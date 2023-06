El papel de los pueblos para enfrentar el Lawfare y las políticas a desarrollar

Por José Schulman

¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser en toda nuestra plenitud? Se pregunta Víctor Heredia en el Taki Ongoy, himno de reivindicación de nuestra condición de hermanos, sobrevivientes de varios genocidios.

Jamás lo sabremos, pero si sabemos que somos el resultado de las batallas de resistencia contra esos genocidios, que no cesan.

Contra el primero y fundacional, el que cometieron los ejércitos imperiales de lo que hoy es Portugal, España y Gran Bretaña contra nuestros originarios .

Contra el más conocido y denunciado, perpetrado por el Imperio del Norte, el gobierno y las elites de los EEUU que entre 1954 y 1980 arrasaron los gobiernos civiles de Guatemala, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina de modo tal que para 1980 todo el Sur del continente tenía gobiernos militares al servicio del Pentágono, y los pocos que no, como Venezuela, eran gobiernos tan cipayos como el de Videla, pero de traje y corbata.

Los genocidios, como procesos de destrucción de la identidad de un grupo o nación entera, para suplantarla con una nueva identidad colonizada, vencida y humillada, se pueden medir, se pueden cuantificar. Entre 1954 y 1980 desaparecieron y/o directamente asesinaron a unas 350 mil hermanas y hermanos: 200 mil en Guatemala, 100 mil en Colombia, 30 mil en Argentina y así de seguido.. Y varios Miles de presos políticos.

Somos, sin duda, como pueblo de la Patria Grande, el resultado de una violación interminable.

Primero, los españoles y europeos, luego los malditos ingleses que todavía nos deben las Malvinas y desde el fin de la segunda guerra mundial, los yankees hijo de puta, si hijos de Puta que como sostenía el genial Roberto Fontanarrosa las malas palabras tienen un por qué.

Hijos de puta por asesinos, torturadores, ladrones y corruptores.

Y lo puedo dexir con un poema de Humberto Costantini, uno de nuestros treintamil desaparecidos, militante y poeta revolucionario: Entonces ya no se puede hablar así nomás, hay que matar la muerte de algún modo, hay que pelear con rabia, destruirlos, salirles al encuentro como sea y además decir, decir hijos de puta, decir marine yanqui hijo de puta, decirlo y masticarlo y enseñarlo a los chicos como a un rezo. Por amor a la vida, simplemente, me parece.

Aunque también hay que decir que los yankees son hijoeputa pero son inteligentes.

Cuando terminó el ciclo dictatorial, escribieron en sus cuadernos de estrategia imperial: podremos perder los poderes electivos pero nunca los no electivos: las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, el poder judicial, comunicacional y sobre todo el Poder Económico.

A cuarenta años de la democracia resultante del agotamiento de las dictaduras y el dominio colonial en casi todos los países, las elecciones siguen siendo el modo de salvar el poder y ellos han aprendido.

Encerraron a Tupac Amarú y lo descuartizaron pero Tupac Amarú es como el Che Guevara, no deja de nacer.

Encerraron a Fidel Castro, a Hugo Chávez, a Evo Morales, a doce mil en la Argentina de Videla, a cinco mil en el Uruguay del Pepe Mugica pero no funcionaba, los ex presos políticos resultaban presidentes

Entonces para fines del siglo pasado, para comienzos del ciclo progresista que recorrió casi todo el Sur Continental, dejaron de privilegiar la Escuela de las Américas donde enseñaban a torturar para privilegiar las escuelas de jueces, fiscales y policías.

Por allí pasaron los Moro y Bonadio que persiguieron implacablemente a Lula y a Cristina con el mismo libreto: son ladrones que se robaron todo.

La CIA y los think tanks del Imperio comprendieron que la estrategia de acusar de subversivos a toda disidencia no funcionaba como era esperado, al menos a largo plazo.

Había que cambiar.

Había que construir un nuevo discurso justificador del colonialismo. Era el Lawfare, la acusación de Corrupción, la formación de los operadores judiciales en nuevos paradigmas y nuevas prácticas.

Necesitaban otra clase de presos políticos y los construyeron: los presos acusados de robar, de fraguar, de blanquear dinero, de “robarse Todo”.

En la Argentina la persecución política más brutal y obstinada, la de Cristina Kirchner, la presa política más tiempo privada de su libertad, Milagro Sala que muestra la perfidia del gobierno de Macri y la impotencia o cobardía del gobierno del Frente de Todos que prometió limpiar las cloacas de la democracia y liberar los presos políticos pera hoy terminar acosado por un Poder Judicial que como el fascismo se envalentona cuando no se lo enfrenta; y no solo en Argentina.

La supuesta moderación ha sido la madre de todas las derrotas del pasado y del presente. Por eso estamos cómodos en Venezuela por que se los puede acusar de todo a los chavistas menos de moderados, y está muy bien,

El Lawfare no solo nos pretende corruptos y ladrones, también pretende que la dictadora Añez y los terroristas cubanos y venezolanos sean los únicos presos políticos.

Los buscadores de internet traen a cuento de la pregunta sobre los presos políticos las listas que las ONG compradas por el Imperio han armado: según ellos son 1086 en Cuba, 314 en Venezuela, 46 en Nicaragua y 187 en Bolivia. Solo nombraré a una sola: la dictadora y asesina Añez, culpable de dos masacres es presentada como perseguida política, igual que Camacho.

Desde la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos nos rebelamos ante tanta infamia y venimos a presentar el verdadero registro de presos políticos del Continente, comenzando por explicarles como construimos el concepto de preso político: lo principal es el contexto político, la secuencia de acciones políticas de uno y otro lado y no el acto en sí o la jerarquía. Los militares venezolanos reduciendo la invasión mercenaria de 2020, la Operación Gedeón, no violan ningún derecho sino que ejercen el sagrado derecho a la defensa de la soberanía nacional; en cambio, los miles de bolsonaristas que intentaron abortar el gobierno de Lula afectaron justamente el derecho a la auto determinación de los pueblos, el más sagrado de nuestros derechos.

Nosotros decimos: Preso político es toda persona privada de su libertad por luchar contra la dominación colonial, las políticas de explotación y expoliación de los pueblos, toda forma de discriminación, estigmatización y criminalización de las formas de asociacionismo y resistencia; el modo de ejercer el sagrado derecho a la resistencia es de soberana decisión de cada organización, grupo o colectivo popular. Esa lucha puede darse desde el movimiento popular o desde funciones gubernamentales; el carácter de preso político no deviene del acto por el cual se lo persigue y encierra sino por el contexto histórico: presos políticos son los que luchan contra el Imperio y sus políticas coloniales quien lo coloca en el lugar de perseguido y/o preso político por tal razón, más allá de la excusa discursiva o judicial Reconocemos el sagrado derecho de los pueblos a defender su derecho a la soberanía, autodeterminación y la elección de su destino histórico. En ello nos inspiramos en la tradición de Simón Bolívar y José de San Martín, de Tupa Amarú y Tupac Katari, de Emiliano Zapata, Augusto Sandino, Salvador Allende y el Che. El preso político puede tener, o no, causa judicial y hasta sentencia firme, ya que el tradicional conservador, elitista, patriarcal, clasista, xenófobo, arbitrario Poder Judicial ha sido transformado por los EE.UU. en un arma de la lucha política con máscara jurídica bajos doctrinas tan cínicas como la del “derecho del enemigo” que niega derechos a los que luchan; por lo que denunciamos que esa causa judicial está originada o potenciada por la persecución política, razón por la cual la libertad de nuestros compañeros siempre será producto de decisiones políticas conquistadas por la lucha a la cual nos debemos y convocamos. Por el contrario, aquellos que se prestan a maniobras golpistas, desestabilizadoras (desde las acciones inscriptas en la guerra psicológica a las acciones terroristas directas) no merecen portar el honroso nombre de presos políticos ya que sus acciones tienden a liquidar conquistas políticas, económicas, sociales, culturales, etc. y generalmente se encuadran o favorecen planes imperiales de colonización y sometimiento. En todo caso, también para ellos reclamamos el estricto cumplimiento de los procedimientos que garanticen los derechos humanos reconocidos en Pactos y Convenios Internacionales de las Naciones Unidas y otros ámbitos internacionales. La diferencia no es antojadiza: defendemos a quienes bregan por defender, ampliar o conquistar derechos para los pueblos y repudiamos a quienes buscan recortarlos o anularlos. No es lo mismo

