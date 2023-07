¿Por qué Rusia puso fin al acuerdo del grano?

El 17 de julio el gobierno de Rusia declaró que el acuerdo de exportación de granos del mar Negro llegó a su fin y no será renovado.

«Rusia ha notificado oficialmente a las partes turca y ucraniana, así como a la secretaría de la ONU, su objeción a la prórroga del acuerdo», declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, a la agencia de noticias TASS.

El mismo día CNN en español tituló: “El colapso del acuerdo sobre cereales del mar Negro supone una enorme amenaza: aumento de precios de los alimentos y hambruna”.

La Casa Blanca advirtió, señala el medio, que la decisión de Rusia «empeorará la inseguridad alimentaria y perjudicará a millones de personas vulnerables en todo el mundo».

En una entrevista a Lorenzo Ramírez, periodista económico, realizada por el medio español Negocios TV, este se refiere a las razones y contexto que tuvo Rusia para poner fin al Acuerdo del Grano con Ucrania.

Entre otras cuestiones, Ramírez dice que OXFAM señaló que “el 80% de la producción de grano ucraniano es vendida a países ricos” y, por otro lado, que occidente no cumplió el acuerdo en cuanto a permitir que Rusia también pudiera exportar sus cereales y fertilizantes al mundo.

Es importante agregar que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, manifestó que «cuando se implemente la parte del acuerdo del Mar Negro relacionada con Rusia, Rusia volverá inmediatamente a la implementación del acuerdo».

Entrevista en Negocios TV a Lorenzo Ramírez

– Se anunciaba, se esperaba, el fin del “Acuerdo del Grano” y después todo lo que han sido esos ataques; primero en el puente de Crimea, contra son las tropas rusas, y la respuesta, la represalias, prometidas por Putin ¿Cómo analizas en este punto todo lo que han vuelto esa suspensión del acuerdo de cereales?

– Sí la verdad que aunque a primera vista puede parecer que son cosas que no tienen nada que ver sí que tienen que ver y mucho. No olvidemos que Odesa es el puerto fundamental a través del cual se estaba realizando buena parte de la exportación, no la mayoría porque en principio el grano ucraniano, en contra de lo que nos han dicho, no salía por el Mar Negro sino que salía en ferrocarril, por el norte, inundando muchos de los países cercanos a Ucrania y que precisamente motivó la queja de estos países, entre ellos Polonia, la propia Unión Europea, para que se prohibieran estas exportaciones.

Vemos ya aquí como hay una parte del relato que no cuadra. Nos están diciendo que había un acuerdo y que Rusia estaba permitiendo esa exportación del grano y precisamente son los países cercanos a Ucrania los que no querían que se exportará ese grano.

Se nos ponía el foco en el tercer mundo los países sobre todo de África y esta es otra de las grandes falacias culpar a Rusia por poner fin al acuerdo que permitía exportar el grano ucraniano a través del mar con una mediación de Turquía y de la ONU porque Europa y Estados Unidos no han cumplido su parte del mismo mediante el cual pues se debía permitir también la exportación de cereales y de fertilizantes y otros productos rusos, fundamentalmente cereales y fertilizantes.

Este acuerdo, en el cual, como digo, mediaban Turquía y la ONU, no ha sido cumplido por la parte occidental, en ningún momento, y esto también me gustaría destacar porque es un tema que he seguido muy de cerca y que, prácticamente, desde el primer día Rusia estaba diciendo bueno “señores nosotros también queremos exportar nuestro fertilizantes y nuestros cereales y el acuerdo era que nos iban a permitir hacerlo”.

En ningún momento se ha cumplido. Hubo llamamientos a la Casa Blanca para que al menos públicamente manifestara que este acuerdo tenía que cumplirse y yo, de verdad, lo extraño es que el Kremlin lo haya prorrogado en una ocasión. A mí eso es lo que realmente me extrañó que lo prorrogara.

Es importante entender que esto no supone un problema para los países africanos porque ellos van a seguir recibiendo sus suministros pero directamente de Rusia no de Ucrania porque Putin se ha ofrecido, incluso, a entregar ese grano y ha dicho que incluso de forma gratuita lo cual se va a hacer efectivo y se anunciará en la Cumbre que celebrará en Rusia y la Asociación Africana a finales de este mes a finales de Julio.

