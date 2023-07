John Bolton explica sin querer, por qué la política de EE.UU. sobre Rusia y China es errónea

Rafael Poch de Feliu

Autor: Caitlin Johnstone

(En: John Bolton Accidentally Explains Why US Policy On Russia And China Is Wrong – Caitlin Johnstone )

El psicópata profesional John Bolton ha publicado un artículo en The Hill titulado «Estados Unidos no puede permitir la expansión militar china en Cuba». America can’t permit Chinese military expansion in Cuba | The Hill Sin pretenderlo, el artículo explica exactamente lo que está mal en la forma en que el imperio estadounidense sigue acumulando fuerzas fuertemente armadas en las fronteras de sus grandes adversarios.

¡Rusia quiere guerra!: !Vean cómo han colocado su país al lado de bases militares americanas¡

Citando un informe del Wall Street Journal del mes pasado en el que funcionarios estadounidenses anónimos afirman que La Habana ha entablado negociaciones con Pekín para una posible futura instalación conjunta de entrenamiento militar en Cuba, Bolton sostiene que EE.UU. debe utilizar cualquier cantidad de agresión necesaria para impedir…