Nosotros contamos y denunciamos. Para la Alianza para la Justicia Global (EE.UU.) hay 129 presos políticos; para la Liga Mexicana por la defensa de los derechos humanos, 20 ; la Liga Boliviana por los Derechos Humanos celebra la detención de los imputados de las masacres vividas bajo el golpe de Estado de 2019, Yeanina Añez y Luis Fernando Camacho; en Perú denunciamos la detención del ex presidente Pedro Castillo y otros sesenta presos políticos; según la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y otros expertos en Chile hay unos cien personas privadas de libertad, algunos de larga data y otros resultados del conflicto del estado chileno con el pueblo mapuche y de las revueltas sociales de los últimos años; en Ecuador al menos hay cinco presos políticos, así como en Argentina son unos veinte; en Paraguay unos cincuenta, algunos resultado de las luchas campesinas y otros de la insurgencia rural; la cifra más alarmante viene de Colombia; allí presos políticos que integra el Movimiento Nacional Carcelario (MNC) Jamundí Valle del Cauca denuncian la permanencia de 237 presos desde 2021 y de al menos mil quinientos prisioneros del conflicto armado, que de ninguna manera finalizó con el acuerdo de Paz firmado en La Habana por la Comandancia de las Farc y el Gobierno de Colombia. Según estos datos que damos por validos según el procedimiento acordado, hay en el Continente 2171 presas y presos políticos de los cuales iremos sistematizando más y más información.

En ese universo de presos políticos, Alex Saab emerge como un caso singular pero no separado del resto. Singular porque es el único diplomático secuestrado y sometido al brutal régimen penitenciario norteamericano diseñado para destruir la humanidad de los seres; pero no separado porque a Saab lo castigan por su rol en la lucha contra el bloqueo de Venezuela, como a Simón Trinidad por soñar con la Paz en Colombia o a Milagro Sala con la Justicia social en Argentina,

Son presos por decisión del Imperio y solo la lucha popular los liberará. Una lucha en todos los terrenos incluido el espacio de la diplomacia y la lucha jurídica, pero no solo ni principalmente. El único lenguaje que entiende el Imperio es el de los pueblos en las calles y ese es el nuestro, el que podemos construir boca a boca, desde cada movimiento popular y fuerza política del continente, como nos enseñó Fidel con los Cinco Patriotas y como aprendimos de nuestras Madres de Plaza de Mayo que asumieron la estrategia de la locura de nunca aceptar la correlación de fuerzas ni transitar por caminos pavimentados. Al contrario, hacer de la voluntad colectiva nuestra arma más poderosa y asaltar una y otra vez el cielo de los hombres libres. Cada uno con su historia que yo me subo a la de mi General José de San Martín que en la orden de batalla del 27 de julio de 1819 nos decía: “La guerra se la tenemos de hacer del modo que podamos; si no tenemos dinero; carne y un pedazo de tabaco no nos ha de faltar; cuando se acaben los vestuarios nos vestiremos con la bayetita que nos trabajen nuestras mujeres y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios: seamos libres y lo demás no importa nada”

José Ernesto Schulman, argentino, ex preso político de la dictadura de Videla, entre 2005 y 2022, secretario y presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, hoy en la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Victimas de la Prisión Política www.derechosdelospueblos.net

Texto Ponencia en el Foro El Lawfare contra Venezuela: A 3 años del secuestro del diplomático Alex Saab, Caracas, Venezuela, junio de 2023