EEUU: Fort Benning – Nuevo nombre, la misma vergüenza

A partir del jueves 11 de mayo de 2023, «Fort Benning», sede del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC) se convirtió en «Fort Moore». El cambio de nombre fue parte de una iniciativa más amplia del ejército de los EEUU para eliminar los nombres de los oficiales confederados de las bases militares por recomendación de una comisión del Congreso.

Que el ejército estadounidense reconozca su pasado racista es notable, y el cambio de nombre de Fort Benning a Fort Moore es un gesto simbólico positivo. Sin embargo…. Para aquellos de nosotros, con School of the Americas Watch (SOA Watch), evoca recuerdos del cierre de la Escuela de las Américas (SOA) en diciembre de 2000 y la posterior apertura, el 17 de enero de 2001, del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC) – en el mismo sitio, y con muchos de los mismos profesores, clases y manuales. Nuevo nombre, la misma vergüenza.

Como dijo entonces el fundador del SOAW, el padre Roy Bourgeois,: «El nuevo instituto no es diferente del SOA al que sustituye. Es una escuela de combate. Los soldados de infantería y las mujeres de América Latina vienen a aprender a luchar». Al negarse a hacer cambios significativos en la nueva escuela, el Departamento de Defensa no abordó el verdadero problema: la violencia perpetrada contra el pueblo de América Latina por soldados entrenados en Estados Unidos».

Del mismo modo, el cambio de nombre de la base del ejército a Fort Moore en 2023 no cambia la realidad sobre el terreno: la base, cualquiera que sea el nombre que se le dé, es el hogar del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.

Debemos reconocer que los símbolos por sí solos no son suficientes para lograr un cambio verdadero. Si bien la ceremonia de cambio de nombre intenta blanquear el pasado, no reconoce el sufrimiento y la violencia continuos perpetrados por el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC). La base, independientemente de su nombre, sigue siendo el hogar de WHINSEC/Escuela de las Américas, un símbolo de un sistema arraigado en el racismo, la dominación y la opresión.

En SOA Watch, nuestro compromiso con un mundo libre de sufrimiento y violencia sigue siendo inquebrantable. Vemos los centros de detención de inmigrantes con fines de lucro, la militarización de la frontera y el entrenamiento de fuerzas represivas en WHINSEC y otros sitios como Cop City, que se ubicará a sólo dos horas cerca de Atlanta, Georgia, como partes integrales del mismo sistema violento y racista. Estos temas interconectados exigen nuestra resistencia colectiva y esfuerzos sostenidos para lograr un cambio significativo.

Juntos, debemos continuar exponiendo la verdad, desafiar los sistemas opresivos y abogar por la justicia y la igualdad. Fort Moore es el mismo Fort Benning de siempre y debería servir como un recordatorio de la vergüenza que persiste dentro de la institución. Nos corresponde mantener nuestra postura vigilante, amplificando nuestras voces y solidarizándonos con los afectados por las prácticas injustas enseñadas y perpetradas en tales escuelas de guerra. A medida que avanzamos, permanezcamos firmes en nuestra misión de oponernos y cerrar los centros de violencia.

¡Nuevo nombre, la misma vergüenza! Juntos, persistiremos en nuestra resistencia colectiva.

En solidaridad,

SOA Watch

Fort Benning – New Name, Same Shame

As of Thursday May 11, 2023, “Fort Benning,” home of the Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) became “Fort Moore.” The name change was part of a broader initiative by the U.S. military to remove the names of Confederate officers from military bases at the recommendation of a congressional commission.

That the US Army is acknowledging its racist past is notable, and the name change from Fort Benning to Fort Moore is a positive symbolic gesture. However…. For those of us with School of the Americas Watch, it evokes memories of the closure of the School of the Americas (SOA) in December 2000 and the subsequent opening on January 17, 2001, of the Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) – on the same site, and with many of the same teachers, classes and manuals. New Name – Same Shame.

As SOAW founder Father Roy Bourgeois said at the time: “The new institute is not different from the SOA it replaces. It is a combat school. Infantrymen and women from Latin America come to learn to fight. By refusing to make any significant changes to the new school, the Department of Defense failed to address the real issue – the violence perpetrated against the people of Latin America by U.S.-trained soldiers.”

Likewise, the 2023 name change of the army base to Fort Moore does not change the on the ground reality – the base, whatever name it is given, is the home of the Western Hemisphere Institute for Security Cooperation.

We must recognize that symbols alone are not enough to bring about true change. While the renaming ceremony attempts to whitewash the past, it fails to acknowledge the ongoing suffering and violence perpetuated by the Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC). The base, irrespective of its name, remains the home of WHINSEC / School of the Americas, a symbol of a system rooted in racism, domination, and oppression.

At SOA Watch, our commitment to a world free from suffering and violence remains unwavering. We view for-profit immigration detention centers, the militarization of the border, and the training of repressive forces at WHINSEC and other sites like Cop City – to be located a mere two hours away near Atlanta, Georgia – as integral parts of the same violent and racist system. These interconnected issues demand our collective resistance and sustained efforts to effect meaningful change.

Together, we must continue to expose the truth, challenge oppressive systems, and advocate for justice and equality. Fort Moore is the same old Fort Benning and should serve as a reminder of the ongoing shame that persists within the institution. It is incumbent upon us to maintain our vigilant stance, amplifying our voices, and standing in solidarity with those affected by the unjust practices taught and perpetuated at such schools for war. As we move forward, let us remain steadfast in our mission to oppose and shut down centers of violence.

New Name, Same Shame! Together, we will persist in our collective resistance.

In solidarity,

SOA Watch