Lo que sí van a ser afectados o los que sí se van a ver afectados son los países europeos que se estaban beneficiando de este acuerdo y quiénes son fundamentalmente España, Italia y Holanda. Estos son los elementos de los cuales no se habla.

Recordemos que la producción de cereales en España ahora mismo está sufriendo muchísimo aunque buena parte del grano ucraniano no iba dirigido al consumo sino directamente a hacer piensos para animales fundamentalmente cerdos. También Alemania, Francia y Portugal van a sufrir si realmente se detienen estas exportaciones.

Según datos de OXFAM, que es organización nada sospechosa de apoyar al régimen Ruso y que yo he criticado además en numerosas ocasiones pero por eso lo utilizo de fuente para que nadie tenga dudas sobre la afiliación del dato que aportan, el 80% de la producción de grano ucraniano es vendida a países ricos. El Ministerio de Exteriores ruso dice que el 70% OXFAM dice incluso el 80% lo cual contrasta con esa narrativa que nos dice que el fin del acuerdo amenaza con provocar hambrunas en el tercer mundo.

De hecho, los países africanos han sido, desde el primer momento, muy claros en esta cuestión; han indicado que no van a respetar las sanciones occidentales a Rusia y que en esta contienda no se ponen del lado de la OTAN y hablando de la OTAN y un poco ligándolo con lo que comentabas antes la participación de fuerzas militares británicas en el ataque al puente de Crimea pues parece que es cada vez más evidente.

Hay altos cargos ucranianos que están diciendo que el ataque a esta infraestructura se produjo precisamente porque Rusia no quería prorrogar el citado acuerdo y vemos por tanto como una vez más esa narrativa de los grandes medios de comunicación choca fundamentalmente con la realidad.

En las últimas horas hemos visto o hemos tenido noticias esos bombardeos en Odesa un poco en esa línea para intentar evitar que puedan salir esos esos buques del Mar Negro porque Zelensky había también planteado a sus socios que se iban a mantener esas exportaciones sin el beneplácito de Rusia y sin la mediación de Turquía, de la ONU, eso es inviable porque las aguas por las que tenían que transcurrir esos barcos estaban llenas de minas y, precisamente, hubo un acuerdo para que se permitiera ese desminado que realizó precisamente Turquía. Otro elemento, también importante, y seguramente pues veamos más ataques de este tipo para intentar frenar la posibilidad de que Zelensky siga exportando un grano; insisto, un grano que fundamentalmente llegaba a puertos italianos y españoles.

Esto, claro. es un mensaje complicado y entiendo que no se quiera decir pero hay que poner todas las cartas sobre la mesa porque si no no podemos entender el puzzle. Es como si tuviéramos un puzzle del cual nos faltan tantas piezas que realmente no sabemos el dibujo que hay abajo pues hay que ponerlas aunque nos gusten unas más que otras.

Oxfam: «solo 3% del grano fue a los pobres»

(ANSA) El día que Rusia cierra el acuerdo sobre el descongelamiento de las exportaciones de trigo ucraniano, que entró en vigor hace un año, Oxfam denuncia «el gran engaño», ya que «hasta ahora el 80% de ese trigo que pasó por el mar Negro «se lo han llevado los países más ricos» y sólo el 3% fue para los más pobres.

Así lo informa una nota de la ONG, según la cual el acuerdo que hace un año había supuesto el desbloqueo de las exportaciones de cereales de Ucrania al resto del mundo resultó ser «totalmente inadecuado para hacer frente al aumento de la hambre, exacerbada por el crecimiento exponencial de los precios de los alimentos y la energía».

«Los países ricos han acaparado el 80% de los granos y cereales que salen de Ucrania, mientras que los demás países más pobres afectados por la crisis alimentaria sólo recibieron el 3%», se lee en la nota.

Según el nuevo análisis de la organización informado por el asesor de política de seguridad alimentaria de Oxfam, Francesco Petrelli, países como Sudán del Sur y Somalia, que han recibido solo el 2 por ciento del trigo de Ucrania desde que entró en vigor el acuerdo, están a un paso de la hambruna.

«Esto es simplemente vergonzoso y describe un mundo donde la desigualdad sigue creciendo cada vez más en lugar de disminuir», señala Oxfam.

Publicado en: www.derechoalapaz.com