas de la capital jujeña pero también en otras localidades. Ayer, Gerardo Morales derogó el decreto que limitaba la protesta social pero la reforma constitucional continúa tratándose. El protagonismo en la Cámara la tuvo el Frente de Izquierda (FITU) que se retiró de la Constituyente. Por ANRed.

#Jujuy Tras 8 días de huelga logran que Morales derogue el decreto que criminalizaba la protesta



Sin embargo, #GerardoMorales amenaza con descontar días de huelga y cerrar de formar abrupta la paritaria docente, por lo que continúan las medidas de fuerza. https://t.co/O2ldReq3Vu pic.twitter.com/qQc0xMfsBH — ANRed #25Años (@Red__Accion) June 14, 2023

El décimo día de movilización estuvo protagonizada no solo por docentes también trabajadoras de la salud, así como bancarios, estatales, (también el histórico SEOM) y estudiantes marcharon por la ciudad.

Estudiantes se solidarizan con sus docentes que piende mejores salarios en Jujuy y Salta. Hay que difundir su lucha! Si ganan ellos ganamos todos!!!#AbajoLaReformaDeMorales #ArribaLosSalarios pic.twitter.com/NzdrLB5dCw — Jota eMe (@Jota_eMe666) June 13, 2023

Las whipalas de los pueblos indígenas se hicieron presentes. comunidades indígenas, entre otros sectores. Representaciones de pueblos de la Puna y de la Quebrada con notoria concurrencia.

Un conjunto de organizaciones de defensa de derechos humanos entre las que se encuentra SERPAJ, CELS, Anmistía Argentina, ANDHES, presentaron una carta a la Convención Constituyente expresando la preocupación ante los retrocesos en derechos humanos que propone la reforma de la constitución de la provincia.

🔴JUJUY

Organizaciones de defensa de derechos humanos presentamos una carta a la Convención Constituyente de Jujuy expresando nuestra preocupación ante los retrocesos en derechos humanos que propone la reforma de la constitución de la provincia. pic.twitter.com/xTMmZzd7QO — CELS (@CELS_Argentina) June 14, 2023

En la Cámara Legislativa continúa tratándose la Reforma Constituyente que contaría con el aval de las principales fuerzas políticas. El Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FITU) anunció su retiro de la Convención y el diputado Alejando Vilca expresó un memorable discurso: “los convencionales del Frente de Izquierda Unidad renunciamos y nos retiramos de esta Convención, que como dijimos desde el primer día ha sido totalmente antidemocrática, amañada y reaccionaria” (…)“Les molesta que la izquierda rechace esta Constituyente, pero acá no se discute aumentar el salario para que se pueda llegar a cubrir el costo de la canasta familiar, terminar con la precarización, garantizar el trabajo genuino, el techo o terminar con los tarifazos y estatizar Ejesa, o que se ponga el litio bajo control de los trabajadores y las comunidades originarias. Al contrario, acá lo que se discute es quitarle más derechos al pueblo, como lo intentaron queriendo prohibir el derecho a la protesta, buscando atacar el derecho al voto y hacerse de la suma del poder público. Y así se dicen republicanos” (…) “Si tuvieron que retroceder en algunos puntos fue por el rechazo público y las movilizaciones. Y si insisten en ir contra el derecho a la protesta social es porque temen que el pueblo salga a la calle contra las medidas de ajuste que mañana van a intentar aplicar. Nosotros somos consecuentes: estamos siempre del mismo lado, junto a los trabajadores. Ustedes, entre peronistas y radicales, están sosteniendo un regimen decadente y van a aprobar juntos esta reforma reaccionaria. No vamos a ser parte de esta farsa que conspira contra el pueblo trabajador. No renunciamos para que asuma un suplente, nos vamos para acompañar la movilización en las calles, junto a los trabajadores y el pueblo que exigen abajo la reforma arriba los salarios”.

Demandan a CTERA, entidades nacionales y CTA un paro nacional que unifique las luchas docentes



Y convocan a una Jornada Nacional de Lucha con paros y un acto este jueves 14-12hs frente al Ministerio de Educación, para luego movilizar a la Casa de #Jujuy. https://t.co/0hVggOxJRC pic.twitter.com/h3FkzT7ViQ — ANRed #25Años (@Red__Accion) June 14, 2023

Fuente: https://www.anred.org/