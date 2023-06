El legado del Marxismo para la Liberación de los pueblos. (por Hernan Aguilo)

Quienes piensen que los Estados de convulsión social, las revueltas, los estallidos sociales, revoluciones etc. etc. son el impulso necesarios para lograr cambios en sociedades sumergidas en modos productivos mercantiles; les señalo que estas no son más que «catarsis» que de tanto en tanto ocurren en sociedades enfermas como la chilena, pero que a la larga, más bien terminan favoreciendo la evolución y desarrollo del capitalismo salvaje, como queda demostrado con los diferentes estallidos o revoluciones que la historia de la humanidad ha experimentado, ejemplos de ellos son los nuevos imperialismos mercantiles: Rusia capitalista , China Capitalista, etc.etc.

El legado de Marx y Engels, nos permitiría reestudiar este tipo de fenómenos sociales como los mencionados en el párrafo anterior y es así como uno de los ex dirigentes del MIR chileno y ex subsecretario de dicha organización Hernán Aguiló Martínez, elaboró un documento en la idea de refrescar y dar una mirada real de cambio, que logre la verdadera liberación de los pueblos, sometidos al encierro del acuario productivo mercantil.

A continuación les dejo el link con el documento «El legado de Marx y Engel» escrito por Hernán Aguiló: